Nemaivăzut! Și-au dat întâlnire pentru a 5-a oară în acest sezon european
Gazeta Sporturilor, 26 februarie 2026 22:50
Ferencvaros și Ludogorets s-au întâlnit în această seară în returul din play-off-ul pentru „optimile” Europa League. Ungurii s-au impus pe teren propriu, scor 2-0, și au obținut calificarea. În tur, bulgarii câștigaseră cu 2-1.De remarcat la această partidă faptul că cele două adversare au disputat al cincilea meci direct din acest sezon!Această dublă manșă a marcat o premieră în istoria fotbalului european. ...
• • •
Alte ştiri de Gazeta Sporturilor
Acum 30 minute
22:50
Ferencvaros și Ludogorets s-au întâlnit în această seară în returul din play-off-ul pentru „optimile” Europa League. Ungurii s-au impus pe teren propriu, scor 2-0, și au obținut calificarea. În tur, bulgarii câștigaseră cu 2-1.De remarcat la această partidă faptul că cele două adversare au disputat al cincilea meci direct din acest sezon!Această dublă manșă a marcat o premieră în istoria fotbalului european. ...
22:50
Ultimul episod din emisiunea iubitei lui Vinicius: Virginia a ales un mod ciudat de a încheia show-ul # Gazeta Sporturilor
Virginia Fonseca, iubita vedetei de la Real Madrid, Vinicius Junior, a anunțat pe rețelele de socializare că reality show-ul ei se închide.Iubita brazilianului a filmat ultimul episod din „Sâmbăta cu Virginia” și a postat pe rețelele de socializare câteva clipuri de la ultimul episod al show-ului ei. Pentru a marca finalul emisiunii sale, Virginia l-a sărutat pe Raul Gil, un prezentator în vârstă de 88 de ani, printre cei mai cunoscuți moderatori TV din Brazilia. ...
22:40
Președintele Universității Cluj, reacție după delegarea unui arbitru cu legături de familie la FCSB # Gazeta Sporturilor
Radu Constantea, președintele Universității Cluj, a oferit prima reacție după delegarea unui arbitru care are legături de rudenie cu Marius Ianuli, team-managerul campioanei României FCSB.Oficialul Universității a subliniat că este concentrat doar pe joc și pe obiectivele echipei. Înaintea partidei din etapa 29, penultima a sezonului regular, U Cluj se află pe locul 4, cu 48 de puncte după 28 de etape. ...
22:40
Stadionul funcționarilor! La 7 ani de la inaugurare, arena de 12.000 de locuri din România e casa angajaților Primăriei » GSP a intrat în complexul care a costat milioane de euro # Gazeta Sporturilor
Rodul unui proiect care avea cu totul alte perspective în momentul demarării lui, stadionul de 12.000 de locuri din Târgu Jiu așteaptă vremuri mai surâzătoare. Arena din categoria UEFA 4 găzduiește momentan doar meciurile CSM-ului din Liga 3, plus, când și când, competiții de atletism, în timp ce birourile din incinta stadionului sunt ocupate în continuare de funcționarii primăriei. ...
Acum 2 ore
22:00
Reghecampf i-a făcut praf: „Cine e responsabil dacă moare un jucător pe teren? Data viitoare nu mai jucăm!” # Gazeta Sporturilor
Laurențiu Reghecampf (50 de ani), antrenorul celor de la Al Hilal Omdurman, a criticat autoritățile locale din cauza programării meciului de campionat cu Rayon Sport în timpul Ramadanului. În această perioadă, musulmanii țin post zilnic, de la răsărit până la apus. Nu mănâncă și nu beau.Tehnicianul român și-a exprimat frustrarea în cadrul conferinței de presă de după meci. Echipa lui a remizat miercuri pe terenul lui Rayon, scor 1-1. ...
21:40
Adi Popa, după prima victorie din ultimele 4 meciuri: „Nu trebuie să fim ciuca bătăilor” # Gazeta Sporturilor
Adrian Popa (37 de ani), jucătorul „militarilor” de la Steaua, a vorbit după victoria din Ghencea împotriva lui CSM Slatina, scor 2-1. Popa a subliniat că echipa trebuia să se ridice după cele trei înfrângeri consecutive, că fiecare meci din Liga 2 este greu și că obiectivul rămâne calificarea în play-off. „Militarii” au făcut o primă repriză excelentă, în care atacantul spaniol Rubio a reușit o „dublă” în minutele 24 și 40. ...
21:30
Ajunsă în play-out-ul Superligii pentru al doilea sezon la rând, Farul Constanța suferă din punct de vedere financiar, în principal din cauza micșorării sumelor venite din drepturile de televizare. Conștienți încă din iarnă că echipa are șanse mici să intre între primele șase poziții, conducătorii alb-albaștrilor au început să ia măsuri pentru a echilibra bugetul. ...
21:20
„Ce filmezi, mă? Ce filmezi, mă?” » Arestații din „dosarul Păulești” au declanșat un scandal-monstru pe holurile Judecătoriei Ploiești + Nepoata lui Florin Salam, printre agresori # Gazeta Sporturilor
Claudiu Blaga și Alexandru Cristescu, identificați drept finanțatori ai clubului CS Păulești (L3), rămân, deocamdată, singurii arestați în dosarul pentru pariuri sportive ilegale, instrumentat de Parchetul de pe lângă Judecătoria Ploiești. ...
21:20
Erling Haaland (25 de ani), starul lui Manchester City, a vorbit despre viitorul lui Pep Guardiola (55 de ani) pe banca „cetățenilor”, iar declarațiile sale au reaprins speculațiile legate de o posibilă despărțire.Deși tehnicianul a semnat în noiembrie 2024 un nou contract valabil până în 2027, situația lui nu este complet lămurită. Mai multe publicații britanice susțin că antrenorul catalan ar putea pleca la finalul actualului sezon. ...
21:20
Steaua a învins, dar Daniel Oprița a fost tot un car de nervi: „Ne-au dominat în 10! Au bonusuri dacă intră în play-off, dar nu vor să înțeleagă” # Gazeta Sporturilor
Daniel Oprița, antrenorul celor de la Steaua, a comentat victoria echipei sale în fața celor de la CSM Slatina, scor 2-1, într-un meci din etapa #19 din Liga 2.Deși învingător, Daniel Oprița nu a fost mulțumit de atitudinea elevilor săi. Tehnicianul „militarilor” le-a reproșat acestora că nu au avut atitudinea potrivit la duelul cu Slatina. De asemenea, tehnicianul și-a avertizat fotbaliștii că pot pierde o sumă de bani dacă ratează obiectivul: play-off-ul. ...
Acum 4 ore
21:00
U Cluj - Oțelul Galați, în etapa 29 din Superliga, se joacă vineri, 27 februarie, începând cu ora 20:00. Partida are o însemnătate aparte în contextul în care ambele formații sunt implicate în lupta pentru play-off. În plus, și campioana FCSB va sta cu ochii pe duelul de pe Cluj Arena. Roș-albaștrii au nevoie de un rezultat pozitiv obținut de oaspeți pentru a mai spera la calificarea în play-off. ...
20:40
Sorin Cârțu o atacă pe FCSB la un an după scenografia de campioană: „Acum sunt ei în genunchi” # Gazeta Sporturilor
Sorin Cârțu (70 de ani), președintele onorific de la Universitatea Craiova, a vorbit despre scenografia celor de la FCSB, la nici un an de la realizarea acesteia, atunci când „roș-albaștrii” au celebrat titlul de campioană a României într-un meci direct cu oltenii, câștigat de FCSB cu 1-0. ...
20:30
Kurt Zouma (31 de ani) a părăsit-o pe CFR Cluj în această iarnă. Fostul star de la Chelsea a semnat cu Al Wasl, locul 5 din Emiratele Arabe Unite. Anunțul a fost făcut de noul lui club prin intermediul rețelelor de socializare.Francezul s-a mai aflat în discuții cu mai multe formații, însă a ales-o în cele din urmă pe cea din Emirate. Experiența din România a fost scurtă și s-a terminat nefericit pentru el, Zouma neavând impactul așteptat de către cei de la CFR Cluj. ...
20:20
Consiliul Județean Cluj-Napoca ascunde pierderile de la Cluj Arena! Câți bani aduce U Cluj bugetului și de ce au dispărut actele pentru 7 ani # Gazeta Sporturilor
Cluj Arena, stadion administrat de Consiliul Județean Cluj-Napoca, funcționează de 14 ani din bani publici, însă o parte consistentă a cheltuielilor rămâne ascunsă. Datele financiare din primii șapte ani lipsesc complet, iar instituția refuză să prezinte pierderile din ultimul deceniu.Stadionul Cluj Arena este administrat și gestionat de Consiliul Județean Cluj-Napoca, prin Direcția de Administrare și Exploatare a arenei. GSP. ...
20:10
Juventus a oficializat joi prelungirea contractului cu Carlo Pinsoglio (35 de ani), al treilea portar al echipei, care își extinde astfel înțelegerea cu clubul până în 2027. Aceasta este a patra reînnoire de contract pentru jucător, al cărui acord cu bianconerii era pe cale să expire. ...
20:00
Laszlo Balint, înaintea meciului în care Becali își pune cele mai mari speranțe: „Discuții bolnave, toxice” # Gazeta Sporturilor
Laszlo Balint (46 de ani), antrenorul celor de la Oțelul Galați, a susținut conferința de presă premergătoare duelului din deplasare cu U Cluj, în etapa 29. Partiad a fost programată vineri, 27 februarie, începând cu ora 20:00. FCSB, dar și alte echipe din zona play-off, vor fi cu ochii pe această partidă. În cazul unei victorii, „studenții” sunt ca și calificați în play-off și o lasă pe campioana României în afara Top 6. ...
20:00
Dănuț Lupu (58 de ani), fostul mijlocaș de la Dinamo, a făcut o radiografie a echipei din Ștefan cel Mare cu două etape până la finalul sezonului regulat. Formația din Ștefan cel Mare ocupă locul trei în acest moment, iar Dănuț Lupu crede în șansele la titlu.Dănuț Lupu mizează pe grupul creat de Kopic și PetreÎn cadrul discuției cu Gazeta Sporturilor, Dănuț Lupu a declarat că marele atu al celor de la Dinamo în lupta pentru titlu este grupul. ...
20:00
Ilie Stan (58 de ani), antrenorul care a antrenat ultima dată la FC Buzău, a semnat cu o echipă surprinzătoare: Saham Club, echipă din prima ligă din Oman.Tehnicianul român a fost prezentat oficial la formația de pe locul 8 din prima ligă a Omanului. Saham Club este la 6 puncte distanță de zona roșie a clasamentului, cu doar 16 puncte acumulate în 15 etape. Al Seeb, liderul campionatului, are 38 de puncte. ...
19:50
Într-un interviu acordat Gazetei Sporturilor, Victor Angelescu, acționar majoritar și președinte la Rapid, a vorbit despre situația lui Borisav Burmaz, accidentat în vara anului trecut. Jucătorul sârb a suferit o ruptură a ligamentului încrucișat anterior în cantonamentul din vară.Burmaz va reveni la antrenamentele cu echipa, după ce în ultimele două săptămâni s-a pregătit separat. ...
19:20
Dorinel Munteanu (57 de ani), antrenorul lui Hermannstadt, a susținut conferința de presă premergătoare duelului de pe teren propriu cu FC Botoșani. Partida a fost programată vineri, 27 februarie, începând cu ora 17:00.Este un duel extrem de important pentru sibieni, care luptă pentru evitarea retrogradării. În tur, formația lui Leo Grozavu s-a impus pe teren propriu, scor 2-0. ...
Acum 6 ore
19:10
Prezentă la Sanremo, strănepoata lui Lamborghini se plânge de „petrecerile bilaterale”: „M-am culcat la 4:30!” # Gazeta Sporturilor
Cântăreața italiană Elettra Lamborghini (31 de ani), strănepoata lui Ferruccio Lamborghini, fondatorul celebrei mărci de automobile de lux, a declanșat un scandal la festivalul de muzică de la Sanremo.A 76-a ediție a Festivalului muzical de la Sanremo este programată între 24 și 28 februarie 2026. Nu e totul perfect la sărbătoarea muzicii din Italia. GALERIE FOTO. ...
19:10
F1: Marele Circ, tot mai aproape de linia de start. Banca Transilvania, parteneriat extins cu campionii mondiali de la McLaren # Gazeta Sporturilor
Banca Transilvania (BT) își extinde în acest an parteneriatul cu McLaren Mastercard Formula 1 Team pentru o cursă adițională, Austrian Grand Prix 2026 (Spielberg), din 26-28 iunie, după debutul de anul trecut, de la Hungaroring.Astfel, prezența brandului BT pe monoposturile echipei McLaren, pe volan și pe căștile piloților Lando Norris și Oscar Piastri se va dubla. ...
19:00
Naomi Osaka a dezvăluit obiectivul pe care îl are înainte de retragere: „Este mare, dar este posibil” # Gazeta Sporturilor
Naomi Osaka (28 de ani, locul 16 WTA) a vorbit despre obiectivele sale în acest sezon și deși nu este încă la vârsta retragerii se gândește la ce mai are de făcut înainte de a pune racheta în cui. Japoneza, fostul număr 1 mondial, este măcinată de accidentări și nu exclude asta. Ultima accidentare suferită a fost la Australian Open. ...
18:50
Barcelona a anunțat! Cât va lipsi vedeta catalanilor: „Testele medicale au confirmat” # Gazeta Sporturilor
Lovitură pentru Barcelona. Clubul catalan a anunțat oficial accidentarea lui Frenkie de Jong (28 de ani), care va lipsi aproximativ șase săptămâni. Mijlocașul olandez a resimțit dureri la antrenamentul de joi, iar investigațiile medicale au confirmat o leziune la nivelul bicepsului femural al piciorului drept (zona distală).Frenkie de Jong a marcat în ultima etapă de campionat, disputată pe 22 februarie, în victoria cu 3-0 împotriva celor de la Levante. ...
18:40
FCSB sau Rapid? Dinamovistul Raul Opruț a ales rivala mai puternică: „Nu vreau să fiu lipsit de respect sau ceva...” # Gazeta Sporturilor
Raul Opruț (28 de ani), fundașul stânga al celor de la Dinamo, a vorbit despre rivalele FCSB și Rapid.Fundașul lateral, transformat recent într-un golgheter al celor de la Dinamo, este de părere că FCSB este o echipă care le pune mai multe probleme, chiar dacă dinamoviștii au pierdut ambele dispute cu Rapid din acest sezon. ...
18:40
Adrian Mihalcea, înaintea „finalei” de play-off cu FCSB: „S-a dezvoltat așa subiectul acesta cu «dinamovismul» meu ” # Gazeta Sporturilor
Adrian Mihalcea (49 de ani), antrenorul celor de la UTA Arad, a susținut conferința de presă premergătoare duelului de pe teren propriu cu FCSB. Partida a fost programată duminică, 1 martie, începând cu ora 21:00.Cu un succes, arădenii rămân în lupta pentru ocuparea unui loc de play-off. În plus, FCSB va rata pentru prima dată în istorie calificarea și va lua drumul play-out-ului. ...
18:10
Antrenorul lui Radu Drăgușin, mesaj tăios: „În acest moment nu ne putem gândi la stil, ci doar la cele trei puncte” # Gazeta Sporturilor
Igor Tudor, antrenorul celor de la Tottenham, a susținut conferința de presă premergătoare partidei cu Fulham, din cadrul etapei #28, meci programat duminică, 1 martie, de la ora 16:00.Acesta a recunoscut în timpul conferinței că nu se gândește la cât de estetic este jocul echipei, ci este preocupat să obțină cât mai multe puncte, având în vedere că echipa sa este la 4 puncte de zona retrogradării. ...
18:00
Daniel Pancu a văzut imaginile cu Gabi Matei și s-a declarat oripilat: „Pedepse mari de tot!” # Gazeta Sporturilor
Daniel Pancu (48 de ani), antrenorul lui CFR Cluj, a susținut conferința de presă premergătoare duelului cu Farul Constanța. Partida a fost programată sâmbătă, 28 februarie, începând cu ora 20:00. Cu o victorie, ardelenii se califică matematic în play-off-ul Superligii.Pancu a abordat mai multe subiecte în conferință. Acesta a reacționat dur după ce a văzut imaginile cu Gabi Matei încătușat. ...
17:50
România, „dublă” cu Portugalia în preliminariile Campionatului Mondial din 2027 » Mihai Silvășan: „Abordăm meciurile cu optimism” # Gazeta Sporturilor
Naționala masculină de baschet a României se pregătește de a doua fereastră a primei faze din preliminariile Campionatului Mondial din 2027. În 27 februarie și în 2 martie, tricolorii vor juca de două ori în compania Portugaliei, o națională cotată mai bine decât a noastră. ...
17:50
Gigi Becali a reacționat după declarațiile lui Denis Alibec: „450.000 de euro și 20 de minute” # Gazeta Sporturilor
Gigi Becali, patronul campioanei României, FCSB, a reacționat după declarațiile făcute de Denis Alibec, fostul atacant al roș-albaștrilor, cedat la Farul Constanța în urmă cu o lună. Alibec a lăsat să se înțeleagă că nu joacă pentru patronul FCSB-ului și a ironizat situația, sugerând că Becali ar trebui „să cumpere toată Liga 1 și să joace FIFA”. ...
17:40
Rămasă fără șanse matematice de a mai prinde un loc în play-off-ul Superligii, Farul Constanța țintește clasarea pe unul dintre primele două locuri în play-out, ceea ce i-ar aduce prezența în barajul pentru cupele europene. Dorința a fost exprimată prin vocea antrenorului Ianis Zicu la conferința de presă premergătoare duelului cu CFR Cluj, din etapa #29 din Superliga. ...
17:30
Ziua în care Gabi Matei nu a vrut să i se ureze „La mulți ani!” » A ieșit după mai bine de 4 ore de audieri: „Regreți ce ai făcut?” # Gazeta Sporturilor
În ziua în care a împlinit 36 de ani, Gabriel Matei a avut parte de o aniversare în fața procurorilor. Acesta a ieșit de la audierile de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Ploiești după aproximativ 5 ore, implicat fiind în dosarul trucării de meciuri de la CS Păulești, club din Liga 3.La audierile de azi au fost prezenți fotbaliștii Gabriel Matei și Marius Sanda, dar și Raul Papp. ...
17:30
Peugeot a dezvăluit „bestia” pentru 2026 » Cum arată noul 9X8 cu design revoluționar # Gazeta Sporturilor
Peugeot Sport a dezvăluit noua identitate vizuală a prototipului Peugeot 9X8, pregătit pentru sezonul 2026 al FIA World Endurance Championship. Modelul va debuta în noua sa grafică la cursa de 1.812 km din Qatar, pe 28 martie, marcând startul unei noi etape de imagine și ambiție pentru constructorul francez în categoria Hypercar. ...
17:20
Victor Angelescu, acționarul minoritar de la Rapid, a acordat un interviu pentru GSP.ro. A lămurit situația lui Daniel Sandu, cel care ocupa funcția de director al departamentului de scouting.Așa cum GSP.ro a informat pe 21 februarie, Daniel Sandu pleacă de la Rapid și va semna cu Toulouse, actualul loc 10 din Ligue 1.Angelescu susține că Rapid i-a acceptat demisia, iar clubul are deja în minte un înlocuitor. Se poartă discuții atât cu români, cât și cu străini. ...
Acum 8 ore
16:50
Dan Alexa s-a convins de două luni de cine va lua titlul în Superliga: „Până acum clacau” # Gazeta Sporturilor
Dan Alexa, 46 de ani, antrenorul Politehnicii Timișoara (Liga a 3-a) a vorbit despre lupta la titlu, în direct la GSP Live.Cu două etape înainte de finalul sezonului regular, ierarhia la vârful Superligii e una extrem de strânsă. Între liderul Universitatea Craiova și locul 6, ocupat de FC Argeș, sunt 10 puncte - la înjumătățire, 5. ...
16:40
E record: Chelsea cea mai mare pierdere financiară din istoria fotbalului englez # Gazeta Sporturilor
Chelsea a înregistrat cea mai mare pierdere financiară din istoria fotbalului englez în sezonul 2024/2025, raportând un deficit de 407 milioane de euro.UEFA a publicat raportul financiar anual, document în care sunt evidențiate cluburile cu cele mai mari pierderi înregistrate în ultimul sezon. ...
16:40
Banca Transilvania anunță că va fi partener al echipei McLaren la încă două etape de Formula 1 # Gazeta Sporturilor
După ce a susținut Marele Premiu al Ungariei din 2025, Banca Transilvania a anunțat că va fi partenerul oficial de cursă al echipei de Formula 1 McLaren la încă două etape. Este vorba de Marele Premiu al Austriei 2026 și de Marele Premiu al Ungariei 2027.În mai 2025, Banca Transilvania a devenit a doua companie din Cluj-Napoca și a treia din România care semnează un parteneriat cu o echipă din Formula 1. ...
16:30
După Genoa, Rapid a bifat încă un parteneriat » Ce a apărut scris pe tricoul vișiniu: „Cu mult curaj către Liga 1” # Gazeta Sporturilor
La o lună distanță de când șefii Rapidului se fotografiau în Italia, într-o delegație la Genoa, marcând parteneriatul dintre cele două echipe, oficialii de la CSL Ștefănești au anunțat joi o colaborare cu formația giuleșteană.Anunțul acestei noi colaborări a fost făcut de gruparea ilfoveană printr-o postare pe Facebook, sub forma unui mesaj din partea președintelui clubului, Geogre Bozieru. ...
16:10
16:10
16:10
16:10
gjdfszkzckdscdhsjhsdusagucsdhjsdghcyudgsaucchdsDESCRIERE DESCRIERE DESCRIERE POZAdgsghjsdncsdDescriere descriere Imagojnhhvjhh
16:00
Încă un fost fotbalist de la FCSB, audiat în „dosarul Păulești” » Campionul României, cu soția la FRF: „Am spus tot adevărul” # Gazeta Sporturilor
Atacantul Adrian Petre (28 de ani), fost jucător la FCSB, acum liber de contract, a fost chemat joi la audieri la sediul Federației Române de Fotbal în cazul scandalului de pariuri care a zguduit fotbalul românesc de la echipa din liga a treia, CS Păulești. ...
16:00
Decathlon devine partenerul oficial pentru nutriție al DECATHLON CMA CGM Team, accelerând expertiza în domeniul performanței de elită # Gazeta Sporturilor
Începând cu 1 ianuarie 2026, DECATHLON a devenit partenerul oficial pentru nutriție al DECATHLON CMA CGM Team, pentru o perioadă inițială de trei ani.Acest parteneriat strategic acoperă întreaga echipă: World Tour (28 de cicliști), Continental (13 cicliști) și Junior (15 cicliști). DECATHLON va sprijini acești sportivi pe parcursul calendarului internațional de curse, în timpul cantonamentelor și pe durata pregătirii lor individuale. ...
15:50
PCH, mesaj clar pentru Dinamo înaintea ultimelor două etape: „Dinamoviștii nu-și doresc asta” # Gazeta Sporturilor
Peluza Cătălin Hîldan a emis un comunicat prin care specifică în mod clar că suporterii vor ca Dinamo să câștige ultimele două etape, cu FC Argeș și CFR Cluj, indiferent dacă în urma acestor rezultate rivala FCSB ar avea șanse mai mari să prindă un loc de play-off.De altfel, acest subiect a fost abordat și de președintele lui Dinamo, Andrei Nicolescu, care menționa în urmă cu două zile că își dorește maximum de puncte din ultimele două etape. ...
15:30
Ilia Malinin merge la Campionatele Mondiale de la Praga, în timp ce Mikhail Shaidorov, câștigătorul titlului olimpic, va lipsi » Alysa Liu și Julia Sauter vor participa și ele # Gazeta Sporturilor
Ilia Malinin (21 de ani) va fi prezent la Campionatele Mondiale de la Praga (24-29 martie), în timp ce uzbekul Mikhail Shaidorov (21 de ani) a spus pas acestei competiții. Este singura absență notabilă de pe listele de înscriere ale competiției. Alysa Liu (20 de ani) va încerca să-și apere titlul, în timp ce Julia Sauter (28 de ani) va bifa a șasea ediție pentru România. ...
15:30
Apare „camera furiei” în circuitul WTA: pentru jucătoarele care vor să își exprime frustrarea # Gazeta Sporturilor
Organizatorii turneului de la Austin (21 februarie – 1 martie) au anunțat că au pregătit o „cameră a furiei”, în care jucătoarele pot să își manifeste frustrarea fără să se teamă că vor fi filmate și că imaginile se vor răspândi pe internet.La Australian Open, după ce a pierdut în sferturile de finală, Coco Gauff a fost filmată în incinta complexului din Melbourne în timp ce lovea, nervoasă, racheta de pământ. ...
15:30
Planuri date peste cap la Dinamo! Au bătut palma, dar transferul nu s-a mai făcut # Gazeta Sporturilor
Saga plecării lui Kennedy Boateng de la Dinamo, stoper despre care Gazeta Sporturilor a scris astăzi că va încasa, cu tot cu bonusuri, aproximativ 80.000 de euro în China, produce efecte și în plan secund. „Câinii” au ratat transferul unui jucător interesant în această iarnă pentru că și-au pus baza în togolez.Este vorba despre Ibrahima Cisse, fotbalist cu care Dinamo intrase într-un stadiu avansat al negocierilor. ...
15:20
Românul care s-a bătut cu Oleksandr Usyk: „Nu-mi venea să cred. Lupta nu trebuia să aibă loc” # Gazeta Sporturilor
Oleksandr Usyk (39 de ani) este unul dintre cei mai în vogă pugiliști, grație victoriilor obținute în fața celor mai mari grei ai lumii, precum Anthony Joshua sau Tyson Fury. În cariera lui, ucraineanul a luptat și contra unui român care a bifat o performanță asemănătoare. Este vorba despre Mihai Nistor (35 de ani), pugilist neînvins la profesioniști.Mihai Nistor este unul dintre cei mai tari pugiliști români activi, prin performanțele de la amatori și nu numai. ...
15:20
Constanța a primit noile termene: când va fi gata Polivalenta și când încep lucrările la noul stadion # Gazeta Sporturilor
Fără stadion și cu o sală a sporturilor inaugurată în urmă cu aproape șapte decenii, Constanța stă cel mai prost în privința infrastructurii sportive dintre marile orașe ale țării. Iar proiectele demarate de ani de zile se mișcă greu, promisiunile făcute de autoritățile locale de-a lungul anilor nefiind respectate. ...
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.