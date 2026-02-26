Nemaivăzut! Și-au dat întâlnire pentru a 5-a oară în acest sezon european

15:30

Organizatorii turneului de la Austin (21 februarie – 1 martie) au anunțat că au pregătit o „cameră a furiei”, în care jucătoarele pot să își manifeste frustrarea fără să se teamă că vor fi filmate și că imaginile se vor răspândi pe internet.La Australian Open, după ce a pierdut în sferturile de finală, Coco Gauff a fost filmată în incinta complexului din Melbourne în timp ce lovea, nervoasă, racheta de pământ. ...