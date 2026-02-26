Roxana Mînzatu, după discuţia cu premierul Ilie Bolojan: Îmi doresc ca România să fie un exemplu de bună practică în ceea ce priveşte implementarea proiectelor din Fondul Social European Plus, pentru care există o alocare de 7,2 miliarde de euro

18:20

Premierul Ilie Bolojan anunţă că România va formula către Comisia Europeană noi propuneri legate de măsurile pe care autorităţile de la Bucureşti trebuie să le adopte cu privire la decarbonizare şi la reducerea producţiei de energie pe bază de cărbune, în condiţiile în care jalonul privind decarbonizarea, asumat prin PNRR, nu a fost îndeplinit. Premierul a arătat că aceste propuneri vor fi formulate în condiţiile în care autorităţile trebuie să se asigure că, luând deciziile legate de decarbonizare, nu este pusă în pericol asigurarea energiei electrice necesare pentru consumul intern.