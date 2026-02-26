Traiul unui „protejat de stat”: posturi babane în administrații, pierderi de zeci de milioane de lei

16:40

Secţiile de Anestezie şi Terapie Intensivă (ATI) şi Unităţile de Primiri Urgenţe (UPU) din întreaga ţară funcţionează la capacitate maximă, iar în multe cazuri au depăşit de mult limita. Medicii avertizează că lipsa paturilor şi a echipamentelor pun în pericol viaţa pacienţilor critici, în timp ce autorităţile promit reforme structurale care însă vor produce efecte abia în anii următori.