Ilie Bolojan a fost premierul USR-ului, spune Sorin Grindeanu: România nu poate fi guvernată doar prin aroganţă
Libertatea, 27 februarie 2026 02:10
Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a lansat joi un atac dur la adresa prim-ministrului Ilie Bolojan, acuzându-l că se comportă ca un premier exclusiv al USR și că tratează partenerii de coaliție cu aroganță. Liderul social-democrat a avertizat că stabilitatea țării nu înseamnă „supunere” și a anunțat că PSD va decide în curând dacă va mai […]
• • •
Alte ştiri de Libertatea
Acum 30 minute
02:10
Ilie Bolojan a fost premierul USR-ului, spune Sorin Grindeanu: România nu poate fi guvernată doar prin aroganţă # Libertatea
Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a lansat joi un atac dur la adresa prim-ministrului Ilie Bolojan, acuzându-l că se comportă ca un premier exclusiv al USR și că tratează partenerii de coaliție cu aroganță. Liderul social-democrat a avertizat că stabilitatea țării nu înseamnă „supunere” și a anunțat că PSD va decide în curând dacă va mai […]
Acum 8 ore
19:30
Adolescentă de 15 ani, bătută şi înţepată cu un briceag de ex şi fosta iubită a acestuia, într-un parc din Ploiești # Libertatea
O fată de 15 ani a ajuns de urgență la spital, după ce a fost lovită și înțepată cu un briceag de o altă adolescentă de aceeași vârstă în parcul „Nichita Stănescu” din Ploiești. Atacul a fost premeditat, agresoarea fiind instigată și ajutată chiar de fostul iubit al victimei, relatează News.ro. Răzbunare din gelozie Potrivit […]
19:20
O bandă de 6 hoațe minore terorizează magazinele din Buzău și Râmnicu Sărat: dacă sunt prinse scot chiar și cuțitul # Libertatea
O grupare formată din șase fete minore a început să terorizeze magazinele locale din Buzău și Râmnicu Sărat. Modul de operare al tinerelor este unul care mizează pe intimidare și pe haosul creat de numărul lor mare, lăsându-i pe vânzători fără apărare în fața furturilor repetate. Adolescentele, cu vârste de 10 și 16 ani, au […]
Acum 12 ore
17:50
Programul FIV 2026 așteptat să salveze prăbușirea demografică a României: ,,Mii de cupluri infertile nu își permit să devină părinți”, susține Andreas Vythoulkas # Libertatea
Anul 2024 a marcat un record sumbru pentru România: cele mai puține nașteri din ultimul secol, sub 150.000 de nou-născuți. În acest context de „prăbușire demografică”, reluarea programelor de finanțare a procedurilor de fertilizare in vitro (FIV) de către Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale și de către Primăria București nu mai este doar […]
17:50
Prim-ministrul Ungariei, Viktor Orban, i-a scris o scrisoare deschisă președintelui ucrainean Volodimir Zelenski, în care l-a îndemnat „să își schimbe politica anti-maghiară”, informează publicația ungurească Telex. Premierul ungar a publicat joi dimineață textul scrisorii pe pagina sa de Facebook. În document se afirmă că, potrivit lui Orban, Zelenski nu a reușit timp de patru ani […]
17:50
Decizia CCR pentru pensiile magistraților a fost publicată. Când poate promulga Nicușor Dan legea # Libertatea
Curtea Constituțională a României (CCR) a publicat joi motivarea deciziei din 18 februarie prin care validează constituționalitatea noului proiect al Guvernului Bolojan privind pensiile magistraților. Următorul pas este promulgarea legii de către președintele Nicușor Dan, relatează Digi 24. Înainte de publicarea deciziei CCR în Monitorul Oficial, Curtea Constituțională a publicat motivarea acesteia. „Legiuitorul are libertatea să […]
14:30
Nvidia a făcut un profit de 127 de miliarde de dolari anul trecut. Investițiile în inteligența artificială cresc amețitor # Libertatea
Gigantul american Nvidia a raportat venituri de 215,9 miliarde de dolari pentru anul 2025 și un câștig net de 120 de miliarde de dolari, în urcare cu 65% față de anul 2024, când a avut „doar” 72,8 miliarde de dolari profit. Compania americană este principalul beneficiar al maniei privind inteligența artificială, având o cotă de […]
14:30
Dan Bălan a lansat un nou proiect. Ludmila, mama lui, îi e alături: „A fost dintotdeauna visul meu” # Libertatea
Dan Balan a lansat Ma Ya Hi Studios, o casă de producție dedicată conținutului pentru copii și părinți. Proiectul de debut este show-ul „Hat Birds”, o lume magică ce îmbină umorul, jocul, muzica și elemente educative. Dan Balan a lansat oficial Ma Ya Hi Studios, o companie de producție dedicată conținutului pentru întreaga familie. Ideea […]
14:30
Dubla din meciul cu Botoșani i-a adus lui Lukić titlul de jucătorul etapei cu numărul 28 din Superliga României Prima aventură a lui Jovo Lukić în România nu s-a încheiat ideal. După doar două goluri marcate în 31 de meciuri jucate pentru Unviersitatea Craiova, clubul din Bănie a decis să renunțe la serviciile sale. Atacantul […]
14:30
Șoferii români vor avea permisul suspendat pentru neplata amenzilor. Pentru fiecare 50 de lei datorați statului, o zi fără carnet # Libertatea
Șoferii români care refuză să plătească amenzile de circulație se pot trezi cu permisul auto suspendat, conform noilor reglementări legislative, iar perioada de suspendare este calculată în funcție de suma datorată, potrivit Digi 24. Mai exact, pentru fiecare 50 de lei neplătiți, permisul este suspendat o zi. Ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, a declarat că această […]
Acum 24 ore
11:30
Un angajat a postat 20 de clipuri pe TikTok în care își înjura compania și a fost concediat. Câștiga 2.300 de euro pe lună, în Italia # Libertatea
Un muncitor din San Lazzaro di Savena, provincia Bologna, Italia, a fost concediat după ce a publicat 20 de videoclipuri pe TikTok în care critica și jignea compania pentru care lucra. Instanța a confirmat legalitatea măsurii, arătând că salariul de 2.300 de euro pe lună era în concordanță cu funcția ocupată. 20 de videoclipuri filmate […]
11:30
Doi băieți și o fată sunt primii tripleți născuți la noua maternitate a Spitalului Municipal Timișoara: „Am avut o bucurie specială” # Libertatea
Primii tripleți s-au născut în noua maternitate a Spitalului Municipal Timișoara. Este vorba despre doi băieți și o fată, toți trei fiind sănătoși. Primii tripleți din noua maternitate a Spitalului Municipal Timișoara sunt o mamă și doi băieți Primii tripleți s-au născut astăzi în noua Maternitate Odobescu a Spitalului Clinic Municipal de Urgență Timișoara. Cei […]
Mai mult de 2 zile în urmă
17:00
Criza dintre Slovacia și Ucraina poate duce la o scumpire a curentului în România în perioada următoare # Libertatea
Decizia guvernului slovac condus de Robert Fico de a opri livrările de energie de urgență către Ucraina, pe fondul disputei legate de tranzitul petrolului rusesc prin conducta Druzhba, poate genera creșteri de preț în România, susține Dumitru Chisăliță, președintele Asociației Energia Inteligentă. Într-o analiză publicată miercuri, 24 februarie, acesta susține că, dincolo de justificarea oficială, […]
23 februarie 2026
17:10
Donald Trump ia în considerare un atac masiv asupra Iranului: „Analizează mai multe opțiuni” # Libertatea
Președintele american Donald Trump le-a spus consilierilor săi că ia în calcul să ordone un atac de amploare asupra Iranului, vizând prăbușirea regimului, în cazul în care ghidul suprem Ali Khamenei nu va fi convins pe cale diplomatică să renunțe la programul nuclear, relatează The New York Times. Negocierile programate pentru joi la Geneva sunt […]
17:10
„Cazul Samca”, primul fake true crime românesc, transformă hărțuirea din școli într-o anchetă cu miză socială. Regizorii filmului „Cazul Samca”: „Ar fi bine să nu transformăm suferința în spectacol” # Libertatea
După succesul lungmetrajului „Clasat”, desemnat „Cel mai bun film românesc” la TIFF 2024, Horia Cucută și George Gänæaard revin cu „Cazul Samca”, primul fake true crime thriller românesc. Filmul folosește misterul a patru crime nerezolvate pentru a deschide un dialog necesar în România despre bullying-ul și violența din școli, responsabilitate și etică. Horia Cucută și […]
17:10
Cine este Alex Dodoaia de la „Chefi la cuțite”, sezonul 17. „Aveam de pregătit zilnic câte 16 feluri de mâncare” # Libertatea
Mai sunt șapte zile până când Chef Richard Abou Zaki, Chef Orlando Zaharia, Chef Alexandru Sautner și Chef Ștefan Popescu deschid din nou bucătăria Chefi la cuțite, pregătiți pentru emoțiile audițiilor și presiunea amuletelor sezonului 17. Cei patru jurați se reunesc astfel din 2 martie la masa degustărilor pe nevăzute. Unul dintre participanții la audiții […]
17:00
Persoanele cu dizabilități cer reintroducerea integrală a scutirilor. „Nu negociem demnitatea la procent!” # Libertatea
România se confruntă cu un val de măsuri fiscale care riscă să împingă persoanele cu dizabilități și familiile acestora dincolo de limita supraviețuirii. O petiție semnată de 13.000 de români și susținută de 5 federații naționale a pus sub presiune coaliția de guvernare, cerând reintroducerea integrală a scutirilor de impozit pentru persoanele cu dizabilități. Deși […]
17:00
Cum a apărut Vera Wang, creatoarea de modă în vârstă de 76 de ani, la Premiile BAFTA 2026. A debutat cu un nou look # Libertatea
Vera Wang a surprins la Premiile BAFTA 2026 din Londra, pe 22 februarie, cu un look îndrăzneț: părul blond platinat cu rădăcini întunecate și o rochie albă drapată, semnată de brandul său. La cei 76 de ani, Vera Wang continuă să surprindă lumea modei. Designerul de renume internațional a debutat cu o nouă coafură îndrăzneață […]
22 februarie 2026
17:50
Alina Cotabiță a fost reținută într-un dosar de proxenetism: administra un salon de masaj în București, iar rețeaua era condusă de o pensionară| Surse # Libertatea
Alina Cotabiță, văduva cântărețului Gabriel Cotabiță, alături de alte șapte persoane, a fost reținută de poliție într-un dosar de proxenetism. Potrivit surselor citate de Antena 3 CNN, Alina Cotabiță ar fi administrat unul dintre cele două saloane de masaj din București unde se practica prostituția, ocupându-se de promovarea acestora și a angajatelor pe rețelele sociale […]
21 februarie 2026
20:30
Cele mai frumoase pisici din lume au defilat la Timișoara: felinele din rasa Transilvană, în premieră în fața publicului # Libertatea
Cele mai frumoase pisici din lume au defilat pe podium la Timișoara. Pisica Transilvană a fost o adevărată surpriză pentru public, fiind prezentată în premieră în Banat, relatează portalul de știri locale Pressalert.ro. Cele mai frumoase pisici din lume sunt între 21-22 februarie 2026 la Timișoara În weekendul 21-22 februarie 2026, pot fi admirate cele […]
20:30
Jaf în stil italian între rude: o femeie a furat pastele, carnea, bijuteriile și mobila din casa cumnatei sale # Libertatea
O femeie de 61 de ani din Formigine, Modena, a fost condamnată la un an și nouă luni de închisoare cu suspendare pentru furt dintr-o locuință. Cazul, care a implicat furtul de bunuri de valoare și alimente dintr-o casă de familie din Carpineti, a fost soluționat pe 19 februarie 2026 de tribunalul din Reggio Emilia, […]
18:20
O mașină fabricată în 2002 a devenit cea mai căutată de șoferi pe piața second hand din Serbia # Libertatea
O mașină fabricată în 2002 a devenit cea mai căutată de șoferi pe piața second hand din Serbia. Autoturismul atrage atenția datorită consumului redus și costurilor mici de întreținere. Mașina fabricată în 2002 care a devenit cea mai căutată de șoferi pe piața second hand Modelul Skoda Fabia din 2002, disponibil pe piața auto second-hand […]
18:20
Un mecanic a primit bani de la un pensionar ca să-i distrugă Porsche-ul de 70.000 de euro, abia cumpărat din showroom în Franța # Libertatea
Un pensionar, fost director de clinică din Albi, Franța, în vârstă de 70 de ani, a fost condamnat pe 18 februarie 2026 de Tribunalul din Castres la șase luni de închisoare cu suspendare și o amendă de 5.000 de euro, după ce a fost găsit vinovat pentru organizarea incendierii propriului SUV de lux, un Porsche […]
18:10
Ciprian Ciucu a explicat de câți bani are nevoie Bucureștiul ca să nu intre în incapacitate de plată: „Un deficit fabulos” # Libertatea
Primarul sectorului 6 al Capitalei, Ciprian Ciucu, a declarat că Primăria Generală a Municipiului Bucureşti este „un monstru administrativ care are nevoie de o reformă amplă”, subliniind că este hotărât să demareze schimbările necesare pentru eficientizarea instituţiei, potrvit agenției News.ro. Structura Primăriei, o problemă majoră „Evident că este nevoie de o reformă administrativă la nivelul […]
17:20
Paguba de 65.000 de euro cu care se confruntă un proprietar după ce o parte din casa sa a fost declarată ilegală după 25 de ani # Libertatea
Alois Estermann, în vârstă de 61 de ani, privește de pe terasa casei părintești din Beromünster, un sat liniștit din cantonul Lucerna, relatează cotidianul elvețian în limba germană Blick. Arată spre sud: „Acolo este Pilatus”, spune el, indicând vârfurile înzăpezite. „Iar dacă vremea este senină, se vede chiar și Säntis”. Terasa, considerată ilegală după 25 […]
14:40
Momentul în care un polițist din Iași a salvat un bebeluș dintr-un bloc în care a izbucnit un incendiu # Libertatea
Un polițist din Iași a intrat, sâmbătă dimineață, într-un apartament cuprins de un incendiu, pentru a salva un bebeluș care rămăsese înăuntru, informează publicația locală Iași Focus. Incendiul a avut loc la un apartament situat la etajul 7 al unui bloc de pe șoseaua Nicolina din Iași, iar intervenția pompierilor și a poliției locale a […]
10:40
Un indicator rutier a zburat prin geamul unui autobuz plin cu pasageri și a rănit o elevă, în Rusia. Momentul a fost filmat # Libertatea
Scene șocante surprinse în orașul rus Voronej, unde un indicator rutier a spart geamul unui autobuz în mers, plin cu pasageri, și a rănit o tânără. Poliția investighează dacă incidentul a fost provocat de șofer sau de condițiile meteo. Indicatorul a intrat prin geamul autobuzului și a rănit o elevă Un incident îngrijorător s-a produs […]
20 februarie 2026
22:50
Superliga: FC Botoşani, învinsă cu 3-1 de Universitatea Cluj / Ardelenii, tot mai siguri de play-off # Libertatea
Formaţia FC Botoşani a fost învinsă, vineri seară, pe teren propriu, cu scorul de 3-1, de echipa Universitatea Cluj, într-un meci din etapa a 28-a a Superligii. Au marcat Ongenda 19 pentru gazde şi Lukic ‘4, 15 şi Drammeh 55 pentru învingători. Astfel, U Cluj face un pas uriaș către play-off urcând pe locul 4 […]
22:50
Costurile din construcții s-au dublat în ultimii zece ani. O creștere cu 14% a fost înregistrată în decembrie 2025 față de anul precedent, iar manopera este principalul factor al scumpirilor. Care este principalul factor al scumpirilor din construcții Costurile în construcții au crescut semnificativ în ultimul deceniu, iar materialele nu sunt principala cauză. Potrivit datelor […]
20:50
Ultimul interviu al lui Eric Dane, difuzat postum pe Netflix. Actorul transmite un mesaj emoționant fiicelor sale # Libertatea
Interviul final al actorului Eric Dane, realizat înainte de moartea sa, este acum disponibil pe Netflix, în cadrul seriei postume „Famous Last Words”, conform publicației americane Variety. Mesajul lui Eric Dane pentru fiicele sale Producția oferă publicului șansa de a asculta ultimele gânduri ale unor iconuri culturale. Dane, cunoscut pentru rolul Dr. Mark Sloan din […]
17:40
Curtea Supremă a Statelor Unite declară ilegale taxele vamale impuse de Trump. Ce înseamnă asta pentru comerțul global # Libertatea
Curtea Supremă a Statelor Unite a hotărât că Donald Trump a depășit puterile prevăzute de Constituție prin impunerea de taxe vamale asupra aproape tuturor produselor care intră în Statele Unite, potrivit AFP. Nu toate tarifele aplicate de Trump sunt vizate de decizia Curții Conform deciziei pronunțate vineri cu o majoritate de șase judecători împotriva a […]
17:00
Moldoveni amăgiți de Rusia cu 100.000 de dolari pentru asasinate în Ucraina. Scopul lor: să provoace panică # Libertatea
O grupare suspectată că pregătea asasinate comandate în Ucraina a fost destructurată printr-o operațiune comună cu autoritățile din Republica Moldova. Mai mulți cetățeni moldoveni ar fi fost amăgiți de Rusia cu 100.000 de dolari pentru asasinate la comandă, în rândul persoanelor influente din Ucraina. Scopul ar fi fost să provoace panica, relatează portalul de știri […]
16:50
Un bărbat suspectat că ar fi decapitat o femeie în Florența, descrisă de mass-media ca fiind o femeie din Germania fără domiciliu stabil în vârstă de 44 de ani, a fost identificat și se află în prezent în spital sub supraveghere, au anunțat vineri carabinierii, citați de AFP. Femeia a fost decapitată cu o macetă […]
19 februarie 2026
11:40
Sobe Pe Peleți Italia: soluția inteligentă pentru confort termic modern și economii pe termen lung # Libertatea
În contextul creșterii constante a prețurilor la energie și al interesului tot mai mare pentru soluții sustenabile de încălzire, românii caută alternative eficiente, economice și prietenoase cu mediul. Una dintre opțiunile care a câștigat rapid popularitate în ultimii ani este încălzirea cu peleți, iar producătorii italieni sunt considerați un reper de calitate în acest domeniu. […]
10:40
Un șofer de 81 de ani a plătit 3.000 de euro pentru a înlocui un bec ars de la farul mașinii sale # Libertatea
Un șofer britanic de 81 de ani a rămas șocat după ce a fost nevoit să plătească aproape 3.000 de euro pentru înlocuirea unui bec ars la farul mașinii sale. De la 20 de euro la aproape 3.000 de euro pentru un „simplu” bec Doug Fawcett și-a dus SUV-ul Land Rover Defender, vechi de patru […]
10:40
Mașina pe care orice român și-o dorea în fața blocului atingea 100 km/h în 20,2 secunde și cântărea doar 890 de kilograme # Libertatea
Lansată în anul 1969, mașina pe care orice român și-o dorea în fața blocului sau a casei atingea 100 de km/h în 20,2 secunde și cântărea doar 890 de kilograme, însă performanțele au fost îmbunătățite pe parcursul anilor, în perioada comunistă, dar și după Revoluție, mașina fiind produsă în România până în anul 2004. Dacia […]
10:40
Ninsori, viscol, polei și strat de zăpadă de până la 15 cm. ANM a emis o informare meteo pentru mai multe zone ale țării # Libertatea
O nouă informare meteo de vreme rece, polei, viscol și strat de zăpadă a fost emisă joi pentru mai multe județe din țară, începând din această noapte, informează Administrația Națională de Meteorologie (ANM). În intervalul joi, 20 februarie, ora 02:00 – duminică, 22 februarie, ora 10:00, sunt prognozate precipitații, polei, ghețuș, strat de zăpadă, viscol […]
09:20
Un șofer de TIR a fost atacat de bărbați mascați și înarmați, care i-au furat camionul cu tot cu încărcătură, pe un drum din Germania # Libertatea
Un șofer de TIR a fost atacat marți seară de mai mulți bărbați mascați și înarmați într-un cartier din Jülich, un oraș din landul Renania de Nord-Westfalia, Germania. Indivizii i-au furat camionul cu tot încărcătură. Șofer de TIR amenințat cu arma și lăsat fără camion, în Germania Potrivit informațiilor transmise de poliție, atacul a avut […]
09:20
Patinatoarea română Julia Sauter a reușit o performanță remarcabilă marți seară, la Jocurile Olimpice de iarnă din 2026. Sportiva s-a calificat în finala probei feminine de patinaj artistic, după ce a obținut un punctaj de 63,13 în programul scurt, stabilind astfel un nou record personal. Intrată a noua în concurs, dintr-un total de 29 de […]
09:20
Un bărbat de 54 de ani crezut că va muri, apoi a cerut ajutorul lui ChatGPT: „Poate găsi acul în carul cu fân” # Libertatea
Un bărbat de 54 de ani din Germania, Michael Hellmich, susține că inteligența artificială i-a schimbat viața după ce, timp de aproape doi ani, medicii nu au reușit să-i explice simptomele severe. Povestea sa a fost documentată de publicația germană DIE ZEIT. Doi ani de simptome fără răspuns „Eram sigur că voi muri”, spune Hellmich, […]
18 februarie 2026
13:20
Ca să te bucuri de niște haine impecabile este necesar să le îngrijești corespunzător. Se întâmplă adesea ca detalii legate de acest proces să fie neglijate, iar asta nu face decât să le afecteze calitatea. Când vine vorba de procesul de spălare, este important să fie respectați anumiți pași, cum ar fi temperatura sau programul. […]
13:20
Cum arată „garsoniera convenabilă” din sectorul 2 închiriată cu doar 46 de lei pe lună de Primăria Municipiului București # Libertatea
De câteva zile, pagina oficială de Facebook a Primăriei Municipiului București a început să posteze diferite garsoniere și apartamente din Capitală, care aparțin de autoritățile locale și unde chiria este foarte mică. Spre exemplu, pe internet au fost postate și câteva fotografii cu o garsonieră unde chiria costă doar 46 de lei, în sectorul 2 […]
13:20
Rețeta de pește mănăstiresc grecesc recomandată de Dan Helciug. „Este potrivită pentru Postul Paștelui” # Libertatea
Dan Helciug, în vârstă de 51 de ani, recomandă o rețetă de pește deosebită, pe care artistul a învățat-o în vacanța petrecută la Muntele Athos. De altfel, acest preparat este potrivit pentru zilele de dezlegare la pește, din perioada Postului de Paște. Ingredientele de care ai nevoie pentru rețeta de pește Dan Helciug a dezvăluit […]
10:30
Avioanele germane ar putea fi echipate cu bombe nucleare franceze, anunță Friedrich Merz. Linia roșie peste care nu poate trece cancelarul # Libertatea
Cancelarul german Friedrich Merz a exclus categoric dezvoltarea unui arsenal nuclear propriu al Germaniei, dar a semnalat o deschidere istorică privind extinderea strategiei de descurajare a NATO, relatează săptămânalul german Die Zeit. Într-o intervenție recentă, liderul de la Berlin a admis posibilitatea ca avioanele de vânătoare ale Forțelor Aeriene Germane (Luftwaffe) să fie echipate, în […]
10:30
Lăsata secului sau lăsatul secului este o zi cu o semnificație aparte și se celebrează atât înainte de Postul Paștelui, cât și înainte de Postul Crăciunului. Lăsata Secului 2026 este, ca în fiecare an, un prilej de a reaminti tradițiile legate de aceste zile. Ce înseamnă lăsata secului ”Lăsatul secului” sau ”lăsata secului” este o […]
10:20
Deea Maxer, primele declarații despre cererea în căsătorie. Cum au reacționat copiii ei la gestul făcut de Constantin. „Eram în pijamale” # Libertatea
Deea Maxer a fost cerută în căsătorie chiar de ziua ei de naștere, pe 16 februarie, în timp ce se afla împreună cu copiii la munte, într-o cabană. Vedeta a postat imagini cu momentul emoționant, iar acum a făcut primele declarații despre planul iubitului ei, Constantin Cataramă. Logodnicul Deei Maxer le-a cerut ajutorul copiilor săi […]
10:10
Ce s-a ales din proiectele de cercetare de milioane de euro, conduse de ministrul demisionar Daniel David: site-uri expirate și o țeapă americană, sus, pe deal # Libertatea
Cariera de cercetător a lui Daniel David, ministrul demisionar al educației, reprezintă o dovadă solidă că în România există bani pentru știință. Dar ai nevoie de un magnetism aparte ca să-i atragi. Șef de laboratoare, centre și institute Pe lângă activitatea de savant, listată scrupulos în biografiile oficiale, David a deținut și funcții în organismele […]
10:10
Fost bober și fost oficial federal, acum antrenor al unei grupe de junioare, Ion Duminicel, 71 de ani, aflat la Cortina, în Italia a declarat, pentru Libertatea, că „este ceva extraordinar ceea ce au obținut Mihai Tentea și George Iordache. Sunt practic pe locul 3 în lume, fiindcă primele 3 echipaje au fost nemțești, iar […]
10:00
Românii se învață unul pe altul cum să oprească mesajele RO-Alert, după ce au fost treziți din somn la ora 4: „Nici nu știu ce scria în el” # Libertatea
Mesajul RO-Alert trimis miercuri, 18 februarie, la ora 04:20 dimineața, i-a găsit pe majoritatea românilor dormind somnul cel mai dulce, cu câteva ore înainte de a se trezi să meargă la muncă. Inițial, ANM a emis o avertizare generală de tip cod portocaliu de ninsori și viscol, însă cantitățile uriașe de ninsori căzute în ultimele […]
09:00
Zăpada a dat peste cap și trenurile, și avioanele din România: întârzieri de sute de minute și zboruri anulate # Libertatea
Traficul feroviar, aerian și rutier din România este perturbat miercuri dimineață, din cauza ninsorilor abundente, a viscolului și a copacilor căzuți, iar multe școli sunt închise. În urma acestor probleme, trenurile care urmau să sosească sau să plece din Gara de Nord înregistrează întârzieri semnificative, de sute de minute, iar șase zboruri au fost anulate […]
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.