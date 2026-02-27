Ilie Bolojan a fost premierul USR-ului, spune Sorin Grindeanu: România nu poate fi guvernată doar prin aroganţă

10:30

Lăsata secului sau lăsatul secului este o zi cu o semnificație aparte și se celebrează atât înainte de Postul Paștelui, cât și înainte de Postul Crăciunului. Lăsata Secului 2026 este, ca în fiecare an, un prilej de a reaminti tradițiile legate de aceste zile. Ce înseamnă lăsata secului ”Lăsatul secului” sau ”lăsata secului” este o […]