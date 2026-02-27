Cât de adevărat este faptul că urechelnițele intră în urechile oamenilor și le afectează timpanul?

18:40

Cătălin Scărlătescu (53 de ani) a adăugat o nouă destinație pe lista sa de călătorii. De curând, celebrul chef a ajuns în Istanbul, unde nu a scăpat de peripeții. Acesta le-a povestit urmăritorilor de pe rețelele de socializare ce i s-a întâmplat în cel mai mare oraș al Turciei!