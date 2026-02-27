Revista presei internaționale, 27 februarie 2026
Rador, 27 februarie 2026 06:10
Desfășurată ieri (26 februarie), la Geneva, cea de-a treia rundă a tratativelor indirecte dintre Statele Unite și Iran se află pe prima pagină a ziarelor străine, iar rezultatul evenimentului a provocat diverse pronosticuri. Ziarul britanic The Guardian afirmă că, „potrivit declarațiilor unui consilier al șefului suprem al Iranului, Ayatollahul Ali Khamenei, un acord ar fi […]
Acum o oră
06:20
DEUTSCHE WELLE, 26 februarie 2026 – În vreme ce premierul Ilie Bolojan e la Bruxelles și încearcă recuperarea tranșei de 230 de milioane de euro, PSD pune la cale strategia decapitării sale și speră să aibă sprijin din PNL. PSD crede că-și poate recupera electoratul care preferă acum AUR dacă îl dă jos pe Ilie […]
06:10
Desfășurată ieri (26 februarie), la Geneva, cea de-a treia rundă a tratativelor indirecte dintre Statele Unite și Iran se află pe prima pagină a ziarelor străine, iar rezultatul evenimentului a provocat diverse pronosticuri. Ziarul britanic The Guardian afirmă că, „potrivit declarațiilor unui consilier al șefului suprem al Iranului, Ayatollahul Ali Khamenei, un acord ar fi […]
Acum 6 ore
01:10
Şefa diplomaţiei române a deschis, joi, lucrările primei reuniuni a Comitetului Coordonatorilor Naţionali (comunicat MAE) # Rador
Ministrul Afacerilor Externe, Oana Ţoiu, a deschis lucrările primei reuniuni a Comitetului Coordonatorilor Naționali, eveniment care marchează debutul oficial al mandatului României de președinte în exercițiu al Inițiativei Central-Europene pentru anul 2026. Alături de secretarul general al organizației, Franco Dal Mas, Oana Ţoiu a prezentat obiectivele strategice ale României sub motto-ul „Mai aproape în regiune, […]
Acum 12 ore
22:50
Patru aeronave de luptă au decolat astăzi de urgență după ce radarele Ministerului Apărării Naționale au semnalat prezența a două drone în apropierea graniței cu Ucraina, în județul Tulcea. Doar una dintre drone a intrat pentru scurt timp în spațiul aerian național, precizează MAPN, care menționează că două din avioane sunt de tip F-16 din […]
21:20
Israelul a afirmat că forțele sale au lovit ținte Hezbollah în Liban. Într‑un comunicat, armata a spus că a atacat opt ținte în Valea Bekaa, în estul Libanului. Israelul a precizat că respectivele complexe erau folosite pentru pregătirea și planificarea unor atacuri. Există îngrijorări că Hezbollah ar putea lovi ținte israeliene dacă Statele Unite atacă […]
21:20
USR anunță că a depus un proiect de lege prin care propune modificarea procesului de numire a judecătorilor la CCR # Rador
USR anunță că a depus un proiect de lege prin care propune modificarea procesului de numire a judecătorilor la Curtea Constituțională. În comunicatul remis presei se arată că proiectul ar crește transparența și ar asigura o mai bună competență profesională. Inițiatorii propun ca în cazul celor șase judecători numiți de Parlament, audierile candidaților în comisia […]
20:50
România a ridicat joi avioane de vânătoare după ce o dronă i‑a încălcat spațiul aerian în timpul unui atac rusesc asupra infrastructurii ucrainene din apropierea graniței, a anunțat Ministerul Apărării, acesta fiind al doilea incident de acest fel în tot atâtea zile. Statul membru al Uniunii Europene și NATO împarte o frontieră terestră de 650 […]
20:50
Comisia Europeană a respins propunerile de creare a unui nou fond pentru extinderea accesului la avort în Europa # Rador
Comisia Europeană a respins propunerile de înființare a unui nou fond care să extindă accesul la avort în Europa pentru femeile care întâmpină dificultăți în a primi îngrijirea necesară. Peste un milion de cetățeni au semnat inițiativa ”MyVoice, MyChoice”, iar rezoluția a fost adoptată de Parlamentul European în decembrie. Polonia și Malta au interdicții aproape […]
20:00
Reprezentantul permanent al Rusiei la OSCE avertizează asupra riscurilor escaladării nucleare în Ucraina # Rador
Reprezentantul permanent al Rusiei pe lângă Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa (OSCE), Dmitri Polianski, a avertizat țările occidentale în legătură cu transferului de arme nucleare către Ucraina, invocând riscurile escaladării nucleare. „Acum, realizând că potențialul militar al Ucrainei este aproape de epuizare, (țările occidentale) intenționează să-i ofere arme nucleare. Înțelegeți că următorul pas […]
19:50
Diabetul zaharat devine o problemă tot mai mare în România. La finalul anului trecut, în țara noastră erau aproximativ un milion și jumătate de bolnavi, cu aproape 50% mai mulți decât în urmă cu 10 ani. În plus, pentru fiecare pacient aflat în tratament, există încă unul nediagnosticat, au atras atenția specialiștii prezenți astăzi la […]
19:00
Fostul secretar de stat al SUA Hillary Clinton depune mărturie în Congres în legătură cu Jeffrey Epstein # Rador
Fostul secretar de stat al Statelor Unite Hillary Clinton depune mărturie în faţa unei comisii din Congres, cu uşile închise, în legătură cu ceea ce ştia despre defunctul infractor sexual Jeffrey Epstein. Doamna Clinton a afirmat anterior că nu îşi aminteşte să îl fi întâlnit vreodată pe Epstein. Soţul său, fostul preşedinte Bill Clinton, va […]
18:30
La Bucureşti, Curtea Constituţională a publicat astăzi motivarea deciziei din 18 februarie privind reforma pensiilor magistraţilor. Diana Surdu despre argumentele în baza cărora CCR a respins sesizarea Instanţei Supreme: Reporter: Curtea constată că, pe de o parte, pensiile de serviciu din domeniul justiției sunt indisolubil legate de autoritatea judecătorească, expres reglementată prin Constituție, și că […]
18:10
Copiii, părinții și publicul larg sunt invitați să sărbătorească Mărțișorul la Lisabona și în acest an, în cadrul unui eveniment dedicat, care va avea loc sâmbătă, 28 februarie 2026, începând cu ora 14:30 la Centrul Cultural Casapiano (Rua dos Jerónimos, 7A, Lisboa). Ambasadele României și Republicii Moldova în Republica Portugheză, Institutul Cultural Român de la […]
18:10
Dan Șanta, director DRI, a fost invitat să facă parte din comitetul de nominalizare a Consiliului de Administrație al EBU (Board Nomination Committee – BNC). Propunerea privind această numire vine din partea doamnei Delphine Ernotte-Cunci, Preşedinte Director General al France Télévisions și Preşedinte al EBU. BNC este format din cinci membri, mandatul acestora fiind de […]
Acum 24 ore
17:40
Uniunea Europeană anunţă un ajutor umanitar de aproximativ 63 de milioane de euro pentru Somalia # Rador
Uniunea Europeană a anunţat joi că va furniza aproximativ 63 de milioane de euro sub formă de finanțare umanitară pentru Somalia. Țara a fost afectată de luptele dintre forțele armate somaleze și militanții al-Shabaab, precum și de secetă. UE a precizat că finanțarea va acorda prioritate serviciilor medicale și de furnizare a alimentelor. Prin acest […]
17:30
Rusia a acuzat joi Ucraina că ar pune în pericol securitatea energetică a Europei prin oprirea fluxului de ţiţei prin conducta Drujba către Ungaria și Slovacia, a declarat purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova. Ucraina, conform căreia conducta a fost avariată de lovituri rusești la sfârșitul lunii ianuarie, afirmă că nu […]
17:20
La microfon, Angelica Dan
17:00
Parlamentarii propun completarea Legii privind protecţia animalelor cu măsuri mai aspre pentru cazurile de abuz # Rador
Realizator: Mihaela Mihai – Parlamentari de la putere şi din opoziţie propun completarea Legii privind protecţia animalelor cu măsuri care să permită intervenţia promptă a poliţiei în cazurile de abuz, dar şi pedepse mai aspre pentru cei care comit acte de cruzime asupra acestora. Documentul se află în dezbaterea comisiilor de specialitate ale Senatului, ca […]
15:40
Liberalii îi cer preşedintelui PSD, Sorin Grindeanu, să se hotărască dacă se află la guvernare sau în opoziţie # Rador
Liberalii îi cer preşedintelui PSD, Sorin Grindeanu, să se hotărască dacă se află la guvernare sau în opoziţie şi dacă partidul pe care îl conduce vrea să contribuie la relansarea României sau îşi doreşte să blocheze reformele. Într-un comunicat, PNL le solicită social-democraţilor să-şi clarifice de urgenţă poziţia, până la următoarea sedinţă a coaliţiei, în […]
15:20
Premierul Ilie Bolojan se află la Bruxelles, unde are o serie de discuţii cu înalţi oficiali europeni # Rador
Executivul îşi propune să încheie discuţiile pe tema bugetului de stat pe acest an în cursul săptămânii viitoare, a afirmat astăzi premierul Ilie Bolojan. El se află la Bruxelles, unde are o serie de discuţii cu înalţi oficiali europeni. Şeful Guvernului a avut întâlniri cu vicepreşedinta Comisiei Europene, Roxana Mînzatu, şi cu comisarul european pentru […]
14:50
Atac masiv asupra Ucrainei – Armata antiaeriană a doborât toate rachetele K-101 și Kh-59 lansate de ruşi # Rador
Şeful Direcției Comunicare din cadrul Forțele Aeriene ale Ucrainei, Iuri Ihnat, a declarat că, în timpul atacului rusesc din noaptea de miercuri spre joi, apărarea antiaeriană a ţării a distrus toate rachetele de croazieră și rachetele aer-sol Kh-101 și Kh-59 lansate de armata Rusiei. Potrivit acestuia, bombardarea orașelor și a infrastructurii critice ucrainene a devenit […]
14:50
Cinci formaţiuni politice vor fi reprezentate în viitorul Parlament al Bulgariei, potrivit unul sondaj de opinie efectuat de Centrul pentru Analize şi Marketing. Proiectul politic al fostului preşedinte bulgar Rumen Radev va fi sprijinit de 33,3% dintre alegători. Pe locul al doilea, se poziţionează coaliţia GERB-SDS şi coaliţia „Continuăm Schimbarea-Bulgaria Democrată” (PP-DB) cu un procent […]
14:50
Majoritatea cetăţenilor bulgari susţin limitarea numărului de secţii de votare în ţările din afara UE # Rador
Majoritatea cetăţenilor bulgari susţin limitarea numărului de secţii de votare în ţările din afara UE, potrivit unui sondaj realizat de Agenţia FOCUS pe site-ul său. Respondenţii au fost întrebaţi dacă aprobă modificările Codului Electoral care limitează la 20 numărul secţiilor de votare în afara UE. 66% dintre participanţii la sondaj consideră că „oricine doreşte să […]
14:40
Hidrologii au emis un cod portocaliu de inundaţii pentru râuri din Giurgiu, Argeş, Dâmboviţa şi Teleorman, valabil până mâine la miezul nopţii. De asemenea, până sâmbătă, la ora 12:00, este activ un cod galben care vizează râuri din judeţele Timiş, Olt, Teleorman, Argeş, Dâmboviţa, Giurgiu şi Ilfov. Specialiştii spun că vor fi scurgeri importante pe […]
14:40
Franţa califică „nefondate” acuzaţiile Rusiei conform cărora Ucraina ar urmări să obţină o armă nucleară cu ajutorul Parisului # Rador
Franța a ripostat joi la ceea ce a numit acuzații nefondate ale Rusiei potrivit cărora Ucraina ar urmări obținerea unei arme nucleare sau a unei bombe „murdare” cu ajutorul Londrei sau al Parisului, calificând afirmațiile drept cel mai recent exemplu de dezinformare rusească. Într-o declarație publicată la împlinirea a patru ani de la începutul războiului, […]
12:40
Preşedintele rus, Vladimir Putin și omologul său belarus, Aleksandr Lukașenko, vor participa joi la un dineu de lucru, împreună cu delegațiile Consiliului Suprem de Stat al Uniunii Rusia-Belarus – a declarat Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt al preşedintelui rus, în cadrul unui briefing, joi. Dmitri Peskov a menționat că va avea loc mai întâi o […]
12:20
Introducere Tratatul de la Nissa, semnat la 26 februarie 2001 și intrat în vigoare în 2003, reprezintă una dintre etapele-cheie în procesul de reformă instituțională a Uniunii Europene (UE). A fost gândit pentru a pregăti extinderea masivă a Uniunii către Europa Centrală și de Est, cea mai amplă din istoria sa și pentru a adapta […]
12:20
Pentru a marca aniversarea Centenarului unei organizații reprezentative pentru domeniul filatelic, la nivel mondial, Romfilatelia și Poșta Română introduc în circulație joi, 26 februarie a.c., emisiunea de mărci poștale FEDERAȚIA INTERNAȚIONALĂ DE FILATELIE, 100 DE ANI. Emisiunea, are în componență o marcă poștală, o coliță dantelată, un plic „prima zi”, în format liliput (130×90 mm) […]
12:10
„De ziua ta, mămico”: Concert din seria „BIG BAND-ul RADIO ROMÂNIA meets ROMANIAN YOUTH JAZZ ORCHESTRA” # Rador
Joi, 5 martie 2026 (de la 19.00), nu ratați concertul „De ziua ta, mămico”, prezentat de Big Band-ul Radio România (dirijat de Simona Strungaru), alături de muzicienii din Romanian Youth Jazz Orchestra, prima orchestră de jazz din România dedicată tinerilor artiști! Programul de la Sala Radio este unul extrem de generos. Veți asculta hit-uri din […]
12:10
Expoziția „Elena Scutaru – Intervale / Fragmentări”, din martie, la Muzeul Național Cotroceni # Rador
Muzeul Național Cotroceni vernisează marți, 3 martie 2026, ora 15.00, în Spațiile Medievale, expoziția artistei Elena Scutaru, Intervale / Fragmentări, deschizând seria evenimentelor culturale propuse de muzeu, în acest an, cu o meditație asupra rezilienței formei plastice în fața timpului. Vor fi prezentate publicului lucrări cu caracter retrospectiv, secvențe și selecții din multiplele etape ale […]
12:10
Integrarea pieţei unice: provocări, oportunităţi și relevanța pentru viitorul economic al Uniunii Europene # Rador
Introducere În 2026, Uniunea Europeană a relansat dezbaterea privind completarea și aprofundarea pieței unice sub sloganul „One Europe. One Market” un apel la eliminarea ultimelor bariere interne pentru a transforma piaţa internă într-un spaţiu economic cu adevărat integrat și competitiv la scară globală. Această inițiativă reprezintă nu doar o continuare a proiectului european, ci și […]
11:50
Polonia este o aliată loială a SUA, dar nu poate fi „fraieră”, a spus ministrul polonez de externe # Rador
„Washingtonul rămâne cel mai important partener al Poloniei în cooperarea militară, iar Varșovia a fost și va rămâne o aliată loială a SUA, dar nu poate fi o ‘fraieră‘”, a declarat joi ministrul polonez de externe, Radoslaw Sikorski, într-un discurs adresat parlamentului./opopescu/dsirbu REUTERS – 26 februarie
11:50
În cadrul unui briefing, joi, Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt al preşedintelui rus, Vladimir Putin, a susţinut că: Rusia face apel la calm în cazul situației din jurul Cubei. Rusia face apel la calm în cazul situației din jurul Cubei, a susţinut Peskov, în cadrul unui briefing, joi./vdraguta/aburtica Agenţia de presă TASS – 26 februarie
11:10
Apărarea împotriva unei agresiuni rusești ar costa 1,2 trilioane de euro, a declarat ministrul polonez de externe # Rador
Apărarea flancului estic al NATO în cazul unei potențiale agresiuni rusești ar costa cel puțin 1,2 trilioane de euro (1,42 trilioane de dolari), a declarat joi ministrul polonez de externe, Radoslaw Sikorski, într-un discurs adresat parlamentului. „Apărarea țărilor de pe flancul estic al NATO în cazul unei potențiale agresiuni rusești ar costa cel puțin 1200 […]
10:20
Premierul ungar i-a scris președintelui Volodimir Zelenski o scrisoare deschisă, pe care a publicat-o pe pagina sa de socializare. „Scrisoare deschisă către președintele Volodimir Zelenski Domnule Preşedinte! Timp de patru ani nu ați fost capabili să acceptați poziția Guvernului suveran ungar și a poporului ungar cu privire la războiul ruso-ucrainean. De patru ani Dumneavoastră depuneţi […]
09:00
Guvernul rus a descris recentul incident din apropierea Cubei ca pe „o provocare agresivă” din partea SUA # Rador
Purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe a declarat joi că incidentul din largul Cubei în care a fost implicată o barcă rapidă înmatriculată în Florida a fost „o provocare agresivă din partea Statelor Unite” menită să escaladeze situația și să declanșeze un conflict, a relatat agenția de presă de stat TASS. Forțele cubaneze […]
08:50
Premierul Ilie Bolojan va discuta la Bruxelles despre PNRR, platforma East-Invest și prioritățile financiare ale României # Rador
Premierul Ilie Bolojan discută astăzi, la Bruxelles, cu președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, despre recuperarea celor 231 de milioane de euro din PNRR, după adoptarea reformei pensiilor speciale ale magistraților. Aflat în vizită oficială în capitala Belgiei, șeful executivului român va participa la lansarea platformei East-Invest, prin care state ca România, aflate aproape […]
08:40
Peste 1.300 de militari ruşi au fost ucişi pe frontul din Ucraina, în luptele din ultimele 24 de ore (armata ucraineană) # Rador
Armata ucraineană raportează că, în ultimele 24 de ore, ocupanții ruși au pierdut pe frontul din Ucraina 1.360 de soldați. Astfel, de la începutul războiului, forţele ucrainene au lichidat, în total, 1.263.850 de militari ruşi – potrivit unui comunicat remis, joi, de Statul Major al Forţelor Armate ale Ucrainei. De asemenea, de la începutul invaziei […]
08:30
Guvernul respinge încercările germane de a se amesteca în campania electorală (Péter Szijjártó) # Rador
Guvernul respinge atacurile și încercările germane de a se amesteca în campania electorală din Ungaria, a precizat miercuri, la Kiskőrös, județul Bács-Kiskun, ministrul ungar de externe, Péter Szijjártó, ca răspuns la recenta declarație a omologului său german. Potrivit unui comunicat al Ministerului Afacerilor Externe și Comerțului, la o conferință de presă susţinută înaintea unui forum […]
08:20
Uniunea Teatrală din România îi va acorda în acest an regizorului Gábor Tompa Premiul pentru Întreaga Carieră # Rador
Uniunea Teatrală din România (UNITER) îi va acorda directorului Teatrului Maghiar de Stat din Cluj-Napoca, Gábor Tompa, Premiul pentru Întreaga Carieră Regizorală. Organizaţia profesională a publicat miercuri lista nominalizărilor pentru Premiul UNITER 2025, care include și numele a numeroase spectacole în limba maghiară și profesioniști ai teatrelor din Transilvania. UNITER a anunțat pe site-ul său […]
08:00
EVENIMENTE INTERNE – Senat * ora 9:00 – Lucrări în comisiile permanente – Camera Deputaților * Activitate în comisiile parlamentare (prezență fizică și online) Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale – Documentare şi consultare ora 17:00 – Comisia pentru sănătate şi familie – Documentare și consultare – Guvern * Bruxelles: Prim-ministrul […]
07:40
Au fost trimise la Monitorul Oficial pentru publicare ordonanţele privind reforma în administraţie şi relansarea economică # Rador
Înainte de pleca la Bruxelles, premierul Ilie Bolojan a trimis la Monitorul Oficial pentru publicare ordonanţa de urgenţă privind reforma în administraţie şi pe cea privind relansarea economică, adoptate în şedinţa de guvern de marţi. El a precizat că prin prima ordonanţă se reduce risipa în administraţie care va deveni mai eficientă, iar deciziile vor […]
07:40
Nouă persoane care au deţinut şi continuă să deţină funcţii în cadrul regimului separatist din Transnistria au fost lipsite de cetăţenia Republicii Moldova # Rador
Nouă persoane care au deţinut şi continuă să deţină funcţii în cadrul regimului separatist din Transnistria – printre care şi Ruslan Mova, ministrul de interne – au fost lipsite de cetăţenia Republicii Moldova printr-un decret semnat de preşedintele Maia Sandu. Mova era văzut drept un posibil contracandidat al liderului transnistrean la viitoarele alegeri prezidenţiale din […]
Ieri
05:20
Discursul lui Donald Trump despre Starea Naţiunii, împlinirea a patru ani de război în Ucraina și vizita cancelarului german Merz în China se numără astăzi printre temele cele mai comentate de presa internațională. „Donald Trump a susținut cel mai lung discurs din istorie despre Starea Națiunii în faţa Congresului, de aproape o oră și 50 […]
04:30
Premierul român Ilie Bolojan a anunțat o reducere cu 10% a personalului din sectorul public, parte a măsurilor de reducere a costurilor pentru diminuarea celui mai mare deficit bugetar din Europa. Propunerea va afecta 13.000 de angajați municipali, precum și aproximativ 6.000 de posturi din administrația centrală și locală. Reducerile vor intra în vigoare imediat […]
02:40
Ministrul culturii din Franţa a demisionat din funcţie pentru a candida în alegerile pentru Primăria Parisului # Rador
Ministrul francez al culturii, Rachida Dati, și-a dat demisia miercuri pentru a se concentra pe candidatura sa la funcția de primar al Parisului în cadrul alegerilor programate pentru 15 martie. Ea a trimis miercuri scrisoarea de demisie președintelui Emmanuel Macron, a declarat ea într-un interviu acordat postului de televiziune BFMTV. Biroul lui Emmanuel Macron a […]
02:30
Populația din nordul județului Tulcea a fost avertizată de prezența unei drone în zona adiacentă spațiului aerian național # Rador
Emisiunea: ”Agenda globală” – Realizator: Pavel Ionescu – România a fost din nou direct afectată de atacurile rusești în Ucraina – două aeronave F-16 ale Forțelor Aeriene Române de la Baza Aeriană Fetești au fost ridicate miercuri de la sol, după ce radarele armatei au semnalat prezența unei drone în zona adiacentă spațiului aerian național. […]
02:30
Joi, 26 februarie, se împlinesc 55 de ani de la moartea actorului francez de teatru şi film, regizorului şi cântăreţului Fernandel, unul din cei mai mari comici ai filmului, în întreaga lume. Fernand Joseph Désiré Contandin, pe numele său real, s-a născut la 8 mai 1903, la Marsilia, într-o familie de artişti de vodevil, Denis […]
25 februarie 2026
20:00
Islanda va organiza în lunile următoare un referendum privind aderarea la Uniunea Europeană, a declarat premierul Kristrun Frostadottir într‑o conferință de presă în Polonia. „În următoarele câteva luni vom lucra la pregătirea referendumului, un referendum privind posibila redeschidere a negocierilor de aderare cu Uniunea Europeană”, a spus ea după întâlnirea cu premierul Poloniei, Donald Tusk. […]
