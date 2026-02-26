Populația din nordul județului Tulcea a fost avertizată de prezența unei drone în zona adiacentă spațiului aerian național

03:10

Motto: „După părerea mea, tabloul trebuie să fie vesel şi frumos ! În viaţă există prea multă monstruozitate ca să mai fabricăm şi noi lucruri urâte” – Pierre – Auguste Renoir Miercuri, 25 februarie, se împlinesc 185 de ani la naşterea unuia dintre cei mai importanţi pictori impresionişti francezi, Pierre-Auguste Renoir, denumit „pictorul bucuriilor […]