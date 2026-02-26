Populația din nordul județului Tulcea a fost avertizată de prezența unei drone în zona adiacentă spațiului aerian național
26 februarie 2026
Emisiunea: ”Agenda globală” – Realizator: Pavel Ionescu – România a fost din nou direct afectată de atacurile rusești în Ucraina – două aeronave F-16 ale Forțelor Aeriene Române de la Baza Aeriană Fetești au fost ridicate miercuri de la sol, după ce radarele armatei au semnalat prezența unei drone în zona adiacentă spațiului aerian național. […]
Ministrul culturii din Franţa a demisionat din funcţie pentru a candida în alegerile pentru Primăria Parisului # Rador
Ministrul francez al culturii, Rachida Dati, și-a dat demisia miercuri pentru a se concentra pe candidatura sa la funcția de primar al Parisului în cadrul alegerilor programate pentru 15 martie. Ea a trimis miercuri scrisoarea de demisie președintelui Emmanuel Macron, a declarat ea într-un interviu acordat postului de televiziune BFMTV. Biroul lui Emmanuel Macron a […]
Joi, 26 februarie, se împlinesc 55 de ani de la moartea actorului francez de teatru şi film, regizorului şi cântăreţului Fernandel, unul din cei mai mari comici ai filmului, în întreaga lume. Fernand Joseph Désiré Contandin, pe numele său real, s-a născut la 8 mai 1903, la Marsilia, într-o familie de artişti de vodevil, Denis […]
Islanda va organiza în lunile următoare un referendum privind aderarea la Uniunea Europeană, a declarat premierul Kristrun Frostadottir într‑o conferință de presă în Polonia. „În următoarele câteva luni vom lucra la pregătirea referendumului, un referendum privind posibila redeschidere a negocierilor de aderare cu Uniunea Europeană”, a spus ea după întâlnirea cu premierul Poloniei, Donald Tusk. […]
Miercuri, la Budapesta, ministrul ungar de Externe, Péter Szijjártó, a solicitat Parlamentului supunerea unei dezbateri, respectiv ratificarea aderării la Consiliul de Pace. Potrivit unui comunicat al Ministerului ungar al Afacerilor Externe şi Comerţului, Péter Szijjártó a declarat la şedinţa Parlamentului că încă există mai multe războaie sângeroase și conflicte armate care au loc în întreaga […]
Știri Radio Ujgorod
Ordonanța privind reforma în administrație a fost trimisă la Monitorul Oficial pentru publicare # Rador
Ordonanța privind reforma în administrație a fost trimisă la Monitorul Oficial pentru publicare, anunță premierul Ilie Bolojan într-o postare pe o rețea de socializare. El spune că a semnat acest act normativ alături de ordonanța pentru stimularea relansării economice înaintea deplasării la Bruxelles. Reforma în administrație vizează reducerea numărului de posturi cu aproximativ 45.000, care […]
Debitul Dunării a crescut peste media multianuală pentru sfârșitul lunii februarie. Deși fenomenul poate fi benefic pentru producția de energie electrică, riscă să creeze probleme celor care desfășoară activități în apropierea malurilor fluviului, transmite corespondentul RRA, Mihai Bădescu. Reporter: Mihai Bădescu – După ce pe parcursul întregii ierni, din cauza secetei din 2025, Dunărea a […]
La Senat a fost aprobat un proiect care propune instituirea Platformei naționale a infrastructurii digitale publice # Rador
La Senat a fost aprobat un proiect care propune instituirea Platformei naționale a infrastructurii digitale publice. Este vorba despre un sistem unic și integrat, care va reuni toate resursele digitale utilizate de entitățile publice din România. Reporter: Alexandra Cristea – În prezent, infrastructura digitală publică este fragmentată, gestionată neunitar și lipsită de un mecanism național […]
AUR consideră că ordonanța Guvernului privind reforma administrației publice reprezintă un abuz de putere # Rador
Alianța pentru Unirea Românilor consideră că ordonanța Guvernului privind reforma administrației publice reprezintă un abuz de putere, crește obligațiile fiscale și lovește în categorii sociale defavorizate. Demersul reprezintă un nou caz de uzurpare de către executiv a atribuțiilor constituționale ale Parlamentului. Ordonanța Guvernului modifică 55 de acte normative, reclamă AUR. Printre acestea, codurile administrativ, fiscal, […]
România a înregistrat și în ianuarie cea mai ridicată rată anuală a inflației din Uniunea Europeană, de 8,5% # Rador
România a înregistrat și în ianuarie cea mai ridicată rată anuală a inflației din Uniunea Europeană, de 8,5%. Potrivit datelor publicate de Eurostat, țara noastră este urmată în acest clasament de Slovacia și Estonia, într-un context în care media la nivelul Uniunii Europene a coborât ușor la 2%. La polul opus se află Franța, Danemarca, […]
„De‑aș avea…” – începutul unei conștiințe poetice „De‑aș avea și eu o floare Mândră, dulce, răpitoare, Ca și florile din mai, Fiice dulci a unui plai…” Mihai Eminescu, 1866 Introducere La 25 februarie 1866, într-o Românie aflată încă în plin proces de consolidare politică și identitară, în paginile revistei Familia din Oradea apărea o poezie […]
Antarctica se încălzește, iar pinguinii imperiali riscă să moară în timpul schimbării penajului # Rador
Oamenii de știință din Antarctica spun că un eveniment anual în care pinguinii imperiali își pierd complet și își regenerează penele îi pune în pericol pe măsură ce temperaturile globale cresc. Pentru a supraviețui frigului, pinguinii imperiali trebuie să rămână suficient de mult timp pe platforme de gheață marină în fiecare an pentru a‑și înlocui […]
Prim‑ministrul Indiei, Narendra Modi, a sosit în Israel pentru o vizită de două zile. El este întâmpinat cu onoruri de omologul său israelian, Benjamin Netanyahu, înainte de a se adresa parlamentului israelian. Modi se va întâlni și cu președintele Israelului, Isaac Herzog. Ambele țări caută să își consolideze relațiile în domeniul tehnologiei de apărare și […]
Statele Unite își încheie programele de sănătate din Zimbabwe, inclusiv tratamentul HIV pentru 1,2 milioane de persoane. Ambasada SUA a spus că Harare s‑a retras din negocierile pentru un nou acord de asistență medicală, care ar fi oferit 367 de milioane de dolari pe cinci ani. Într‑un memo scurs în presă, președintele Emmerson Mnangagwa și‑a […]
Comisia Europeană va sprijini repararea infrastructurii energetice ucrainene înainte de iarna viitoare # Rador
Comisia Europeană va sprijini repararea infrastructurii energetice a Ucrainei, reconstrucția acesteia și consolidarea protecției rețelei electrice înaintea iernii viitoare – transmite Suspilne. Potrivit postului public de televiziune din Ucraina, preşedintele Volodimir Zelenski a făcut declaraţii în acest sens miercuri, în urma întrevederii cu președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, care a fost, marţi, la […]
Liderul Partidului Socialist Bulgar (BSP), Krum Zarkov, a decis să excludă opt deputaţi de pe listele formaţiunii politice, după respingerea vetoului preşedintelui asupra modificărilor din Codul Electoral de către Adunarea Naţională de la Sofia. În opinia lui Zarkov, cei opt deputaţi au compromis veto-ul prezidenţial. „Prin această acţiune, aceştia nu au respectat intenţionat o decizie […]
Corul Național de Cameră „Madrigal – Marin Constantin” și Centrul de Cultură Arcuș invită publicul la vernisajul expoziției „Dintre toate formele din lume”, ce prezintă lucrări semnate de artistul Ștefan Orth. Vernisajul are loc în prezența artistului Ștefan Orth, a istoricului de artă Delia Bran și a curatorilor Attila Kopacz și Silvana Dulamă-Popa. Evenimentul se desfășoară […]
Discursul secret al lui Nikita Hrușciov: începutul destalinizării și al unei noi ere sovietice # Rador
Introducere La 25 februarie 1956, în ultima zi a celui de-al XX-lea Congres al Partidului Comunist al Uniunii Sovietice (PCUS), Nikita Hrușciov a rostit, într-o ședință închisă, ceea ce avea să fie cunoscut drept discursul secret. Oficial intitulat „Despre cultul personalității și consecințele sale”, acest discurs a reprezentat una dintre cele mai spectaculoase rupturi politice […]
„Informare și dezinformare în era Inteligenței Artificiale” – un nou studiu de percepție realizat de UVT & FLEX # Rador
Universitatea de Vest din Timișoara (UVT) în colaborare cu Flex, partener din cadrul Grupului Partenerilor Strategici GPS-UVT, derulează un nou studiu de percepție din seria de studii pe tema Inteligentei Artificiale, realizate cu studenți în cadrul proiectului de Internship/Mentorship Flex – UVT. Obiectivele studiului fac referire la evaluarea frecvenței, nivelului de încredere și a surselor de informare […]
Start la înscrieri: burse de mobilitate de până la 2.000 de euro pentru studenți activi în organizații studențești # Rador
Pentru studenți, o conferință internațională, o școală de vară sau un schimb de experiență pot face diferența dintre o idee bună și o direcție de carieră sau un proiect care chiar prinde viață. Bursele BRD HUB START, lansate de Fundația Friends For Friends (FFFF) și finanțate de BRD Groupe Société Générale, vin în sprijinul acestor […]
Primăvara aduce schimbări în programele informative ale Televiziunii Române: din 2 martie, principalul „Telejurnal” TVR 1 începe la ora 19.00 „Jurnalul cultural” se vede la TVR Cultural de la 20.00, iar iubitorii sportului urmăresc sinteza ştirilor zilei, la „Sport Express”, pe TVR Sport, de la ora 21.00 Din 2 martie, principalul Telejurnal al Televiziunii Române […]
Introducere Romanul Mercury Pictures Prezintă (2022), scris de Anthony Marra, este o frescă epică despre Hollywood-ul anilor ’40, văzut prin ochii emigranților europeni care au fugit din fața fascismului și a războiului. În spatele decorurilor strălucitoare ale industriei cinematografice, Marra construiește o meditație profundă despre identitate, exil, memorie și puterea ficțiunii atât în film, cât […]
REGATUL UNIT CONSOLIDEAZĂ APLICAREA AUTORIZAȚIEI ELECTRONICE DE CĂLĂTORIE · Regatul Unit consolidează aplicarea autorizației electronice de călătorie (ETA) pentru vizitatori · Pasageri fără permisiunea digitală de a călători nu se vor putea îmbarca · Cetățenilor britanici cu dublă cetățenie li se recomandă să se asigure că au un pașaport britanic valabil sau un certificat de […]
Românii au returnat în prima lună a acestui an 350 de milioane de ambalaje, cu peste 25 de milioane mai mult decât numărul ambalajelor vândute de magazine în acelaşi interval, arată datele publicate de RetuRO, administratorul Sistemului de Garanţie-Returnare. Rezultatul reprezintă variaţia sezonieră obişnuită, determinată de decalajul dintre momentul achiziţiei şi cel al returnării. Potrivit […]
Preşedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a anunţat că, pe 26 februarie, secretarul Consiliului Național de Securitate și Apărare al Ucrainei, Rustem Umierov, se va întâlni cu negociatorii americani Steve Witkoff și Jared Kushner. Președintele a subliniat că aceasta va fi prima întâlnire bilaterală cu reprezentanții SUA. „Prima chestiune – prosperity package, adică pachetul pentru reconstrucția Ucrainei; […]
Radio România anunță lansarea campaniei naționale de conștientizare „Stai sigur pe net”, un demers jurnalistic și educațional, dedicat siguranței minorilor în spațiul virtual.Într-o eră în care viața copiilor și adolescenților se mută online, Radio România aduce în dezbatere riscurile reale ale internetului: de la provocări virale tragice, la hărțuire și dependență digitală. Proiectul urmărește informarea […]
Alianţa pentru Unirea Românilor continuă seria moţiunilor simple. Astăzi, în Senat, a depus încă una la adresa ministrului Culturii, András Demeter. Moţiunea este intitulată „Breasla vă vrea afară. Sunteţi o jignire pentru cultura română.” Iniţiatorii susţin că reproşurile oamenilor de cultură la adresa ministrului András Demeter ar atesta faptul că nu este persoana potrivită pentru […]
Pe 24 februarie, când Ucraina a marcat patru ani de la declanşarea invaziei ruse la scară largă, președintele Volodimir Zelenski și liderii a opt țări din Europa de Nord și din statele baltice (formatul NB8) au adoptat, la Kiev, o declarație comună. Documentul condamnă agresiunea Rusiei, face apel la Moscova să accepte un armistițiu și […]
Elveţia votează în curând pe marginea unei propuneri privind reducerea finanţării pentru radiodifuzorul public SRG SSR # Rador
Elveţienii vor vota în martie asupra unei propuneri privind reducerea finanțării pentru radiodifuzorul public SRG SSR, măsură despre care susținătorii spun că ar economisi bani pentru contribuabilii elveţieni, dar pe care opozanții o consideră parte a presiunii globale exercitate de dreapta politică asupra instituțiilor mass-media publice. Radiodifuzorii naționali din Europa, afectați de scăderea audiențelor, concurența […]
Federaţia Naţională Sindicală ‘Ambulanţa’ atrage atenţia că personalul care asigură funcţionarea serviciilor medicale de urgenţă şi de prim-ajutor calificat este supus unui risc constant de a fi agresat şi solicită ca Poliţia sau Jandarmeria să intervină cu prioritate la solicitări. Sindicaliştii cer şi să fie însoţiţi în cazul intervenţiilor cu risc psihiatric sau comportament violent […]
Guvernatoarea statului Virginia, Abigail Spanberger, a prezentat răspunsul democraților la discursul lui Trump despre Starea Națiunii # Rador
Guvernatoarea statului Virginia, Abigail Spanberger, a prezentat marți răspunsul democraților la discursul despre Starea Națiunii al președintelui Donald Trump, lansând atacuri directe la adresa bilanțului său economic și a expulzărilor agresive ale imigranților. Spanberger, care a depus în ianuarie jurământul ca prima femeie guvernator a statului Virginia, s-a concentrat în mare parte asupra prețurilor ridicate […]
Guvernul a adoptat reforma administraţiei publice, un pachet amplu de măsuri care ar trebui să aducă primării mai eficiente şi servicii publice mai bune. Introduce şi reguli mai stricte pentru colectarea taxelor şi impozitelor, iar şoferii care nu achită amenzile de circulaţie vor avea permisul suspendat. Un alt efect direct al nolilor prevederi va fi […]
Vasili Nebenzea a declarat că Rusia apreciază poziția lui Trump cu privire la soluționarea conflictului ucrainean # Rador
Moscova apreciază poziția președintelui SUA, Donald Trump, cu privire la soluționarea conflictului din Ucraina și adoptă o abordare responsabilă în cadrul negocierilor trilaterale, a declarat, în cadrul unei reuniuni a Consiliului de Securitate al ONU, Vasili Nebenzea, reprezentantul permanent al Rusiei la ONU. ‘Încă de la începutul conflictului, am afirmat că sunt preferabile metodele diplomatice […]
SUA a avertizat Ucraina să se abţină de la acţiuni ce ar dăuna intereselor americane, după un atac ucrainean asupra unui port rusesc # Rador
Departamentul de Stat al SUA a transmis guvernului ucrainean să se abțină de la acțiuni care afectează interesele americane, în urma unui atac ucrainean asupra portului rusesc Novorossiisk de la Marea Neagră, a declarat marți ambasadoarea Kievului la Washington. Ambasadoarea Olha Stefanişina a descris mesajul drept un demers oficial, dar a refuzat să ofere detalii […]
Permisul de conducere va fi suspendat în cazul cetăţenilor care nu-şi plătesc amenzile de circulaţie # Rador
Permisul de conducere va fi suspendat în cazul cetăţenilor care nu-şi plătesc amenzile de circulaţie, potrivit unei prevederi din reforma administraţiei publice adoptate aseară. În cazul în care contravenientul nu achită amenzile de circulaţie în termen de 90 de zile de la comunicare sau de la înmânarea procesului verbal, i se suspendă dreptul de a […]
Premierul Ilie Bolojan se va întâlni la Bruxelles cu preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen # Rador
Premierul Ilie Bolojan merge mâine la Bruxelles, unde se va întâlni cu preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, pentru a discuta ultimele evoluţii legate de implementarea PNRR. Autorităţile române sunt în aşteptarea unui răspuns de la Comisia Europeană dacă mai deblochează sau nu cei 230 de milioane de euro aferenţi reformei pensiilor magistraţilor, după […]
Donald Trump a susținut cel mai lung discurs din istorie despre Starea Națiunii în faţa Congresului Statelor Unite, cu o durată de aproape o oră și 50 de minute. Trump și-a promovat în repetate rânduri agenda economică, afirmând că a coordonat „o redresare istorică” în primul său an de la revenirea la Casa Albă. Acestea […]
Ministerul Apărării de la Kiev a anunţat că Franța furnizează Ucrainei un pachet record de bombe aeriene ghidate AASM Hammer. Instituţia menţionează că bombele AASM Hammer pot fi utilizate de pe o gamă largă de aeronave. De exemplu, acestea sunt compatibile cu F-16, Dassault Rafale, Mirage 2000D și altele. În cadrul Forțelor Aeriene ale Ucrainei, […]
EVENIMENTE INTERNE – Senat * ora 9:00 – Lucrări în comisiile permanente * ora 10:00 – Lucrări în plenul Senatului Dezbaterea inițiativelor legislative înscrise pe ordinea de zi vot final (inițiative legislative cu caracter ordinar) Întrebări, interpelări, răspunsuri Declarații politice * Programul activităților externe: Vicepreședintele Comisiei speciale comune a Senatului și Camerei Deputaților pentru combaterea […]
Cancelarul german, Friedrich Merz, a ajuns la Beijing, în cadrul primei sale vizite în China de la preluarea mandatului de cancelar, în urmă cu zece luni. Anterior, Merz a evidenţiat necesitatea unei concurenţe echitabile şi a unor reglementări agreate în comun cu China – cel mai mare partener comercial al Germaniei. De asemenea, domnul Merz […]
Președintele Trump a susținut în Congres un discurs privind Starea Națiunii puternic marcat de mesajul „America First” # Rador
Președintele Trump a susținut în Congres un discurs privind Starea Națiunii puternic marcat de mesajul „America First”, lăudându-și pe larg propriile realizări și criticând bilanțul democraților. Trump a afirmat că administrația sa a realizat ceea ce el a numit o redresare istorică în primul an de mandat. El și-a apărat propriul bilanț. A vorbit despre […]
Cancelarul Germaniei a afirmat că dorește aprofundarea schimburilor economice cu China și o cooperare echitabilă # Rador
Cancelarul german Friedrich Merz a declarat, în cadrul unei întâlniri cu premierul chinez Li Qiang, că Germania dorește să aprofundeze schimburile economice cu China, însă are preocupări specifice privind cooperarea și vrea să se asigure că aceasta este echitabilă. Cele două țări trebuie să vorbească deschis una cu cealaltă, a adăugat cancelarul./aionita/cpodea REUTERS – 25 […]
Grupul Pace – Întâi România din Parlamentul României va ataca la Curtea Constituțională ordonanța privind reforma administrației # Rador
Grupul Pace – Întâi România din Parlamentul României va ataca la Curtea Constituțională ordonanța privind reforma administrației. Într-un comunicat remis aseară târziu, grupul consideră că acest document reprezintă un abuz grav de putere și o încălcare directă a limitelor constituționale. Ordonanțele de urgență nu pot fi adoptate în domeniul legilor constituționale, continuă comunicatul, nu pot […]
Motto: „După părerea mea, tabloul trebuie să fie vesel şi frumos ! În viaţă există prea multă monstruozitate ca să mai fabricăm şi noi lucruri urâte” – Pierre – Auguste Renoir Miercuri, 25 februarie, se împlinesc 185 de ani la naşterea unuia dintre cei mai importanţi pictori impresionişti francezi, Pierre-Auguste Renoir, denumit „pictorul bucuriilor […]
RFI: Nicuşor Dan: Ucraina luptă pentru noi toţi şi menţine securitatea întregului continent, cu un curaj şi o rezistenţă admirabile # Rador
RADIO FRANCE INTERNATIONALE, 24 februarie 2026 – Preşedintele Nicuşor Dan afirmă, la împlinirea a patru ani de război în Ucraina, că Rusia a declanşat ”un război fără milă împotriva unei naţiuni care a refuzat să se lase înfrântă”. ”Ucraina luptă pentru noi toţi şi menţine securitatea întregului nostru continent, cu un curaj şi o rezistenţă […]
Pe 24 februarie se împlinesc patru ani de la ziua în care „sunetele exploziilor au sfâșiat pentru totdeauna liniștea orașelor ucrainene. Începutul invaziei ruse la scară largă a fost un moment care a schimbat istoria Europei pentru totdeauna”, scrie Kyiv Post. „Puțini credeau atunci că, după patru ani de război, Ucraina nu doar va rezista, […]
Secretarul general al ONU a calificat războiul din Ucraina drept „o pată pe conștiința noastră colectivă” # Rador
La patru ani de la începutul invaziei pe scară largă a Rusiei în Ucraina, secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a declarat că războiul rămâne „o pată pe conștiința noastră colectivă” și a reiterat apelurile pentru un armistițiu imediat. În declarațiile pregătite pentru o ședință a Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite, care marchează […]
Președinția reacționează la informațiile privind posibile întârzieri în procesul de promulgare a legii pensiilor magistrațiilor # Rador
Administrația Prezidențială a reacționat marți seară la unele informații apărute în spațiul public privind posibile întârzieri în procesul de promulgare a legii pensiilor magistraților. Într-o postare pe internet, Președinția precizează că, potrivit Constituției, o lege care a făcut obiectul unei sesizări la CCR poate fi promulgată doar după ce se primește decizia oficială prin care […]
Angelica Dan
