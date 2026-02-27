Lista de lucruri de făcut nu se mai termină, timpul da. Noroc că banca e online. Devino client prin YOU BRD 100% online și poți câștiga unul din cele 25 de vouchere de vacanță de 10.000 lei.

17:00

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat, joi, într-o conferință de presă la Constanța, că „România nu poate fi guvernată doar prin aroganță”, iar „domnul Bolojan nu e premierul doar al USR, ci și al PSD, al UDMR, chiar și al PNL”. Sorin Grindeanu a amenințat că „va exista buget votat în Parlament ori cu propunerile […] © G4Media.ro.