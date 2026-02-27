Lista de lucruri de făcut nu se mai termină, timpul da. Noroc că banca e online. Devino client prin YOU BRD 100% online și poți câștiga unul din cele 25 de vouchere de vacanță de 10.000 lei.
G4Media, 27 februarie 2026 06:10
Acum o oră
06:10
Un flagrant ratat. Un episod mai puțin cunoscut din cariera lui Viorel Salvador Caragea, numit administrator special la uzina de armament Sadu
Viorel Salvador Caragea, noul adminstrator special al uzinei de armament Sadu, numit de ministrul USR al Economiei Irineu Dărău, a fost protagonistul unui episod ciudat în anul 2010, pe vremea când era șeful Poliției Județene Gorj. A fost suspectat că a compromis o acțiune de prindere flagrant delict a unui individ din Târgu Jiu, operațiune […]
06:10
Acum 8 ore
23:10
Într-o comună din Apuseni nu s-au stabilit încă taxele şi impozitele, după şapte şedinţe ale CL, Primăria fiind în imposibilitatea de a face încasări dar sau de a achita unele servicii, precum iluminatul public
În comuna Almaşu Mare din Apuseni nu s-a adoptat încă o hotărâre privind aprobarea taxelor şi impozitelor locale pentru 2026, după şapte şedinţe ale Consiliului Local având pe ordinea de zi acest proiect, motiv pentru care nu se pot face încasări la bugetul local, ajungându-se, printre altele, la imposibilitatea plăţii iluminatului public, relatează Agerpres. Printr-o […]
23:00
Italia a crescut transferurile de migranţi către un centru din Albania, pe fondul înăspririi politicii UE privind migraţia
Italia a crescut transferurile de migranţi către un centru controversat din Albania, pe fondul înăspririi politicii UE privind migraţia, a declarat joi organizaţia neguvernamentală TAI, relatează AFP Centrul Gjader, situat în nordul Albaniei, este unul dintre proiectele emblematice ale premierului italian Giorgia Meloni pentru combaterea imigraţiei ilegale. Iniţiativa este urmărită îndeaproape în Europa, în condiţiile […]
Acum 12 ore
22:50
Viktor Orban cere o misiune a UE care să verifice situaţia conductei petroliere Drujba, în Ucraina
Premierul ungar Viktor Orban a cerut joi ca o misiune europeană, la care să participe de asemenea experţi ungari şi slovaci, să verifice în Ucraina situaţia conductei petroliere Drujba prin care este furnizat petrol rusesc către Ungaria şi Slovacia, relatează Agerpres. Conducta a fost este oprită din 27 ianuarie, Kievul motivând că a fost un […]
22:40
STUDIU În încrucişările preistorice, bărbaţii erau Neanderthalieni, iar femeile erau Homo sapiens / 6 miliarde de oameni care merg printre noi au aproximativ 2% din genomurile lor de la Neanderthalieni
Atunci când Homo sapiens a păşit în afara Africii, specia noastră s-a întâlnit cu populaţii de Neanderthalieni care ocupau deja porţiuni vaste din Europa, Asia şi Orientul Mijlociu. După cum arată prezenţa ADN-ului neanderthalian la majoritatea oamenilor din prezent, au avut loc încrucişări preistorice, însă circumstanţele au rămas până acum neclare, informează Reuters, citată de […]
22:30
Ministrul iranian de externe, Abbas Araghchi, a indicat că o nouă rundă de discuţii cu Statele Unite va avea loc probabil „în mai puţin de o săptămână", după ce a salutat „progresele bune" din timpul negocierilor care au avut loc joi la Geneva, notează AFP, transmite Agerpres. „S-a decis ca următoarea rundă de negocieri să […]
22:10
Prefectul Capitalei anunţă amenzi pentru absenţii nemotivat de la şedinţa de fond funciar fără cvorum de joi
Prefectul Capitalei, Andrei Nistor, a anunţat amenzi pentru toţi cei care au lipsit nemotivat de la şedinţa de fond funciar care a fost convocată, joi, la Prefectura Bucureştiului, dar care nu s-a putut ţine, din lipsă de cvorum, transmite Agerpres. „Ne-am molipsit din Consiliul General. Astăzi aveam convocată la prefectură o şedinţă de fond funciar. […]
22:10
Curtea de Apel Constanța respinge apelul rapperului american Wiz Khalifa la condamnarea de 9 luni pentru posesie de droguri / Este acuzat de procurori că a consumat cannabis pe scena unui festival
Un tribunal din România a respins, joi, apelul rapperului american Wiz Khalifa de a anula pedeapsa de nouă luni de închisoare pronunțată împotriva sa pentru posesie de droguri în țara est-europeană, transmite Mediafax. Decizia Curții de Apel Constanța a fost luată după ce Khalifa, al cărui nume real este Cameron Jibril Thomaz, a depus, în […]
22:10
Bruxellesul cere o anchetă a UE asupra lui Peter Mandelson privind legăturile sale cu Jeffrey Epstein
Comisia Europeană a solicitat Oficiului European de Luptă Antifraudă (OLAF) „să analizeze" posibilele încălcări ale regulilor sale de către Peter Mandelson, în lumina dezvăluirilor privind legăturile sale cu infractorul sexual condamnat Jeffrey Epstein, a declarat joi un purtător de cuvânt, potrivit Agerpres. Fostul comisar european britanic, în vârstă de 70 de ani, a ocupat această […]
22:00
Zelenski vorbeşte despre o reuniune SUA-Ucraina-Rusia la începutul lunii martie în Emiratele Arabe Unite
Preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a anunţat joi că o întâlnire trilaterală între ţara sa, Rusia, şi Statele Unite va avea loc în Emiratele Arabe Unite la începutul lunii martie, adăugând că discuţiile cu cu americanii din cursul zilei de la Geneva au produs progrese, relatează AFP şi Reuters. „În urma întâlnirilor de astăzi (joi), pregătirile […]
21:50
Primarul din Vaslui: În oraș funcționează aproximativ 60 de săli de jocuri / Voi propune interzicerea lor pe raza municipiului / Pentru familiile care au suferit din cauza dependenței de jocuri
Primarul municipiului Vaslui, Lucian Branişte (PSD), a anunţat, joi, că va propune Consiliului Local adoptarea unei hotărâri prin care să se interzică locaţiile cu jocuri de noroc. Edilul a afirmat că în ultimii ani, jocurile de noroc au devenit o problemă reală în multe comunităţi din România, dar că dincolo de reclame şi lumini colorate, […]
21:50
Audiată în Congres, Hillary Clinton cere ca și Trump să depună mărturie „sub jurământ" în cazul Epstein
Fostul secretar de stat american Hillary Clinton a cerut joi, în faţa unei comisii din Congres care investighează cazul Jeffrey Epstein, ca preşedintele republican Donald Trump să fie chemat să depună mărturie sub jurământ despre legăturile sale anterioare cu infractorul sexual condamnat, relatează Agerpres. „Dacă această comisie ar fi serioasă în a afla adevărul despre […]
21:30
Televiziunea de stat din Bosnia şi Herţegovina ar putea fi închisă din cauza nivelului ridicat al datoriilor sale, relatează Agerpres. Televiziunea publică BHRT şi-a suspendat temporar transmisiunea joi, când televizoarele au afişat doar un ecran negru cu un text care anunţa închiderea permanentă dacă datoriile nu vor fi achitate în termen de două zile. Datoriile […]
21:10
Primăria Sectorului 2 își face societate comercială în domeniul lucrărilor de infrastructură / Primarul din Galați avertiza că acesta este trucul prin care administrațiile locale vor putea evita reforma lui Bolojan
Primăria Sectorului 2 condusă de social-democratul Rareș Hopincă demarează procedura de înființare a unei societăți comerciale pe acţiuni, care va avea ca obiect principal de activitate lucrări de infrastructură. În acest sens, Consiliul Local a adoptat, joi, o Hotărâre prin care se solicită Consiliului General al Municipiului Bucureşti împuternicirea expresă în vederea înfiinţării acestei societăţi […]
21:00
Primarul sectorului 4 despre gropile din București: În următoarele 3-4 săptămâni situația va fi mult îmbunătățită / Primăria Capitalei împreună cu sectoarele vor putea lucra pe orice stradă ca să creștem viteza de reparație a străzilor
Primarul Sectorului 4, Daniel Băluță, afirmă că urgențele legate de gropile apărute pe străzile din București pot fi rezolvate în 10-14 zile, iar într-o lună situația ar urma să fie „rezonabilă", în urma unei intervenții comune între sectoare și Primăria Municipiului București, transmite Mediafax. „În primul rând, înainte să încep cu explicații, așa cum se […]
20:30
Nereguli descoperite în urma controalelor dispuse de Miruţă: Posturi de medic înfiinţate din pix la Spitalul Militar
Ministrul Apărării Naţionale, Radu Miruţă, a adus în atenţia publică, joi, o serie de nereguli descoperite în urma controalelor dispuse în ţară, între care posturi de medic înfiinţate ilegal „din pix" la Spitalul Militar Central Bucureşti, lucrări recepţionate fără îndeplinirea integrală a clauzelor contractuale şi peste 1.000 de achiziţii directe de la aceeaşi firmă la […]
20:30
100.000 de euro despăgubiri pentru un biciclist rănit grav într-o groapă nesemnalizată / Administrația Străzilor București, bună de plată
După aproape 12 ani de procese, Administrația Străzilor București a fost obligată de instanță să plătească 100.000 de euro despăgubiri morale unui bărbat care și-a pierdut splina în urma unui accident produs din cauza unei gropi nesemnalizate pe carosabil, transmite București FM. Incidentul a avut loc în iunie 2014, pe Calea Știrbei Vodă, la intersecția […]
20:10
Profanare cu zvastici pe locul fostului lagăr de concentrare nazist de la Drancy din suburbia Parisului
Două zvastici au fost desenate cu spray în cartierul La Muette din Drancy (departamentul Seine-Saint-Denis, din nordul capitalei franceze), un loc în care aproape 63.000 de evrei au fost internați în timpul celui de-al Doilea Război Mondial înainte de a fi deportați în lagărul de exterminare Auschwitz-Birkenau, relatează France-Press. Cele două zvastici au fost desenate […]
20:00
USR anunţă iniţierea procedurilor legale privind interzicerea păcănelelor în Piatra-Neamţ şi Roman
Preşedintele filialei USR Neamţ, consilierul local Manuel Iacob, a anunţat, joi, că va iniţia demersurile în Consiliul Local Piatra-Neamţ pentru interzicerea sălilor de jocuri de noroc în municipiu. Totodată, acesta a precizat că la Roman, consilierii USR vor propune extinderea interdicţiei în tot oraşul, după ce primarul a declarat că va propune un proiect de […]
19:50
MApN despre noul atac rusesc asupra porturilor ucrainene de la Dunăre: O dronă a intrat în spaţiul naţional
Patru aeronave de luptă au fost ridicate de la sol, joi, după ce radarele Ministerului Apărării Naţionale au semnalat prezenţa a două drone în apropierea graniţei cu Ucraina, una dintre ele pătrunzând pentru scurt timp în spaţiul aerian naţional, transmite Agerpres. „Radarele MApN au semnalat, joi, prezenţa unei drone în proximitatea frontierei de stat cu […]
19:40
Aparent pe
19:40
Producătorul român de medicamente Antibiotice Iaşi a înregistrat o scădere de 42% a profitului brut, în 2025 # G4Media
Producătorul român de medicamente Antibiotice Iaşi a consemnat o scădere de 42% a profitului brut în 2025, într-un context economic marcat de incertitudine, presiuni asupra costurilor şi competiţie intensă, potrivit rezultatelor financiare preliminate transmise Bursei de la Bucureşti. „Anul 2025 a reprezentat o etapă de consolidare strategică, în care Antibiotice S.A. a menţinut stabilitatea operaţională, […] © G4Media.ro.
19:00
Secretarul general al PNL, Dan Motreanu: PSD trebuie să clarifice fără echivoc dacă își asumă responsabilitatea guvernării sau nu. Dacă nu mai poate susține direcția actuală, atunci trebuie să spună acest lucru deschis și să își asume consecințele politice # G4Media
Parte din echipa lui Ilie Bolojan, secretarul general al PNL Dan Motreanu le cere social democraților să spună clar dacă mai vor să facă parte, sau nu, din actuala coaliție de guvernare. Dacă nu mai vor, spune Motreanu, PSD trebuie să-și asum consecințele politice. Știre în curs de actualizare © G4Media.ro.
18:50
Preşedintele israelian şi-a exprimat „solidaritatea” cu Ucraina într-o convorbire telefonică cu Zelenski # G4Media
Preşedintele israelian Isaac Herzog şi-a exprimat joi „solidaritatea” cu Ucraina, într-o convorbire telefonică cu omologul său de la Kiev, Volodimir Zelenski, la patru ani de la începerea invaziei ruse în Ucraina, a anunţat biroul său, relatează Agerpres. Sute de mii de persoane au fost ucise de la invazia Rusiei în Ucraina pe 24 februarie 2022, […] © G4Media.ro.
18:40
Parlamentul European a reluat demersul provind definirea delictului de viol pe baza lipsei consimţământului din partea victimei # G4Media
Două comisii ale Parlamentului European au reluat miercuri încercarea de a impune în întreaga Uniune Europeană definirea delictului de viol pe baza lipsei consimţământului din partea victimei şi nu pe baza folosirii forţei sau a ameninţării, demers care a eşuat anii trecuţi după ce nu a obţinut suficient sprijin în Consiliul UE din partea statelor […] © G4Media.ro.
18:40
Un tribunal din Koln a decis că serviciul de informaţii interne al Germaniei nu trebuie să se refere la AfD ca la un partid de dreapta extremist # G4Media
Serviciul de informaţii interne al Germaniei (BfV) nu trebuie să se refere deocamdată la Alternativa pentru Germania (AfD) ca la un partid de dreapta extremist, a decis joi tribunalul administrativ din Koln, oferind un impuls acestei formaţiuni politice înaintea organizării de alegeri în cinci landuri anul acesta, informează Reuters preluată de Agerpres. Tribunalul a emis […] © G4Media.ro.
18:20
Principalele argumente pentru care legea pensiilor magistraților este constituțională (Motivarea Curții Constituționale) # G4Media
Curtea Constituțională a motivat decizia prin care a respins sesizarea Înalte Curți cu privire la legea privind pesniile magistraților, pentru care Guvernul Bolojan și-a angajat răspunderea. Instanța de contencios constituțional a respins, pe rând, toate criticile formulate la lege de către Înalta Curte de Casație și Justiție, atât cele extrinseci (care priveau modalitatea de legiferare), […] © G4Media.ro.
18:20
Spitalul de Boli Infecțioase din Iași a accesat un proiect de 13 milioane de euro prin PNRR, pentru combaterea infecțiilor nosocomiale # G4Media
Spitalul Clinic de Boli Infecțioase „Sf. Parascheva” Iași a accesat un proiect european, finanțat prin PNRR, în valoare de 13 milioane de euro, pe linia de finanțare „IS-CONTROL – Infecții spitalicești gestionate și controlate prin protocoale medicale și formare”, după ce a surclasat centre din București și Brașov, informează ziaruldeiași.ro Potrivit managerului unității, dr. Florin […] © G4Media.ro.
18:10
Circa 90.000 de ucraineni, majoritatea militari, sunt daţi dispăruţi de la declanșarea invaziei ruse în urmă cu patru ani # G4Media
Circa 90.000 de ucraineni au fost daţi dispăruţi de la începutul războiului declanşat în urmă cu patru ani de invazia rusă, a declarat joi comisarul de stat ucrainean pentru persoane dispărute în circumstanţe speciale, citat de agenţia de știri EFE. Majoritatea celor aflaţi pe lista cu persoane date dispărute sunt militari ucraineni, a mai precizat […] © G4Media.ro.
18:10
UE schimbă regulile pentru stațiile de încărcare a mașinilor electrice / Noi standarde privind măsurarea, afișarea și facturarea energiei # G4Media
Stațiile de încărcare pentru mașini electrice vor trebui să respecte reguli mult mai clare privind modul în care măsoară și afișează energia livrată. Uniunea Europeană a adoptat o modificare a Directivei 2014/32/UE care introduce, pentru prima dată, un cadru armonizat la nivel european pentru sistemele de măsurare din stațiile de încărcare (EVSE – MI-011). Pe […] © G4Media.ro.
18:10
Pasajul Basarab intră în reparații. Lucrările ar putea începe în iunie și vor dura jumătate de an # G4Media
Primăria Municipiului București a anunțat calendarul intervențiilor pentru reabilitarea Pasajului Basarab, una dintre cele mai importante artere rutiere ale Capitalei. Primarul general Ciprian Ciucu s-a întâlnit joi cu reprezentanții constructorului, iar lucrările ar putea începe în luna iunie. Termenul estimat pentru finalizare este decembrie 2026, transmite MEDIAFAX. Potrivit municipalității, pasajul se află „de aproape 15 […] © G4Media.ro.
18:00
Statele Unite au prelungit termenul limită pentru vânzarea activelor externe ale Lukoil până la 1 aprilie # G4Media
Statele Unite au încetinit procedurile pentru vânzarea activelor internaţionale ale gigantului petrolier rus Lukoil, cu scopul de a le folosi drept monedă de schimb în negocierile de pace din Ucraina, au declarat pentru agenția de știri Reuters patru surse din apropierea discuţiilor, transmite Agerpres. Compania Lukoil a fost inclusă pe lista entităţilor sancţionate de SUA […] © G4Media.ro.
Acum 24 ore
17:50
Duma de Stat a adoptat legea ce privește refuzul extrădării străinilor care au luptat în armata rusă # G4Media
Duma de Stat a aprobat, în a doua şi în a treia lectură, un proiect de lege care interzice extrădarea străinilor care au servit sub contract în cadrul forţelor armate ale Rusiei către alte ţări pentru urmărire penală, informează joi agenţia rusă de presă TASS. Proiectul de lege, introdus de guvernul rus în noiembrie 2025 […] © G4Media.ro.
17:50
Bitdefender: Imaginea lui Mugur Isărescu și Florin Talpeș, folosită într-o înșelătorie online cu investiții / Campania este în plină desfășurare, hackerii promit randamente record # G4Media
Specialiștii în securitate informatică de la Bitdefender au depistat o nouă înșelătorie online menită să convingă utilizatorii din România să depună bani în diverse proiecte investiționale. Pentru a convinge victimele, atacatorii se folosesc de imaginea lui Mugur Isărescu, guvernator al Băncii Naționale a României, a lui Florin Talpeș, CEO și cofondator al Bitdefender, dar și […] © G4Media.ro.
17:50
Bolojan, după atacurile lui Grindeanu: N-am avut telefonul la mine, deci nu am verificat declarațiile. Lucruri importante n-au fost în acest ore, altfel m-ar fi informat colegii mei / Respect pentru cetățeni înseamnă să respecți programul de guvernare și partenerii # G4Media
Premierul Ilie Bolojan a declarat, joi, într-o conferință de presă la Bruxelles, fiind întrebat despre atacurile liderului PSD Sorin Grindeanu, că în timpul vizitei nu a avut telefonul la el, pentru că a fost continuu în întâlniri, dar dacă s-ar fi întâmplat lucruri importante, l-ar fi informat colegii săi. „De azi dimineață n-am avut telefonul […] © G4Media.ro.
17:40
Bolojan, după discuția cu Ursula von der Leyen: Legea privind pensiile magistraților urmează să fie promulgată în următoarele zile, după care vom comunica Comisiei Europene îndeplinirea jalonului / Speranța mea e că vom recupera cea mai mare parte a banilor # G4Media
Premierul Ilie Bolojan a declarat, joi, într-o conferință de presă la Bruxelles, după întâlnirea cu președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, că Legea privind pensiile magistraților urmează să fie promulgată în următoarele zile și apoi publicată în Monitorul Oficial, după care Guvernul va comunica Comisiei Europene îndeplinirea jalonului. Premierul a precizat că speranța sa […] © G4Media.ro.
17:40
Autoritățile au început neutralizarea celor peste două sute de cadavre de animale de la ferma de bizoni din Recea Cristur, județul Cluj # G4Media
A început neutralizarea celor peste două sute de cadavre de animale de la ferma de bizoni din Recea Cristur, scrie ActualdeCluj. La exploatația de animale din comuna clujeană s-au desfășurat activitățile specifice de neutralizare a cadavrelor de animale, după marcarea pe teren a amplasamentelor identificate, potrivit Instituției Prefectului. La activități au participat reprezentanți ai Instituției […] © G4Media.ro.
17:30
Oana Țoiu: România a primit cel de-al 21-lea aviz OCDE din cele 25 necesare, ceea ce înseamnă că mai avem doar patru pași pentru aderarea la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică-“clubul țărilor dezvoltate” # G4Media
Ministrul de Externe Oana Țoiu spune că ultimul aviz favorabil obținut joi, 26 februarie, pentru piețe financiare, a fost printre cele mai grele pentru că reprezintă o „ștampilă” de încredere pentru marii investitori globali. „România a primit cel de-al 21-lea aviz OCDE din cele 25 necesare, de la comitetul pentru piețe financiare, ceea ce înseamnă […] © G4Media.ro.
17:30
De ce a respins CCR cererea Liei Savonea de a sesiza Curtea de Justiție a UE pe pensiile magistraților # G4Media
Curtea Constituțională a motivat decizia prin care a respins sesizarea înalte curți cu privire șla legea privind pesniile amgitraților, epntru care Guvernul Bolojan și-a angajat răspunderea. Unul dintre cele mai controversate aspecte legate de parcursul acestei legi a fost solicitatrea șefei înaltei Curți, Lia Savonea, de a sesiza Curtea de Justiție a Uniunii Europene cu […] © G4Media.ro.
17:30
Producţia excedentară de electricitate din Franţa a dus preţurile la cel mai scăzut nivel de după 2020 # G4Media
Preţurile energiei electrice în Franţa au scăzut la cel mai redus nivel din ultimii şase ani, deoarece producţia excedentară creează probleme Franţei în a exporta excesul de energie în lunile următoare, transmite agenția de știri Bloomberg, citată de Agerpres. Contractele cu livrare în următorul trimestru au scăzut până la 21,10 euro pentru un megawatt-oră la […] © G4Media.ro.
17:20
Teama de îmbătrânire ar putea accelera procesul biologic al înaintării în vârstă, arată un nou studiu # G4Media
Sentimentul de anxietate legat de înaintarea în vârstă, în special îngrijorarea privind deteriorarea stării de sănătate, poate face mai mult decât să apese asupra psihicului. Noi cercetări realizate sugerează că aceste temeri ar putea fi asociate cu o îmbătrânire mai rapidă la nivel celular în rândul femeilor. „Cercetarea noastră sugerează că experiențele subiective pot influența […] © G4Media.ro.
17:20
Sorin Grindeanu amenință că PSD nu votează bugetul dacă Roxana Rizoiu este păstrată pentru Avocatul Poporului: Să renunțe la pensia specială și nu mai avem nimic împotrivă # G4Media
Aflat la Constanța, președintele PSD Sorin Grindeanu amenință din nou partenerii din coaliție cu respingerea la vot a proiectului de buget și chiar cu ieșirea de la guvernare, „dacă nu se ține cont de propunerile noastre”. Grindeanu i-a acuzat de ipocrizie pe reprezentanții USR care au propus-o pentru Avocatul Poporului pe Roxana Rizoiu, beneficiară de […] © G4Media.ro.
17:10
ANSVSA va intensifica controalele la adăposturile pentru câinii fără stăpân şi cere un program naţional de sterilizare în masă # G4Media
Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor (ANSVSA) va intensifica controalele la adăposturile publice şi private pentru câinii fără stăpân şi va colabora cu Colegiul Medicilor Veterinari pentru implementarea unui program naţional de sterilizare în masă. “ANSVSA va intensifica misiunile de control în adăposturile publice şi private pentru a asigura respectarea standardelor de cazare […] © G4Media.ro.
17:00
REGINA MARIA și NEUROAXIS – parteneriatul care pune neurologia pe harta strategică a rețelei de sănătate # G4Media
Rețeaua de sănătate REGINA MARIA, compania lider în calitatea serviciilor medicale din România, anunță un nou parteneriat strategic prin integrarea în rețea a Neuroaxis – prima clinică de neurologie și neuroimagistică din România. Această decizie marchează un nou pas în dezvoltarea rețelei și contribuie la consolidarea segmentului dedicat pacientului neurologic, segment deja susținut de o […] © G4Media.ro.
17:00
BREAKING Grindeanu amenință cu blocarea bugetului în Parlament și lansează un nou atac la premier: România nu poate fi guvernată doar prin aroganță. Domnul Bolojan nu e premierul doar al USR, ci și al PSD, al UDMR, chiar și al PNL # G4Media
Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat, joi, într-o conferință de presă la Constanța, că „România nu poate fi guvernată doar prin aroganță”, iar „domnul Bolojan nu e premierul doar al USR, ci și al PSD, al UDMR, chiar și al PNL”. Sorin Grindeanu a amenințat că „va exista buget votat în Parlament ori cu propunerile […] © G4Media.ro.
17:00
EXCLUSIV Pensionarul special Caragea, numit administrator cu susținere USR la fabrica de armament Sadu, personaj conflictual: pus să achite daune de 10.000 de lei prim-procuroarei de la Târgu Jiu și de 1.000 de euro unui primar (sentințe definitive) # G4Media
Fostul polițist Viorel Salvador Caragea, numit manager special de ministrul economiei (USR) la uzina de armament Sadu, a fost condamnat definitiv în două procese diferite, fiind obligat să achite daune morale de 10.000 de lei și 1.000 de euro și să șteargă postări de pe contul său de Facebook. Reclamanți au fost prim-procuroarea Parchetului de […] © G4Media.ro.
16:50
A intrat în vigoare decizia Înaltei Curți care omoară dosare de evaziune fiscală, ca urmare a unui amendament depus de Laura Vicol # G4Media
În Monitorul Oficial a fost publicată joi decizia din 6 noiembrie anul trecut a Înaltei Curți de Casație și Justiție, prin care devine obligatorie efectuarea de expertize în dosarele penale de evaziune fiscală. Asta înseamnă că toate dosarele de evaziune fiscală aflate pe rolul instanțelor și în care procurorul nu a dispus efectuarea de expertize se întorc […] © G4Media.ro.
16:50
Premierul danez Mette Frederiksen anunţă organizarea de alegeri legislative pe 24 martie, după încercările preşedintelui american Donald Trump de a anexa Groenlanda # G4Media
Şefa guvernului danez, Mette Frederiksen, a anunţat joi, în parlament, că va convoca alegeri legislative pentru 24 martie, informează agențiile de știri AFP şi Reuters. Frederiksen şi-a petrecut ultimele luni încercând să mobilizeze liderii europeni împotriva dorinţei preşedintelui american Donald Trump de a anexa Groenlanda, teritoriu autonom în cadrul Regatului Danemarcei, un efort în urma […] © G4Media.ro.
16:40
Portavionul USS Gerald R. Ford a plecat din Grecia şi se îndreaptă spre Orientul Mijlociu, ca parte a unei consolidări militare americane menite să pună presiune asupra Iranului # G4Media
Cel mai mare portavion al Marinei SUA, USS Gerald R. Ford, a plecat joi dimineaţă de la baza navală NATO din Golful Souda, pe insula grecească Creta, şi se îndreaptă spre Orientul Mijlociu, ca parte a unei consolidări militare americane menite să pună presiune asupra Iranului, a anunţat cotidianul grec Kathimerini, informează joi agențiile de […] © G4Media.ro.
