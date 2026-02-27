Cum va fi vremea în luna martie. Prognoza meteo pentru următoarele patru săptămâni

17:20

Să creşti un copil e extraordinar de frumos, dar şi extrem de greu. E răspunsul oricărui părinte care se chinuie, zi de zi, să construiască un viitor pentru cei mici. E drept, un copil ne schimbă viaţa, ne împlineşte, dar ne şi responsabilizează. Iar când vine vorba de bani.... în România, majoritatea părinţilor se simt neputincioşi. De la strictul necesar, până la afterschool şi meditaţii, bugetul creşte odată cu copilul. Până la 19 ani, cheltuie peste 200 de mii de euro pentru a-i asigura tot ce are nevoie. Cum se descurcă, numai ei ştiu... În timp ce la noi statul oferă o alocaţie şi... cam atât, în alte ţări din Europa lista facilităţilor e lungă şi corelată cu veniturile.