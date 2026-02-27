O problemă neașteptată pentru politica de stimulare demografică a Beijingului: tot mai multe chinezoaice se îndrăgostesc de chatboți AI, nu de bărbați
Aktual24, 27 februarie 2026 08:20
Tot mai multe tinere din China aleg să dezvolte relații romantice cu chatboturi bazate pe inteligență artificială, într-un fenomen care complică eforturile Partidului Comunist de a stimula căsătoriile și natalitatea. Relații virtuale într-o societate presată să se căsătorească Povestea lui Phoebe Zhang, o studentă de 21 de ani la psihologie aplicată, ilustrează această tendință. În […]
• • •
Alte ştiri de Aktual24
Acum 5 minute
08:40
CTP îl desființează pe Sorin Grindeanu: „Minte ordinar, sunt dovezi că cei puși de PSD la Apele Române au provocat catastrofa cu apa potabilă” # Aktual24
Jurnalistul Cristian Tudor Popescu a lansat joi, 26 februarie, un atac dur la adresa liderului PSD, Sorin Grindeanu, pe care îl acuză de dublu discurs și de oportunism politic în raport cu actuala guvernare. „Grindeanu vrea și cu buzele unse, și cu slănina în pod” Într-o intervenție la B1 TV, gazetarul a susținut că Grindeanu […]
Acum 30 minute
08:20
O problemă neașteptată pentru politica de stimulare demografică a Beijingului: tot mai multe chinezoaice se îndrăgostesc de chatboți AI, nu de bărbați # Aktual24
Tot mai multe tinere din China aleg să dezvolte relații romantice cu chatboturi bazate pe inteligență artificială, într-un fenomen care complică eforturile Partidului Comunist de a stimula căsătoriile și natalitatea. Relații virtuale într-o societate presată să se căsătorească Povestea lui Phoebe Zhang, o studentă de 21 de ani la psihologie aplicată, ilustrează această tendință. În […]
Acum o oră
08:10
În depoziția sa în fața Congresului, Hillary Clinton a negat că ar fi știut despre ororile comise de Jeffrey Epstein # Aktual24
Fosta secretară de stat americană Hillary Clinton a declarat, într-o depoziție cu ușile închise în fața Comisiei pentru Supraveghere din Camera Reprezentanților, că nu a avut cunoștință despre activitățile infracționale ale lui Jeffrey Epstein și ale partenerei sale, Ghislaine Maxwell. Audierile au avut loc fără prezența presei „Nu aveam nicio idee despre activitățile lor criminale. […]
07:50
Slatina ar putea fi primul oraș din România care interzice complet păcănelele, promite primarul liberal Mario De Mezzo # Aktual24
Municipiul Slatina ar putea deveni primul oraș din România care anunță interzicerea totală a sălilor de jocuri de noroc de tip „păcănele”, după ce reforma administrației locale adoptată de Guvern le permite primarilor să ia această decizie la nivel local. Decizie radicală după reforma administrației locale Într-un interviu acordat publicației online Ziare.com. primarul Mario De […]
Acum 2 ore
07:40
Vicepreședintele JD Vance consideră că nu există „nicio șansă” ca eventuale lovituri împotriva Iranului să implice Statele Unite într-un război prelungit # Aktual24
Vicepreședintele american JD Vance a declarat că, deși președintele Donald Trump ia în calcul posibile lovituri împotriva Iran, „nu există nicio șansă” ca Statele Unite să fie atrase într-un război de lungă durată în regiune. Opțiunea militară este analizată, dar diplomația e prioritară Declarația a fost făcută într-un interviu acordat publicației The Washington Post, în […]
07:30
Un nou război: Pakistanul a atacat Afghanistanul, bombardamente asupra capitalei Kabul. ”Paharul nostru s-a umplut” # Aktual24
Ministrul Apărării din Pakistan, Khawaja Muhammad Asif, a declarat vineri că situația dintre Pakistan și Afganistan a escaladat la nivelul unui „război deschis”, pe fondul intensificării confruntărilor de la frontieră și al unor explozii raportate la Kabul. „Paharul nostru de răbdare s-a umplut. Acum este un război deschis între noi și voi (Afganistan)”, a afirmat […]
07:20
Fondul Monetar Internațional va acorda Ucrainei un nou împrumut de peste 8 miliarde de dolari, pentru stabilizarea economiei în război # Aktual24
Fondul Monetar Internațional (FMI) a confirmat joi aprobarea unui nou program de asistență financiară pentru Ucraina, în valoare totală de 8,1 miliarde de dolari, ce urmează să fie derulat pe o perioadă de patru ani. Vor fi plătiți imediat 1,5 miliarde Decizia consiliului executiv al instituției permite deblocarea imediată a unei prime tranșe de aproximativ […]
07:10
O dronă „probabil de origine rusească”, neutralizată în apropierea portavionului francez Charles de Gaulle # Aktual24
O dronă bruiată de armata suedeză în apropierea portavionului francez Charles de Gaulle, aflat în escală la Malmö, este „probabil” de origine rusă, potrivit ministrului apărării din Suedia, Pål Jonson. Drona, foarte probabil de origine rusă Potrivit oficialului suedez, citat de Le Monde, incidentul s-a produs la aproximativ 13 kilometri de portavion, în strâmtoarea Øresund, […]
07:10
Ministrul Apărării, replică dură: ”PSD duce grija faptului că Avocatul Poporului poate contesta la CCR nişte legi care sunt date cu dedicaţie” # Aktual24
Ministrul Apărării, Radu Miruță (USR), a declarat joi seară că reacțiile PSD față de propunerile de numiri ale USR sunt nervoase pentru că ”oamenii buni încep să fie verificaţi prin comparaţie cu numirile altora”. „PSD acuză USR pentru două, trei persoane, care nu au problemele lor, cu scopul de a-și proteja oamenii lor”, a afirmat […]
07:10
Un nou război: Pakistanul a atacat Afghanistanul, bombardamente asupra Kabului. ”Paharul nostru s-a umplut” # Aktual24
Ministrul Apărării din Pakistan, Khawaja Muhammad Asif, a declarat vineri că situația dintre Pakistan și Afganistan a escaladat la nivelul unui „război deschis”, pe fondul intensificării confruntărilor de la frontieră și al unor explozii raportate la Kabul. „Paharul nostru de răbdare s-a umplut. Acum este un război deschis între noi și voi (Afganistan)”, a afirmat […]
Acum 6 ore
04:10
Într-o lume în care timpul este limitat, iar ritmul de viață devine tot mai alert, menținerea unui cămin curat și sigur poate fi o provocare constantă. Digitalizarea serviciilor la domiciliu oferă însă soluții eficiente și accesibile. Domestina transformă modul în care românii gestionează curățenia locuinței, oferind un sistem simplu, transparent și orientat către calitate. Prin […]
04:10
Presshub: Raport DNA pe 2025: Doar 5% dintre inculpații condamnați au primit închisoare cu executare # Aktual24
Raportul de activitate al Direcției Naționale Anticorupție pentru anul 2025 arată că, deși instanțele au pronunțat 329 de condamnări definitive în dosare de corupție, doar 17 inculpați au ajuns în penitenciar. În schimb, peste 82% dintre cei condamnați au primit pedepse cu suspendarea executării, ceea ce ridică semne de întrebare cu privire la caracterul disuasiv […]
Acum 12 ore
23:40
Teheranul salută „progrese semnificative” în negocierile Iran-SUA; discuții tehnice programate pentru săptămâna viitoare la Viena # Aktual24
Ministrul iranian de Externe, Abbas Araghchi, a declaran, joi, că ultima rundă de discuții cu Statele Unite de la Geneva a abordat programul nuclear și ridicarea sancțiunilor, adăugând că negociatorii au făcut „progrese semnificative”, potrivit France24. „Am făcut progrese semnificative și am abordat cu seriozitate elementele unui acord, atât în domeniul nuclear, cât și în […]
23:30
Hillary Clinton depune mărturie în cadrul anchetei privindu-l pe Jeffrey Epstein în fața unui comitet al Camerei Reprezentanților din SUA. Audierile, cu ușile închise # Aktual24
Fostul secretar de stat american Hillary Clinton depune, joi, mărturie în fața Comitetului de Supraveghere al Camerei Reprezentanților privind relațiile cu Jeffrey Epstein. Audierile vor avea loc cu ușile închise, însă vor fi înregistrate. James Comer, republicanul care conduce Comitetul de supraveghere al Camerei Reprezentanților, a declarat că mărturia lui Hillary Clinton va fi „lungă”, […]
23:00
Dosarele Epstein: Democrații din Senatul american vor analiza milioane de fișiere needitate, în contextul acuzațiilor că Departamentul de Justiție ascunde informații # Aktual24
Democrații din Senatul american au anunțat propriile eforturi de a examina milioane de pagini de dosare needitate legate de Jeffrey Epstein pentru a găsi informații pe care cred că Departamentul de Justiție încearcă să le ascundă, potrivit The Guardian. „Suntem aici astăzi pentru a da un semn Departamentului de Justiție și administrației Trump că vom […]
22:50
Poliția din New York a arestat un bărbat după ce agenții au fost bombardați cu bulgări în timpul unei bătăi cu zăpadă # Aktual24
Un american în vârstă de 27 de ani a fost arestat, joi, pentru „agresarea” unor polițiști, pe care i-a lovit cu bulgări de zăpadă și gheață în timpul unei bătăi organizate în Parcul Washington Square din New York, de creatori de conținut de pe rețelele sociale, a declarat poliția. Departamentul de Poliție din New York […]
22:00
Departamentul american al Apărării spune că dorește să utilizeze modelele de inteligență artificială ale Anthropic „în moduri legale” # Aktual24
Departamentul american al Apărării dorește să utilizeze modelele de inteligență artificială ale Anthropic în moduri legale și nu va permite companiei să dicteze limite înainte de termenul limită de vineri pentru a fi de acord cu cerințele, a reiterat principalul purtător de cuvânt al Pentagonului. Sean Parnell a declarat joi pe rețelele de socializare că […]
21:40
Statele Unite preiau, pentru luna martie, președinția rotativă a consiliului format din 15 membri, iar soția lui Donald Trump va ocupa scaunul președintelui pentru a prezida, luni, o reuniune intitulată oficial „Copiii, tehnologia și educația în conflict”. „Va fi prima dată când o primă doamnă, sau un prim domn, va prezida vreodată o reuniune a […]
21:40
Guvernatorul Pennsylvaniei promite că va încerca să blocheze transformarea a două depozite în centre de detenție ale ICE # Aktual24
Guvernatorul statului american Pennsylvania, Josh Shapiro, a promis, joi, că va face tot posibilul pentru a bloca două depozite industrial să devină centre de detenție ale Serviciului de Imigrare și Vamă al SUA (ICE) din statul său. Guvernatorul democrat s-a întâlnit în privat timp de mai mult de o oră cu oficiali ai administrației locale […]
21:20
Productivitatea la locul de muncă depinde în mare măsură de ceea ce mănânci zilnic, deoarece creierul are nevoie de nutrienți pentru a funcționa optim. O alimentație corectă poate îmbunătăți concentrarea, memoria și energia pe parcursul întregii zile, reducând oboseala mentală. Specialiștii de la World Health Organization recomandă o dietă echilibrată, bogată în vitamine, minerale și […]
21:10
Un cutremur cu magnitudinea 4,5 s-a produs, joi seară, în județul Vrancea, potrivit Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP). Seismul a avut loc la adâncimea de 106,9 kilometri (km), și s-a produs în apropierea următoarelor orașe: 35 km vest de Focșani, 70 km nord de Buzău, 74 km est de Sfântu-Gheorghe, 88 km […]
21:10
Alimentele au devenit mai calorice, mai puțin nutritive si potențial mai toxice. Acesta este un fenomen observat de cercetători și medici, care atrage atenția asupra modului în care dieta modernă influențează sănătatea. Deși avem acces la o varietate mare de produse, multe dintre ele oferă mai puțini nutrienți și mai multe calorii, iar unele pot […]
21:00
Crima din Cenei: Percheziții la furnizorii dealerilor care i-au alimentat pe adolescenții criminali cu droguri # Aktual24
Polițiștii antidrog și procurorii DIICOT Timișoara au făcut, joi, cinci percheziții la furnizorii de stupefiante care le-au dat drogurile celor care i-au aprovizionat pe cei trei copii din Cenei care și-au ucis prietenul în urmă cu o lună. Anchetatorii au scotocit cinci case din Uivar unde au găsit aproape 1 kilogram de cristal și 1 […]
20:50
Expunerea la zgomotul din trafic în timpul somnului și impactul asupra colesterolului „rău” # Aktual24
Expunerea la zgomotul din trafic în timpul somnului reprezintă o problemă modernă de sănătate publică, iar studiile recente sugerează că perturbarea odihnei nocturne nu afectează doar starea de spirit sau nivelul de energie, ci poate influența profund metabolismul lipidic. Un aspect alarmant este legătura dintre zgomotul ambiental și creșterea colesterolului considerat nociv pentru organism, cunoscut […]
20:40
Strategia Kievului de a grăbi aderarea la UE, contând pe sprijinul lui Trump: alegerile din Ungaria și Franța ar putea modifica situația # Aktual24
Ucraina se află într-un moment decisiv al parcursului său european, iar următorii doi ani ar putea determina dacă integrarea în Uniunea Europeană devine o realitate politică sau rămâne un obiectiv diplomatic. Kievul încearcă să profite de contextul geopolitic actual pentru a obține o perspectivă clară asupra aderării, înainte ca evoluțiile electorale din Europa să poată […]
20:30
Motivarea CCR în cazul pensiilor magistraților: ”Legiuitorul are libertatea să stabilească drepturile de asigurări sociale cuvenite” # Aktual24
Curtea Constituțională a României (CCR) a publicat joi motivarea deciziei prin care a declarat constituțional proiectul de lege privind pensiile magistraților, arătând că stabilirea drepturilor de asigurări sociale ține de competența legiuitorului, în limitele Constituției. „Legiuitorul are libertatea să stabilească drepturile de asigurări sociale cuvenite, condițiile și criteriile de acordare a acestora, modul de calcul […]
20:20
Băsescu anunță că Bolojan va câștiga: „Grindeanu dă din gură, iar Bolojan aduce bani în țară. Bolojan urmărește cu tenacitate realizarea obiectivelor legate de restabilirea echilibrelor macroeconomice ale României” # Aktual24
Fostul președinte Traian Băsescu a declarat joi că premierul Ilie Bolojan este „marele câștigător” al disputei politice cu liderul PSD, Sorin Grindeanu, apreciind că șeful Executivului acționează în interesul României, în timp ce criticile din interiorul coaliției afectează poziția Guvernului. „Grindeanu dă din gură, iar Bolojan aduce bani în țară”, a declarat Traian Băsescu într-o […]
20:10
Dezvăluire majoră a secretarului-general PNL: PSD a refuzat în 2025 să preia funcția de prim-ministru. ”Acum critică constant deciziile celui care și-a asumat această misiune” # Aktual24
Cresc tensiunile între PNL și PSD după ce Sorin Grindeanu a anunțat că le va cere pesediștilor să decidă, în cadrul unui referendum intern, dacă mai vor să rămână la guvernare cu Ilie Bolojan și USR. Secretarul-general al PNL, Dan Motreanu, afirmă că PSD a refuzat, anul trecut, să preia postul de premier. ”Lipsa de […]
20:00
Cum i-a oferit Deutsche Bank tratament preferențial lui Jeffrey Epstein: un client sofisticat, dar extrem de dificil # Aktual24
Documentele interne publicate de autoritățile americane dezvăluie modul în care relația dintre Deutsche Bank și Jeffrey Epstein a fost marcată de prioritizarea expansiunii comerciale în detrimentul semnalelor de risc etic și juridic. Investigațiile arată că sute de milioane de dolari au fost transferate prin conturile finanțatorului între 2013 și 2019, în ciuda avertismentelor repetate ridicate […]
19:50
„Nu am mai văzut așa ceva”. Cum „maschează” China zborurile cu drone, are în vedere Taiwanul # Aktual24
În ultimele luni, o dronă militară de mari dimensiuni a fost observată efectuând zboruri regulate deasupra Mării Chinei de Sud, în cadrul unei operațiuni care a atras atenția specialiștilor în securitate internațională. Aparatul ar fi transmis semnale false de identificare, simulând identitatea altor aeronave, inclusiv a unui avion de marfă din Belarus sancționat și a […]
Acum 24 ore
19:40
Aflat pe locul 2 în sondaje, Viktor Orban este tot mai disperat. Strategia sa de campanie violent anti-UE lovește însă în gol – Analiză # Aktual24
Prim-ministrul ungar Viktor Orban transformă confruntarea cu Bruxelles într-o armă electorală, într-un moment în care sondajele îl arată în scădere înaintea alegerilor din 12 aprilie. Cu aproximativ opt procente în urma rivalului său, Peter Magyar, liderul de la Budapesta a ales să mute campania din zona vulnerabilă a corupției și economiei către terenul familiar al […]
19:10
Directorul INSCOP, despre deplasarea președintelui Dan în SUA: ”Politica externă trebuie evaluată prin prisma interesului național, nu a disputelor ideologice” # Aktual24
Directorul INSCOP Research, Remus Ștefureac, afirmă că dezbaterea publică generată de vizita președintelui României în Statele Unite trebuie analizată din perspectiva interesului național și a securității, avertizând asupra riscului de a transforma politica externă într-o confruntare ideologică. Potrivit acestuia, reacțiile critice care au interpretat participarea șefului statului la o reuniune din SUA drept o îndepărtare […]
18:50
Noua strategie de apărare a Canadei transmite un semnal clar către lume: epoca în care Ottawa putea conta automat pe Statele Unite ca garant suprem al securității sale se apropie de sfârșit, se arată întro analiză Axios. O schimbare de paradigmă la Ottawa Prima strategie industrială de apărare din istoria Canadei marchează o ruptură simbolică […]
18:40
Ucrainenii le-au distrus rușilor un lansator de rachete S-400 și un sistem Panțir în Crimeea, teritoriu ocupat ilegal # Aktual24
Forțele speciale ucrainene au demonstrat din nou că războiul modern se bazează pe tehnologie, strategie și lovituri de precizie, mai mult decât pe puterea brută a armamentului. Distrugerea unui lansator S-400 și a unui sistem Panțir în Crimeea, teritoriu ocupat ilegal, transmite un mesaj militar important. Operațiunea nocturnă care a lovit apărarea aeriană rusă În […]
18:40
Bolojan cere PSD-ului să-și ”respecte partenerii”. Grindeanu continuă să-l atace pe premier # Aktual24
Premierul Ilie Bolojan, președinte al PNL, a evitat să comenteze prea mult declarațiile liderului PSD, Sorin Grindeanu, privind extinderea consultărilor interne în partid referitoare la rămânerea în coaliția de guvernare, subliniind că responsabilitatea sa este respectarea programului de guvernare și a angajamentelor asumate. Șeful Executivului a explicat că, în contextul unor întâlniri recente la Bruxelles […]
18:20
Aliații lui Trump din Orientul Mijlociu nu vor să permită utilizarea bazelor lor pentru un eventual atac asupra Iranului # Aktual24
Pe măsură ce termenul limită impus de președintele Donald Trump pentru avansarea discuțiilor nucleare cu Iranul se apropie amenințător, Orientul Mijlociu intră într-o nouă fază de tensiune maximă. Deși Washingtonul și-a consolidat prezența militară la un nivel fără precedent din 2003, o parte dintre cei mai apropiați aliați regionali ai Statelor Unite transmit un mesaj […]
18:10
Cutremur în serviciile secrete din Polonia. Doi foști conducători ai serviciilor de securitate sunt acuzați pentru utilizarea ilegală a programului Pegasus # Aktual24
Doi foști înalți oficiali ai serviciilor de securitate din Polonia au fost puși sub acuzare pentru autorizarea ilegală a utilizării programului de spionaj Pegasus, într-un dosar care readuce în discuție limitele supravegherii statului și posibilele abuzuri ale puterii, relateaza TPV World. Acuzațiile: riscuri pentru securitatea informațiilor Procurorii susțin că fostul șef al Agenției de Securitate […]
17:40
Producătorul Jeep și Fiat, Stellantis, înregistrează pierderi masive și renunță la vehiculele electrice # Aktual24
Producătorul auto Stellantis, aflat în dificultate și care deține mărci precum Jeep și Fiat, a anunțat joi o pierdere netă de 22,3 miliarde de euro (26,3 miliarde de dolari) pentru anul trecut, dând vina pe lipsa cererii de vehicule electrice. Grupul a anunțat la începutul acestei luni că va suporta costuri colosale pentru a finanța […]
17:20
Vicepreședintele PNL,Alexandru Muraru, critică dur derapajele lui Sorin Grindeanu: „Ilie Bolojan a zgândărit cuibul de viespi, PSD reacționează ca un cuib lovit” # Aktual24
Într-o postare pe pagina sa de Facebook, deputatul Alexandru Muraru, vicepreședinte al Partidul National Liberal, a lansat un atac frontal la adresa Partidul Social Democrat, susținând că reacțiile social-democraților la adresa premierului sunt dovada că reformele încep să producă efecte. „Cu fiecare reformă făcută, Bolojan strică câte un privilegiu” „Ilie Bolojan a zgândărit cuibul de […]
17:10
„Extindem producția comună de drone”. Contracte uriașe semnate de Ucraina cu companii europene din Danemarca, Finlanda și Letonia # Aktual24
Patru companii de apărare ucrainene au semnat acorduri de parteneriat cu companii din Danemarca, Finlanda și Letonia în cadrul inițiativelor de producție comună „Build with Ukraine” pe 24 februarie, a declarat președintele Volodimir Zelenski. „Extindem producția comună de drone pentru a ne apăra împotriva atacurilor rusești astăzi și pentru a apăra și descuraja în viitor”, […]
16:50
O adolescentă de 15 ani a trecut prin clipe de groază într-un parc din Ploiești, înjunghiată miercuri de o fată de aceeași vârstă în urma unor certuri. Incidentul s-a petrecut chiar în parcul Nichita Stănescu, din Ploiești, pe fondul unor neînțelegeri personale, conform Mediafax. Plan diabolic într-un parc public. Complicele de șaisprezece ani a oferit […]
16:30
Cea de-a treia competiție europeană ca importanță a devenit rapid o scenă a orgoliilor uriașe pe continent. Deși este poziționată în umbra Champions League sau Europa League, trofeul a fost deja ridicat de nume legendare precum AS Roma. Acum, cluburi gigantice ca Fiorentina sau Crystal Palace luptă pentru a pune mâna pe trofeu. Fiorentina defilează […]
16:30
Procurorii DIICOT și polițiștii germani au declanșat o operațiune de amploare în județul Vaslui. Șapte percheziții au vizat o rețea de tâlhări români extrem de periculoși, coordonate de autoritățile din Stuttgart și sprijinită de specialiști Europol. Infractorii au dat lovituri de proporții pe teritoriul Germaniei anului trecut. Victimele erau legate în propriile case Suspecții pătrundeau […]
16:30
CIA oferă indicii de contact potențialilor informatori din Iran, în timp ce Trump ia în considerare o acțiune militară # Aktual24
Agenția Centrală de Informații (CIA) a oferit ajutor potențialilor informatori din Iran, furnizând instrucțiuni în limba persană despre modalitățile de a contacta în siguranță agenția de spionaj americană, în timp ce președintele Donald Trump analizează posibile atacuri militare. Postarea este cea mai recentă dintr-o serie de propuneri de recrutare în farsi, coreeană, rusă și mandarină […]
16:10
Prim-ministrul danez Mette Frederiksen a anunțat joi alegeri anticipate, care sunt programate pentru 24 martie. Având în vedere că mai este mai puțin de un an până la sfârșitul mandatului actualului parlament, alegerile urmau să aibă loc cel târziu pe 31 octombrie, relatează Politico. Amenințările lui Trump Totuși, decizia de devansare a datei votului se […]
16:10
Gigantul Nvidia sfidează preocupările legate de inteligența artificială cu venituri record de 215 miliarde de dolari # Aktual24
Gigantul producător de cipuri Nvidia a raportat venituri anuale record de 215,9 miliarde de dolari, în ciuda unui val de scepticism al investitorilor cu privire la sumele masive de bani cheltuite pe tehnologia inteligenței artificiale (IA). Firma a depășit, de asemenea, previziunile analiștilor, vânzările din ultimele trei luni ale anului financiar crescând cu 73% față […]
16:00
PNL, tot mai sătul de jocurile PSD, anunță că Bolojan rămâne: ”Grindeanu să se hotărască dacă se află la guvernare sau în opoziție” # Aktual24
Partidul Național Liberal (PNL) a transmis joi că a luat act de declarațiile făcute de Sorin Grindeanu privind o posibilă consultare internă în PSD referitoare la menținerea coaliției în actuala formulă sau într-o variantă restrânsă, fără USR și fără premierul Ilie Bolojan, solicitând social-democraților să își clarifice poziția. „PNL a luat act de declarațiile lui […]
16:00
Programul UEFA Europa League, returul meciurilor de knock-out. Ultimele bilete pentru optimile de finală se decid diseară # Aktual24
Seara de joi aduce faza decisivă a play-off-ului knock-out din UEFA Europa League, unde avem parte de dueluri echilibrate și câteva avantaje care par greu de răsturnat. Misiuni dificile și avantaje confortabile în primele dueluri ale serii De la ora 19:45, Ferencvaros caută revanșa în fața lui Ludogorets. Maghiarii au de recuperat un singur gol […]
15:40
„Războiul roboților”. Forțele ucrainene elimină infanteriștii ruși folosind un sistem robotic terestru – VIDEO # Aktual24
Forțele ucrainene au publicat o înregistrare video care prezintă participarea unui sistem robotic terestru (GRS) în luptă. Robotul a eliminat doi infanteriști ruși care încercau să se apropie de liniile ucrainene, potrivit unui comentariu al Brigăzii 32 pentru RBC-Ucraina. Se observă că roboții GRS sunt trimiși în zone în care infanteria obișnuită are acces dificil […]
15:30
Condamnare definitivă pentru Dorian Popa. Opt luni de închisoare cu suspendare și muncă în folosul comunității # Aktual24
Dorian Popa a primit joi, 26 februarie 2026, o hotărâre definitivă de la instanță. Curtea de Apel București l-a condamnat la opt luni de închisoare cu suspendare, fiind găsit vinovat pentru conducere sub influența substanțelor psihoactive. Muncă în folosul comunității la Domnești Pe parcursul celor doi ani, Popa trebuie să respecte măsuri stricte de control. […]
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.