Sanae Takaichi, prima femeie premier din istoria Japoniei, vrea ca pe Tronul Crizantemei să ajungă, în continuare, doar bărbați

O parte dintre beneficiari au găsit o modalitate prin care pot fenta neplata primei zi de concediu medical: au început să ceară concediu medical începând de sâmbătă, care oricum era zi nelucrătoare și nu era plătită, astfel încât să nu piardă nicio zi. Situația ar fi similară în mai multe județe. Deși procedura nu este ilegală, autoritățile s-au autosesizat și vor face controale la medicii care au emis astfel de concedii.