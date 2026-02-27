Pakistanul a bombardat mai multe ținte din Afganistan. Ministrul apărării de la Islamabad vorbește despre un „război deschis”
Digi24.ro, 27 februarie 2026 07:50
Pakistanul a bombardat peste noapte ținte ale guvernului taliban în marile orașe ale Afganistanului, au declarat vineri oficiali din ambele țări, ministrul apărării din Pakistan descriind conflictul ca fiind „război deschis”, transmite Reuters. Surse din domeniul securității din Pakistan au declarat că atacurile au implicat lovituri aeriene și terestre împotriva posturilor, sediilor și depozitelor de muniție ale talibanilor în mai multe sectoare de-a lungul frontierei.
• • •
Cele mai importante evenimente petrecute pe 27 februarie.
Paramount a ieşit victorios în lupta de câteva luni pentru Warner Bros. Discovery, după ce Netflix s-a retras joi, lăsând Paramount în poziţia de a achiziţiona vastul imperiu media al Warner, inclusiv CNN, scrie News.ro.
Ce flori cumpără românii de Mărțișor și Ziua Femeii: Analiza pieței în cel mai aglomerat interval al anului # Digi24.ro
Piața florilor din România intră, la început de martie, în cea mai efervescentă perioadă a anului, când mărțișoarele și buchetele pentru Ziua Femeii transformă florăriile într-un business de zeci de milioane de euro în doar câteva zile. Între 1 și 8 martie, românii sunt așteptați să cheltuiască peste 40 de milioane de euro pe flori.
Asigurarea retroactivă la pensie: Cum îți poți completa contribuțiile sociale pentru un stagiu de cotizare complet # Digi24.ro
Asigurarea retroactivă oferă posibilitatea completării vechimii necesare pentru pensionare aferente perioadelor anterioare în care nu au fost achitate contribuții la sistemul public. Prin încheierea unui contract cu casa teritorială de pensii pot fi acoperiți până la șase ani anteriori datei semnării.
„Rețetă dovedită pentru o baie de sânge”. Cine va fi moștenitorul lui „El Mencho”: trei scenarii prin care vidul de putere ar fi umplut # Digi24.ro
Se autointitulează „Compania” și este una dintre cele mai puternice organizații criminale din lume. Un imperiu al traficului de droguri și al extorcării, are active estimate la 50 de miliarde de dolari și o armată privată la dispoziție. Dar niciun lider clar, potrivit The Times.
Iranienii caută în Venezuela indicii despre următoarea mișcare a lui Trump. Regimul e optimist: „Va face un TACO” # Digi24.ro
Iranienii, de la cei mai înalți oficiali ai guvernului până la protestatarii care cer înlăturarea lor, încearcă să-și dea seama de următoarea mișcare a președintelui Donald Trump, sub amenințarea iminentă a atacurilor americane. Trump a avertizat asupra „lucrurilor rele” care se vor întâmpla, dacă negociatorii iranieni nu vor ajunge la un acord nuclear, în timp ce continuă să extindă o acumulare masivă de forțe militare americane în regiune. Iranul „nu va avea niciodată o armă nucleară”, a promis el în discursul despre Starea Națiunii, de marți seară, scrie Washington Post.
„Auzeam țipete. Dar nu știu, poate nu era el”. Cum șantajează Rusia familiile disperate ale prizonierilor de război ucraineni # Digi24.ro
Rusia duce o campanie cinică de presiune și șantaj asupra familiilor prizonierilor de război ucraineni, pe care vor să le transforme în surse de informații sau chiar „vehicule” de sabotaj pe teritoriul Ucrainei, scrie Kyiv Independent, care a vorbit cu soția unui soldat ucrainean capturat de ruși.
Cum au „reamenajat” muncitorii ruși centrala ocupată Zaporojie: o ședere considerată ca „o călătorie de serviciu” la „o stațiune” # Digi24.ro
Când ne gândim la condițiile dintr-o centrală nucleară, imaginea care ne vine în minte este probabil foarte diferită de cea creată de muncitorii ruși dintr-o centrală ocupată din Ucraina. Rușii aduși pentru a opera centrala nucleară de la Zaporojie după ce aceasta a fost ocupată în martie 2022 au transformat zonele de lucru în locuințe improvizate, ceea ce, potrivit unui fost inginer șef interimar, pare să încalce normele de siguranță ale centralei și să creeze un risc de incendiu. Rosatom, gigantul nuclear rus, a devenit operatorul centralei după ocupare, relatează Kyiv Independent.
Schimbare pe piața imobiliară: Cluj-Napoca nu mai este orașul cu cele mai mari prețuri din țară la apartamente # Digi24.ro
Cluj-Napoca nu mai este orașul cu cele mai mari prețuri din țară la apartamente. Acum Bucureștiul ocupă primul loc în acest clasament, prin prețurile din Sectoarele 1 și 2.
Amenințarea iraniană și reacția SUA: cum influențează declarațiile lui Trump programele de înarmare ale Teheranului # Digi24.ro
Președintele SUA, Donald Trump, a prezentat pe scurt argumentele în favoarea unui posibil atac asupra Iranului în discursul său privind Starea Uniunii adresat Congresului, afirmând că nu va permite celui pe care Departamentul american de Stat l-a numit în trecut „cel mai mare sponsor al terorismului din lume” să obțină arme nucleare. Trump a calificat sprijinul acordat de Teheran grupurilor militante, uciderea protestatarilor antiguvernamentali în ianuarie și programele nucleare și de rachete ale țării drept amenințări la adresa regiunii și a Statelor Unite. De altfel, miercuri, înalți oficiali ai administrației Trump au susținut că Iranul reprezintă o amenințare majoră pentru America, arată Reuters.
Strategie subminată. Haosul tarifar al lui Donald Trump îi oferă Chinei o victorie, înainte de întâlnirea liderului SUA cu Xi Jinping # Digi24.ro
Președintele Donald Trump se pregătește pentru o primire grandioasă la Beijing, luna viitoare, anunțând săptămâna trecută că speră că va fi „cea mai mare demonstrație pe care ați avut-o vreodată în istoria Chinei”. Însă, după ce o hotărâre a Curții Supreme a dat o lovitură regimului său tarifar - o armă prețioasă în arsenalul său strategic împotriva Beijingului - masa negocierilor este din nou rearanjată, potrivit unei analize Washington Post.
Avocatul biciclistului despăgubit cu 100.000 de euro explică ce trebuie să faci dacă te accidentezi într-o groapă din asfalt # Digi24.ro
După aproape 12 ani de procese, Administrația Străzilor București a fost obligată să plătească 100.000 de euro despăgubiri morale unui biciclist care și-a pierdut splina în urma unui accident provocat de o groapă nesemnalizată pe Calea Știrbei Vodă. Avocatul bărbatului a explicat la Digi24 ce pași trebuie urmați de persoanele care se accidentează în situații similare pentru a-și putea recupera prejudiciul.
Ce trebuia să facă Ucraina în primele zile ale invaziei ruse din 2022. Comandantul Gărzii Naționale dă exemplul unei „țări mici” # Digi24.ro
Comandantul Gărzii Naționale a Ucrainei, Oleksandr Pivnenko, a declarat că pierderile teritoriale din primele etape ale războiului declanșat de Rusia au fost rezultatul unei pregătiri insuficiente a apărării și a cerut consolidarea capacităților în domeniul dronelor și menținerea unor operațiuni defensive susținute. El a dat exemplul Israelului și a politicii sale de apărare bazată pe atacuri preventive.
Instagram îi va avertiza pe părinţi dacă un adolescent vorbeşte de sinucidere. Când va fi implementat sistemul de alerte # Digi24.ro
Instagram va notifica părinţii care au activat supravegherea contului pentru adolescentul lor dacă acesta caută în mod repetat informaţii despre sinucidere sau automutilare, a anunţat reţeaua de socializare joi într-un comunicat.
Prima doamnă a Statelor Unite, Melania Trump, va prezida o sesiune a Consiliului de Securitate al ONU pe 2 martie, în cadrul președinției rotative deținute de SUA, potrivit unui anunț al Casei Albe. Reuniunea va fi dedicată temei „Copiii, tehnologia și educația în conflict”.
Roxana Mînzatu: Îmi doresc ca România să fie un exemplu în implementarea proiectelor sociale, există o alocare de 7,2 miliarde de euro # Digi24.ro
Vicepreşedintele Comisiei Europene, comisarul european Roxana Mînzatu, anunţă, joi seară, că a discutat cu premierul Ilie Bolojan despre accelerarea ritmului de implementare a proiectelor europene, precum şi despre politicile sociale. „Îmi doresc ca România să fie un exemplu de bună practică”, a transmis Mînzatu.
Iniţiativa Central Europeană (ICE) înseamnă „acasă” pentru 160 de milioane de cetăţeni, a subliniat ministrul Afacerilor Externe, Oana Ţoiu, la lansarea la Bucureşti a Preşedinţiei României a ICE.
Miruţă, după ce Grindeanu a cerut USR să schimbe propunerea pentru Avocatul Poporului: „Nu toți pensionarii speciali trebuie omorâţi” # Digi24.ro
Ministrul Apărării, Radu Miruţă (USR), i-a răspuns joi seară președintelui PSD, Sorin Grindeanu, care a cerut ca USR să schimbe propunerea pentru funcția de Avocat al Poporului și să numească o persoană fără pensie specială. „Nu înseamnă că toţi oamenii care sunt pensionari speciali trebuie omorâţi”, a spus Radu Miruță.
Restricţii de circulaţie în zona Fântâna Mioriţa din Bucureşti: Șoseaua s-a surpat din cauza lucrărilor la metrou # Digi24.ro
Brigada Rutieră anunţă, joi, restricţii de trafic în zona Fântâna Mioriţa din Capitală, în urma producerii unei surpări în partea carosabilă, în apropierea şantierului aferent staţiei de metrou Magistrala 6.
O deputată POT cere anularea concertelor Trooper la Palatul Copiilor: „Scheletele de pe afiș sunt inacceptabile”. Reacția formației # Digi24.ro
Deputata POT Codruța Maria Corcheș a lansat o petiție prin care solicită anularea concertelor „Regeneza” ale trupei Trooper, programate pe 28 februarie și 1 martie la Palatul Național al Copiilor din Capitală. Ea a susținut că afișul evenimentului, care prezintă un schelet cu aripi negre, creează o asociere „greșită și inacceptabilă” cu locul unde se desfășoară. Alin Nica, solistul formației, i-a răspuns și a anunțat că va lua măsuri legale împotriva acesteia, pentru că „nu putem arunca vorbe fără nicio consecință”.
Hillary Clinton cere ca Donald Trump să fie audiat sub jurământ în cazul Epstein. Ce a spus în fața comisiei Congresului SUA # Digi24.ro
Fostul secretar de stat american Hillary Clinton a cerut, joi, în fața unei comisii din Congresul SUA care investighează cazul Jeffrey Epstein, ca președintele Donald Trump să fie chemat să depună mărturie sub jurământ cu privire la legăturile sale anterioare cu infractorul sexual condamnat. Declarația a fost făcută în cadrul unei audieri desfășurate la Chappaqua, în statul New York.
Zelenski vorbeşte despre o nouă reuniune SUA - Ucraina - Rusia. Când și unde ar urma să aibă loc # Digi24.ro
Preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a anunţat joi că o întâlnire trilaterală între ţara sa, Rusia, şi Statele Unite va avea loc în Emiratele Arabe Unite la începutul lunii martie, adăugând că discuţiile cu americanii din cursul zilei de la Geneva au produs progrese, relatează AFP şi Reuters.
Patru persoane reţinute în ancheta drogurilor din cazul crimei de la Cenei. Ce au descoperit polițiștii în timpul perchezițiilor # Digi24.ro
Patru persoane au fost reţinute, joi seară, în urma audierilor de la sediul DIICOT Timişoara, în dosarul drogurilor furnizate minorilor implicaţi în crima de la Cenei, unde un băiat de 15 ani, Mario Berinde, a fost ucis de alţi trei colegi.
Explicațiile judecătorilor CCR care au votat pentru neconstituționalitatea legii privind pensiile magistraților (opinie separată) # Digi24.ro
Judecătorii CCR Gheorghe Stan și Cristian Deliorga, care au votat ca legea privind pensiile magistraților să fie declarată neconstituțională, au avertizat, în opinia separată la motivarea deciziei Curții, că plafonarea la 70% „anulează garanțiile independenței justiției”. Totodată, trei judecători ai Curții, Mihaela Ciochină, Asztalos Csaba-Ferenc și Mihai Busuioc, care au fost de acord cu soluția CCR, au adus alte argumente la motivare, într-o opinie concurentă în care atrag atenția totuși că reducerea „ex abrupto” a pensiilor cu cel puțin 30% ar fi necsitat o evaluare a normelor tranzitorii pentru o aplicare graduală.
Bolojan, despre participarea la o întrunire PNL după ordonanța tăierilor: „Asta doar nişte oameni rău intenţionaţi pot să aprecieze” # Digi24.ro
Premierul Ilie Bolojan a dat explicații privind participarea sa la o reuniune liberală organizată de PNL Prahova, marţi seară, la scurt timp după ce guvernul a adoptat în ședință ordonanțele de urgență pentru tăierile din administraţie şi relansarea economică. El a spus că promisese că va participa la întrunire și nu a știut că ședința de guvern se va prelungi.
Televiziunea de stat din Bosnia şi Herţegovina ar putea fi închisă din cauza nivelului ridicat al datoriilor sale, informează DPA.
Gropile din București: Daniel Băluță spune când vor fi rezolvate „urgențele” și când vom avea o „situație cu adevărat rezonabilă” # Digi24.ro
Daniel Băluță a spus la Digi24 că începând de zilele următoare vor începe lucrările de reparații la nivelul carosabilului, iar situația va fi remediată nu doar în Sectorul 4, ci „în întreg Bucureștiul”. În opinia sa, „urgențele pot fi rezolvate cu certitudine în următoarele 10-14 zile, iar o situație cu adevărat rezonabilă o vom putea întâlni cam peste o lună”.
Ministrul Apărării spune că a găsit o cabană construită ilegal într-o unitate militară. „A umplut internetul cu anunțuri de închiriere” # Digi24.ro
Ministrul Apărării, Radu Miruță, a anunțat că în urma controalelor dispuse în ultimele săptămâni au fost identificate mai multe nereguli în structuri ale Ministerului Apărării Naționale (MApN), fiind dispuse sesizări către Parchetul Militar și DNA, precum și cercetări administrative.
Controale la firme de ride sharing. ANAF a confiscat peste 55 de milioane de lei încasaţi cash, fără documente justificative # Digi24.ro
Direcţia Generală Antifraudă Fiscală (DGAF) din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală (ANAF) a verificat operatori din domeniul transportului alternativ, după ce au apărut suspiciuni în urma analizei de risc. Inspectorii au confiscat peste 55 de milioane de lei, încasaţi în numerar şi pentru care nu s-au emis documente justificative.
Ministerul Educației a aprobat calendarul înscrierii în clasa pregătitoare 2026–2027. Ce trebuie să știe părinții # Digi24.ro
Ministerul Educației și Cercetării a anunțat joi aprobarea calendarului pentru înscrierea copiilor în clasa pregătitoare în anul școlar 2026-2027. Forma finală a documentului a fost stabilită după analiza feedbackului primit în cadrul consultării publice și în urma ședinței Comisiei de Dialog Social din 26 februarie 2026.
Circa 90.000 de ucraineni au fost daţi dispăruţi de la începutul războiului declanşat în urmă cu patru ani de invazia rusă, a declarat joi comisarul de stat ucrainean pentru persoane dispărute în circumstanţe speciale, citat de agenţia EFE.
Un cutremur cu magnitudinea de 4,4 s-a produs, joi seară, în judeţul Vrancea, anunță Institutul Naţional de Cercetare - Dezvoltare pentru Fizica Pământului.
„Persoanele LGBTQ+, ținta unui atac orchestrat în Europa”. Discurs împotriva comunității din România în campania prezidențială (raport) # Digi24.ro
Persoanele LGBTI din Europa se confruntă cu o ofensivă coordonată a extremei drepte, avertizează raportul anual al ILGA Europe, realizat cu contribuția organizației românești ACCEPT. Documentul analizează evenimentele sociale, juridice și politice din 54 de țări, inclusiv România, pe parcursul anului 2025.
Fată de 15 ani, tăiată cu un briceag de o adolescentă, la îndemnul fostului iubit. Agresorii au fost plasați în arest la domiciliu # Digi24.ro
O fată de 15 ani a ajuns la spital după ce a fost tăiată cu briceagul de către o altă minoră de aceeaşi vârstă, într-un parc din municipiul Ploieşti, motivul agresiunii fiind un băiat de 16 ani, complice la această faptă. Agresorii au fost plasați în arest la domiciliu.
Traian Băsescu spune care este singurul lucru pe care îl poate face Nicușor Dan în legătura cu actuala criză din coaliție # Digi24.ro
Traian Băsescu a vorbit la Digi24 despre ce rol ar putea juca președintele în legătură cu actuala criză din coaliție. Fostul președinte a spus că „singurul lucru pe care îl poate face Nicușor este ceea ce face”.
Grindeanu avertizează: Bugetul nu va fi votat fără propunerile PSD. În coaliție, viziunea nu poate fi doar de pe zona de dreapta # Digi24.ro
Președintele social-democrat Sorin Grindeanu a declarat, joi la Constanţa, că bugetul de stat trebuie să reflecte viziunea tuturor partenerilor din coaliţie şi a avertizat că documentul nu va trece de Parlament fără propunerile PSD.
La ce ţintă de deficit s-a angajat Ilie Bolojan la Bruxelles. „Am confirmat cu comisarul pentru economie” # Digi24.ro
Premierul Ilie Bolojan a anunţat joi că a confirmat împreună cu reprezentanţii Comisiei Europene ţinta de deficit bugetar de aproximativ 6% pe care România şi-a propus-o pentru acest an. El spune că ţara noastră va respecta angajamentele asumate pentru corectarea traiectoriei de deficit.
PSD condiționează votul pentru Avocatul Poporului. Grindeanu către USR: „Doamna Rizoiu să renunțe la pensia specială” # Digi24.ro
Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat joi că social-democrații nu vor susține propunerea USR pentru funcția de Avocat al Poporului, în cazul în care nominalizarea rămâne Roxana Rizoiu, care beneficiază de pensie specială.
Liderul francez de extremă dreapta spune că nu și-a pierdut speranța de a candida la alegerile de anul viitor, în ciuda norilor amenințători care planează asupra sa din punct de vedere juridic. Lidera franceză de extremă dreapta Marine Le Pen a declarat miercuri că nu va candida la președinție dacă instanța o va condamna să poarte brățară electronică — chiar dacă interdicția electorală îi va fi ridicată.
Grindeanu: România nu poate fi guvernată doar prin aroganţă. „Suntem la guvernare atâta timp cât avem un cuvânt real de spus” # Digi24.ro
Sorin Grindeanu a declarat, joi la Constanţa, că într-o coaliţie formată din patru partide şi un grup al minorităţilor naţionale, premierul trebuie să răspundă în faţa tuturor formaţiunilor, nu doar a uneia singure. Liderul social-democrat a susţinut că, în opinia PSD, Ilie Bolojan nu a acţionat ca un premier al întregii coaliţii, iar „România nu poate fi guvernată doar prin aroganță”.
Băsescu intervine în scandalul din coaliție: „Grindeanu dă din gură, iar Bolojan aduce bani în țară” # Digi24.ro
Băsescu intervine în scandalul din coaliție: „Grindeanu dă din gură, iar Bolojan aduce bani în țară"
Bolojan, reacție de la Bruxelles după atacul lui Grindeanu: „Nu am avut telefonul la mine” # Digi24.ro
Ilie Bolojan a declarat, joi, că nu a avut telefonul la el și nu a putut urmări declarațiile din țară, fiind toată ziua în întâlniri la Bruxelles cu diverși oficiali europeni. Premierul a fost întrebat cum comentează afirmațiile lui Sorin Grindeanu care i-a reproșat că a fost doar „premierul USR”, nu al coaliției. Șeful Executivului a adăugat că responsabilitatea sa a fost să respecte cetățenii României, partenerii de coaliție și să pună în practică programul de guvernare.
După aproape 15 ani fără recepție, PMB anunță lucrări la Pasajul Basarab. Când ar putea începe reparațiile # Digi24.ro
Pasajul Basarab, unul dintre cele mai importante noduri rutiere din Capitală, ar putea intra în sfârșit în reparații, după aproape 15 ani în care nu a fost recepționat oficial. Primăria Municipiului București anunță că intervențiile sunt în fază de pregătire, iar lucrările propriu-zise ar putea începe în luna iunie și să fie finalizate până în decembrie 2026.
Bolojan: Comisia Europeană a apreciat eforturile pe care le-am făcut pentru a corecta această nedreptate, cea a pensiilor magistraților # Digi24.ro
Premierul Ilie Bolojan a declarat, joi, la Bruxelles, că în zilele următoare va fi promulgată legea privind reforma pensiilor magistraţilor, iar atunci Guvernul va comunica Comisiei Europene „practic îndeplinirea sută la sută a jalonului”. „Speranţa mea e că vom recupera cea mai mare parte din această sumă, sunt un optimist”, a spus Bolojan.
Al doilea mesaj Ro-Alert în Tulcea în ultimele 24 de ore privind posibilitatea căderii unor obiecte din spaţiul aerian # Digi24.ro
Persoanele aflate în judeţul Tulcea în zona de graniţă cu Ucraina au primit joi, la ora 17:00, un mesaj Ro-Alert privind posibilitatea căderii unor obiecte din spaţiul aerian, pe fondul războiului declanşat de Rusia în Ucraina. Este al doilea mesaj Ro-Alert în ultimele 24 de ore.
Împăcare „cu lacrimi” între Marcel Ciolacu și primarul Constantin Toma: „E pace la Buzău”/ „Ne-am îmbrăţişat, ne-au dat lacrimile” # Digi24.ro
Preşedintele Consiliului Judeţean Buzău, Marcel Ciolacu, şi primarul municipiului reşedinţă de judeţ, Constantin Toma, au avut, joi, o întâlnire la sediul Primăriei Buzău, la care a participat şi liderul filialei PSD, Romeo Lungu. ”Este pace la Buzău”, a declarat ulterior Marcel Ciolacu. ”Ne-am împăcat, ne-am îmbrăţişat, ne-au dat lacrimile”, a afirmat şi Constantin Toma, adăugând: ”Nimeni nu e perfect. Fiecare cu adevărul lui. Şi eu cu al meu şi el cu al lui”.
Tensiuni în Coaliție: PSD avertizează PNL că susținerea Guvernului Bolojan depinde de bugetul pe 2026 # Digi24.ro
Partidul Social Democrat a transmis o reacție oficială după poziția exprimată de Partidul Național Liberal privind consultarea internă anunțată de Sorin Grindeanu în legătură cu continuarea guvernării alături de premierul Ilie Bolojan.
