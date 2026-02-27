România înregistrează primul excedent bugetar în ianuarie din ultimii șapte ani. Cheltuielile au scăzut cu 6%

14:50

Cotidianul a pus cap la cap informațiile pe care le-a obținut din răspunsuri oficiale și de la ministru și vă prezintă cum ar fi trebuit să arate, de fapt, secțiunea educație din CV-ul lui Ciprian Șerban. The post Toate petele din CV-ul ministrului Șerban: ani lipsă de liceu, exmatriculat din facultate, curs la Academia de Apărare appeared first on Cotidianul RO.