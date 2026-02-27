România înregistrează primul excedent bugetar în ianuarie din ultimii șapte ani. Cheltuielile au scăzut cu 6%
Cotidianul de Hunedoara, 27 februarie 2026 10:50
România începe 2026 cu excedent bugetar de 0,04% din PIB.
Alte ştiri de Cotidianul de Hunedoara
Acum 10 minute
11:20
Meciul amical dintre americanii de la Inter Miami și ecuadorienii de la Independiente del Valle, jucat în Puerto Rico, s-a terminat cu victoria echipei lui Messi, cu scorul de 2-1.
Acum 30 minute
11:00
Ministerul Apărării Naționale monitorizează permanent situația, în strânsă cooperare cu aliații din NATO.
11:00
Mărţişorul a fost înscris, în anul 2017, în Lista Reprezentativă a Patrimoniului Cultural Imaterial al Umanităţii - UNESCO, după o candidatură comună a României, Bulgariei, Macedoniei şi Republicii Moldova.
Acum o oră
10:50
VIDEO Protest la Șantierul Naval Mangalia. Angajații nu și-au mai luat banii de peste două luni # Cotidianul de Hunedoara
Protest spontan la Șantierul Naval Mangalia: angajații reclamă neplata salariilor de două luni și cer soluții urgente din partea conducerii.
10:50
România înregistrează primul excedent bugetar în ianuarie din ultimii șapte ani. Cheltuielile au scăzut cu 6% # Cotidianul de Hunedoara
10:50
Serialul Grey's Anatomy i-a adus un ultim omagiu lui Eric Dane, interpretul doctorului Mark Sloan, la o săptămână după moartea sa.
10:40
Dosarul de candidatură depus de Ilie Covrig pentru șefia Romsilva ar fi fost respins, relatează România Curată, pentru că acesta a trimis o adeverință de la medicina muncii prin care demonstra că este apt medical, în loc de o adeverință simplă. Ilie Covrig a vorbit și în investigația Recorder despre mafia pădurilor.
10:30
Femeile care fac mişcare în această perioadă se simt mai bine din punct de vedere fizic, emoţional şi mintal, chiar în timpul tratamentului.
Acum 2 ore
09:50
Lecția de neuroștiință: de ce pierd liderii controlul în momente de criză și cum se poate repara gândirea sub presiune # Cotidianul de Hunedoara
Pentru a depăși bariera presupunerilor subiective, Institutul BrainMap propune o soluție eficientă: tehnologia qEEG (electroencefalograma cantitativă).
09:30
Pakistanul a declarat „război deschis" Afganistanului după escaladarea violentă a tensiunilor la frontieră.
09:30
„Recalibrarea modului de calcul al acestor pensii este un gest de echitate, așteptat de societatea noastră", a transmis președintele Nicușor Dan.
Acum 4 ore
09:20
„Miruță are stomac de politician. Adică e capabil să înghită câte broaște e nevoie și în seara asta a dat o probă de înghițit broaște", a explicat CTP.
09:00
Filipine, SUA și Japonia au desfășurat exerciții maritime comune în Marea Chinei de Sud pentru a consolida cooperarea militară. Manevrele, care au inclus patrule aeriene și realimentări pe mare, vin pe fondul tensiunilor cu China privind drepturile maritime în regiune.
08:30
Trump, din nou „pe câmpii” cu declarațiile. Serviciile de informații demontează rachetele iraniene # Cotidianul de Hunedoara
Serviciile de informații americane contrazic afirmațiile lui Donald Trump privind capacitatea Iranului de a lovi curând SUA. În timp ce Trump avertizează asupra unei amenințări iminente, rapoartele oficiale estimează că Teheranul nu va avea rachete intercontinentale viabile mai devreme de anul 2035.
08:20
SUA amână până la 1 aprilie vânzarea activelor Lukoil de 22 miliarde de dolari pentru a pune presiune pe Rusia în negocierile de pace. Banii vor rămâne blocați în conturi americane.
08:10
Melania Trump, la pupitrul ONU. Prima Doamnă va prezida Consiliul de Securitate # Cotidianul de Hunedoara
Melania Trump va deveni prima soție a unui președinte în funcție care prezidează o reuniune a Consiliului de Securitate al ONU. Ședința, dedicată educației și păcii, are loc într-un moment tensionat, marcat de restanțele financiare ale SUA și de criticile lui Donald Trump la adresa organizației.
07:50
Filmul „L'Attachement" a câștigat marele premiu la a 51-a ediție a Premiilor César. Gala i-a omagiat pe Jim Carrey și Richard Linklater, în timp ce Léa Drucker și Laurent Lafitte au fost desemnați cei mai buni actori. Evenimentul a inclus și un omagiu pentru Brigitte Bardot.
07:30
UE confirmă oficial că fondurile comunitare pot fi folosite pentru a asigura accesul la avorturi sigure. Parlamentul European solicită crearea unei linii bugetare speciale în exercițiul financiar 2028-2034 pentru a sprijini inițiativa cetățenească care a strâns pest un milion de semnături.
Acum 6 ore
06:00
Campusul universitar de 28 de milioane de euro a ajuns câmp. Cum explică eșecul primarul-vedetă de la Buzău # Cotidianul de Hunedoara
Constantin Toma este cunoscut în spațiul public drept un critic acerb al conducerii PSD și al fostului premier Marcel Ciolacu, dar și ca un susținător al măsurilor promovate de Ilie Bolojan.
Acum 24 ore
21:40
Bolojan e premier USR-ist sau populist? Prim-ministrul răspunde cu ironii fine # Cotidianul de Hunedoara
Cum a răspuns premierul Ilie Bolojan întrebat fiind dacă e premierul USR-ului?
21:30
Ce pensie vei primi de la stat dacă muncești pe minimul pe economie, 2.574 lei # Cotidianul de Hunedoara
Bătaie de joc! Cum să trăiești cu acești bani? Vezi aici cât de mică e pensia dacă muncești pe salariul minim pe economie!
21:00
Mircea Geoană, părere tranșantă. Scenariul care-i îngrijorează pe mulți!
19:50
Direcția Generală Antifraudă Fiscală (DGAF) continuă seria de acțiuni de control la nivel național. Un nou domeniu de activitate, luat cu "asalt" de Fiscul românesc.
19:40
A fost sau nu la petrecere? Cum explică Bolojan sustragerea din fața presei și participarea la reuniunea PNL Prahova # Cotidianul de Hunedoara
Avem explicațiile oficiale după scandalul petrecerii de la PNL Prahova. Acuzat că s-a dus să sărbătorească tăierile, Bolojan răspunde acuzațiilor!
19:40
Viktor Orban mobilizează armata – Tensiuni fără precedent între Ungaria și Ucraina # Cotidianul de Hunedoara
Escaladează tensiunile dintre vecinii noștri. Ungaria și Ucraina, la cuțite. Viktor Orban își mobilizează militarii.
19:30
Întrebarea este când alegătorii vor fi cei care să folosească inteligența artificială pentru a selecta candidatul si cât de repede vor interveni guvernele pentru a reglementa acest domeniu
19:10
Dacă Bolojan reușește să impună disciplina bugetară și să evite un derapaj financiar major, porecla s-ar putea să i se schimbe. Ar putea fi perceput ca un salvator.
18:40
Atenție, cad obiecte din spațiu. Mesaj RO-Alert alarmant pentru tulceni, a doua seară la rând # Cotidianul de Hunedoara
Află cu ce se confruntă de două seri locuitorii din Tulcea, la granița cu războiul din Ucraina: mesaje RO-Alert repetate, avertizări privind posibila cădere a unor obiecte din spațiul aerian și drone care pătrund în spațiul aerian al României.
18:20
Cum explică judecătorii CCR că au dat undă verde reformei pensiilor speciale a lui Bolojan # Cotidianul de Hunedoara
Avem documentul! Vezi cum explică magistrații CCR decizia istorică luată în privința pensiilor speciale prin reforma Guvernului Bolojan!
18:10
Curtea de la Strasbourg a arătat că este pentru prima dată când examinează dacă sancțiuni aplicate în temeiul Legii nr. 334/2006 pot intra sub incidența laturii penale a articolului 6.
18:00
Alertă pe Dunăre. Fluviul a ajuns la cel mai mare nivel din ultimii 10 ani # Cotidianul de Hunedoara
Este alertă în mai multe localități din țară! Dunărea atinge cote alarmante, ajungând la cel mai ridicat nivel din ultimul deceniu și punând autoritățile în stare de alertă. În sudul țării, situația devine tot mai tensionată, după ce apele au inundat deja sute de hectare de teren.
18:00
Creierul urban, captiv în modul „alertă”. Ce dezvăluie hărțile qEEG despre stresul invizibil și restabilirea echilibrului # Cotidianul de Hunedoara
Fenomenul epuizării mentale, dificultățile de concentrare și degradarea calității somnului sunt adesea resimțite ca poveri invizibile, ignorate de analizele convenționale care indică parametri normali.
18:00
Salvador, diploma la control! Polițistul USR s-a acoperit de studii, dar fără să pomenească universitatea # Cotidianul de Hunedoara
Cotidianul a descoperit rezumatul tezei de doctorat susținută de Viorel Salvador Caragea, în care acesta făcea previziuni pentru anul 2008. Lucrarea a fost susținută în 2013.
17:30
Inaugurat mai bine de 15 ani în urmă, Pasajul Basarab din capitală intră în reparații.
17:20
Tehnologia blockchain permite crearea unui registru digital nemodificabil, în care bonurile fiscale sunt înregistrate fără posibilitatea modificării ulterioare.
17:10
După Ronaldo Nazario și Cristiano Ronaldo devine acționar la un club din Spania, achiziționând 25% din acțiunile UD Almeria.
16:40
PSD le arată pisica partenerilor din PNL și USR: „Actualul guvern a fost învestit cu votul parlamentarilor PSD” # Cotidianul de Hunedoara
„Este legitim ca PSD să reacționeze atunci când măsurile Guvernului Bolojan afectează puternic cetățenii cu venituri mici și medii".
16:20
Bolojan, la Bruxelles. Comisia pune la bătaie încă 28 miliarde de euro pentru țările de la granița Ucrainei # Cotidianul de Hunedoara
Miza vizitei premierului o reprezintă banii alocați României prin PNRR, care se încheie pe 31 august 2026.
16:10
„În momentul în care s-a anunțat că a fost respinsă de CCR contestația privind pensiile magistraților, piețele au reacționat imediat, îmbunătățind dobânzile pe care le plătește România", a explicat consilierul guvernatorului BNR.
16:00
Club de fițe, paravan pentru trafic de persoane și droguri, condus de un actor faimos și interlopi # Cotidianul de Hunedoara
În localul aflat în centrul vechi al Bucureştiului s-au găsit sacoşe pline cu bani şi cocaină. Prejudiciul depăşeşte 19 milioane de lei, iar banii ar fi fost transferaţi în mai multe conturi ca să li se piardă urma.
15:50
VIDEO Reorganizare pe sprânceană la Senat. Cei trei secretari generali adjuncți care ar trebui să fie, de fapt, doi, în continuare pe funcție # Cotidianul de Hunedoara
Deși a trecut un an de zile de la aprobarea planului de reorganizare a Senatului, camera superioară a Parlamentului plătește în continuare trei secretari generali adjuncți, deși la reorganizare au rămas doar două posturi.
15:40
Percheziții la firme de pompe funebre. Au fost eliberate certificate de deces false, spun anchetatorii # Cotidianul de Hunedoara
Poliția și procurorii din Cluj efectuează percheziții în dosar privind falsuri și nereguli legate de certificatele de deces și procedurile de înhumare, vizând firme de pompe funebre și un medic.
15:30
Viitorul premier poate fi un disident din partidul lui Viktor Orban. In plus, alegerile din Slovenia si Bulgaria nu par să aducă victorii pro-europene
15:10
Dorian Popa a fost condamnat definitiv la 8 luni de închisoare cu suspendare pentru conducere sub influența substanțelor interzise.
15:00
Social-democrații au anunțat printr-un comunicat că nu vor vota nici pentru „pensionara specială" pe care USR o propune pentru a deveni Avocatul Poporului.
14:50
Folosind semnalele acustice și luminoase, jandarmii au asigurat deplasarea rapidă și în condiții de siguranță,
14:50
Grindeanu va recunoaște căsătoriile între persoanele de același sex când va ajunge premier # Cotidianul de Hunedoara
„Punctul meu de vedere este că fiecare acasă are dreptul să facă ce vrea, atâta timp cât nu atinge libertățile celuilalt", a explicat Grindeanu.
14:50
După 12 ani de procese, un biciclist din București va primi 100.000 de euro despăgubiri de la Administrația Străzilor. Bărbatul și-a pierdut splina în 2014, după ce a căzut într-o groapă nesemnalizată. Deși fapta penală s-a prescris, instanța civilă a decis că autoritățile trebuie să plătească.
14:50
Proiectul, evaluat la 134,6 milioane lei (plus 5,3 milioane lei pentru cheltuieli neprevăzute), va fi amplasat pe terenurile libere de construcție aflate în incinta aeroportului, în zona de Nord-Vest,
14:50
Toate petele din CV-ul ministrului Șerban: ani lipsă de liceu, exmatriculat din facultate, curs la Academia de Apărare # Cotidianul de Hunedoara
Cotidianul a pus cap la cap informațiile pe care le-a obținut din răspunsuri oficiale și de la ministru și vă prezintă cum ar fi trebuit să arate, de fapt, secțiunea educație din CV-ul lui Ciprian Șerban.
