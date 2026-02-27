Premiile César 2026. Lista completă a marilor câștigători
Cotidianul de Hunedoara, 27 februarie 2026 07:50
Filmul „L’Attachement” a câștigat marele premiu la a 51-a ediție a Premiilor César. Gala i-a omagiat pe Jim Carrey și Richard Linklater, în timp ce Léa Drucker și Laurent Lafitte au fost desemnați cei mai buni actori. Evenimentul a inclus și un omagiu pentru Brigitte Bardot. The post Premiile César 2026. Lista completă a marilor câștigători appeared first on Cotidianul RO.
Acum 5 minute
08:20
SUA amână până la 1 aprilie vânzarea activelor Lukoil de 22 miliarde de dolari pentru a pune presiune pe Rusia în negocierile de pace. Banii vor rămâne blocați în conturi americane. The post Activele Lukoil, pârghia lui Trump pentru pace. SUA amână vânzarea appeared first on Cotidianul RO.
Acum 15 minute
08:10
Melania Trump, la pupitrul ONU. Prima Doamnă va prezida Consiliul de Securitate # Cotidianul de Hunedoara
Melania Trump va deveni prima soție a unui președinte în funcție care prezidează o reuniune a Consiliului de Securitate al ONU. Ședința, dedicată educației și păcii, are loc într-un moment tensionat, marcat de restanțele financiare ale SUA și de criticile lui Donald Trump la adresa organizației. The post Melania Trump, la pupitrul ONU. Prima Doamnă va prezida Consiliul de Securitate appeared first on Cotidianul RO.
Acum o oră
07:50
07:30
UE confirmă oficial că fondurile comunitare pot fi folosite pentru a asigura accesul la avorturi sigure. Parlamentul European solicită crearea unei linii bugetare speciale în exercițiul financiar 2028-2034 pentru a sprijini inițiativa cetățenească care a strâns pest un milion de semnături. The post „My Voice, My Choice”: Banii UE vor putea plăti pentru avorturi sigure appeared first on Cotidianul RO.
Acum 4 ore
06:00
Campusul universitar de 28 de milioane de euro a ajuns câmp. Cum explică eșecul primarul-vedetă de la Buzău # Cotidianul de Hunedoara
Constantin Toma este cunoscut în spațiul public drept un critic acerb al conducerii PSD și al fostului premier Marcel Ciolacu, dar și ca un susținător al măsurilor promovate de Ilie Bolojan. The post Campusul universitar de 28 de milioane de euro a ajuns câmp. Cum explică eșecul primarul-vedetă de la Buzău appeared first on Cotidianul RO.
Acum 12 ore
21:40
Bolojan e premier USR-ist sau populist? Prim-ministrul răspunde cu ironii fine # Cotidianul de Hunedoara
Cum a răspuns premierul Ilie Bolojan întrebat fiind dacă e premierul USR-ului? The post Bolojan e premier USR-ist sau populist? Prim-ministrul răspunde cu ironii fine appeared first on Cotidianul RO.
21:30
Ce pensie vei primi de la stat dacă muncești pe minimul pe economie, 2.574 lei # Cotidianul de Hunedoara
Bătaie de joc! Cum să trăiești cu acești bani? Vezi aici cât de mică e pensia dacă muncești pe salariul minim pe economie! The post Ce pensie vei primi de la stat dacă muncești pe minimul pe economie, 2.574 lei appeared first on Cotidianul RO.
21:00
Mircea Geoană, părere tranșantă. Scenariul care-i îngrijorează pe mulți! The post „Va fi un dezastru”. Geoană: NATO nu ar mai exista fără SUA appeared first on Cotidianul RO.
19:50
Direcția Generală Antifraudă Fiscală (DGAF) continuă seria de acțiuni de control la nivel național. Un nou domeniu de activitate, luat cu "asalt" de Fiscul românesc. The post ANAF nu mai ia pauză! Alt val de controale-surpriză appeared first on Cotidianul RO.
19:40
A fost sau nu la petrecere? Cum explică Bolojan sustragerea din fața presei și participarea la reuniunea PNL Prahova # Cotidianul de Hunedoara
Avem explicațiile oficiale după scandalul petrecerii de la PNL Prahova. Acuzat că s-a dus să sărbătorească tăierile, Bolojan răspunde acuzațiilor! The post A fost sau nu la petrecere? Cum explică Bolojan sustragerea din fața presei și participarea la reuniunea PNL Prahova appeared first on Cotidianul RO.
19:40
Viktor Orban mobilizează armata – Tensiuni fără precedent între Ungaria și Ucraina # Cotidianul de Hunedoara
Escaladează tensiunile dintre vecinii noștri. Ungaria și Ucraina, la cuțite. Viktor Orban își mobilizează militarii. The post Viktor Orban mobilizează armata – Tensiuni fără precedent între Ungaria și Ucraina appeared first on Cotidianul RO.
19:30
Întrebarea este când alegătorii vor fi cei care să folosească inteligența artificială pentru a selecta candidatul si cât de repede vor interveni guvernele pentru a reglementa acest domeniu The post Franța: Inteligența artificială duce greul campaniei electorale appeared first on Cotidianul RO.
Acum 24 ore
19:10
Dacă Bolojan reușește să impună disciplina bugetară și să evite un derapaj financiar major, porecla s-ar putea să i se schimbe. Ar putea fi perceput ca un salvator. The post Ilie Sărăcie și Sorin Șmecherie appeared first on Cotidianul RO.
18:40
Atenție, cad obiecte din spațiu. Mesaj RO-Alert alarmant pentru tulceni, a doua seară la rând # Cotidianul de Hunedoara
Află cu ce se confruntă de două seri locuitorii din Tulcea, la granița cu războiul din Ucraina: mesaje RO-Alert repetate, avertizări privind posibila cădere a unor obiecte din spațiul aerian și drone care pătrund în spațiul aerian al României. The post Atenție, cad obiecte din spațiu. Mesaj RO-Alert alarmant pentru tulceni, a doua seară la rând appeared first on Cotidianul RO.
18:20
Cum explică judecătorii CCR că au dat undă verde reformei pensiilor speciale a lui Bolojan # Cotidianul de Hunedoara
Avem documentul! Vezi cum explică magistrații CCR decizia istorică luată în privința pensiilor speciale prin reforma Guvernului Bolojan! The post Cum explică judecătorii CCR că au dat undă verde reformei pensiilor speciale a lui Bolojan appeared first on Cotidianul RO.
18:10
Curtea de la Strasbourg a arătat că este pentru prima dată când examinează dacă sancțiuni aplicate în temeiul Legii nr. 334/2006 pot intra sub incidența laturii penale a articolului 6. The post Monica Macovei pierde procesul la CEDO appeared first on Cotidianul RO.
18:00
Alertă pe Dunăre. Fluviul a ajuns la cel mai mare nivel din ultimii 10 ani # Cotidianul de Hunedoara
Este alertă în mai multe localități din țară! Dunărea atinge cote alarmante, ajungând la cel mai ridicat nivel din ultimul deceniu și punând autoritățile în stare de alertă. În sudul țării, situația devine tot mai tensionată, după ce apele au inundat deja sute de hectare de teren. The post Alertă pe Dunăre. Fluviul a ajuns la cel mai mare nivel din ultimii 10 ani appeared first on Cotidianul RO.
18:00
Creierul urban, captiv în modul „alertă”. Ce dezvăluie hărțile qEEG despre stresul invizibil și restabilirea echilibrului # Cotidianul de Hunedoara
Fenomenul epuizării mentale, dificultățile de concentrare și degradarea calității somnului sunt adesea resimțite ca poveri invizibile, ignorate de analizele convenționale care indică parametri normali. The post Creierul urban, captiv în modul „alertă”. Ce dezvăluie hărțile qEEG despre stresul invizibil și restabilirea echilibrului appeared first on Cotidianul RO.
18:00
Salvador, diploma la control! Polițistul USR s-a acoperit de studii, dar fără să pomenească universitatea # Cotidianul de Hunedoara
Cotidianul a descoperit rezumatul tezei de doctorat susținută de Viorel Salvador Caragea, în care acesta făcea previziuni pentru anul 2008. Lucrarea a fost susținută în 2013. The post Salvador, diploma la control! Polițistul USR s-a acoperit de studii, dar fără să pomenească universitatea appeared first on Cotidianul RO.
17:30
Inaugurat mai bine de 15 ani în urmă, Pasajul Basarab din capitală intră în reparații. The post Pasajul Basarab intră în reparații după 15 ani de blocaj appeared first on Cotidianul RO.
17:20
Tehnologia blockchain permite crearea unui registru digital nemodificabil, în care bonurile fiscale sunt înregistrate fără posibilitatea modificării ulterioare. The post Adio, modificări la bonuri: MF digitalizează evidența fiscală appeared first on Cotidianul RO.
17:10
După Ronaldo Nazario și Cristiano Ronaldo devine acționar la un club din Spania, achiziționând 25% din acțiunile UD Almeria. The post Cristiano Ronaldo e noul acționar de la Almeria appeared first on Cotidianul RO.
16:40
PSD le arată pisica partenerilor din PNL și USR: „Actualul guvern a fost învestit cu votul parlamentarilor PSD” # Cotidianul de Hunedoara
„Este legitim ca PSD să reacționeze atunci când măsurile Guvernului Bolojan afectează puternic cetățenii cu venituri mici și medii”. The post PSD le arată pisica partenerilor din PNL și USR: „Actualul guvern a fost învestit cu votul parlamentarilor PSD” appeared first on Cotidianul RO.
16:20
Bolojan, la Bruxelles. Comisia pune la bătaie încă 28 miliarde de euro pentru țările de la granița Ucrainei # Cotidianul de Hunedoara
Miza vizitei premierului o reprezintă banii alocați României prin PNRR, care se încheie pe 31 august 2026. The post Bolojan, la Bruxelles. Comisia pune la bătaie încă 28 miliarde de euro pentru țările de la granița Ucrainei appeared first on Cotidianul RO.
16:10
„În momentul în care s-a anunțat că a fost respinsă de CCR contestația privind pensiile magistraților, piețele au reacționat imediat, îmbunătățind dobânzile pe care le plătește România”, a explicat consilierul guvernatorului BNR. The post Cum am pierdut 8 mld € în două zile. Ce ar putea „îngropa” România appeared first on Cotidianul RO.
16:00
Club de fițe, paravan pentru trafic de persoane și droguri, condus de un actor faimos și interlopi # Cotidianul de Hunedoara
În localul aflat în centrul vechi al Bucureştiului s-au găsit sacoşe pline cu bani şi cocaină. Prejudiciul depăşeşte 19 milioane de lei, iar banii ar fi fost transferaţi în mai multe conturi ca să li se piardă urma. The post Club de fițe, paravan pentru trafic de persoane și droguri, condus de un actor faimos și interlopi appeared first on Cotidianul RO.
15:50
VIDEO Reorganizare pe sprânceană la Senat. Cei trei secretari generali adjuncți care ar trebui să fie, de fapt, doi, în continuare pe funcție # Cotidianul de Hunedoara
Deși a trecut un an de zile de la aprobarea planului de reorganizare a Senatului, camera superioară a Parlamentului plătește în continuare trei secretari generali adjuncți, deși la reorganizare au rămas doar două posturi. The post VIDEO Reorganizare pe sprânceană la Senat. Cei trei secretari generali adjuncți care ar trebui să fie, de fapt, doi, în continuare pe funcție appeared first on Cotidianul RO.
15:40
Percheziții la firme de pompe funebre. Au fost eliberate certificate de deces false, spun anchetatorii # Cotidianul de Hunedoara
Poliția și procurorii din Cluj efectuează percheziții în dosar privind falsuri și nereguli legate de certificatele de deces și procedurile de înhumare, vizând firme de pompe funebre și un medic. The post Percheziții la firme de pompe funebre. Au fost eliberate certificate de deces false, spun anchetatorii appeared first on Cotidianul RO.
15:30
Viitorul premier poate fi un disident din partidul lui Viktor Orban. In plus, alegerile din Slovenia si Bulgaria nu par să aducă victorii pro-europene The post Alegerile din Ungaria nu vor aduce sfârșitul iliberalismului appeared first on Cotidianul RO.
15:10
Dorian Popa a fost condamnat definitiv la 8 luni de închisoare cu suspendare pentru conducere sub influența substanțelor interzise. The post Hâtz, cu muncă în folosul comunității. Dorian Popa, condamnat definitiv appeared first on Cotidianul RO.
15:00
Social-democrații au anunțat printr-un comunicat că nu vor vota nici pentru „pensionara specială” pe care USR o propune pentru a deveni Avocatul Poporului. The post PSD: Uniunea Salvador România să-l revoce pe prietenul lui Miruță appeared first on Cotidianul RO.
14:50
Folosind semnalele acustice și luminoase, jandarmii au asigurat deplasarea rapidă și în condiții de siguranță, The post Travaliu pe Aviatorilor: Jandarmii, „moașe” de ocazie appeared first on Cotidianul RO.
14:50
Grindeanu va recunoaște căsătoriile între persoanele de același sex când va ajunge premier # Cotidianul de Hunedoara
„Punctul meu de vedere este că fiecare acasă are dreptul să facă ce vrea, atâta timp cât nu atinge libertățile celuilalt”, a explicat Grindeanu. The post Grindeanu va recunoaște căsătoriile între persoanele de același sex când va ajunge premier appeared first on Cotidianul RO.
14:50
După 12 ani de procese, un biciclist din București va primi 100.000 de euro despăgubiri de la Administrația Străzilor. Bărbatul și-a pierdut splina în 2014, după ce a căzut într-o groapă nesemnalizată. Deși fapta penală s-a prescris, instanța civilă a decis că autoritățile trebuie să plătească. The post Groapa de 100.000 de euro. PMB, bună de plată după un proces de 12 ani appeared first on Cotidianul RO.
14:50
Proiectul, evaluat la 134,6 milioane lei (plus 5,3 milioane lei pentru cheltuieli neprevăzute), va fi amplasat pe terenurile libere de construcție aflate în incinta aeroportului, în zona de Nord-Vest, The post Parc fotovoltaic pe Otopeni appeared first on Cotidianul RO.
14:50
Toate petele din CV-ul ministrului Șerban: ani lipsă de liceu, exmatriculat din facultate, curs la Academia de Apărare # Cotidianul de Hunedoara
Cotidianul a pus cap la cap informațiile pe care le-a obținut din răspunsuri oficiale și de la ministru și vă prezintă cum ar fi trebuit să arate, de fapt, secțiunea educație din CV-ul lui Ciprian Șerban. The post Toate petele din CV-ul ministrului Șerban: ani lipsă de liceu, exmatriculat din facultate, curs la Academia de Apărare appeared first on Cotidianul RO.
14:50
Sondaj IMAS: majoritatea moldovenilor resping unirea cu România și aderarea la NATO, dar sprijină integrarea europeană. The post Majoritatea moldovenilor ar vota împotriva unirii cu România appeared first on Cotidianul RO.
14:20
Statul se împrumută mai ieftin, iar scăderea dobânzilor ROBOR poate reduce costul creditelor ipotecare. Românii profită de această evoluție financiară. The post Statul se împrumută tot mai ieftin. Ce înseamnă pentru românii appeared first on Cotidianul RO.
14:20
Angajații din Guvern cer urmărirea penală a lui Bolojan și Cseke Attila după ordonanța care taie mii de posturi # Cotidianul de Hunedoara
Sindicatul condus de Noni Iordache cere înscrierea cu prioritate pe ordinea de zi a raportului comisiei și supunerea la vot, precum și solicitarea tuturor documentelor din circuitul de avizare. The post Angajații din Guvern cer urmărirea penală a lui Bolojan și Cseke Attila după ordonanța care taie mii de posturi appeared first on Cotidianul RO.
14:20
Republica Moldova: războiul pentru biserici, mișcări pe frontul politic transnistrean și scandalul grațierilor # Cotidianul de Hunedoara
Nouă persoane care au deținut și continuă să dețină funcții în cadrul regimului separatist transnistrean au fost lipsiți de cetățenia R. Moldova printr-un decret semnat de președintele Maia Sandu. The post Republica Moldova: războiul pentru biserici, mișcări pe frontul politic transnistrean și scandalul grațierilor appeared first on Cotidianul RO.
14:10
Avalanșă majoră la Bâlea Lac. Este risc foarte mare în Munții Făgăraș. Turiștii sunt sfătuiți să evite zona și să respecte recomandările salvamontiștilor. The post Avalanșă majoră la Bâlea Lac. Grad de risc 4 din 5 appeared first on Cotidianul RO.
14:10
Coaliția fierbe. PNL îi cere lui Grindeanu să decidă în ce „luntre stă cu fundul” # Cotidianul de Hunedoara
Afirmația potrivit căreia PSD este cu „fundul în două luntri” îi aparține lui Dragoș Pîslaru. Și Constantin Toma a folosit aceeași expresie pentru a descrie jocul PSD. The post Coaliția fierbe. PNL îi cere lui Grindeanu să decidă în ce „luntre stă cu fundul” appeared first on Cotidianul RO.
14:10
„Cu toţii venim de undeva, unele locuri sunt mai dureroase decât altele, şi cred că depinde de ceea ce faci cu ele” The post Lupta dură a Christinei Applegate: „Viaţa mea nu se încheie cu o fundă” appeared first on Cotidianul RO.
14:10
În prezent, Potra își servește arestul preventiv în regim de maximă securitate. Regimul de maximă securitate presupune mai puțini colegi de cameră și mai puține ore în aer liber. The post Potra cere milă de la judecători appeared first on Cotidianul RO.
14:00
Săptămâna și boicotul. PSD, AUR și PUSL nu au asigurat, din nou, cvorumul în Consiliul General. Replica lui Ciucu # Cotidianul de Hunedoara
„Din motive electorale, se blochează Bucureștiul”, a fost replica lui Ciprian Ciucu. The post Săptămâna și boicotul. PSD, AUR și PUSL nu au asigurat, din nou, cvorumul în Consiliul General. Replica lui Ciucu appeared first on Cotidianul RO.
13:50
Încă un primar vrea să interzică păcănelele: Centrul orașului a devenit ciudat, cu accente interlope # Cotidianul de Hunedoara
„Costuri financiare, de fapt, nu sunt mari pentru municipalitate, pentru că, de fapt, toate taxele pentru jocuri de noroc se duc la bugetul de stat”, a explicat Polițeanu. The post Încă un primar vrea să interzică păcănelele: Centrul orașului a devenit ciudat, cu accente interlope appeared first on Cotidianul RO.
13:50
Sistemul de emitere a rovinietelor va funcționa cu dificultate sâmbătă, 28 februarie, din cauza unor lucrări de optimizare la baza de date MAI. The post Blocaj temporar la CNAIR. Nu se vor putea emite roviniete sâmbătă appeared first on Cotidianul RO.
13:40
Listele copiilor înscrişi în prima etapă şi numărul locurilor rămase libere se vor afişa în 21 mai. The post Clasa Pregătitoare: Cereri de înscriere din 31 martie appeared first on Cotidianul RO.
13:10
”La noi, toată lumea se isterizează, începând cu dumneavoastră, nu vă supăraţi că vă zic. Iar i-a luat pe primari iarna prin surprindere. Păi nu a luat pe nimeni, că ne-am uitat cu toţii ca disperaţii” The post Ciucu vrea deszăpezire ca în New York appeared first on Cotidianul RO.
13:10
Procurorul general Florența: Deținerea de droguri n-ar trebui să fie problema DIICOT # Cotidianul de Hunedoara
„Nu există nicio structură similară de combatere a crimei organizate la nivelul Uniunii Europene care să se ocupe cu consumul de droguri”, a argumentat Florența. The post Procurorul general Florența: Deținerea de droguri n-ar trebui să fie problema DIICOT appeared first on Cotidianul RO.
