„Secretul” din spatele excedentului bugetar din luna ianuarie. Statul a strâns mai mult din taxe și a investit mai puțin

Horoscop 27 februarie 2026, prezentat de Neti Sandu la Știrile PRO TV. O zi cu de toate. Avem și treabă, și program de voie și o să avem grijă să nu le lipsească nimic alor noștri, că le-om fi promis diverse lucruri și e bine să ne ținem de cuvânt.