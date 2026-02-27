FOTO Statuia lui Churchill din Londra a fost vandalizată peste noapte / Persoane neidentificate au scris mesaje pro-palestiniene cu vopsea roșie și graffiti
G4Media, 27 februarie 2026 12:20
Statuia lui Churchill din Piața Parlamentului din Londra a fost vandalizată în noaptea de joi spre vineri. Statuia care se află acolo din 1973 a fost fotografiată acoperită cu vopsea roșie și graffiti în primele ore ale zilei de vineri, 27 februarie. Zona a fost acum împrejmuită, iar poliția stă de pază în apropiere.
• • •
Acum 10 minute
12:50
Institutul Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor (INHGA) a actualizat avertizarea hidrologică emisă joi, Codul portocaliu de inundaţii fiind astfel în vigoare de vineri, ora 11:00, până sâmbătă, ora 12:00, pe râurile din bazinele hidrografice Neajlov şi Sabar, în judeţele Giurgiu, Argeş, Dâmboviţa, Ilfov şi Teleorman, transmite Agerpres. Hidrologii avertizează că sunt posibile inundaţii […]
Acum 30 minute
12:40
Fostul adjunct al spionajului din Republica Moldova, trimis în judecată de DIICOT pentru că ar fi divulgat informații secrete către KGB al Belarus, „în condiții de natură să pună în pericol securitatea națională a României" / Alexandru Bălan este arestat preventiv
Alexandru Bălan, fost director adjunct al Serviciului de Informații și Securitate al Republicii Moldova, a fost trimis în judecată miercuri, 25 februarie, de DIICOT pentru tentativă la trădare prin transmitere de informații secrete de stat, în formă continuată și divulgarea secretului care periclitează securitatea națională. „Din probatoriul administrat a reieșit că, inculpatul, în perioada în […]
12:40
Educația în „epoca de AUR": lista tot mai scurtă a lui Ilie Bolojan pentru poziția de ministru al Educației, funcție pe care a aruncat-o în dizgrație
Școala românească traversează una dintre cele mai negre perioade din '89 încoace. Fără ministru de 2 luni și jumătate, cu nume tatonate de conducerea PNL de care umbra plagiatului sau mediocritatea stau prinse scai, cu un premier vizibil iritat de domeniu și care consideră că „noi", societatea, avem nevoie de un ministru („în zilele următoare veți […]
12:30
SUA autorizează plecarea din Israel a personalului neesenţial, invocând riscuri de siguranţă
SUA vor permite personalului guvernamental neesenţial şi membrilor familiilor acestora să părăsească Israelul din cauza riscurilor de siguranţă, a anunţat vineri Ambasada SUA la Ierusalim, pe fondul îngrijorărilor în creştere cu privire la riscul unui conflict militar cu Iranul, informează agenția Reuters, citată de Agerpres. Ambasada nu a oferit detalii cu privire la riscurile de […]
Acum o oră
12:20
FOTO Statuia lui Churchill din Londra a fost vandalizată peste noapte / Persoane neidentificate au scris mesaje pro-palestiniene cu vopsea roșie și graffiti
Statuia lui Churchill din Piața Parlamentului din Londra a fost vandalizată în noaptea de joi spre vineri. Statuia care se află acolo din 1973 a fost fotografiată acoperită cu vopsea roșie și graffiti în primele ore ale zilei de vineri, 27 februarie. Zona a fost acum împrejmuită, iar poliția stă de pază în apropiere. © G4Media.ro.
12:10
Guvernul pakistanez a declarat vineri „război deschis" autorităților talibane după o ofensivă afgană lansată cu o zi înainte la granița sa, care a determinat Islamabadul să bombardeze capitala Kabul ca represalii, după luni de deteriorare a relațiilor dintre cele două țări, transmite agenția AFP, citată de boursorama.com. Pakistan, putere nucleară, și Afganistan, care au fost […]
12:00
Proiectul de ordonanță de urgență ce privește mai multe modificări în domeniul fiscal-bugetar, scos de pe agenda şedinţei de guvern de vineri
Proiectul de ordonanţă de urgenţă privind modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul fiscal-bugetar, care prevede măsuri pentru reducerea riscului de neplată a accizelor şi TVA cu preponderenţă la produsele energetice, a fost scos de pe agenda şedinţei de guvern de vineri, potrivit unui anunţ al Executivului, transmite Agerpres. Pe de altă parte, pe […]
Acum 2 ore
11:40
Primarul New Yorkului s-a întâlnit cu Donald Trump pentru a-i cere să deblocheze 21 de miliarde de dolari în granturi federale pentru construirea de parcuri, şcoli, centre de sănătate și a 12.000 de locuinţe sociale
Primarul democrat de stânga al New York-ului, Zohran Mamdani, s-a întâlnit joi cu preşedintele Donald Trump la Casa Albă pentru a asigura finanţare federală pentru un proiect de locuinţe sociale, a anunţat biroul primăriei, citat vineri de agenția de știri AFP. Întâlnirea, care nu a fost anunţată în prealabil, a fost a doua de la […]
11:40
O bază de date care conţine informaţii medicale confidenţiale ale câtorva milioane de francezi a fost piratată
O bază de date care conţine informaţii medicale aparţinând unui număr estimat între 11 şi 15 milioane de francezi, multe dintre ele confidenţiale, a devenit accesibilă publicului online după ce a fost spartă de hackeri, a dezvăluit postul de televiziune francez France 2, transmite vineri agenția de știri EFE, citată de Agerpres. În unele cazuri, […]
11:30
Marea minciună a Rusiei: „Protejarea" vorbitorilor de limbă rusă prin distrugerea ucrainenilor (Kyiv Post)
Rusia încearcă să înșele lumea, acoperindu-și scopurile genocidare în Ucraina cu minciuni, astfel că adevărul trebuie scos la lumină și repetat până când vor dispărea şi ultimele iluzii. Când președintele rus, Vladimir Putin, a început invazia la scară largă în Ucraina, în februarie 2022, el a susținut că apără vorbitorii de limbă rusă de persecuții […]
11:20
VIDEO INTERVIU Ana Maria Icătoiu, Organizația Femeilor Antreprenor: "Viitorul Fond european pentru competitivitate va avea peste 400 miliarde euro buget/ România nu este prezentă instituțional pe acest subiect în discuțiile la nivel european"
În perioada actuală la nivel european sunt definite și dezbătute viitoarele oportunități de finanțare pentru România, inclusiv pentru mediul de afaceri. Ana Maria Icătoiu, expert în fonduri europene și reprezentant al mediului de afaceri a vorbit într-un interviu în cadrul proiectului Cohero4EU despre potențialul și provocările mediului de afaceri în acest context. Aceasta consideră că […]
11:10
Max Verstappen admite că Red Bul mai are de lucru: „Dacă te uiți la performanță, cred că mai trebuie să facem un pas înainte pentru a lupta în frunte"
Max Verstappen a arătat către domeniile în care vrea să vadă îmbunătățiri la Red Bull, indicând un element de „corelare" al unității de putere despre care consideră că echipa poate „face un pas înainte", mărturisind totodată că nu se așteaptă la victorii în acest start de „era" în F1, potrivit informațiilor racingnews365. Echipa din Milton […]
11:10
Vicepreşedintele companiei rusești Gazprom Neft, arestat pentru că a luat mită aproape 380.000 de dolari
Autorităţile ruse l-au arestat vineri pe Anton Djaliabov, vicepreşedintele consiliului de administraţie al Gazprom Neft, suspectat că a primit mită în valoare de peste 29 de milioane de ruble, adică aproape 380.000 de dolari, informează agenția de știri EFE, citată de Agerpres. „Agenţi ai Ministerului de Interne din Rusia l-au arestat pe vicepreşedintele consiliului de […]
11:10
Arhimandritul Metodie, starețul unei mănăstiri din Iași, condamnat definitiv / A fost prins beat la volan și a refuzat probele biologice / Instanța: „A sfidat autoritatea statului"
Starețul mănăstirii Hlincea din Iași a fost condamnat definitiv pentru refuzul prelevării probelor biologice, anunță Ziarul de Iași. Starețul a fpcut apel la prima sentință, motivând că se află la prima abatere și că este o persoană „blândă", cu spirit organizatoric. Dimpotrivă, au apreciat judecătorii, el a sfidat autoritatea statului și a refuzat să-și asume […]
11:10
Pentru a intra în Muzeul Vestigiilor Războiului din orașul Ho Și Min, vizitatorul trebuie să treacă pe lângă un elicopter vechi al infanteriei americane. De fapt întreaga curte a instituției le e dedicată unor arme amenințătoare, dar în cele din urmă inutile, din arsenalul american de mijloc de secol 20. Mesajul implicit nu e deloc […]
Acum 4 ore
10:40
România a înregistrat în ianuarie prima lună cu excedent bugetar din 2019 / Veniturile totale au crescut cu 17,9%
Execuția bugetului general consolidat pe luna ianuarie 2026 s-a încheiat cu un excedent de 0,85 miliarde lei, respectiv 0,04% din PIB, față de deficitul de 11,01 mld lei, respectiv 0,58% din PIB aferent lunii ianuarie 2025. Este prima execuție din ultimii șapte ani cu excedent bugetar în luna ianuarie, precedentul fiind înregistrat în 2019. Această […]
10:40
Fondul Monetar Internaţional va acorda Ucrainei un împrumut de 8 miliarde de dolari pentru a stabiliza economia țării după patru ani de război
Fondul Monetar Internaţional (FMI) a confirmat joi că va aloca Ucrainei un nou program de ajutor de 8,1 miliarde de dolari pe parcursul a patru ani pentru a stabiliza economia ţării în război, transmite agenția de știri AFP, citată de Agerpres. Organizaţia internaţională cu sediul la Washington a anunţat la sfârşitul lunii noiembrie că s-a […]
10:40
BREAKING Autoritatea Electorală Permanentă a sesizat Parchetul general în privința finanțării campaniei electorale a președintelui Nicușor Dan
Autoritatea Electorală Permanentă a sesizat Parchetul general în privința finanțării campaniei electorale a președintelui Nicușor Dan, potrivit unui document semnat de către președintele AEP, Adrian Țuțuianu (PSD), consultat de G4Media. Vom reveni
10:30
Rusia a atacat joi noapte infrastructura portuară din regiunea Odesa, din sudul Ucrainei, a informat vineri pe reţelele de socializare ministrul dezvoltării ucrainean, Oleksi Kuleba, transmite agenția de știri EFE, citată de Agerpres. „Atacul a provocat daune infrastructurii, depozitelor, fabricilor şi echipamentelor industriale", a declarat Kuleba, explicând că unul dintre incendiile provocate de bombardament a […]
10:30
Polonia intenţionează să interzică accesul la reţelele de socializare pentru copiii sub 15 ani
Polonia intenţionează să introducă o lege pentru a interzice utilizarea reţelelor de socializare de către copiii sub 15 ani şi va face platformele responsabile pentru verificarea vârstei, a anunţat ministra educaţiei, Barbara Nowacka, într-un interviu acordat Bloomberg News difuzat vineri, preluat de Reuters. Proiectul de lege prezentat vineri de Coaliţia Civică, aflată la guvernare, prevede […]
10:20
Cel mai bătrân cal în viață din lume are 37 de ani și a intrat în Cartea Recordurilor: Secretul longevității lui Fancy (VIDEO)
Un cal din Virginia a intrat oficial în istorie după ce a fost certificat drept cel mai bătrân cal în viață din lume. La vârsta de 37 de ani și 329 de zile, Fancy a primit recunoașterea din partea Guinness World Records, spre bucuria stăpânei sale, Paige Sigmon Blumer. Fancy s-a născut pe 1 aprilie […]
10:20
Ungaria blochează pachetul de sancțiuni al UE împotriva Rusiei pentru a obține fonduri de apărare / Budapesta solicită 16 miliarde de euro prin programul european destinat consolidării apărării # G4Media
Ungaria oprește noile sancțiuni ale Uniunii Europene împotriva Rusiei pentru a obține aprobarea unui împrumut pentru apărare. Ungaria a blocat adoptarea unui nou pachet de sancțiuni al Uniunii Europene împotriva Rusiei, din cauza unui conflict cu instituțiile europene legat de finanțarea pentru apărare, scrie POLITICO, citat de Mediafax. Potrivit unor diplomați europeni, Budapesta încearcă astfel […] © G4Media.ro.
10:20
Partidul Verzilor a câștigat detașat un scrutin parlamentar parțial în nord vestul Angliei, într-o circumscripție deținută până acum de Partidul Laburist. Rezultatul constituie un eșec sever pentru liderul Laburiștilor, prim ministrul Keir Starmer, potrivit RFI. Candidata Verzilor, Hannah Spencer, s-a clasat pe primul loc în scrutinul parlamentar din circumscripția Gorton și Denton din orașul Manchester, […] © G4Media.ro.
10:10
În numele eticii, Anthropic intră într-un conflict deschis cu Pentagonul / Miza: utilizarea fără restricții a AI-ului său, Claude # G4Media
Start-up-ul californian Anthropic a respins joi cererea administrației Trump: în numele eticii, acesta nu va acorda armatei americane dreptul de utilizare fără restricții a inteligenței sale artificiale (IA), în ciuda ultimatumului formulat de Washington. „Aceste amenințări nu ne schimbă poziția: cu toată conștiința, nu putem da curs cererii lor”, a scris într-un comunicat șeful Anthropic, […] © G4Media.ro.
10:00
Cea de-a 51-a ediţie a premiilor Cesar a recompensat, joi seară, lungmetrajul „Nouvelle Vague” cu patru trofee, în timp ce „L’Attachement” a câştigat trei distincţii, inclusiv cel pentru cel mai bun film, în cadrul unei seri care a adus un omagiu poporului iranian, victimă a unei represiuni sângeroase, transmite agenția AFP, citată de Agerpres. Gazda […] © G4Media.ro.
09:30
Președintele Nicușor Dan a promulgat legea pensiilor magistraților: „Un gest de echitate așteptat de societate” # G4Media
Președintele Nicușor Dan a anunțat vineri dimineață pe pagina sa de Facebook că a promulgat legea privind pensiile magistraților, actul normativ primind undă verde după publicarea deciziei Curții Constituționale în Monitorul Oficial. În mesaj, oficialul a subliniat importanța acestei măsuri, caracterizând recalibrarea modului de calcul al pensiilor drept un pas esențial pentru restabilirea încrederii cetățenilor […] © G4Media.ro.
09:20
Euronews: Uniunea Europeană vrea să cumpere produse europene, dar se poate crea ”Made in Europe”? / ”UE nu are nici baza industrială, nici lanțurile de aprovizionare necesare pentru a funcționa singură” # G4Media
Comisia Europeană se pregătește să prezinte un amplu plan de acțiune, „One Europe, One Market”, la summitul UE din martie 2026, axat pe principiul „Buy European”. Pe plan politic, ideea este clară: folosirea banilor contribuabililor europeni pentru a sprijini industria continentului. Însă, cadrul economic este mult mai complex, relatează Euronews Italia într-o analiză, informează Agenția […] © G4Media.ro.
09:10
SUA autorizează vânzarea petrolului venezuelean către Cuba / Rubio ar desfășura negocieri discrete cu nepotul fostului conducător cubanez Raúl Castro # G4Media
Departamentul Trezoreriei SUA a declarat că va emite noi autorizații pentru revânzarea de petrol venezuelean către Cuba, atât pentru scopuri comerciale, cât și umanitare, arată Il Post, citat de Mediafax. Această măsură marchează o schimbare notabilă în politica americană, fiind considerată un gest de deschidere important după decenii de sancțiuni restrictive. Ea are potențialul de […] © G4Media.ro.
09:10
AFP: Taxele vamale ale lui Trump lovesc sub așteptări țările europene / BERD: ”Per ansamblu situația rămâne neschimbată” # G4Media
Impactul economic al taxelor vamale impuse de președintele american Donald Trump a fost „mult mai scăzut” decât se anticipa anul trecut, a declarat joi Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD), care și-a revizuit pozitiv prognoza de creștere pentru 2026, anunță Agenția de presă Rador. Curtea Supremă a SUA a anulat săptămâna trecută o mare […] © G4Media.ro.
09:00
Un nou război: Pakistan a atacat Afganistan / ”Paharul nostru de răbdare a dat pe dinafară” # G4Media
Un nou război a izbucnit în noaptea de joi spre vineri. Un ministru din Pakistan a anunțat că țara sa este în „război deschis” cu Afganistanul vecin. Ambele țări au lansat atacuri aeriene peste noapte, anunță Mediafax. Ministrul pakistanez al Apărării, Khawaja Muhammad Asif, a anunțat că Pakistanul se află într-un „război deschis” cu Afganistanul […] © G4Media.ro.
09:00
VIDEO Jocul „Mexican Ninja”, dezvoltat de compania românească Amber, va fi lansat pe PC și console în 2026 # G4Media
Compania românească Amber a anunțat că jocul său original „Mexican Ninja” va fi lansat în 2026 atât pe PC, cât și pe console. Titlul va fi disponibil pe PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X|S și Xbox One, pe lângă versiunea pentru PC distribuită prin Steam. Anunțul a fost realizat în parteneriat cu IGN. Potrivit […] © G4Media.ro.
09:00
RO-Alert în nordul județului Tulcea: O dronă a trecut pe lângă granița cu Ucraina / ”Mesajele au rol preventiv” # G4Media
Inspectoratul pentru Situații de Urgență Tulcea a emis, în jurul orei 07:15, un mesaj RO-Alert pentru zona de nord a județului, avertizând populația cu privire la posibilitatea căderii unor obiecte din spațiul aerian. Măsura a fost luată în contextul semnalării unor ținte în proximitatea frontierei, relatează Mediafax. Potrivit comunicatului transmis de ISU Tulcea, mesajul RO-Alert […] © G4Media.ro.
Acum 6 ore
08:50
Ministrul de Externe: S-a lansat oficial Președinția română a Inițiativei Central Europene / ICE este „acasă” pentru 160 de milioane de cetăţeni # G4Media
Oana Țoiu a anunțat începutul președinției României la Inițiativa Central Europeană, mandat în care țara noastră va susține cooperarea regională. Ministra Afacerilor Externe, Oana Țoiu, a lansat oficial la București mandatul României la conducerea Inițiativa Central Europeană pentru anul 2026. Evenimentul a marcat începutul activităților coordonate de țara noastră în cadrul organizației regionale, care este […] © G4Media.ro.
08:50
VIDEO Grevă spontană a muncitorilor de la Șantierul Naval Mangalia / ”Ieri a fost data stabilită pentru plată, dar nu a fost făcută” # G4Media
Vineri dimineață s-a declanșat o grevă spontană la Șantierul Naval Mangalia. Lucrătorii de aici protestează pentru că nu și-au primit salariile de peste două luni. ”Ieri a fost data stabilită pentru plată, dar nu a fost făcută”, precizează aceștia. © G4Media.ro.
08:40
VIDEO Prima reacție de la Cotroceni după amenințările PSD în coaliție. Radu Burnete, consilier prezidențial: Bugetul nu ar trebui ținut ostatic # G4Media
Bugetul României nu ar trebui ținut ostatic cu solicitări precum pachetul de solidaritate propus de PSD, a declarat Radu Burnete, consilier prezidențial pentru probleme economice, într-un interviu pentru Economedia. Potrivit lui, Guvern probabil va căuta o soluție de a utiliza bani europeni pentru finanțarea unor măsuri de sprijin pentru persoanele vulnerabile, însă bugetul trebuie adoptat […] © G4Media.ro.
08:30
METEO Se anunță temperaturi mai mari decât cele obișnuite / Cum va fi vremea în luna martie # G4Media
Administrația Națională de Meteorologie (ANM) anunță că în luna martie temperaturile în întreaga țară vor fi mai mari decât cele normale la începutul primăverii. Precipitații ar putea să fie în unele zone, în special în a doua jumătate a lunii, anunță Mediafax. Potrivit ANM, în săptămâna 2-9 martie, valorile termice vor fi mai ridicate decât […] © G4Media.ro.
08:20
Președintele parlamentului R. Moldova cere reintegrarea economică a Transnistriei / ”Singuri nu putem plăti prețul reintegrării” / PAS propune eliminarea treptată a facilităților fiscale acordate firmelor din această zonă # G4Media
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, consideră că reintegrarea Transnistriei ar putea fi accelerată din cauza colapsului economic al regiunii. El a declarat joi seara la RealitateaTV, relatează INFOTAG, citat de Agenția de presă Rador. „Situația economică din stânga Nistrului se deteriorează într-un ritm accelerat. Ar putea apărea o situație în care regiunea va rămâne în curând […] © G4Media.ro.
08:20
Primarul Sibiului anunță că nu va interzice ”păcănelele”. „Decât să funcţioneze mascat, mai bine să îşi desfăşoare activitatea într-un cadru care poate fi controlat” # G4Media
Primarul municipiului Sibiu, Astrid Fodor, a declarat joi, pentru Agerpres, că autorizarea localurilor cu jocuri de noroc revine Consiliului Local, în baza Ordonanţei nr. 7, şi a subliniat că nu susţine interzicerea „a priori” a acestei activităţi economice. „Conform Ordonanţei nr. 7, autorizarea localurilor cu jocuri de noroc este un atribut al Consiliului Local. Din […] © G4Media.ro.
08:10
Proiect de lege: scutire de impozit pe venit pentru părinții cu doi copii / Proiectul vizează aproximativ 1,2 milioane de contribuabili # G4Media
Un proiect de lege care prevede eliminarea impozitului pe venit pentru părinții cu minimum doi copii minori se apropie de votul final în Camera Deputaților. Proiectul a fost inițiat de către deputatul Raisa Enachi și vizează aproximativ 1,2 milioane de contribuabili, anunță Mediafax. Propunerea legislativă stabilește că părinții care obțin venituri din salarii și au […] © G4Media.ro.
08:00
Proiect turistic cu participarea Moldovei, României și Ucrainei / „Via Moldavia” ar urma să lege Chișinăul de Marea Neagră / ”Este un program inspirat de modelul Via Transilvanica” # G4Media
Moldova, România și Ucraina lucrează la un coridor turistic trilateral denumit „Via Moldavia”, menit să valorifice potențialul turistic al regiunii. Proiectul a fost discutat joi la Chișinău, la o reuniune care a reunit primari, oficiali din ministerele de resort și reprezentanți ai sectorului privat, în contextul unor inițiative comune de dezvoltare a turismului rural și […] © G4Media.ro.
07:50
Doi români au fost salvați datorită rinichilor ”importați„ din Bulgaria / În țara vecină nu s-a găsit niciun bolnav compatibil pentru a se face transplantul # G4Media
Un bulgar și doi români au primit o șansă la o nouă viață după ce rudele unei femei în vârstă de 37 de ani, aflată în moarte cerebrală, au luat nobila decizie de a-i dona organele, anunță presa bulgară, citată de Agenția de presă Rador. Donarea fost realizată de o echipă de la Acibadem City […] © G4Media.ro.
07:40
Presa franceză: Israelul s-ar face vinovat de moartea a două treimi dintre jurnaliștii uciși la nivel mondial în 2025 / „Haaretz”: este o statistică „care face țara de rușine” # G4Media
Potrivit unui raport publicat miercuri, 25 februarie, de Comitetul pentru Protecția Jurnaliștilor, forțele armate ale statului israelian ar fi responsabile pentru moartea a 86 de jurnaliști și lucrători din mass-media în 2025, anunță Courrier International. Aceasta reprezintă două treimi din numărul total de jurnaliști uciși la nivel mondial anul trecut. Pentru ziarul israelian progresist „Haaretz”, […] © G4Media.ro.
07:40
EXCLUSIV VIDEO Samsung testează bateriile siliciu-carbon, dar le va adopta „când ating standardele” companiei / Cum răspunde Tiberiu Dobre la criticile privind capacitatea bateriilor # G4Media
În timp ce producătorii din industria smartphone-urilor introduc din ce în ce mai rapid noile soluții de stocare a energiei, Samsung adoptă o poziție precaută. Într-un interviu acordat în exclusivitate pentru TechRider.ro, Tiberiu Dobre, vicepreședinte Samsung România, a oferit detalii despre poziția companiei față de tehnologia siliciu-carbon și despre strategia de eficiență aleasă pentru noua serie Galaxy […] © G4Media.ro.
07:40
VIDEO | Expertă anti-dezinformare, despre anularea alegerilor în 2024 și apariția unui „Mesia” pe TikTok: Spațiul public era deja „frăgezit” de mai mulți ani de narative antioccidentale # G4Media
În cazul alegerilor prezidențiale anulate în 2024 de către Curtea Constituțională „se poate vorbi despre interferență”, iar succesul unor candidați sau mișcări nu a fost un accident, ci rezultatul unor ani de „pregătire” a opiniei publice prin narative antioccidentale, consideră Alina Bârgăoanu, profesor universitar și unul dintre cei mai importanți experți din România în comunicare […] © G4Media.ro.
07:30
DEUTSCHE WELLE: Afaceri, interese, scheme. Sau de ce vor să scape de Bolojan / PSD crede că-și poate recupera electoratul care preferă acum AUR dacă îl dă jos pe premier # G4Media
În vreme ce premierul Ilie Bolojan e la Bruxelles și încearcă recuperarea tranșei de 230 de milioane de euro, PSD pune la cale strategia decapitării sale și speră să aibă sprijin din PNL, anunță Deutsche Welle într-o analiză privind politica internă a României, preluată de Agenția de presă Rador. PSD crede că-și poate recupera electoratul […] © G4Media.ro.
07:20
Presa din Grecia: Suntem acum „săracii Europei” / ”Bulgaria este pe ultimul loc, dar cu o putere de cumpărare mai bună” # G4Media
Folosind date europene, ziarul grecesc „Efsyn” examinează evoluția salariilor grecești. În ciuda creșterii salariului minim, grecii au cea mai mică putere de cumpărare de pe continent, relatează cotidianul. „Săracii Europei”, titrează cotidianul „Efsyn” pe prima pagină miercuri, 25 februarie. Ziarul de stânga analizează evoluția salariilor grecești, iar constatarea este implacabilă: Grecia are cea mai slabă […] © G4Media.ro.
07:20
Bursele de studiu la universități vor crește în Ungaria cu cel puțin 50% / Ministrul Culturii: ”Finanțarea medie a universităților a crescut de peste 2,5 ori în ultimii ani” # G4Media
Bursele de studiu la universitățile din Ungaria vor crește cu cel puțin cincizeci la sută în semestrul de primăvară, a anunțat ministrul culturii și inovării, Balázs Hankó, la o conferință de presă, susţinută la Budapesta, informează MTI, preluat de Agenția de presă Rador. Balázs Hankó a declarat: În acest semestru de primăvară va avea loc […] © G4Media.ro.
07:10
La 25 de ani de la 11 septembrie, începe construcția unui nou turn la World Trade Center / Turnul, înalt de 374 de metri, va deveni noul sediu central al Companiei American Express # G4Media
Construcția clădirii 2 World Trade Center va începe în această primăvară, marcând ridicarea unui zgârie-nori de aproximativ 374 de metri și noul sediul American Express în Manhattan, anunță Mediafax. La aproape 25 de ani de la atacurile din 11 septembrie, reconstrucția complexului World Trade Center se apropie de faza finală. Construcția mult așteptatului turn 2 […] © G4Media.ro.
Acum 8 ore
06:10
Un flagrant ratat. Un episod mai puțin cunoscut din cariera lui Viorel Salvador Caragea, numit administrator special la uzina de armament Sadu # G4Media
Viorel Salvador Caragea, noul adminstrator special al uzinei de armament Sadu, numit de ministrul USR al Economiei Irineu Dărău, a fost protagonistul unui episod ciudat în anul 2010, pe vremea când era șeful Poliției Județene Gorj. A fost suspectat că a compromis o acțiune de prindere flagrant delict a unui individ din Târgu Jiu, operațiune […] © G4Media.ro.
06:10
