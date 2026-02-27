Danemarca, prima ţară din UE care a eradicat transmiterea HIV şi a sifilisului de la mamă la copil

12:40

Școala românească traversează una dintre cele mai negre perioade din ’89 încoace. Fără ministru de 2 luni și jumătate, cu nume tatonate de conducerea PNL de care umbra plagiatului sau mediocritatea stau prinse scai, cu un premier vizibil iritat de domeniu și care consideră că „noi”, societatea, avem nevoie de un ministru („în zilele următoare veți […] © G4Media.ro.