Antonio Costa salută ratificarea acordului UE-Mercosur de către Argentina și Uruguay: „Împreună, creăm cea mai mare zonă de liber schimb din lume”
CaleaEuropeana, 27 februarie 2026 12:20
Președintele Consiliului European, Antonio Costa, a salutat joi ratificarea acordului UE-Mercosur de către Argentina și Uruguay, subliniind că acesta marchează un pas important către crearea celei mai mari zone de liber schimb din lume și consolidarea cooperării dintre cele două regiuni. „Salut cu căldură ratificarea Acordului UE-Mercosur de către Argentina și Uruguay. Împreună, creăm cea […]
• • •
Acum o oră
12:20
Roxana Mînzatu: Îmi doresc ca România să fie un exemplu de bună practică în implementarea proiectelor din Fondul Social European Plus # CaleaEuropeana
Vicepreședinta Comisiei Europene, Roxana Mînzatu, a declarat joi seara că România are potențialul de a deveni un exemplu de bună practică în implementarea proiectelor finanțate prin Fondul Social European Plus (FSE+), pentru care țara noastră beneficiază de o alocare de 7,2 miliarde de euro. „În cadrul reuniunii cu premierul Ilie Bolojan, am discutat despre accelerarea […]
12:20
12:00
Nu credeți minciunile lui Putin, subliniază Marea Britanie și Suedia: Presiunea economică funcționează # CaleaEuropeana
Marea Britanie și Suedia, subliniază că Rusia are „cea mai slabă economie de la începutul războiului", iar ceea ce face Putin reprezintă doar o încercare de a „submina sprijinul internațional pentru sancțiuni și să prezinte Rusia ca fiind puternică". Într-un articol de opinie pentru Politico Europe, Rachel Reeves, cancelar al Trezoreriei Marii Britanii, poziţie echivalentă […]
Acum 2 ore
11:30
Parlamentul german extinde puterile armatei pentru interceptarea și doborârea dronelor, pe fondul războiului din Ucraina # CaleaEuropeana
Parlamentul Germaniei a votat joi pentru a acorda forțelor armate puteri mai largi de a intercepta sau doborî drone, ca răspuns la creșterea numărului de reperări de astfel de dispozitive de când Rusia a început războiul împotriva Ucrainei, relatează Reuters, potrivit Agerpres. Bundestagul a aprobat un amendament la legea securității aeriene din partea Ministerului de […]
11:20
ICI București a participat la evenimentul de deschidere a AI:AT Coworking Hub pentru a discuta despre dezvoltarea capabilităților AI, accesul la infrastructura EuroHPC și implementarea aplicațiilor de AI # CaleaEuropeana
ICI București, în calitate de partener în cadrul BSC AI Factory, a participat la evenimentul de deschidere a AI:AT Coworking Hub, organizat de AI Factory Austria (AI:AT) la SOLARIS Viena, urmat de o reuniune dedicată ecosistemului european al AI. Potrivit unui comunicat al institutului, evenimentul a reunit aproximativ 300 de reprezentanți din mediul de afaceri, […]
11:10
Laurian Lungu, cofondatorul think tank-ului CPAG, a prezentat în Comisia ITRE din PE trei priorități pentru o economie UE competitivă: consolidarea capacității de apărare, a pieței unice și abordarea prețurilor la energie # CaleaEuropeana
Laurian Lungu, cofondator al think tank-ului de economie aplicată Consilium Policy Advisors Group, a prezentat în Comisia pentru Industrie, Cercetare și Energie din Parlamentul European, studiul intitulat „EU's past and present productivity – A sectorial view", o analiză referitoare la dinamica competitivității și productivității Europei. Utilizând cel mai lung interval de timp (1995-2024) pentru care […]
11:00
Nazare: România țintește un deficit de 6,25% din PIB în 2026 și un nivel ridicat de investiții prin fonduri europene # CaleaEuropeana
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a declarat joi că România își propune în 2026 reducerea deficitului bugetar de la 7,65% la aproximativ 6,25% din PIB, în paralel cu menținerea investițiilor publice la un nivel ridicat, în special prin accelerarea absorbției fondurilor europene. „România, din ce în ce mai pregătită pentru a proiecta leadership în regiunea Europei […]
Acum 4 ore
10:40
JD Vance spune că „nu există nicio șansă” ca un atac împotriva Iranului să declanșeze un război prelungit: „Cred că toți preferăm opțiunea diplomatică” # CaleaEuropeana
Vicepreședintele american JD Vance a declarat joi că „nu există nicio șansă" ca un atac împotriva Iranului să ducă la un război prelungit în regiune, potrivit unui interviu acordat publicației The Washington Post, citat de AFP și Agerpres. „Ideea că vom fi angajați într-un război în Orientul Mijlociu timp de ani de zile, fără un […]
10:30
Vicepreședintele CNA: Spațiul informațional, noul front de confruntare în Europa de Est. Scopul? Erodarea încrederii în regulile jocului democratic # CaleaEuropeana
Vicepreședintele Consiliului Național al Audiovizualului, Valentin-Alexandru Jucan, a avertizat că „spațiul informațional este noul front de confruntare", subliniind că Europa de Est se află în prima linie a atacurilor de manipulare informațională, potrivit unei postări pe Facebook. Afirmațiile au fost făcute în cadrul reuniunii Comitetului Coordonatorilor Naționali ai statelor membre ale Inițiativei Central Europene (CEI), […]
10:10
Iulian Chifu: Patru teme de reflecție pentru momentul de liniște electorală al Republicii Moldova # CaleaEuropeana
de Iulian Chifu* Perioada de liniște post-electorală a Republicii Moldova a ajuns să depășească cele 100 de zile ale Guvernului Munteanu. După perioada sărbătorilor pe nou și pe vechi, revenirea la activitate aduce și numeroase teme de dezbatere, unele vizând reformele – cea administrativ teritorială trebuie angajată solid, cea din justiție trebuie dusă la bun […]
09:40
Președintele Nicușor Dan a promulgat legea reformei pensiilor magistraților. România ar putea debloca astfel cele 231 de milioane de euro din PNRR # CaleaEuropeana
Președintele Nicușor Dan a promulgat vineri legea privind pensiile magistraților, în urma publicării în Monitorul Oficial a deciziei Curții Constituționale, deschizând calea pentru ca România să încerce obținerea celor 231 de milioane de euro aferente din PNRR aferente jalonului acestei reforme. "Recalibrarea modului de calcul al acestor pensii este un gest de echitate, așteptat de […]
09:10
INTERVIU | Ziua Internațională a Bolilor Rare. Damaris, pacientă cu fibroză chistică, și tratamentul inovativ care i-a redat șansa la o viață normală: ”Nu știam cum este să trăiești fără antibiotic” # CaleaEuropeana
28 februarie, Ziua Internațională a Bolilor Rare | Interviu realizat de Zaim Diana Sunt zeci de milioane de europeni care trăiesc, zi de zi, cu o boală rară. De Ziua Internațională a Bolilor Rare, gândul nostru se îndreaptă către cei care au parcurs un drum lung și dureros până la diagnostic, către pacienții care au […]
Acum 24 ore
22:30
Ursula von der Leyen salută “fermitatea” României în abordarea deficitului bugetar și contribuția la securitatea în Marea Neagră: “De aceea vom intensifica sprijinul UE pentru România” # CaleaEuropeana
Președinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen a transmis joi, în cadrul întrevederii sale cu premierul Ilie Bolojan, un mesaj de apreciere pentru rolul României în regiunea Mării Negre, solidaritatea față de Republica Moldova și Ucraina și eforturile de consolidare fiscală. Aceasta a subliniat contribuția României la securitatea regională, afirmând că „suntem recunoscători României pentru […]
17:50
Ruxandra Băndilă (FIC): Predictibilitatea legislativă, o piatră de temelie a securității economice și a creșterii durabile în România # CaleaEuropeana
Directorul executiv al Consiliului Investitorilor Străini, doamna Ruxandra Băndilă, a participat la Masa Rotundă privind predictibilitatea legislativă pentru securitatea economică și cooperarea regională, organizată de Institutul pentru Cercetare Legislativă din România (ICL), informează un comunicat postat pe Facebook. Panelurile evenimentului au acoperit teme precum tehnologia, inteligența artificială și procesele decizionale, cadrul legislativ și politicile publice, […]
17:40
România a obținut al 21-lea aviz – privind piețele financiare – din cele 25 necesare pentru aderarea la OCDE: O “ștampilă” de încredere pentru marii investitori globali # CaleaEuropeana
Ministrul afacerilor externe, Oana Țoiu, a anunțat joi că România a primit cel de-al 21-lea aviz din cele 25 necesare pentru aderarea la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE), după ce Comitetul pentru piețe financiare a emis un aviz favorabil, unul dintre cele mai dificile din proces. Potrivit acesteia, mai sunt necesari doar patru […]
17:40
“Dacă frontiera estică este sigură, întreaga Europă este mai sigură”, afirmă Ilie Bolojan la lansarea EastInvest. România și țările din regiune vor putea accesa până la 28 de miliarde de euro # CaleaEuropeana
Premierul Ilie Bolojan a declarat, în cadrul Conferinței la nivel înalt privind regiunile estice ale Uniunii Europene de la Bruxelles, că securitatea frontierei estice este esențială pentru întreaga Europă și a subliniat necesitatea unor investiții consistente în infrastructură și dezvoltare economică pentru consolidarea rezilienței acestor regiuni. Șeful Guvernului a susținut un discurs după ce președinta […]
17:40
România este pe drumul cel bun, dar trebuie să mențină cursul unor politici fiscale solide, transmite Valdis Dombrovskis după întrevederea cu Ilie Bolojan # CaleaEuropeana
România este pe drumul cel bun, dar rămâne important să își mențină cursul unor politici fiscale solide, a transmis comisarul european Valdis Dombrovskis, în urma unei întâlniri cu premierul Ilie Bolojan, desfășurate la Bruxelles. „M-a bucurat întâlnirea cu prim-ministrul Bolojan pentru a face un bilanț al situației fiscale a României și al implementării PNRR. România […]
17:30
Agri Trade Summit 2026. Vicepreședintele PE, Victor Negrescu, subliniază „obiectivul clar al agriculturii românești”: Trebuie să trecem de la exportul de materie primă la valoare adăugată produsă în România # CaleaEuropeana
Vicepreședintele Parlamentului European, Victor Negrescu, a evidențiat în cadrul Agri Trade Summit 2026 potențialul de producție al României, arătând că acesta ar trebui să fie „obiectivul agriculturii românești", un sector responsabil pentru 2,5% din PIB și aproape 25% din forța de muncă. „De la materie primă la valoare adăugată produsă în România. Acesta trebuie să […]
16:50
Comisia Europeană va analiza solicitările României privind plățile din PNRR, au convenit von der Leyen și Bolojan. Șefa Comisiei salută traiectoria de reducere a deficitului a guvernului de la București # CaleaEuropeana
Premierul Ilie Bolojan a discutat joi, la Bruxelles, cu președinta Ursula von der Leyen despre stadiul implementării PNRR, cererile de plată 3 și 4 și reformele asumate de România, inclusiv cele privind pensiile magistraților și decarbonizarea, dar și despre consolidarea industriei de apărare și sprijinul destinat statelor de pe flancul estic. Potrivit unui comunicat al […]
16:40
România va produce medicamente critice, vaccinuri și antibiotice inovatoare la Iași, afirmă Ursula von der Leyen cu ocazia lansării la Bruxelles a mecanismului EastInvest # CaleaEuropeana
România va produce medicamente critice într-un nou centru de cercetare care va fi construit la Iași, a subliniat joi, la Bruxelles, președinta Comisiei Europene, în cadrul discursului susținut la lansarea Comunicării privind regiunile de graniță estice și a mecanismului de finanțare EastInvest. În discursul său, von der Leyen a evidențiat rolul României în consolidarea securității […]
16:10
Danemarca organizează alegeri anticipate în martie. Sprijin în creștere pentru social-democrații lui Frederiksen pe fondul tensiunilor cu SUA privind Groenlanda # CaleaEuropeana
Prim-ministrul danez, Mette Frederiksen, a anunțat joi convocarea de alegeri anticipate, care vor avea loc pe 24 martie, informează Politico. „I-am recomandat regelui Frederik organizarea alegerilor la 24 martie", a declarat Frederiksen în plenul Parlamentului danez, la Copenhaga. Deși mai rămăsese mai puțin de un an din actualul mandat legislativ, alegerile urmând să fie organizate […]
16:10
Roberta Metsola face trimitere la „arta posibilului” pentru a sublinia nevoia unei resetări pragmatice a relațiilor dintre UE și Marea Britanie: Într-o lume care pare în flăcări, este mai înțelept să navigăm în formație # CaleaEuropeana
Este timpul să resetăm parteneriatul dintre Uniunea Europeană și Regatul Unit într-un mod care să respecte alegerea poporului britanic, dar care să poată răspunde realităților actuale într-o manieră pragmatică, bazată pe buna-credință și avantajoasă pentru toate părțile, este apelul lansat de președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, în cadrul unui discurs susținut la prestigiosul think-tank Chatham […]
15:40
Aderarea României la OCDE va consolida predictibilitatea investițiilor și importanța proiectării, subliniază Patronatul Proiectanților în Construcții din România # CaleaEuropeana
Aderarea României la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE) va consolida predictibilitatea investițiilor și importanța proiectării, subliniază Patronatul Proiectanților în Construcții din România (PPC), într-un comunicat de presă. Potrivit sursei citate, România face pași importanți în procesul de aderare la OCDE, primind, de curând, al 20-lea dintre cele 25 de avize ale comitetelor sectoriale […]
15:10
Ilie Bolojan a discutat cu Roxana Mînzatu despre accelerarea PNRR și atragerea de fonduri suplimentare prin Fondul Social European Plus # CaleaEuropeana
Premierul Ilie Bolojan a avut o întrevedere joi, la Bruxelles, cu vicepreședinta Comisiei Europene, Roxana Mînzatu, discuțiile concentrându-se asupra accelerării absorbției fondurilor din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) și a deblocării sumelor alocate României. Potrivit Guvernului, prim-ministrul a subliniat că absorbția fondurilor din PNRR reprezintă o prioritate pentru Executiv, principalele provocări fiind îndeplinirea […]
15:10
Roberta Metsola transmite Casei Albe că încercările de a influența alegerile din țări UE nu sunt binevenite: Dorim ca cetățenii noștri să poată decide în mod liber și corect. Nu vă amestecați # CaleaEuropeana
Președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, a declarat că Uniunea Europeană nu va exprima o preferință cu privire la cine ar trebui să câștige alegerile intermediare din SUA din noiembrie, o critică indirectă la abordarea Casei Albe cu privire la alegerile parlamentare din Ungaria, pe care premierul Viktor Orban dorește să le câștige, candidat față de […]
15:00
CJUE a decis că Ungaria a încălcat legislația UE prin refuzul de a reînnoi licența de emisie a unui post de radio independent # CaleaEuropeana
Curtea de Justiție a Uniunii Europene (CJUE) a decis joi că Ungaria a încălcat legislația UE prin refuzul de a reînnoi licența de emisie a unui important post de radio independent, care era adesea critic la adresa prim-ministrului Viktor Orban, relatează AFP și Reuters, potrivit Agerpres. Premierul ungar Viktor Orban, pentru care alegerile parlamentare din […]
14:50
Polonia crește cheltuielile pentru apărare la 4,8% din PIB în 2026. Varșovia estimează la 1.200 miliarde de euro costul apărării flancului estic al NATO # CaleaEuropeana
Polonia își va crește cheltuielile pentru apărare la 4,8% din Produsul Intern Brut în 2026 a anunțat joi ministrul de externe, Radoslaw Sikorski, într-un discurs susținut în parlamentul de la Varșovia, potrivit dpa, preluat de Agerpres. Bugetul total alocat apărării se ridică la 46,6 miliarde de euro, iar peste jumătate din sumă va fi direcționată […]
14:30
România, integrată parțial în Rețelele Europene de Referință: Doar 10 din cele 58 de centre naționale de expertiză în boli rare au acces la know-how-ul european # CaleaEuropeana
28 februarie, Ziua Internațională a Bolilor Rare România are în prezent 58 de centre naționale de expertiză în boli rare recunoscute oficial, dintre care doar 10 sunt și conectate la 11 dintre cele 24 de Rețele Europene de Referință (ERN), care reunesc centre spitalicești europene de expertiză și de referință pentru a aborda bolile și […]
14:30
ICI
14:20
SUA vor avea un nou ambasador în România: Darryl Nirenberg a depus jurământul și va prelua funcția după prezentarea scrisorilor de acreditare președintelui Nicușor Dan # CaleaEuropeana
Darryl Nirenberg a depus jurământul în calitate de ambasador al Statelor Unite în România, a anunțat joi Ambasada Statelor Unite la București, diplomatul american parcurgând astfel ultima etapă înainte de a-și prelua oficial funcția. “Ambasada Statelor Unite la București așteaptă cu interes să colaboreze sub conducerea sa pentru a aprofunda parteneriatul puternic și durabil dintre […] The post SUA vor avea un nou ambasador în România: Darryl Nirenberg a depus jurământul și va prelua funcția după prezentarea scrisorilor de acreditare președintelui Nicușor Dan appeared first on caleaeuropeana.ro.
14:20
Marea Britanie încheie un acord cu Kazahstan privind mineralele critice. Yvette Cooper: Asia Centrală este o regiune importantă # CaleaEuropeana
Ministrul britanic de externe, Yvette Cooper, va anunța joi un acord privind mineralele critice cu Kazahstanul, în contextul în care Occidentul se străduiește să-și diversifice lanțurile de aprovizionare, distanțându-se de China. Oficialul britanic îi va găzdui pe miniștrii de externe din cele cinci țări din Asia Centrală – Kazahstan, Kârgâzstan, Tadjikistan, Turkmenistan, Uzbekistan – la […] The post Marea Britanie încheie un acord cu Kazahstan privind mineralele critice. Yvette Cooper: Asia Centrală este o regiune importantă appeared first on caleaeuropeana.ro.
14:20
UE prezintă o nouă agendă pentru prevenirea și combaterea terorismului, menită să consolideze răspunsul Europei la amenințările în continuă evoluție # CaleaEuropeana
Comisia Europeană a prezentat o nouă agendă pentru prevenirea și combaterea terorismului, stabilind calea de urmat pentru consolidarea răspunsului colectiv al Europei la amenințările teroriste și extremiste violente în continuă evoluție, potrivit comunicatului oficial. În ultimul deceniu, UE și-a consolidat răspunsul la terorism și la extremismul violent. Cu toate acestea, caracterul evolutiv al acestor amenințări necesită […] The post UE prezintă o nouă agendă pentru prevenirea și combaterea terorismului, menită să consolideze răspunsul Europei la amenințările în continuă evoluție appeared first on caleaeuropeana.ro.
14:00
Comisia Europeană cere Ucrainei să accelereze lucrările de reparație la conducta Drujba pentru a dezamorsa criza provocată de dublul veto al Ungariei # CaleaEuropeana
Comisia Europeană a cerut Ucrainei să accelereze lucrările de reparație la conducta de petrol Drujba, pentru a dezamorsa criza declanșată de dublul veto al Ungariei, care a blocat atât împrumutul de 90 miliarde de euro pentru Kiev, cât și un nou pachet de sancțiuni împotriva Rusiei, relatează Euronews. Oleoductul a fost grav avariat pe 27 […] The post Comisia Europeană cere Ucrainei să accelereze lucrările de reparație la conducta Drujba pentru a dezamorsa criza provocată de dublul veto al Ungariei appeared first on caleaeuropeana.ro.
13:30
Consiliul UE și PE au ajuns la un acord pentru sprijinirea lucrătorilor aflați în risc iminent de pierdere a locului de muncă, prin extinderea Fondului european de ajustare la globalizare # CaleaEuropeana
Consiliul UE și Parlamentul European au ajuns la un acord provizoriu privind un regulament care urmărește extinderea domeniului de aplicare al Fondului european de ajustare la globalizare pentru lucrătorii disponibilizați (FEG), extinzând sprijinul acordat lucrătorilor care se confruntă cu șomajul. Potrivit comunicatului oficial, noile norme se vor aplica până la sfârșitul anului 2027, când expiră […] The post Consiliul UE și PE au ajuns la un acord pentru sprijinirea lucrătorilor aflați în risc iminent de pierdere a locului de muncă, prin extinderea Fondului european de ajustare la globalizare appeared first on caleaeuropeana.ro.
13:20
Alexandru Rogobete a semnat Acordul de Colaborare Bienal 2026–2027 între Ministerul Sănătății și Biroul Regional pentru Europa al OMS: Pentru România, avantajele sunt concrete # CaleaEuropeana
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a semnat joi, la Nicosia, alături de dr. Hans Henri P. Kluge, director regional pentru Europa, am semnat Acordul de Colaborare Bienal 2026–2027 între Ministerul Sănătății și Biroul Regional pentru Europa al Organizației Mondiale a Sănătății. „Acest acord nu este unul formal. El este construit pe realitățile sistemului nostru de sănătate […] The post Alexandru Rogobete a semnat Acordul de Colaborare Bienal 2026–2027 între Ministerul Sănătății și Biroul Regional pentru Europa al OMS: Pentru România, avantajele sunt concrete appeared first on caleaeuropeana.ro.
Ieri
12:40
Din China, Friedrich Merz solicită reechilibrarea relațiilor comerciale „nesănătoase” ale Germaniei cu a doua economie globală # CaleaEuropeana
Cancelarul german Friedrich Merz a solicitat o resetare a relațiilor comerciale cu China, după o întâlnire pe care a avut-o cu președintele chinez Xi Jinping, în cadrul unei vizite de trei zile în cea de-a doua economie globală, invocând deficitul comercial în ascensiune al Germaniei în relația cu această țară, informează Politico Europe. „Această dinamică […] The post Din China, Friedrich Merz solicită reechilibrarea relațiilor comerciale „nesănătoase” ale Germaniei cu a doua economie globală appeared first on caleaeuropeana.ro.
12:30
Ministrul Sănătății susține înființarea Centrului European de Excelență Clinică pentru Produse Farmaceutice: „Va crește accesul pacienților români la cele mai recente ghiduri și terapii inovatoare” # CaleaEuropeana
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a participat joi la reuniunea informală a miniștrilor sănătății din statele membre ale UE, organizată în cadrul Președinției cipriote a Consiliului Uniunii Europene, unde a susținut inițiativa Comisiei Europene privind înființarea Centrului European de Excelență Clinică pentru Produse Farmaceutice. „În intervenția mea, am exprimat clar nevoia României pentru o adaptare mai […] The post Ministrul Sănătății susține înființarea Centrului European de Excelență Clinică pentru Produse Farmaceutice: „Va crește accesul pacienților români la cele mai recente ghiduri și terapii inovatoare” appeared first on caleaeuropeana.ro.
12:30
Bogdan Ivan, întâlniri la Washington pentru atragerea de finanțări în proiectele energetice strategice și consolidarea rolului României ca furnizor regional de stabilitate # CaleaEuropeana
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a avut o serie de întâlniri „esențiale” pentru poziționarea României în arhitectura energetică regională, săptămâna aceasta, la Washington, unde a discutat despre securitatea energetică în Europa Centrală și de Est și despre „rolul României ca furnizor de stabilitate într-un context regional volatil”. În cadrul discuțiilor de la Atlantic Council, ministrul a […] The post Bogdan Ivan, întâlniri la Washington pentru atragerea de finanțări în proiectele energetice strategice și consolidarea rolului României ca furnizor regional de stabilitate appeared first on caleaeuropeana.ro.
11:40
BNR a găzduit o dezbatere despre oportunitățile pe care programul SAFE le poate deschide economiei românești. Ștefan-Radu Oprea: „SAFE nu este despre industrie, ci despre achiziții comune” # CaleaEuropeana
Banca Națională a României a găzduit miercuri o dezbatere despre oportunitățile pe care programul SAFE le poate deschide economiei românești, a anuțat secretarul general al Guvernului, Ștefan-Radu Oprea. „Ca de obicei au fost multe întrebări și puține răspunsuri referitoare la cooperarea industrială, la ce va fi produs în România. Reprezentanții companiilor prezenți în sală ar […] The post BNR a găzduit o dezbatere despre oportunitățile pe care programul SAFE le poate deschide economiei românești. Ștefan-Radu Oprea: „SAFE nu este despre industrie, ci despre achiziții comune” appeared first on caleaeuropeana.ro.
11:40
Lansarea Registrului Național de Screening Neonatal și a Programului Național de Screening și Prevenție, o colaborare între Ministerul Sănătății și Administrația Prezidențială # CaleaEuropeana
Administrația Prezidențială anunță lansarea Registrului Național de Screening Neonatal și a Programului Național de Screening și Prevenție, organizat de Ministerul Sănătății și găzduit de Administrația Prezidențială, în cadrul seriei de evenimente „România în Lumină”, cu implicarea doamnei Mirabela Grădinaru și a Ministrului Sănătății, Alexandru Rogobete, potrivit unui comunicat remis caleaeuropeana.ro. Evenimentul va avea loc vineri, […] The post Lansarea Registrului Național de Screening Neonatal și a Programului Național de Screening și Prevenție, o colaborare între Ministerul Sănătății și Administrația Prezidențială appeared first on caleaeuropeana.ro.
11:10
BERD: Economia României va avea un avans de 1,2% în 2026 și de 2,2% în 2027, susținut de absorbția fondurilor europene # CaleaEuropeana
Economia României este estimată să avanseze cu 1,2% în 2026, după o creștere modestă de 0,9% în 2025, potrivit raportului „Perspective Economice Regionale” publicat în februarie de Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare. Ritmul de creștere ar urma să accelereze la 2,2% în 2027, pe fondul unei îmbunătățiri a balanței comerciale și al unui vârf […] The post BERD: Economia României va avea un avans de 1,2% în 2026 și de 2,2% în 2027, susținut de absorbția fondurilor europene appeared first on caleaeuropeana.ro.
09:40
România atinge borna de 58 de centre de expertiză în boli rare. Obiectivele MS: Acces rapid la terapie pentru fiecare pacient și conectarea la mecanismele europene # CaleaEuropeana
Cu trei zile înainte de Ziua Internațională a Bolilor Rare, ministrul sănătății, Alexandru Rogobete, anunță că alte 7 noi centre de expertiză în boli rare au primit aprobarea din partea Ministerului, iar astfel, țara noastră ajunge la 58 de centre recunoscute oficial la nivel național. „Bolile rare înseamnă cazuri complexe, care nu pot fi gestionate […] The post România atinge borna de 58 de centre de expertiză în boli rare. Obiectivele MS: Acces rapid la terapie pentru fiecare pacient și conectarea la mecanismele europene appeared first on caleaeuropeana.ro.
09:10
Islanda va organiza “în lunile următoare un referendum național pentru reluarea negocierilor de aderare la UE”, anunță prim-ministrul Kristrun Frostadottir # CaleaEuropeana
Prim-ministrul Islandei, Kristrun Frostadottir, a anunțat miercuri că un referendum național privind reluarea negocierilor de aderare la Uniunea Europeană va avea loc în lunile următoare, relatează France24. Vorbind la o conferință de presă comună la Varșovia, alături de prim-ministrul polonez Donald Tusk, Frostadottir a reiterat poziția guvernului său potrivit căreia decizia finală asupra acestei schimbări […] The post Islanda va organiza “în lunile următoare un referendum național pentru reluarea negocierilor de aderare la UE”, anunță prim-ministrul Kristrun Frostadottir appeared first on caleaeuropeana.ro.
07:10
Premierul Bolojan, întâlnire la Bruxelles cu europarlamentari ai partidelor din coaliție: Recuperarea celor 231 de milioane de euro din PNRR, printre temele abordate # CaleaEuropeana
Premierul Ilie Bolojan a avut miercuri seară, la Bruxelles, o întâlnire cu europarlamentari ai partidelor din Coaliția de guvernare, întrevederea având loc în contextul vizitei pe care șeful Guvernului o efectuează în capitala instituțiilor europene pentru a participa, între altele, la semnarea declarației de intenție privind lansarea mecanismului EastInvest și pentru a discuta cu președinta […] The post Premierul Bolojan, întâlnire la Bruxelles cu europarlamentari ai partidelor din coaliție: Recuperarea celor 231 de milioane de euro din PNRR, printre temele abordate appeared first on caleaeuropeana.ro.
25 februarie 2026
22:30
Zelenski și Trump au discutat la telefon înaintea unei noi runde de tratative SUA-Ucraina-Rusia: Ne așteptăm să putem ridica discuțiile la nivel de lideri # CaleaEuropeana
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a anunțat miercuri că a avut o convorbire telefonică cu președintele american Donald Trump, la o zi după marcarea a patru ani de la declanșarea de către Rusiei a invaziei sale militare asupra Ucrainei și înainte ca negociatorii ucraineni, americani și ruși să se întrunească, joi, la Geneva. La discuția telefonică […] The post Zelenski și Trump au discutat la telefon înaintea unei noi runde de tratative SUA-Ucraina-Rusia: Ne așteptăm să putem ridica discuțiile la nivel de lideri appeared first on caleaeuropeana.ro.
22:20
Merz îi cere lui Xi să își folosească influența pentru a încheia războiul Rusiei în Ucraina: “Cuvintele și faptele” Chinei sunt luate “foarte în serios” la Moscova # CaleaEuropeana
Cancelarul german Friedrich Merz, aflat la Beijing, a cerut președintelui chinez Xi Jinping și guvernului său să își folosească influența asupra Moscovei pentru a contribui la încetarea războiului din Ucraina. După întrevederi cu președintele chinez Xi Jinping și cu premierul Li Qiang, Merz a declarat presei că semnalele, „cuvintele și faptele” venite din partea Chinei […] The post Merz îi cere lui Xi să își folosească influența pentru a încheia războiul Rusiei în Ucraina: “Cuvintele și faptele” Chinei sunt luate “foarte în serios” la Moscova appeared first on caleaeuropeana.ro.
18:10
Parlamentul European cere o definiție comună la nivelul UE pentru viol, bazată pe lipsa consimțământului # CaleaEuropeana
Comisia Europeană ar trebui să propună o lege care să stabilească o definiție comună a violului la nivelul Uniunii Europene, fundamentată pe conceptul de consimțământ liber exprimat, informat și revocabil, potrivit unui raport adoptat miercuri de Comisia pentru libertăți civile și Comisia pentru drepturile femeii din Parlamentul European. Raportul a fost aprobat cu 75 de […] The post Parlamentul European cere o definiție comună la nivelul UE pentru viol, bazată pe lipsa consimțământului appeared first on caleaeuropeana.ro.
17:20
Ministrul de Interne, Cătălin Predoiu, a discutat cu oficialul australian Christian Hirst despre gestionarea amenințărilor hibride și a dezinformării # CaleaEuropeana
Cătălin Predoiu, viceprim-ministru, ministru al Afacerilor Interne, a avut o întrevedere cu Christian Hirst, oficial australian din cadrul Departamentului de Afaceri Externe și Comerț al Australiei, la solicitarea părții australiene. Potrivit unui comunicat MAI, Vizita la București a oficialului australian face parte dintr-un turneu european mai amplu, pentru discuții strategice aprofundate pe teme de interes […] The post Ministrul de Interne, Cătălin Predoiu, a discutat cu oficialul australian Christian Hirst despre gestionarea amenințărilor hibride și a dezinformării appeared first on caleaeuropeana.ro.
16:30
„Trăim într-o perioadă care favorizează în mod fundamental proliferarea nucleară”, semnalează Franța # CaleaEuropeana
Există un risc de proliferare nucleară în lumina actuală, potrivit unui oficial francez de la Palatul Elysée, informează Politico Europe. „Trăim într-o perioadă care favorizează în mod fundamental proliferarea nucleară”, a declarat oficialul miercuri reporterilor, adăugând că presiunea asupra regimului internațional de neproliferare este în creștere. Comentariile vin înaintea discursului președintelui francez Emmanuel Macron privind […] The post „Trăim într-o perioadă care favorizează în mod fundamental proliferarea nucleară”, semnalează Franța appeared first on caleaeuropeana.ro.
15:50
UE va stabili pe 25 martie cine va găzdui noua Autoritate Vamală a Uniunii Europene. Bucureștiul, între cele 9 orașe candidate # CaleaEuropeana
Consiliul Uniunii Europene a aprobat miercuri, în mod formal, procedura convenită cu Parlamentul European pentru selectarea unui oraș-gazdă pentru noua Autoritate Vamală a UE (EUCA), Autoritatea urmând să aibă sarcina de a coordona acțiunile vamale și de a sprijini activitatea autorităților vamale naționale în mod coerent la nivelul întregii Uniuni, informează un comunicat remis CaleaEuropeană.ro. […] The post UE va stabili pe 25 martie cine va găzdui noua Autoritate Vamală a Uniunii Europene. Bucureștiul, între cele 9 orașe candidate appeared first on caleaeuropeana.ro.
