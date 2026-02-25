UE va stabili pe 25 martie cine va găzdui noua Autoritate Vamală a Uniunii Europene. Bucureștiul, între cele 9 orașe candidate

17:30

Cancelarul german Friedrich Merz a acuzat luni Rusia lui Putin că se află la „cel mai profund nivel de barbarie", în pragul împlinirii a patru ani de când Moscova a invadat Ucraina, anunță France Presse, citat de Agerpres. Oficialul german a mai arătat că „Rusia nu câștigă aceste război" și că recurge la propagandă, parte […]