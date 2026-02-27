Un actor a murit într-un incendiu puternic! Soția lui a suferit arsuri grave
SpyNews, 27 februarie 2026 12:20
Un actor a murit la vârsta de 62 de ani într-un incendiu puternic. Bobby J. Brown a încercat să pornească mașina în hambarul din curte, însă acesta a izbucnit în flăcări. Actorul a fost găsit decedat, în timp ce soția lui a suferit arsuri pe corp.
• • •
Alte ştiri de SpyNews
Acum 5 minute
13:00
Descoperire macabră într-o destinație turistică îndrăgită de români. Un cadavru decapitat a fost găsit pe câmp # SpyNews
O descoperire îngrozitoare a avut loc, recent, în stațiunea turistică Halkidiki din Grecia. A fost găsit un cadavru fără cap, împachetat într-o geantă veche și ruptă. Polițiștii au intervenit de urgență la fața locului.
Acum 10 minute
12:50
Iulia Albu și Mike sunt pe drumul cel bun! Cei doi par tot mai apropiați și par să se simtă din ce în ce mai bine împreună. Ce detaliu îi dă de gol.
12:50
(P) Hainele luxury, noul simbol al statutului social? Tendințe și realități din piața românească # SpyNews
În ultimii ani, piața de fashion premium din România a cunoscut o evoluție accelerată. De la apariția unor noi concepte de retail și până la creșterea vizibilității brandurilor internaționale în marile orașe, segmentul high-end pare să fi devenit mai mult decât o simplă nișă.
Acum o oră
12:20
12:20
Episodul de astăzi vă propune un meniu complet, format dintr-un starter, salată de sfeclă cu ceapă roşie, un fel principal, pui cu sos de roşii, şi un desert, gogoşi de post.
Acum 2 ore
11:50
Scene șocante la un festival! Un elefant a aruncat un bărbat în mulțime. Totul a fost filmat # SpyNews
La un festival din India, atmosfera s-a transformat rapid într-un coșmar când un elefant scăpat de sub control a aruncat un bărbat în mulțime. Incidentul a stârnit panică printre participanți, iar scenele dramatice au fost surprinse de camerele de filmat.
11:40
Un bărbat a fost arestat aproape de casa mamei dispărută a prezentatoarei TV. Polițiștii au intervenit de urgență # SpyNews
Intervenție de urgență acasă la mama dispărută a Savannei Guthrie. Polițiștii au arestat un bărbat care a condus sub influența alcoolului sau a drogurilor. Bărbatul a avut un comportament suspect.
11:30
Diseară, la Survivor, începe o nouă săptămână încărcată de provocări și momente importante: ”suntem într-o nouă partidă de șah, s-au mutat pionii pe tablă” # SpyNews
După șapte săptămâni de competiție, triburile s-au adaptat condițiilor dificile și au realizat că viața de zi cu zi a rămas în urmă, iar familia le este doar în gânduri și în speranța de a-i revedea cât mai târziu, cu rezultate cât mai bune în competiție. Diseară, de la ora 20:30, la Antena 1 și pe AntenaPLAY, Survivor revine cu o nouă ediție puternică, în care jocul va avea o miză importantă, iar triburile o dorință majoră de a se impune!
11:10
Vorbe înțelepte de la Părintele Pimen Vlad în zi importană pentru credincioși. Ce sarbatorim pe 27 februarie # SpyNews
Astăzi, 27 februarie, credincioșii marchează o zi importantă în calendarul ortodox, iar Părintele Pimen Vlad a scris câteva vorbe pline de înțelepciune. Această zi în care îi sărbătorim pe Sfântul Procopie Decapolitul şi Sfântul Talaleu nu este doar un moment de rugăciune, ci și o ocazie de reflecție asupra valorilor creștine și a legăturii cu Dumnezeu.
Acum 4 ore
11:00
Clipe de panică autostradă, în Deșertul Sahara! Un stol de lăcuste a creat haos printre șoferi, după ce s-a năpustit asupra mai multor străzi. Totul a fost filmat, iar imaginile publicate pe Internet i-au șocat pe oameni.
10:20
Pink contrazice zvonurile divorțului! Cântăreața și Carey Hart formează un cuplu în continuare # SpyNews
Pink a dezmințit zvonurile divorțului! Cântăreața a contrazis faptul că s-a despărțit de Carey Hart și a anunțat că formează în continuare un cuplu cu soțul ei. Speculațiile au explodat în presa internațională în ultimele zile.
10:00
Aliniere spectaculoasă a 6 planete pe 28 februarie. Un eveniment care are loc o singură dată în viață # SpyNews
Mâine, 28 februarie, cerul va oferi un spectacol rar: o aliniere spectaculoasă a șase planete, un fenomen astronomic care nu apare des și care, pentru mulți dintre noi, poate fi unic în viață. Evenimentul stârnește deja interesul pasionaților de astronomie.
09:50
Ce este looksmaxxing și de ce este atât de periculos acest trend. A luat amploare pe social media # SpyNews
Un fenomen a luat amploare pe social media în ultimii ani. Looksmaxxing transformă standardele de frumusețe într-un concept extrem, care vine cu riscuri foarte mari pentru sănătate. Indiferent dacă au aflat sau nu despre el, foarte multe persoane apelează la acest trend.
09:10
A început războiul dintre Pakistan și Afganistan în noaptea de joi spre vineri! Cele două țări s-au atacat de ambele părți, iar situația devine din ce în ce mai gravă. S-au lansat atacuri și asupra capitalei Afganistanului, Kabul.
09:10
Luna martie vine cu schimbări importante de temperatură, potrivit celei mai recente prognoze meteo actualizate de meteorologi. După episoadele reci din ultimele săptămâni, vremea începe să se încălzească treptat, iar primăvara își intră, în sfârșit, în drepturi.
Acum 6 ore
08:50
O mamă a adus pe lume un bebeluș uriaș, care a bătut toate recordurile. Micuțul a cântărit 5,9 kg la naștere # SpyNews
O naștere care a lăsat pe toată lumea fără cuvinte a avut loc recent, după ce o mamă a adus pe lume un bebeluș cu o greutate impresionantă de 5,9 kilograme. Medicii spun că astfel de cazuri sunt extrem de rare, iar micuțul intră direct în topul celor mai mari nou-născuți din ultimii ani.
Acum 24 ore
00:00
Șoc în showbizul internațional! Pink și Carey Hart ar fi decis să meargă pe drumuri separate după două decenii de mariaj. Cei doi formează unul dintre cele mai cunoscute și controversate cupluri din lumea mondenă de peste Ocean, iar povestea lor de iubire a fost, de-a lungul anilor, presărată cu despărțiri dramatice și împăcări spectaculoase. Iată mai multe detalii!
26 februarie 2026
23:40
O mașină aflată în mers a luat foc, în Caraş-Severin. În vehicul erau doi adulți și un copil # SpyNews
Clipe de groază pentru trei persoane, după ce o mașină aflată în mers a luat foc pe un drum din Caraș-Severin. În autoturism se aflau doi adulți și un copil.
23:20
Cearta dintre Roxana și Amalia de la Mireasa a luat proporții neașteptate! Cele două concurente și-au aruncat vorbe grele, iar discuțiile tensionate au degenerat rapid în amenințări grave. De la ce a pornit totul.
23:00
Ramona Olaru este din ce în ce mai îndrăgostită! Imaginile momentului cu asistenta TV și iubitul secret # SpyNews
Ramona Olaru este în centrul atenției! Asistenta TV i-a pus pe jar pe internauți, după ce a postat câteva imagini, din intimitatea casei sale, cu partenerul ei secret. Identitatea bărbatului nu a fost dezvăluită, însă situația pare să fie destul de serioasă, având în vedere că nu trece nicio zi fără ca vedeta să publice fotografii cu cel care o face fericită zilnic.
23:00
Bella Santiago elucidează misterul fotografiei în care apare însărcinată. Declarațiile emoționante ale artistei # SpyNews
Bella Santiago a făcut mărturisiri emoționante! Artista a oferit detalii despre fotografia care a incendiat Internetul. Mai exact, este vorba despre imaginea în care câștigătoarea X Factor a apărut însărcinată. Iată ce a povestit, în direct, la Spynews TV!
22:20
Ramona Olaru este din ce în ce mai îndrăgostită! Imaginile mometului cu asistenta TV și iubitul secret # SpyNews
22:10
Cum se simte fiul Dianei Dumitrescu după problemele de sănătate de la începutul anului! Declarații exclusive | VIDEO # SpyNews
Diana Dumitrescu vorbește, în exclusivitate pentru Spynews.ro, despre starea fiului ei, după ce, în urmă cu o lună, băiețelul i-a dat mari emoții din cauza unor probleme de sănătate. Micuțul de șase ani a făcut vărsat de vânt, într-o formă destul de severă.
22:10
Maria Constantin a pățit-o! Ce s-a întâmplat în vacanța din care tocmai s-a întors: „Mi-a fost rușine să recunosc” | VIDEO # SpyNews
Maria Constantin a pățit-o! Ce s-a întâmplat în vacanța din care tocmai s-a întors. Concediu plin de peripeții pentru frumoasa artistă și soțul său, Robert. Ce au trăit cei doi la aeroport și cum au fost la un pas să piardă vacanța în Jamaica din cauza unei neglijențe. Declarații savuroase!
22:10
Cristina Spătar ajunge la operație! Artista este îngrozită de acest gând: „Am făcut infecție” | VIDEO # SpyNews
Cu ce probleme se confruntă Cristina Spătar! Artista este nevoită să ajungă pe masa de operații, însă este îngrozită de acest gând! Mai mult, situația s-a complicat, iar Cristina Spătar a făcut infecție. Declarații exclusive!
22:10
Mădălina Apostol a câștigat definitiv procesul în care fusese târâtă, fără a avea vreo vină, obținând, alături de colega de dosar, și banii cheltuiți în instanță, timp de cinci ani.
22:10
De parcă problemele penale pentru care ar putea primi pedepse uriașe n-ar fi suficiente, Horațiu Potra luptă, mai nou, și cu vecinii care i-au luat 14.400 mp și, mai nou, vor să-l execute silit, pentru aproape 10.000 de lei.
22:10
Ghinioanele se țin lanț de Oana Ioniță! Prin ce momente de groază a trecut coregrafa în ultima lună | VIDEO # SpyNews
Ghinioanele parcă se țin lanț de Oana Ioniță. Coregrafa a trăit, în ultima lună, cât pentru tot anul, iar vedeta speră ca problemele să se încheie odată cu venirea lunii martie. Ce i s-a întâmplat după întoarcerea din Berlin aflăm în exclusivitate pentru Spynews.ro.
21:40
De ce nu a acceptat Florin Salam ca Betty, fiica lui, să cânte la evenimente. Manelistul a recunoscut care este adevăratul motiv # SpyNews
Florin Salam a spus adevărul! Manelistul a recunoscut de ce nu a fost de acord ca fiica lui, Betty, să cânte la evenimente. Cântărețul nu s-a mai abținut și a făcut declarații fără perdea. Iată mai multe informații despre acest subiect!
21:30
Sandra Izbașa și Răzvan Bănică, prima reacție după eliminarea din finala Power Couple 2026 # SpyNews
Sandra Izbașa și Răzvan Bănică au avut o primă reacție după eliminarea lor din finala Power Couple 2026. Ce au transmis cei doi după ce actorul a făcut un gest impresionant pentru soția lui în ediția de ieri, 25 februarie, a emisiunii.
21:10
Oksana Ionașcu, mărturisiri dureroase despre copiii săi. Au simțit situația tensionată dintre ea și Cezar Ionașcu și s-au îmbolnăvit # SpyNews
Oksana Ionașcu a făcut mărturisiri incredibile! Soția cunoscutului Cezar Ionașcu a vorbit despre perioada în care situația dintre ea și partenerul ei nu era deloc liniștită, iar tensiunile dintre ei au ajuns inclusiv la copii. Micuții s-ar fi îmbolnăvit din cauza relației părinților lor. Iată ce a declarat vedeta!
20:50
Adela Popescu, mesaj pentru toți cei care au copii. Ce propunere are soția lui Radu Vâlcan # SpyNews
De curând, Adela Popescu a transmis un mesaj puternic pentru toți cei care au copii, subliniind importanța timpului petrecut cu cei mici. Ce propunere are soția lui Radu Vâlcan pentru părinții care vor să le ofere copiilor lor amintiri de neuitat.
20:30
Cum l-a păcălit Flavia Mihășan pe Andrei Ciobanu. Asistenta de la Neatza a intrat, ulterior, în ședință # SpyNews
Flavia Mihășan și Andrei Ciobanu au o relație de-a dreptul savuroasă! Asistenta de la Neatza și comediantul se iubesc nebunește și aleg adesea să împărtășească cu fanii lor momente amuzante din viața de cuplu. Iată ce au povestit, recent, amorezii!
20:10
Cutremur de 4,4 grade în Vrancea, resimțit în mai multe orașe. E al treilea seism în ultimele 24 de ore # SpyNews
Un cutremur cu magnitudinea de 4,4 grade a zguduit în această seară, cu doar câteva minute în urmă, județul Vrancea, potrivit anunțului făcut de reprezentanții Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INFP). Seismul a fost resimțit în mai multe orașe.
20:00
Oana Roman a reacționat din nou! Ce a transmis despre valul de critici cu care se confruntă # SpyNews
Oana Roman nu se mai abține! Vedeta i-a pus la punct pe toți haterii și le-a transmis un mesaj tuturor urmăritorilor săi legat de valul de critici cu care se confruntă adesea. Fiica lui Petre Roman a încercat să lămurească situația și să le satisfacă curiozitatea internauților. Iată ce a spus!
19:50
O fată de 15 ani, din Ploiești, a fost înjunghiată de o altă adolescentă. Victima a ajuns la spital, iar doi minori au fost reținuți # SpyNews
Scene șocante într-un parc din Ploiești! O adolescentă în vârstă de 15 ani a fost înjunghiată de o altă fată, de aceeași vârstă, în urma unui conflict între minore. Victima a fost transportată de urgență la spital, iar doi minori au fost reținuți de oamenii legii.
19:30
Bogdan de la Ploiești se topește după Vanessa! Manelistul a recurs la un nou gest romantic # SpyNews
Bogdan de la Ploiești este îndrăgostit nebunește! Manelistul se topește după Vanessa, șatena care i-a cucerit iremediabil inima. În prezent, se află în vacanță, în Dubai, iar artistul a recurs la un nou gest romantic. Iată despre ce este vorba!
19:20
O nouă lovitură pentru tatăl lui Mario Berinde, în spatele gratiilor. Ce au decis judecătorii la o lună după ce fiul lui a fost ucis # SpyNews
Lovitură dură pentru tatăl lui Mario Berinde, aflat în spatele gratiilor. La o lună de când fiul lui af ost ucis cu sânge rece și condus pe ultimul drum, instanța a venit cu o nouă decizie care nu îi este favorabilă. Judecătorii au analizat solicitarea depusă de acesta, aceea de eliberare condiționată. Ce au decis.
19:10
Fericire de nedescris în familia Larisei Udilă! Influencerița trăiește clipe minunate de când a devenit mămică pentru a doua oară, iar astăzi, micuța ei, Asia, a împlinit o lună. Este motiv de sărbătoare atât pentru șatenă, cât și pentru întreaga sa familie.
19:00
O avalanșă de mari dimensiuni s-a produs la Bâlea Lac, în inima Munții Făgăraș, la peste 1.800 de metri altitudine. Momentul dramatic a fost surprins de un turist aflat în zonă, iar imaginile au ajuns rapid pe platformele de socializare.
18:40
Ana Baniciu, mesaj emoționant după finala Power Couple! Ce mărturisiri a făcut despre Sandra Izbașa și Răzvan Bănică # SpyNews
Ana Baniciu a transmis un mesaj emoționant pe rețelele de socializare, după finala Power Couple. Emisiunea s-a încheiat aseară, iar artista a fpcut declarații impresionante despre Sandra Izbașa și Răzvan Bănică. Iată ce a spus!
18:30
Wiz Khalifa, condamnat definitiv la închisoare în România! Artistul a fumat o țigară cu cannabis pe scenă # SpyNews
Veste-șoc pentru fanii lui Wiz Khalifa! Artistul a fost condamnat definitiv la închisoare în România, după ce a fumat o țigară cu cannabis chiar pe scenă, în timpul unui festival. Decizia instanței este una fără cale de atac.
18:00
Încă un incident aviatic, astăzi, în România! Un avion a aterizat la scurt timp de la decolare # SpyNews
Încă un incident aviatic a avut loc, astăzi, în România. Un avion care a decolat de pe aeroportul din Craiova și urma să aterizeze la Madrid, s-a întors de unde a plecat. Potrivit informațiilor, decizia a fost luată din cauza unei urgențe medicale! Iată mai multe detalii!
17:40
Lambada, prima iubire a lui Tzancă Uraganu, este pusă pe fapte mari! Blondina s-a hotărât să îi ia fața Alinei Marymar, așa că s-a decis! Se tunează! Iată ce schimbări vrea să facă iubita manelistului!
17:10
Adriana Bahmuțeanu, apariție rară alături de fostul său cumnat! Asemănarea dintre el și Silviu Prigoană este izbitoare # SpyNews
Adriana Bahmuțeanu a făcut declarații impresionante! Jurnalista s-a afișat alături de fostul său cumnat, iar asemănarea dintre el și Silviu Prigoană este absolut izbitoare. Iată în ce context au apărut cei doi împreună!
17:10
EXCLUSIV. Dorian Popa, primele declarații după ce a fost condamnat la opt luni de închisoare! # SpyNews
După doi ani de așteptare, astăzi Dorian Popa a aflat decizia definitivă a Curții de Apel București! Cântărețul a fost condamnat la opt luni de închisoare cu suspendare, după ce a fost prins drogat la volan. În exclusivitate pentru Spynews.ro, artistul face primele declarații după verdictul final în cazul său.
16:40
Costel Biju, ipostaze apropiate cu o dansatoare celebră! I-a sărutat și mâinile: „Vrem să vă dăm o veste” # SpyNews
Costel Biju face ce face și este din nou în centru atenției! Manelistul s-a afișat în ipostaze foarte apropiate alături de o dansatoare celebră din România. Artistul și-a pus fanii pe jar inclusiv cu declarațiile pe care atât el, cât și tânăra le-au făcut. Iată mai multe informații!
16:10
Incident pe aeroportul Otopeni. Un avion a fost nevoit să se întoarcă și să debarce toți pasagerii # SpyNews
Alertă pe aeroportul Otopeni! Un avion a fost nevoit să se întoarcă, joi după-amiază, pe pistă și să debarce de urgență toți pasagerii. Piloții au survolat timp de 20 de minute deasupra Bucureștiului.
15:40
Rețetele de post pot fi o provocare pentru gospodine, având în vedere că multe ingrediente sunt interzise în cele 40 de zile. Tiramisu de post este o alegere ideală, însă, dacă vrei să te bucuri de un desert savuros în această perioadă a anului.
15:10
Dorian Popa, condamnat la 8 luni de închisoare! Verdict de ultimă oră din partea judecătorilor # SpyNews
Dorian Popa a aflat verdictul judecătorilor! Artistul a fost condamnat la 8 luni de închisoare, după ce a fost prins la volan sub influența substanțelor interzise. Decizia este definitivă!
