Un actor a murit într-un incendiu puternic! Soția lui a suferit arsuri grave

După șapte săptămâni de competiție, triburile s-au adaptat condițiilor dificile și au realizat că viața de zi cu zi a rămas în urmă, iar familia le este doar în gânduri și în speranța de a-i revedea cât mai târziu, cu rezultate cât mai bune în competiție. Diseară, de la ora 20:30, la Antena 1 și pe AntenaPLAY, Survivor revine cu o nouă ediție puternică, în care jocul va avea o miză importantă, iar triburile o dorință majoră de a se impune!