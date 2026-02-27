Adrian Axinia, vicepreședintele AUR: ”Nicușor Dan are în permanență spectrul pușcăriei după finalizarea mandatului”

10:40

Un șofer de BOLT și-a publicat pe un grup specializat de Facebook cât a câștigat în 7 zile în care a muncit doar 56 de ore. Bărbatul a specificat că fotografia este cât se poate de reală și că poate trimite în privat o înregistrare a ecranului care să dovedească veridicitatea sumelor încasate. Câștig record pe BOLT în doar 56 de ore lucrate timp de 7 zile. Un șofer s-a lăudat cu suma pe care a încasat-o pe un grup de Facebook, iar colegii săi au intervenit […]