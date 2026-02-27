Un an de la intrarea în vigoare a Regulamentului DORA: Cost suplimentar sau investiție strategică pentru bănci și entități financiare ne-bancare?
Financial Intelligence, 27 februarie 2026 12:50
De Cristiana Deca, expert cybersecurity, CEO&cofondator Decalex Digital Cum și-a recalibrat Europa reziliența digitală financiară și cum stă […]
Acum 5 minute
13:20
Comisia deschide o investigație aprofundată în materie de ajutoare de stat în ceea ce privește planul de restructurare modificat al României pentru CE Oltenia
Comisia Europeană a deschis o investigație aprofundată pentru a evalua dacă modificările propuse de România în ceea ce […]
Acum o oră
12:50
Acum 2 ore
12:10
Istoria nespusă a luptei pentru acțiunile celor 5 milioane de români/ Reflecții asupra integrității pieței de capital și a fragilității dreptului de proprietate în România anului 2026
Autor: Gabriel Grădinescu, fost vicepreședinte ASF pentru piața de capial Un amendament la Legea Emitenților, votat în decembrie […]
12:00
tbi bank deschide un nou capitol, odată cu finalizarea achiziției de către Advent
tbi bank a fost achiziționată oficial de Advent International. Unul dintre cei mai mari și experimentați investitori globali […]
12:00
Economia României– decalaj nesustenabil între dimensiunile financiară și reală (Andrei Rădulescu)
Autor: Andrei Rădulescu Decalajul dintre dimensiunile financiară și reală din economia României s-a intensificat în ultimul trimestru al […]
Acum 4 ore
11:20
Și în acest weekend, Rompetrol oferă o reducere de 15 bani pe litru la carburanți
Și în acest weekend, Rompetrol oferă o reducere de 15 bani pe litru la carburanți, continuând astfel promoția pentru […]
11:00
SOCAR reduce prețurile carburanților în rețeaua sa din România în perioada 28 februarie – 1 martie, oferind 10 […]
10:50
MApN a emis alertă RO‑Alert în nordul județului Tulcea după ce Federația Rusă a lansat noi atacuri aeriene asupra porturilor ucrainene de la Dunăre
Federația Rusă a lansat noi atacuri aeriene în cursul dimineții de 27 februarie asupra porturilor ucrainene de la […]
10:50
Rezultate 2025 – Chimcomplex trece prin cel mai dificil an din existența sa, dar rezistă presiunilor din piață; Vuza: Din planul de relansare al Guvernului lipsesc măsuri directe pentru reducerea prețurilor la energie electrică și gaze, precum și scheme de susținere a sectorului energo-intensiv
Chimcomplex (CRC), principalul producător și furnizor de substanțe chimice vitale din regiune, anunță rezultatele financiare preliminare (neauditate) la […]
10:40
România înregistrează cea mai ridicată inflație din UE în ianuarie 2026, 8,5 % anual, mult peste media comunitară
România înregistrează cea mai ridicată inflație din UE în ianuarie 2026, 8,5 % anual, mult peste media comunitară, […]
10:30
Execuția bugetară a lunii ianuarie 2026: Prima lună cu excedent bugetar din 2019 şi o creştere de 17,9% a veniturilor totale (Ministerul Finanțelor)
Execuția bugetului general consolidat pe luna ianuarie 2026 s-a încheiat cu un excedent de 0,85 miliarde lei, respectiv […]
10:20
Leonardo Badea, Prim-viceguvernator BNR: Perspective macroeconomice și geo-strategice cu privire la recalibrarea modelului de creștere economică a României în contextul noii normalități
Autor: Leonardo Badea, Prim-viceguvernator BNR 2026 este pentru țara noastră o etapă importantă a parcursului curent de tranziție […]
10:10
ANUNŢ privind lansarea Ofertei Publice de Cumpărare a acțiunilor emise de LONGSHIELD INVESTMENT GROUP S.A. la prețul de 2,20 lei/acțiune, aprobată prin Decizia ASF nr. 216/25.02.2026
APROBAREA DOCUMENTULUI DE OFERTA PUBLICA NU ARE VALOARE DE GARANTIE SI NICI NU REPREZINTA O ALTA FORMA […]
Acum 6 ore
09:20
Sphera Franchise Group încheie 2025 cu vânzări de 1,57 miliarde lei, pe fondul stabilizării din semestrul al doilea, iar T4 devine cel mai bun trimestru al anului la nivel de vânzări
Sphera Franchise Group (simbol bursier SFG), cel mai mare grup din industria de food service din România, încheie […]
09:20
Nicuşor Dan: Am promulgat în această dimineaţă legea privind pensiile magistraţilor
Preşedintele Nicuşor Dan a anunţat, vineri, că a promulgat legea privind pensiile magistraţilor, în urma publicării în Monitorul […]
09:10
MedLife atinge 630 milioane euro cifră de afaceri pro-forma în 2025; Pierdere netă de 3,9 milioane de lei
Cifra de afaceri consolidată pro-forma a MedLife a atins peste 3,17 miliarde de Lei (aproximativ 630 milioane EUR), […]
09:10
Romgaz a înregistrat un profit net consolidat de 3,34 miliarde lei, în 2025, în creștere cu 4,39%
Romgaz a înregistrat un profit net consolidat în sumă de 3.346,61 milioane lei, în 2025, cu 4,39% mai […]
09:00
Purcari încheie 2025 cu venituri în creștere cu 14,3% și o marja EBITDA de 26%
Veniturile Grupului Purcari Wineries PCL au crescut cu 14,3% în 2025 față de anul precedent, până la 437,2 […]
09:00
Alexandru Stânean, Teraplast: Vom continua să ne extindem prin achiziții, dar am devenit mai atenți la modul în care filtrăm oportunitățile; Cred că avem șanse bune să materializăm un deal în următoarea perioadă
Grupul Teraplast va continua strategia de a se extinde prin achiziții, o tranzacție fiind posibili chiar în acest […]
08:50
Nuclearelectrica a raportat un profit net de 2.39 miliarde lei, în 2025, în creștere cu 40,4%
Nuclearelectrica (SNN) a raportat un profit net de 2.39 miliarde lei, în 2025, în creștere cu 40,4%, potrivit […]
08:40
Transgaz a raportat un profit net consolidat de 899,2 milioane lei, în 2025, de 2,2 ori mai mare față de 2024
Transgaz (TGN) a raportat un profit net consolidat de 899,2 milioane lei, în 2025, de 2,2 ori mai […]
08:30
AROBS raportează 448 milioane lei cifră de afaceri în 2025 și o creștere de 50% a profitului net, la 32 de milioane de lei
AROBS Transilvania Software (BVB: AROBS), cea mai mare companie antreprenorială de tehnologie listată la Bursa de Valori București, […]
08:30
Transelectrica a raportat un profit net de 328 milioane de lei, în 2025, în scădere cu 44%
Transelectrica (TEL) a raportat un profit net de 328 milioane de lei, în 2025, în scădere cu 44%, […]
08:30
Venituri în creștere cu 18% pentru AQUILA în 2025, într-un an marcat de presiuni fiscale și costuri în creștere
AQUILA (simbol bursier AQ), lider în servicii integrate de distribuție și logistică pentru piața bunurilor de larg consum […]
08:20
One United Properties înregistrează în 2025 o cifră de afaceri consolidată de 1,4 miliarde de lei și un profit brut de 509,3 milioane de lei
One United Properties (BVB: ONE) a înregistrat o cifră de afaceri consolidată preliminară de 1,4 miliarde de lei […]
08:20
Profitul net consolidat pentru 2025, la nivelul Grupului Banca Transilvania, a fost de 4,66 miliarde lei
Profitul net consolidat pentru întreg anul 2025, la nivelul Grupului Banca Transilvania, a fost de 4,66 miliarde lei […]
08:10
ANUNȚ privind Oferta Publică de Cumpărare a acțiunilor emise de LION CAPITAL S.A.
la prețul de 4,50 RON/acțiune aprobată prin Decizia Autorității de Supraveghere Financiară („ASF") nr. 215 din 25.02.2026 Emitent: […]
08:00
Disponibilitate rezultate financiare preliminare separate și consolidate 2025
ELECTROMAGNETICA S.A. informează acționarii și investitorii că Situațiile financiare preliminare separate și consolidate ale anului 2025, întocmite în […]
08:00
Infinity Capital Investments S.A. – Disponibilitate rezultate financiare preliminare individuale si consolidate pentru exerciţiul financiar 2025
Conform calendarului de comunicare financiară pentru anul 2026, Infinity Capital Investments S.A. prezintă rezultatele financiare preliminare individuale și […]
Acum 8 ore
07:20
Japonia: Premierul Takaichi se opune schimbării regulilor de succesiune imperială care exclud femeile
Sanae Takaichi, prima femeie care ocupă funcţia de premier al Japoniei, a afirmat vineri că se opune oricărei […]
06:40
BTA: Bulgaria se apropie de finalizarea unor etape cheie în construcţia Coridorului Vertical al Gazelor pe teritoriul său
Miniștrii energiei din Statele Unite, Grecia și alte 11 țări europene au convenit să consolideze securitatea aprovizionării cu […]
06:40
Italia cere suspendarea pieţei certificatelor de poluare (ETS), până la revizuirea şi reformarea acesteia
Ministrul italian al Industriei, Adolfo Urso, a solicitat joi suspendarea sistemului UE de comercializare a certificatelor de poluare […]
06:40
MET Group şi Shell au semnat un Memorandum de Înţelegere pentru GNL din Statele Unite
MET International AG, divizia de trading şi wholesale a MET Group, şi Shell Global LNG Limited au semnat […]
06:40
SUA: Vance spune că nu există "nicio şansă" ca un atac împotriva Iranului să declanşeze un război prelungit
Vicepreşedintele american JD Vance a declarat joi că "nu există nicio şansă" ca un atac împotriva Iranului să […]
06:30
Grindeanu: Doresc ca Portul Constanţa să fie principalul hub în procesul de reconstrucţie în care sperăm să intre Ucraina
Liderul PSD, Sorin Grindeanu, a declarat joi, la Năvodari, că îşi doreşte ca Portul Constanţa să devină principalul […]
06:30
06:30
Oana Ţoiu: România a primit cel de-al 21-lea aviz al OCDE din cele 25 necesare
România a primit cel de-al 21-lea aviz al OCDE din cele 25 necesare, de la Comitetul pentru pieţe […]
06:30
Un summit pentru prom
Franţa, împreună cu Agenţia Internaţională pentru Energie Atomică (AIEA), va organiza pe 10 martie la Paris un summit […] The post Un summit pentru promovarea energiei nucleare ca soluţie de decarbonizare va fi organizat la Paris appeared first on Financial Intelligence.
06:30
SUA au prelungit termenul limită pentru vânzarea activelor externe ale Lukoil până la 1 aprilie # Financial Intelligence
Statele Unite au încetinit procedurile pentru vânzarea activelor internaţionale ale gigantului petrolier rus Lukoil, cu scopul de a […] The post SUA au prelungit termenul limită pentru vânzarea activelor externe ale Lukoil până la 1 aprilie appeared first on Financial Intelligence.
06:30
Producţia excedentară de electricitate din Franţa a dus preţurile la cel mai scăzut nivel de după 2020 # Financial Intelligence
Preţurile energiei electrice în Franţa au scăzut la cel mai redus nivel din ultimii şase ani, deoarece producţia […] The post Producţia excedentară de electricitate din Franţa a dus preţurile la cel mai scăzut nivel de după 2020 appeared first on Financial Intelligence.
06:20
Ședință de Guvern: Măsuri pentru reducerea riscului de neplată a accizelor și TVA cu preponderență la produsele energetice – pe agendă # Financial Intelligence
Guvernul se reunește, vineri, în ședință pentru a discuta mai multe acte normative care vizează, printre altele, modificări […] The post Ședință de Guvern: Măsuri pentru reducerea riscului de neplată a accizelor și TVA cu preponderență la produsele energetice – pe agendă appeared first on Financial Intelligence.
06:20
Bolojan, despre decarbonizare: E importantă respectarea jaloanelor PNRR, dar să ne asigurăm și că sistemul energetic funcționează stabil # Financial Intelligence
Premierul Ilie Bolojan a declarat că este esențial ca România să respecte jaloanele și angajamentele asumate prin PNRR, […] The post Bolojan, despre decarbonizare: E importantă respectarea jaloanelor PNRR, dar să ne asigurăm și că sistemul energetic funcționează stabil appeared first on Financial Intelligence.
Acum 24 ore
19:30
Premier Energy Group: Profitul net normalizat ilustrativ a ajuns la 66 de milioane de euro, în 2025, în creștere cu 57% # Financial Intelligence
Premier Energy Group, o companie integrată vertical de utilități și infrastructură, lider în Europa de Sud-Est și listată […] The post Premier Energy Group: Profitul net normalizat ilustrativ a ajuns la 66 de milioane de euro, în 2025, în creștere cu 57% appeared first on Financial Intelligence.
19:30
Drone în proximitatea frontierei de stat cu Ucraina, în urma unui nou atac aerian lansat de Federația Rusă asupra porturilor ucrainene de la Dunăre (MApN); aeronave F-16, ridicate în aer # Financial Intelligence
Radarele MApN au semnalat joi, 26 februarie, prezența unei drone în proximitatea frontierei de stat cu Ucraina, în […] The post Drone în proximitatea frontierei de stat cu Ucraina, în urma unui nou atac aerian lansat de Federația Rusă asupra porturilor ucrainene de la Dunăre (MApN); aeronave F-16, ridicate în aer appeared first on Financial Intelligence.
19:20
Hidroelectrica raportează un profit net de 3,3 miliarde lei, în 2025, cu 20% sub anul 2024, dar cu 10% peste bugetul rectificat # Financial Intelligence
Hidroelectrica raportează un profit net de 3,3 miliarde lei, în 2025, cu 20% sub anul 2024, dar cu […] The post Hidroelectrica raportează un profit net de 3,3 miliarde lei, în 2025, cu 20% sub anul 2024, dar cu 10% peste bugetul rectificat appeared first on Financial Intelligence.
19:10
Conpet a înregistrat un profit net de 53,69 milioane lei, în 2025, în creștere cu 8,9% # Financial Intelligence
CONPET S.A. a realizat în anul 2025 o cifra de afaceri de 545,54 milioane lei, în creștere cu […] The post Conpet a înregistrat un profit net de 53,69 milioane lei, în 2025, în creștere cu 8,9% appeared first on Financial Intelligence.
19:10
Cris-Tim încheie 2025 cu o cifră de afaceri preliminară de 1,2 miliarde de lei (+3% față de anul precedent) și profit net de 110 milioane de lei (+26%) # Financial Intelligence
Cris-Tim Family Holding raportează venituri preliminare de 1.155,6 milioane de lei pentru 2025, marcând o creștere de 3% […] The post Cris-Tim încheie 2025 cu o cifră de afaceri preliminară de 1,2 miliarde de lei (+3% față de anul precedent) și profit net de 110 milioane de lei (+26%) appeared first on Financial Intelligence.
18:30
Inițiativa celor Trei Mări – coloana vertebrală a Europei în noua axă strategică Nord–Sud # Financial Intelligence
România, partener-cheie în noua arhitectură strategică a Inițiativei celor Trei Mări Inițiativa celor Trei Mări devine coloana vertebrală […] The post Inițiativa celor Trei Mări – coloana vertebrală a Europei în noua axă strategică Nord–Sud appeared first on Financial Intelligence.
18:20
Bitdefender: Imaginea lui Mugur Isărescu și Florin Talpeș, folosită într-o înșelătorie online cu investiții # Financial Intelligence
Specialiștii în securitate informatică de la Bitdefender au depistat o nouă înșelătorie online menită să convingă utilizatorii din […] The post Bitdefender: Imaginea lui Mugur Isărescu și Florin Talpeș, folosită într-o înșelătorie online cu investiții appeared first on Financial Intelligence.
18:20
