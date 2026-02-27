„Nu mă mai ia nimeni, am ajuns o pată neagră” Un jucător de la Păulești rupe tăcerea despre ancheta meciurilor trucate
Golazo.ro, 27 februarie 2026 14:20
Un fotbalist care a evoluat la Păulești a vorbit pentru GOLAZO.ro, sub protecția anonimatului, despre scandalul meciurilor suspecte de trucare pentru pariuri.
Acum o oră
14:20
14:00
Europa și Conference League LIVE de la 14:00 și 15:00, tragerile la sorți ale optimilor » Emoții pentru Ionuț Radu, Răzvan Marin și Andrei Rațiu # Golazo.ro
Astăzi, la Nyon, în Elveția, este programată tragerea la sorți a optimilor de finală ale din Europa League și Conference League, ocazie cu care va fi stabilit și tabloul complet al celor două competiții.
Acum 2 ore
13:50
„Puțini înteleg asta” Portarul „Generației de Aur” a analizat situația lui Ștefan Târnovanu: „Se răsfrânge asupra lui” # Golazo.ro
Bogdan Stelea (58 de ani), fostul mare portar al naționalei României, a vorbit despre situația lui Ștefan Târnovanu (25 de ani), goalkeperul de la FCSB.
13:30
A plecat de la Rapid Giuleștenii au oficializat despărțirea + mesajul de adio: „Sper că am lăsat în urmă lucruri pozitive” # Golazo.ro
Rapid a anunțat, oficial, încheierea contractului cu Daniel Sandu. Acesta a ocupat funcția de director de scouting în Giulești.
13:20
Messi recunoaște: „Am fost un ignorant” Superstarul argentinian, autocritic: „Ce prost sunt, cum am pierdut timpul... Regret foarte mult” # Golazo.ro
La 38 de ani, Lionel Messi e un om și un fotbalist împlinit. A câștigat tot ce-și putea dori în carieră, iar acum, fără presiunea vreunui țel neatins, se poate bucura de viață. Dar are și un regret.
Acum 4 ore
12:50
Cristiano Ronaldo investește în fotbal Starul portughez a cumpărat 25% dintr-un cunoscut club din Spania: „Vreau să lucrez cu echipa asta” # Golazo.ro
Cristiano Ronaldo (41 de ani), superstarul portughez al celor de la Al-Nassr, a achiziționat 25% din acțiunile clubului Almeria, formație ce ocupă locul 3 în La Liga 2.
12:30
Eric vs Firmino Povestea transferului ratat în Bundesliga: „N-au rămas cu mine...” + laudele lui Tuchel: „Trebuie să avem grijă la Eric” # Golazo.ro
Eric de Oliveira (40 de ani) a povestit la podcastul TOP LEVEL, realizat de jurnaliștii GOLAZO.ro Cătălin Țepelin și Dan Udrea, despre cum a ajuns, la un moment dat pe lista lui Hoffenheim, alături de Roberto Firmino (34 de ani).
12:20
Liga Campionilor LIVE de la 13:00, tragerea la sorți a optimilor de finală » Aflăm tabloul complet din fazele eliminatorii # Golazo.ro
Astăzi, la Nyon, în Elveția, are loc tragerea la sorți a optimilor de finală din Liga Campionilor, ocazie cu care se va stabili și tabloul complet al fazelor eliminatorii.
12:00
Dan Udrea scrie, pe GOLAZO.ro, despre declinul fotbalului din România în Europa.
11:50
„Nu e un lucru pozitiv” Unul dintre liderii lui Dinamo a trecut printr-o schimbare radicală: „Am înțeles că nu dă bine, mai ales la televizor” # Golazo.ro
Raul Opruț, 28 de ani, are o perioadă excelentă la Dinamo și povestește cum și-a schimbat atitudinea începând cu acest sezon
11:30
Ilie Stan a revenit pe bancă FOTO. Poza bizară cu care a fost prezentat antrenorul la noua sa echipă. „Ilie Stan”, recreat cu AI? # Golazo.ro
Ilie Stan (58 de ani) a semnat cu Saham Club, formație ce ocupă locul 8 în Oman.
11:20
PAOK, eliminată din Europa League Răzvan Lucescu știe ce a făcut diferența în parcursul echipei sale: „Am plătit pentru asta” # Golazo.ro
CELTA VIGO - PAOK 1-0 (2-1, în tur). Răzvan Lucescu (57 de ani) a vorbit despre eliminarea echipei sale din Europa League.
11:10
Biletul Zilei Xbets.ro pentru vineri, 27 februarie 2026, este compus din 3 evenimente din fotbal. Am ales selecții din meciurile FC Hermannstadt vs FC Botoșani, U Cluj vs Oțelul Galați și Strasbourg vs Lens.
Acum 6 ore
10:50
Leo Messi, atacat pe teren! FOTO. Momentul în care un fan îl ia în brațe și îl doboară. Totul a pornit de la un agent de securitate prea zelos # Golazo.ro
Lionel Messi a fost doborât la pământ pentru scurt timp de un fan și de un agent de securitate într-un meci amical disputat joi seara, în Puerto Rico.
10:30
Accidentare înfiorătoare FOTO. Căpitanul lui Nottingham Forest și-a dislocat degetul în meciul cu Fenerbahce. Televiziunea a decis să nu difuzeze reluarea! # Golazo.ro
Ryan Yates (28 de ani), căpitanul celor de la Nottingham Forest, a suferit o accidentare gravă în primele minute ale meciului retur cu Fenerbahce, 1-2 (3-0, în tur).
10:00
U Cluj, reacție fermă Anunțul lui Radu Constantea, după ce la meciul cu Oțelul a fost delegat un arbitru cu legături de familie cu un oficial de la FCSB # Golazo.ro
Radu Constantea (42 de ani), președintele celor de la U Cluj, a reacționat după ce CCA l-a delegat pe Iulian Dima în camera VAR la meciul cu Oțelul.
10:00
Polivalenta OZN din România FOTO: Imagini spectaculoase. În ce stadiu sunt lucrările, cât a costat și cine plătește # Golazo.ro
Cea mai mare Sala Polivalentă din România prinde contur. Lucrările au avansat, iar stadiul fizic general al construcției a ajuns la 65%, după cum anunță constructorul.
09:40
„Vreau să mă retrag de la Dinamo” Momentul care l-a convins pe Raul Opruț că locul lui e în alb-roșu: „I-am bătut și chiar i-am spus unui prieten atunci” # Golazo.ro
Fundașul dinamovist Raul Opruț, 28 de ani, are un sezon excelent, cu 6 goluri și 2 assisturi, și este unul dintre cei mai apreciați fotbaliști ai „câinilor”
09:00
„Voiau să mă sancționeze” De ce a decis Radu Naum să părăsească televiziunea publică: „Alea erau niște imagini colosale” # Golazo.ro
Invitat de curând la podcastul TOP LEVEL, realizat de jurnaliștii GOLAZO.ro Cătălin Țepelin și Dan Udrea, Radu a vorbit despre un episod tensionat din cariera sa
Acum 24 ore
23:40
Inter, țintă de la Real Madrid Ce jucător al „galacticilor” ar putea ajunge sub comanda lui Cristi Chivu # Golazo.ro
Rodrygo (25 de ani), atacantul lui Real Madrid, ar putea ajunge la Inter, echipa antrenată de Cristi Chivu (45 de ani), în această vară.
23:40
„A fost decizia lui” Victor Angelescu a confirmat o plecare de la Rapid: „Am aceptat. Avem variante de înlocuitor” # Golazo.ro
Victor Angelescu (41 de ani), președintele Rapidului, a confirmat plecarea directorului departamentului de scouting, Daniel Sandu (33 de ani), la Toulouse.
23:40
Frică de Mondial De ce se tem federațiile europene că vor pierde bani la turneul final. Problema e în SUA # Golazo.ro
FIFA se laudă că are cele mai mari premii la Mondial, dar 10 federații europene cred că vor ieși în pierdere față de turneul final precedent, în Qatar 2022. Cauzele neliniștii continentale se leagă de Statele Unite
22:40
„A fost o pedeapsă triplă” Starul care a lipsit de la Cupa Africii, atac la adresa Federației: „Eu sunt victima și tot eu trebuie să mă scuz?” # Golazo.ro
Nicolas Pepe, jucătorul echipei Villarreal, a vorbit despre absența sa de la Cupa Africii pe Națiuni. Fotbalistul deplânge lipsa de sprijin din partea Federației Ivoriene.
22:30
Cu tricoul la gură FOTO. Imagini puternice în Brazilia: gestul făcut de Corinthians împotriva abuzurilor rasiste la adresa lui Vinicius # Golazo.ro
Jucătorii de la Corinthians au protestat împotriva rasismului la începutul partidei de campionat, în contextul scandalului dintre Vinicius (25 de ani) și Gianluca Prestianni (20 de ani).
22:20
„A fost mai mult o sperietură” Veste importantă pentru FCSB, înaintea meciului capital cu UTA Arad # Golazo.ro
Florin Tănase (31 de ani), unul dintre liderii vestiarului de la FCSB, va putea juca în partida cu UTA Arad, meci de maximă importanță în ceea ce privește șansele campioanei României de a se califica în play-off.
21:40
„Îl așteptăm la antrenament” Președintele clubului la care e legitimat Gabi Matei a vorbit despre acuzațiile care i-au fost aduse fostului jucător de la FCSB # Golazo.ro
Mugurel Bîrziloiu, președintele de la CSO Vălenii de Munte, echipa la care este legitimat acum Gabi Matei (36 de ani), unul dintre fotbaliștii reținuți pentru trucare de meciuri, a vorbit despre scandalul care a izbucnit în Liga 3.
21:20
Continuă jignirile la adresa lui Vinicius Fratele lui Otamendi, postare oribilă + Gestul lui Prestianni împotriva unui coleg care e fan Vini # Golazo.ro
Fratele lui Nicolas Otamendi , Gabriel, ar fi postat pe rețelele de socializare o imagine rasistă la adresa lui Vinicius.
20:50
„Sincer, nu mă așteptam” Jucătorul care ar putea evolua pentru Rapid în play-off » Victor Angelescu: „Am vorbit mult cu el” # Golazo.ro
Victor Angelescu (41 de ani), președintele Rapidului, a anunțat revenirea lui Borisav Burmaz (24 de ani), atacantul accidentat grav în cantonamentul din vara trecută.
20:40
„Am adoptat doi negri!” Explicații halucinante ale fanului care a făcut salutul nazist pe «Bernabeu»: „Înmormântarea și coroana mea sunt deja comandate” # Golazo.ro
Reacție incredibilă a suporterului Real Madrid care a fost expulzat de pe „Santiago Bernabeu” pentru că a făcut salutul nazist înainte de meciul cu Benfica Lisabona.
20:30
„O lună, maximum” Noi vești privind startul lucrărilor la stadionul din Constanța » Ce se întâmplă cu Sala Polivalentă din oraș # Golazo.ro
Vergil Chițac, primarul municipiului Constanța, a venit cu detalii legate de startul lucrărilor la noul stadion „Gheorghe Hagi”.
20:20
„Trebuie să primeze ce faci pe teren” Alexandru Chipciu, după declarația controversată dată de Gino Iorgulescu + Ce spune despre un nou caz „Valiza” # Golazo.ro
Alexandru Chipciu (36 de ani), fundașul Universității Cluj, echipă aflată în luptă cu FCSB pentru un loc în play-off, a comentat declarația lui Gino Iorgulescu (69 de ani), președintele LPF, cu privire la posibila calificare a campioanei în TOP 6.
19:50
„Nu ne mai prezentăm!” Laurențiu Reghecampf, scandal pe teme religioase în Rwanda: „Nu ne mai prezentăm!” # Golazo.ro
Laurențiu Reghecampf (50 de ani) a amenințat cu neprezentarea echipei sale la următoarea etapă din campionatul Rwandei. Motivul, în rândurile de mai jos.
19:40
Replică pentru Alibec Gigi Becali, despre fostul atacant de la FCSB: „A luat 450.000 de euro și a jucat 20 de minute” # Golazo.ro
Gigi Becali (67 de ani), patronul FCSB, a venit cu un răspuns pentru Denis Alibec (35 de ani), atacantul celor de la Farul Constanța.
19:10
„Gino are dreptate” Valeriu Iftime îi ia apărarea lui Gino Iorgulescu, dar își dorește FCSB în play-out: „Hai să fim serioși!” # Golazo.ro
Valeriu Iftime, patronului clubului FC Botoșani, îi ia apărarea lui Gino Iorgulescu, după ce președintele LPF a precizat că o posibilă absență a celor de la FCSB în play-off ar afecta celelalte cluburi din Top 6.
18:50
„Nu am vrut să fiu un idiot nenorocit” Coșmarul Stelei din 2006 a ajuns în spatele tejghelei: „Nu mi-a plăcut niciodată faima” # Golazo.ro
Mark Viduka, fost atacant important în Premier League, a vorbit despre afacerea sa. Australianul s-a retras din fotbal în 2009, iar de atunci a stat departe de lumina reflectoarelor.
18:40
Se fac pași mari în procesul de demolare a vechiului stadion Dinamo, din „Ștefan cel Mare”.
18:40
Pancu cere pedepse mari Antrenorul lui CFR, reacție categorică în scandalul pariurilor: „Privarea de libertate!” + Despre ce meciuri spune Chipciu că sunt «cu cântec» # Golazo.ro
Daniel Pancu (48 de ani), antrenorul clubului CFR Cluj, cere pedepse mari pentru cei implicați în trucarea meciurilor.
18:20
Dinamoviștii, mesaj categoric Ce a transmis Peluza „Cătălin Hîldan” despre un posibil noncombat cu FC Argeș # Golazo.ro
Peluza „Cătălin Hîldan” Dinamo a transmis un mesaj referitor la ultimele două meciuri ale sezonului regulat, cu doar câteva zile înainte de partidele decisive pentru calificarea în play-off-ul Ligii 1.
18:10
Noi detalii în scandalul pariurilor Ce se va întâmpla cu membrii echipei CS Păulești care au fost reținuți de autorități # Golazo.ro
Parchetul din județul Prahova a luat primele măsuri după ce Ministerul Afacerilor Interne a anunțat, miercuri, că patru persoane au fost reținute, ca urmare a celor 34 de percheziții din mai multe județe din țară.
17:50
Conference League LIVE de la 19:45, Fiorentina - Jagiellonia și alte trei partide. Echipele calificate în optimi se decid în această seară! # Golazo.ro
Fiorentina - Jagiellonia și alte trei partide se joacă astăzi, de la ora 19:45, în returul din play-off-ul din Conference League.
17:50
Europa League Celta Vigo - PAOK, live de la 22:00 » Astăzi se decid echipele calificate în optimi # Golazo.ro
Patru partide se joacă astăzi în play-off-ul pentru calificarea în optimile Europa League, de la 19:45, respectiv alte patru de la 22:00.
17:10
„Sunt 3-4 peste nivelul lui” Un oficial FRF vorbește despre varianta Zeljko Kopic pe banca naționalei: „E bun, dar aș prefera un român” # Golazo.ro
Vlad Munteanu (45 de ani), director sportiv al FRF, nu crede că Zeljko Kopic (48 de ani) este o soluție bună pentru banca tehnică a naționalei României, în ciuda parcursului bun al lui Dinamo.
16:50
Ce interes au Vassaras și Kovacs în Arabia Saudită? Concluzie șoc: România și arbitrul ei nr. 1 sunt principalii prestatori de servicii în liga de miliarde a saudiților # Golazo.ro
Din cele peste 200 de meciuri din campionatul Arabiei Saudite, peste 25% au fost oficiate de arbitri străini. România e cap de listă! Italia și Anglia nu apar deloc!
16:40
Veste proastă pentru Dinamo Starul „dulăilor” și al naționalei României se operează! Va fi indisponibil multe luni # Golazo.ro
Ionuț Iancu (32 de ani), portarul celor de la CS Dinamo și al echipei naționale a României, a confirmat că va fi indisponibil până la finalul sezonului.
16:30
16:20
Le-a filmat la dușuri și în vestiar! Caz scandalos în fotbalul austriac. Victimele, furioase după sentință: „Au fost și minore” # Golazo.ro
Furie în Austria, după ce oficialul clubului Altach a fost condamnat după ce instalase camere secrete pentru a le urmări pe jucătoarele echipei sale la dușuri, în vestiar și sala de sport
16:10
Adi Petre, audiat VIDEO. Fostul atacant de la FCSB a dat declarații în dosarul meciurilor aranjate: „Am ratat pentru că am fost eu slab, nu mi-a zis nimeni” # Golazo.ro
Adrian Petre (28 de ani), fostul atacant al celor de la FCSB sau Farul Constanța, s-a prezentat la sediul FRF pentru a fi audiat în scandalul paiurilor ilegale de la CS Păulești.
15:40
Liga 2, etapa #19 LIVE de la ora 17:30, Steaua - CSM Slatina » Programul complet + clasamentul la zi # Golazo.ro
Duelul dintre Steaua și CSM Slatina deschide etapa #19 din Liga 2, cu începere de la ora 17:30.
15:20
În ciuda valului de „hate”, firmele legale de pariuri nu sunt beneficiarele meciurilor aranjate, precum cele trucate în dosarul care a erupt recent în Prahova, la echipa CS Păulești, din Liga 3.
15:10
„O glumă de prost gust” Naționala de hochei feminin a SUA iese la atac după ironiile lui Trump: „Umbrește succesul nostru” » Reacție și din echipa masculină # Golazo.ro
Hilary Knight (36 de ani), căpitanul echipei feminine de hochei pe gheață a SUA, care a câștigat medalia de aur la Jocurile Olimpice de iarnă de la Milano-Cortina, nu s-a ferit să spună ce gândește când a fost întrebată despre comentariile lui Donald Trump (79 de ani).
