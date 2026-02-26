Ce interes au Vassaras și Kovacs în Arabia Saudită? Concluzie șoc: România și arbitrul ei nr. 1 sunt principalii prestatori de servicii în liga de miliarde a saudiților

Golazo.ro, 26 februarie 2026 16:50

Din cele peste 200 de meciuri din campionatul Arabiei Saudite, peste 25% au fost oficiate de arbitri străini. România e cap de listă! Italia și Anglia nu apar deloc!

• • •

Acum 15 minute
17:10
„Sunt 3-4 peste nivelul lui” Un oficial FRF vorbește despre varianta Zeljko Kopic pe banca naționalei: „E bun, dar aș prefera un român” Golazo.ro
Vlad Munteanu (45 de ani), director sportiv al FRF, nu crede că Zeljko Kopic (48 de ani) este o soluție bună pentru banca tehnică a naționalei României, în ciuda parcursului bun al lui Dinamo.
Acum o oră
16:50
16:40
 Veste proastă pentru Dinamo Starul „dulăilor” și al naționalei României se operează! Va fi indisponibil multe luni Golazo.ro
Ionuț Iancu (32 de ani), portarul celor de la CS Dinamo și al echipei naționale a României, a confirmat că va fi indisponibil până la finalul sezonului.
16:30
„S-au certat după ce și-au dat autogol” Dezvăluiri despre blatul pentru pariuri care a dus la deschiderea „Dosarului Păulești” Golazo.ro
Acum 2 ore
16:20
Le-a filmat la dușuri și în vestiar! Caz scandalos în fotbalul austriac. Victimele, furioase după sentință: „Au fost și minore” Golazo.ro
Furie în Austria, după ce oficialul clubului Altach a fost condamnat după ce instalase camere secrete pentru a le urmări pe jucătoarele echipei sale la dușuri, în vestiar și sala de sport
16:10
Adi Petre, audiat VIDEO. Fostul atacant de la FCSB a dat declarații în dosarul meciurilor aranjate: „Am ratat pentru că am fost eu slab, nu mi-a zis nimeni” Golazo.ro
Adrian Petre (28 de ani), fostul atacant al celor de la FCSB sau Farul Constanța, s-a prezentat la sediul FRF pentru a fi audiat în scandalul paiurilor ilegale de la CS Păulești.
15:40
Liga 2, etapa #19 LIVE de la ora 17:30, Steaua - CSM Slatina  » Programul complet + clasamentul la zi Golazo.ro
Duelul dintre Steaua și CSM Slatina deschide etapa #19 din Liga 2, cu începere de la ora 17:30.
Acum 4 ore
15:20
Cătălin Tolontan Cine pariază pe Liga 3? Golazo.ro
În ciuda valului de „hate”, firmele legale de pariuri nu sunt beneficiarele meciurilor aranjate, precum cele trucate în dosarul care a erupt recent în Prahova, la echipa CS Păulești, din Liga 3.
15:10
„O glumă de prost gust” Naționala de hochei feminin a SUA iese la atac după ironiile lui Trump: „Umbrește succesul nostru” » Reacție și din echipa masculină Golazo.ro
Hilary Knight (36 de ani), căpitanul echipei feminine de hochei pe gheață a SUA, care a câștigat medalia de aur la Jocurile Olimpice de iarnă de la Milano-Cortina, nu s-a ferit să spună ce gândește când a fost întrebată despre comentariile lui Donald Trump (79 de ani).
14:40
„Suntem vinovați” Mihai Stoica a dezvăluit motivul pentru care FCSB este aproape să rateze play-off-ul: „Prea multe contra noastră” Golazo.ro
Mihai Stoica (60 de ani), președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, a numit principalul motiv pentru care roș-albaștrii sunt aproape de a rata accesul în play-off.
14:20
Djokovic vs Alcaraz ține piept fotbalului Comparația audiențelor TV dintre Liga 1 și evenimente tari din alte sporturi. Unde sunt handbalul, rugby-ul și finala de hochei de la JO Golazo.ro
Analiza e pentru primele două luni din 2026 și are un câștigător detașat: campionatul de fotbal din România.
13:40
„Zici că-i Procesul Etapei la palat”  VIDEO. Denis Alibec, replică fabuloasă pentru Becali: „Să cumpere toată Liga 1 și să joace FIFA cu noi” Golazo.ro
Denis Alibec (35 de ani), atacantul celor de la Farul, i-a dat o replică acidă lui Gigi Becali (67 de ani), patronul celor de la FCSB.
Acum 6 ore
13:20
„Crimele Rusiei sunt mușamalizate” Furie în Ucraina după ultima decizie a Comitetul Paralimpic Internațional: „O scenă pentru propagandă!” Golazo.ro
Matvii Bidnyi (46 de ani), ministrul ucrainean al Sportului, a criticat Comitetul Paralimpic Internațional după ce au fost ridicate restricțiile sportivilor din Rusia și Belarus.
13:10
3 jocuri de foc în UCL! Se anunță supermeciuri în „optimile” Ligii Campionilor » Ce forțe s-ar putea înfrunta. Când e tragerea Golazo.ro
UEFA va stabili vineri după-amiază tot programul pentru fazele eliminatorii ale Ligii Campionilor 2025-2026. Până în finala de la Budapesta, pe 30 mai
12:30
Gest șocant pe „Bernabeu” Ce a făcut un fan al lui Real în meciul cu Benfica și cum a reacționat clubul madrilen » Courtois: „Să nu mai fim atât de proști!” Golazo.ro
Real Madrid a reacționat imediat după ce un suporter blanco a apărut în imaginile TV făcând un gest izbitor pe „Santiago Bernabeu”, în timpul meciului cu Benfica, din play-off-ul Ligii Campionilor
12:30
Pleacă și Gnahore? Mijlocașul lui Dinamo, mesaj ferm despre  viitorul său: „Atunci putem să tragem linie” Golazo.ro
Eddy Gnahore (32 de ani), mijlocașul francez al lui Dinamo a vorbit despre viitorul său, în condițiile în care se află în ultimele luni de contract cu formația din „Ștefan cel Mare”.
12:10
„Am avut niște veri grozave cu cocaină” Un dublu campion cu LA Lakers, dezvăluiri șocante: „Am început să consum la 14 ani” » Susține că a fost otrăvit! Golazo.ro
11:30
„Am fost șocat. Nu are voie!” Victor Angelescu iese la atac după declarațiile lui Gino Iorgulescu: „Să țină pentru el propriile păreri” Golazo.ro
Victor Angelescu (41 de ani), președintele și acționarul minoritar de la Rapid, a reacționat la declarațiile lui Gino Iorgulescu (69 de ani).
Acum 8 ore
11:10
Biletul Zilei XBets.ro   joi, 26 februarie – cota 3.47 din Europa și Conference League Golazo.ro
Astăzi se vor stabili echipele care vor accede în optimile de finală UEFA Europa League și Conference League din Play-off. Din cele 16 meciuri azi din cupele europene am selectat 3 pentru a construi Biletul Zilei XBets.ro.
11:10
Cristiano Ronaldo, la borna 965 VIDEO.  Portughezul a fost din nou decisiv pentru Al Nassr » A inventat o nouă celebrare! Fanii au reacționat imediat Golazo.ro
AL NAJMA - AL NASSR 0-5. Cristiano Ronaldo (41 de ani) a reușit un gol și o pasă decisivă în victoria lejeră a echipei sale în fața ultimei clasate din Arabia Saudită.
10:30
Mourinho i-a păcălit pe toți Suspendat de UEFA, „The Special One” a urmărit meciul cu Real Madrid dintr-un loc inedit + Portughezul, record șocant Golazo.ro
REAL MADRID - BENFICA 2-1 (1-0, în tur). Jose Mourinho (63 de ani), antrenorul oaspeților, a luat o decizie care a uimit pe toată lumea.
09:50
Billel Omrani a semnat Fostul atacant de la FCSB și CFR Cluj revine în România: „Îi acord o șansă” Golazo.ro
Billel Omrani (32 de ani), fostul atacant al celor de la FCSB sau CFR Cluj, va evolua cel puțin până în vară la Concordia Chiajna.
09:30
Kovacs, acuzat! Antrenorul lui Monaco, tir asupra arbitrului după 2-2 cu PSG. Fanii vorbesc de „mită”, „valize” și „corupție”! Cine îl apără pe român Golazo.ro
Istvan Kovacs l-a eliminat în trei minute (55-58) pe Coulibaly, jucătorul lui Monaco, la 1-0 pentru echipa sa în deplasarea de la Paris, în returul play-off-ului Ligii. S-a terminat 2-2, PSG s-a calificat și a ieșit scandal
Acum 12 ore
09:10
„Le răspundeam «cra, cra!»” Eric de Oliveira și-a aruncat un coleg în râu, după un derapaj rasist: „Nu s-a mai luat de mine niciunul” Golazo.ro
Eric de Oliveira, 40 de ani, a fost invitat la podcastul TOP LEVEL, realizat de jurnaliștii GOLAZO.ro Cătălin Țepelin și Dan Udrea, și a vorbit despre episoadele de rasism trăite la Mediaș
Acum 24 ore
00:10
Kovacs, la pământ! Arbitrul român a căzut după o ciocnire cu Joao Neves și i-a aruncat o privire ucigătoare portughezului Golazo.ro
Meci dificil pentru Istvan Kovacs la PSG - AS Monaco, în play-off-ul Ligii Campionilor
25 februarie 2026
23:40
Vor să elimine jocurile de noroc Primarul anunță schimbări majore în oraș: „Le vom interzice definitiv” Golazo.ro
Mario De Mezzo, primarul Slatinei, a anunțat, miercuri, că în prima ședință a Consiliului Local va propune scoaterea din oraș a tuturor sălilor de jocuri de noroc.
22:50
 „Se întâmplă și la Liga 2” Sorin Cârțu, despre scandalul meciurilor trucate: „Nu sunt condiții, frate!” Golazo.ro
Sorin Cârțu, președintele onorific al Universității Craiova, a vorbit despre scandalul legat de pariuri care a izbucnit în fotbalul românesc.
22:40
Cât va lipsi Bogdan Andone  Predeapsa primită de antrenorul lui FC Argeș, după conflictul cu Istvan Kovacs Golazo.ro
Bogdan Andone (51 de ani), antrenorul lui FC Argeș, și-a aflat pedeapsa după eliminarea de la meciul cu Farul Constanța, scor 1-0 pentru formația argeșeană.
22:30
Veszprem - Dinamo 35-28  „Dulăii” au început meciul ca din tun, dar au înregistrat al 11-lea eșec în Liga Campionilor Golazo.ro
CS Dinamo a pierdut meciul cu Veszprem cu scorul de 28-35, în etapa #12 a Ligii Campionilor la Handbal Masculin.
22:20
„Ar putea fi o catastrofă” Alarmă în orașele americane ale Mondialului. N-au intrat banii pentru securitatea CM 2026 Golazo.ro
Directorii regionali ai Comitetului de Organizare pentru Mondial se plâng că blocajele, întârzierile plăților federale ar putea provoca probleme mari în timpul turneului final
22:10
Sold-out la UTA - FCSB Fanii au cumpărat toate biletele în timp-record » S-a stat la coadă! Golazo.ro
UTA Arad a vândut toate biletele pentru partida cu FCSB, meci din etapa #29 a Ligii 1.
22:00
Cluj Arena trece pe „verde” CJ Cluj are planuri mărețe cu stadionul Universității » Investiție de peste 13 milioane de euro Golazo.ro
Investiție de aproximativ 13,5 milioane de euro la stadionul Cluj Arena. Detalii despre inițiativa Consiliului Județean Cluj, în rândurile de mai jos.
21:40
„Secundul” lui Gino reacționează  Justin Ștefan, despre declarațiile președintelui LPF: „Integritatea competiției trebuie să fie  prioritatea absolută” Golazo.ro
Justin Ștefan, secretar general LPF, a reacționat după declarațiile șefului Ligii, Gino Iorgulescu
21:20
„Nu respectă niște reguli”  Adrian Porumboiu nu-l menajează pe Kyros Vassaras: „Greșelile au fost evidente” » Ar trebui înlocuit șeful CCA? Golazo.ro
Adrian Porumboiu, fost arbitru FIFA, a vorbit despre greșelile de arbitraj din ultima perioadă din Liga 1, dar și despre Kyros Vassaras, președintele CCA.
21:10
„A existat o discuție” Vor să ia unul dintre cei mai importanți jucători ai lui Chivu: „Sunt sigur că va juca la noi!” Golazo.ro
Contractul lui Hakan Calhanoglu cu Inter expiră vara viitoare, iar mijlocașul turc e dorit intens de Galatasaray
21:00
Primele măsuri în scandalul pariurilor Patru persoane au fost reținute. Despre cine este vorba: „Știau rezultatele dinainte” Golazo.ro
După apariția informațiilor potrivit cărora au fost efectuate 34 de mandate de percheziție domiciliară într-un dosar penal ce vizează înșelăciunea în domeniul pariurilor sportive, Ministerul Afacerilor Interne a oferit un comunicat cu privire la desfășurarea anchetei.
20:50
Pușcaș, debut întârziat  Kopic, despre  când va putea juca noul atacant al lui Dinamo: „Abia atunci va putea fi o opțiune” Golazo.ro
George Pușcaș, 29 de ani, a fost prezentat ieri la Dinamo, iar azi s-a antrenat pentru prima dată la baza de la Săftica
20:40
„Mi-am luat și al doilea serviciu” Fostul președinte de la Pandurii Tg. Jiu, nemulțumit de pensia sa: „Statul să ne dea banii înapoi” Golazo.ro
Marin Condescu, fostul președinte al clubului Pandurii Târgu Jiu, a venit cu detalii despre viața sa actuală, după ce a ieșit la pensie.
20:30
Protest al fanilor  Suporterilor echipei de tradiție nu le place stadionul ales pentru sezonul viitor: „Nu vreți în Vale? Atunci mergeți în deal!” Golazo.ro
Liderul din L2, Corvinul Hunedoara, și-a asigurat deja matematic locul în play-off și a stabilit și unde va evolua în cazul promovării
20:30
„Au altă mentalitate” Dioszegi, la 2 ani și jumătate după duelul cu Bodo/Glimt » Norvegienii fac spectacol în Champions, Sepsi joacă în Liga 2 Golazo.ro
Laszlo Dioszegi (54 de ani), finanțatorul lui Sepsi OSK, a vorbit despre calificarea lui Bodo/Glimt în optimile Ligii Campionilor, după victoria cu 5-2 la general în fața Interului lui Cristi Chivu (45 de ani).
20:00
„Chivu va trebui să dea explicații” Thierry Henry n-a avut milă de român, după eliminarea lui Inter din Liga Campionilor: „Apatic, fără intensitate” Golazo.ro
Thierry Henry, fostul mare atacant de la Arsenal și Barcelona, a vorbit despre eliminarea echipei Inter Milano din Liga Campionilor.
20:00
Îl acuză de provocare Argentinianul Prestianni se plânge de Vinicius. Ce susține că i-a zis brazilianul! Golazo.ro
Gianluca Prestianni, acuzat de rasism de Vinicius în meciul Benfica - Real, vrea să le spună anchetatorilor UEFA că extrema Madridului l-a provocat în timpul jocului. I-a zis ceva care l-a înfuriat
19:50
CFR Cluj, reclamată la FRF Andrea Mandorlini își cere restanțele financiare din ultimul mandat în Gruia Golazo.ro
Andrea Mandorlini (65 de ani), fost antrenor al celor de la CFR Cluj, a reclamat clubul ardelean la Federația Română de Fotbal, solicitând plata unor restanțe financiare rezultate din contractul avut cu gruparea din Gruia.
19:30
Cristian Geambașu Mârlanii Golazo.ro
Mitocănia sexistă nu are granițe, o ilustrează câteva evenimente recente
19:30
„Dani Coman ar trebui să tacă” Mihai Stoica, după declarațiile președintelui FC Argeș despre Gino Iorgulescu: „Asta vrea el, de fapt” Golazo.ro
Mihai Stoica l-a atacat dur pe Dani Coman, după reacția acestuia la declarația lui Gino Iorgulescu cu privire la posibila calificare a campioanei en-titre în play-off.
19:20
Ce se întâmplă la stadionul Dinamo Informații despre noua arenă: „Primăria Sectorului 2 a emis certificatul” Golazo.ro
Primăria Sectorului 2, care va cofinanța noua arenă „Dinamo”, din Ștefan cel Mare, a emis certificatul solicitat de Apa Nova, necesar pentru devierea rețelei de apă potabilă din zonă.
19:10
„Un moment important pentru fotbal”  Courtois și Arbeloa, despre cazul Vinicius - Prestianni: „UEFA are ocazia să transmită un mesaj clar” Golazo.ro
Thibaut Courtois, portarul echipei Real Madrid, a adus din nou în discuție scandalul din meciul tur cu Benfica, dintre Vinicius și Gianluca Prestianni.
18:50
„În Liga 1, cine urlă are de câștigat”  Gică Popescu, atac dur la adresa lui Istvan Kovacs: „Vine în țară și îi este frică” Golazo.ro
Gică Popescu, președintele clubului Farul, a răbufnit la adresa arbitrului Istvan Kovacs, după deciziile luate în meciul FC Argeș - Farul, 1-0.
18:40
UEFA a decis  Ce se întâmplă cu Gianluca Prestianni, după apelul făcut de Benfica Golazo.ro
UEFA a comunicat decizia referitoare la apelul Benficăi privind suspendarea lui Gianluca Prestianni (20 de ani), după ce argentinianul l-ar fi numit „maimuță” pe Vinicius Junior (25 de ani).
18:30
Șumudică vrea să câștige la „masa verde” Echipa românului a pierdut pe teren, dar mai are o speranță » Ce a reclamat după  meciul cu Al-Fateh Golazo.ro
Al-Okhdood, echipa antrenată de Marius Șumudică (54 de ani), ar urma să depună un memoriu, după înfrângerea cu Al-Fateh, scor 1-2, în restanța din etapa #10 a primei ligi saudite.
