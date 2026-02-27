Știri Radio Ujgorod – 27 februarie (seara)
Rador, 27 februarie 2026 15:20
Știri Radio Ujgorod – 27 februarie (seara)
• • •
Alte ştiri de Rador
Acum o oră
15:10
Decizia Uniunii Europene de a accelera aplicarea acordului de liber schimb cu blocul sud-american Mercosur a fost „o surpriză neplăcută”, a spus vineri președintele francez Emmanuel Macron, după ce președinta Comisiei Europene, Ursula Von Der Leyen, a declarat că UE va aplica provizoriu acordul. „Pentru Franța, este o surpriză, o surpriză neplăcută, iar pentru Parlamentul […]
Acum 2 ore
14:30
Convorbire telefonică a preşedintelui ucrainean Volodimir Zelenski cu premierul slovac Robert Fico # Rador
Administraţia prezidenţială de la Kiev a anunţat, vineri, că preşedintele Volodimir Zelenski poartă o discuție cu premierul Slovaciei, Robert Fico. „În acest moment, președintele vorbește cu premierul Slovaciei, Robert Fico. Președintele îl invită în Ucraina pentru a discuta toate problemele existente” – se arată într-un scurt mesaj transmis de preşedinţia ucraineană. RBC notează că pe […]
Acum 4 ore
12:50
Un parc fotovoltaic cu finanţare europeană va fi construit lângă Aeroportul „Henri Coandă” – Otopeni. Compania Naţională Aeroporturi Bucureşti a lansat licitaţia pentru proiectarea şi execuţia lui, precum şi pentru racordarea la uzina electrică a aeroportului. Va fi realizat şi un studiu de reflexie, astfel încât panourile să fie poziţionate fără a afecta vizibilitatea piloţilor […]
Acum 6 ore
10:40
Institutul Cultural Român marchează începutul primăverii printr-o serie de evenimente dedicate Mărțișorului, organizate în colaborare cu misiuni diplomatice, instituții culturale și parteneri locali din întreaga lume. Ateliere de creație, expoziții, proiecții, conferințe și momente artistice vor aduce în prim-plan valoarea simbolică și patrimoniul cultural al Mărțișorului, promovând dialogul intercultural și transmiterea tradițiilor românești. Mărţişorul a […]
10:20
Transportul public rutier şi feroviar din Germania a fost suspendat din cauza unei greve generale # Rador
Autobuzele, tramvaiele și trenurile din toată Germania au fost oprite vineri dimineața, după ce angajații din transportul public local au răspuns apelului sindicatului din sectorul public Verdi de a organiza o grevă în zilele de 27 și 28 februarie. Sindicatul Verdi urmărește să obțină un avantaj în negocierile privind condițiile de muncă, în special referitor […]
10:10
Bugetul de stat este pe excedent, cu aproape un miliard de lei, adică, 0,04 din PIB, arată primele date ale execuţiei bugetare pe luna ianuarie. Anunţul a fost făcut de ministrul finanţelor pentru agenţia Bloomberg, care a spus că rezultatul indică „un semnal clar de disciplină financiară”. Este pentru prima dată din 2019 cînd statul […]
10:10
Tulcenii din zona de graniţă cu Ucraina au fost avertizaţi despre posibilitatea căderii unor obiecte din spațiul aerian # Rador
Persoanele aflate în județul Tulcea de la zona de graniță cu Ucraina au primit în urmă cu 10 minute un al doilea mesaj RO-ALERT din această dimineață, după cel de la 7:15. În mesaj tulcenii sunt informați că există posibilitatea căderii unor obiecte din spațiul aerian, iar autoritățile le recomandă să își păstreze calmul și […]
10:10
Anul trecut au fost semnate noi acorduri de investiții, în medie, la fiecare trei zile și jumătate (Péter Szijjártó) # Rador
Anul trecut s-au încheiat acorduri privind noi investiții care vin în Ungaria, în medie, la fiecare trei zile și jumătate, cele mai multe investiții provenind din China pentru a treia oară consecutiv, dar un număr record de investiții au venit și din Statele Unite, a anunțat, joi, la Budapesta ministrul Afacerilor Externe și Comerțului. Potrivit […]
Acum 8 ore
08:10
EVENIMENTE INTERNE – Președinție * Eveniment de lansare a Registrului Naţional de Screening Neonatal şi a Programului Naţional de Screening şi Prevenţie, organizat de Ministerul Sănătăţii şi găzduit de Administraţia Prezidenţială, în cadrul seriei de manifestări „România în Lumină”. Participă Mirabela Grădinaru, partenera de viaţă a preşedintelui Nicuşor Dan, şi ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete – […]
Acum 12 ore
08:00
Următoarele negocieri de pace vor avea loc la începutul lunii martie, la Abu Dhabi (Volodimir Zelenski) # Rador
Preşedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a anunţat că următoarele negocieri de pace vor avea loc la începutul lunii martie, în Abu Dhabi. Într-un mesaj video transmis joi seară, liderul de la Kiev a declarat că a discutat de mai multe ori în cursul zilei cu negociatorii ucraineni Rustem Umierov şi David Arahamia, precum și cu reprezentanții […]
08:00
Primarii mai multor oraşe vor să interzică jocurile de noroc. Ei şi-au anunţat intenţia imediat după ce Guvernul, prin reforma administraţiei, le-a oferit autorităţilor locale dreptul de a autoriza sau nu funcţionarea acestor activităţi. Nicoleta Turcu. Reporter: Edilul din Rădăuți, Bogdan Loghin, a redactat deja proiectul de hotărâre prin care jocurile de noroc vor fi […]
06:20
DEUTSCHE WELLE, 26 februarie 2026 – În vreme ce premierul Ilie Bolojan e la Bruxelles și încearcă recuperarea tranșei de 230 de milioane de euro, PSD pune la cale strategia decapitării sale și speră să aibă sprijin din PNL. PSD crede că-și poate recupera electoratul care preferă acum AUR dacă îl dă jos pe Ilie […]
06:10
Desfășurată ieri (26 februarie), la Geneva, cea de-a treia rundă a tratativelor indirecte dintre Statele Unite și Iran se află pe prima pagină a ziarelor străine, iar rezultatul evenimentului a provocat diverse pronosticuri. Ziarul britanic The Guardian afirmă că, „potrivit declarațiilor unui consilier al șefului suprem al Iranului, Ayatollahul Ali Khamenei, un acord ar fi […]
Acum 24 ore
01:10
Şefa diplomaţiei române a deschis, joi, lucrările primei reuniuni a Comitetului Coordonatorilor Naţionali (comunicat MAE) # Rador
Ministrul Afacerilor Externe, Oana Ţoiu, a deschis lucrările primei reuniuni a Comitetului Coordonatorilor Naționali, eveniment care marchează debutul oficial al mandatului României de președinte în exercițiu al Inițiativei Central-Europene pentru anul 2026. Alături de secretarul general al organizației, Franco Dal Mas, Oana Ţoiu a prezentat obiectivele strategice ale României sub motto-ul „Mai aproape în regiune, […]
26 februarie 2026
22:50
Patru aeronave de luptă au decolat astăzi de urgență după ce radarele Ministerului Apărării Naționale au semnalat prezența a două drone în apropierea graniței cu Ucraina, în județul Tulcea. Doar una dintre drone a intrat pentru scurt timp în spațiul aerian național, precizează MAPN, care menționează că două din avioane sunt de tip F-16 din […]
21:20
Israelul a afirmat că forțele sale au lovit ținte Hezbollah în Liban. Într‑un comunicat, armata a spus că a atacat opt ținte în Valea Bekaa, în estul Libanului. Israelul a precizat că respectivele complexe erau folosite pentru pregătirea și planificarea unor atacuri. Există îngrijorări că Hezbollah ar putea lovi ținte israeliene dacă Statele Unite atacă […]
21:20
USR anunță că a depus un proiect de lege prin care propune modificarea procesului de numire a judecătorilor la CCR # Rador
USR anunță că a depus un proiect de lege prin care propune modificarea procesului de numire a judecătorilor la Curtea Constituțională. În comunicatul remis presei se arată că proiectul ar crește transparența și ar asigura o mai bună competență profesională. Inițiatorii propun ca în cazul celor șase judecători numiți de Parlament, audierile candidaților în comisia […]
20:50
România a ridicat joi avioane de vânătoare după ce o dronă i‑a încălcat spațiul aerian în timpul unui atac rusesc asupra infrastructurii ucrainene din apropierea graniței, a anunțat Ministerul Apărării, acesta fiind al doilea incident de acest fel în tot atâtea zile. Statul membru al Uniunii Europene și NATO împarte o frontieră terestră de 650 […]
20:50
Comisia Europeană a respins propunerile de creare a unui nou fond pentru extinderea accesului la avort în Europa # Rador
Comisia Europeană a respins propunerile de înființare a unui nou fond care să extindă accesul la avort în Europa pentru femeile care întâmpină dificultăți în a primi îngrijirea necesară. Peste un milion de cetățeni au semnat inițiativa ”MyVoice, MyChoice”, iar rezoluția a fost adoptată de Parlamentul European în decembrie. Polonia și Malta au interdicții aproape […]
20:00
Reprezentantul permanent al Rusiei la OSCE avertizează asupra riscurilor escaladării nucleare în Ucraina # Rador
Reprezentantul permanent al Rusiei pe lângă Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa (OSCE), Dmitri Polianski, a avertizat țările occidentale în legătură cu transferului de arme nucleare către Ucraina, invocând riscurile escaladării nucleare. „Acum, realizând că potențialul militar al Ucrainei este aproape de epuizare, (țările occidentale) intenționează să-i ofere arme nucleare. Înțelegeți că următorul pas […]
19:50
Diabetul zaharat devine o problemă tot mai mare în România. La finalul anului trecut, în țara noastră erau aproximativ un milion și jumătate de bolnavi, cu aproape 50% mai mulți decât în urmă cu 10 ani. În plus, pentru fiecare pacient aflat în tratament, există încă unul nediagnosticat, au atras atenția specialiștii prezenți astăzi la […]
19:00
Fostul secretar de stat al SUA Hillary Clinton depune mărturie în Congres în legătură cu Jeffrey Epstein # Rador
Fostul secretar de stat al Statelor Unite Hillary Clinton depune mărturie în faţa unei comisii din Congres, cu uşile închise, în legătură cu ceea ce ştia despre defunctul infractor sexual Jeffrey Epstein. Doamna Clinton a afirmat anterior că nu îşi aminteşte să îl fi întâlnit vreodată pe Epstein. Soţul său, fostul preşedinte Bill Clinton, va […]
18:30
La Bucureşti, Curtea Constituţională a publicat astăzi motivarea deciziei din 18 februarie privind reforma pensiilor magistraţilor. Diana Surdu despre argumentele în baza cărora CCR a respins sesizarea Instanţei Supreme: Reporter: Curtea constată că, pe de o parte, pensiile de serviciu din domeniul justiției sunt indisolubil legate de autoritatea judecătorească, expres reglementată prin Constituție, și că […]
18:10
Copiii, părinții și publicul larg sunt invitați să sărbătorească Mărțișorul la Lisabona și în acest an, în cadrul unui eveniment dedicat, care va avea loc sâmbătă, 28 februarie 2026, începând cu ora 14:30 la Centrul Cultural Casapiano (Rua dos Jerónimos, 7A, Lisboa). Ambasadele României și Republicii Moldova în Republica Portugheză, Institutul Cultural Român de la […]
18:10
Dan Șanta, director DRI, a fost invitat să facă parte din comitetul de nominalizare a Consiliului de Administrație al EBU (Board Nomination Committee – BNC). Propunerea privind această numire vine din partea doamnei Delphine Ernotte-Cunci, Preşedinte Director General al France Télévisions și Preşedinte al EBU. BNC este format din cinci membri, mandatul acestora fiind de […]
17:40
Uniunea Europeană anunţă un ajutor umanitar de aproximativ 63 de milioane de euro pentru Somalia # Rador
Uniunea Europeană a anunţat joi că va furniza aproximativ 63 de milioane de euro sub formă de finanțare umanitară pentru Somalia. Țara a fost afectată de luptele dintre forțele armate somaleze și militanții al-Shabaab, precum și de secetă. UE a precizat că finanțarea va acorda prioritate serviciilor medicale și de furnizare a alimentelor. Prin acest […]
17:30
Rusia a acuzat joi Ucraina că ar pune în pericol securitatea energetică a Europei prin oprirea fluxului de ţiţei prin conducta Drujba către Ungaria și Slovacia, a declarat purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova. Ucraina, conform căreia conducta a fost avariată de lovituri rusești la sfârșitul lunii ianuarie, afirmă că nu […]
17:20
La microfon, Angelica Dan
17:00
Parlamentarii propun completarea Legii privind protecţia animalelor cu măsuri mai aspre pentru cazurile de abuz # Rador
Realizator: Mihaela Mihai – Parlamentari de la putere şi din opoziţie propun completarea Legii privind protecţia animalelor cu măsuri care să permită intervenţia promptă a poliţiei în cazurile de abuz, dar şi pedepse mai aspre pentru cei care comit acte de cruzime asupra acestora. Documentul se află în dezbaterea comisiilor de specialitate ale Senatului, ca […]
Ieri
15:40
Liberalii îi cer preşedintelui PSD, Sorin Grindeanu, să se hotărască dacă se află la guvernare sau în opoziţie # Rador
Liberalii îi cer preşedintelui PSD, Sorin Grindeanu, să se hotărască dacă se află la guvernare sau în opoziţie şi dacă partidul pe care îl conduce vrea să contribuie la relansarea României sau îşi doreşte să blocheze reformele. Într-un comunicat, PNL le solicită social-democraţilor să-şi clarifice de urgenţă poziţia, până la următoarea sedinţă a coaliţiei, în […]
15:20
Premierul Ilie Bolojan se află la Bruxelles, unde are o serie de discuţii cu înalţi oficiali europeni # Rador
Executivul îşi propune să încheie discuţiile pe tema bugetului de stat pe acest an în cursul săptămânii viitoare, a afirmat astăzi premierul Ilie Bolojan. El se află la Bruxelles, unde are o serie de discuţii cu înalţi oficiali europeni. Şeful Guvernului a avut întâlniri cu vicepreşedinta Comisiei Europene, Roxana Mînzatu, şi cu comisarul european pentru […]
14:50
Atac masiv asupra Ucrainei – Armata antiaeriană a doborât toate rachetele K-101 și Kh-59 lansate de ruşi # Rador
Şeful Direcției Comunicare din cadrul Forțele Aeriene ale Ucrainei, Iuri Ihnat, a declarat că, în timpul atacului rusesc din noaptea de miercuri spre joi, apărarea antiaeriană a ţării a distrus toate rachetele de croazieră și rachetele aer-sol Kh-101 și Kh-59 lansate de armata Rusiei. Potrivit acestuia, bombardarea orașelor și a infrastructurii critice ucrainene a devenit […]
14:50
Cinci formaţiuni politice vor fi reprezentate în viitorul Parlament al Bulgariei, potrivit unul sondaj de opinie efectuat de Centrul pentru Analize şi Marketing. Proiectul politic al fostului preşedinte bulgar Rumen Radev va fi sprijinit de 33,3% dintre alegători. Pe locul al doilea, se poziţionează coaliţia GERB-SDS şi coaliţia „Continuăm Schimbarea-Bulgaria Democrată” (PP-DB) cu un procent […]
14:50
Majoritatea cetăţenilor bulgari susţin limitarea numărului de secţii de votare în ţările din afara UE # Rador
Majoritatea cetăţenilor bulgari susţin limitarea numărului de secţii de votare în ţările din afara UE, potrivit unui sondaj realizat de Agenţia FOCUS pe site-ul său. Respondenţii au fost întrebaţi dacă aprobă modificările Codului Electoral care limitează la 20 numărul secţiilor de votare în afara UE. 66% dintre participanţii la sondaj consideră că „oricine doreşte să […]
14:40
Hidrologii au emis un cod portocaliu de inundaţii pentru râuri din Giurgiu, Argeş, Dâmboviţa şi Teleorman, valabil până mâine la miezul nopţii. De asemenea, până sâmbătă, la ora 12:00, este activ un cod galben care vizează râuri din judeţele Timiş, Olt, Teleorman, Argeş, Dâmboviţa, Giurgiu şi Ilfov. Specialiştii spun că vor fi scurgeri importante pe […]
14:40
Franţa califică „nefondate” acuzaţiile Rusiei conform cărora Ucraina ar urmări să obţină o armă nucleară cu ajutorul Parisului # Rador
Franța a ripostat joi la ceea ce a numit acuzații nefondate ale Rusiei potrivit cărora Ucraina ar urmări obținerea unei arme nucleare sau a unei bombe „murdare” cu ajutorul Londrei sau al Parisului, calificând afirmațiile drept cel mai recent exemplu de dezinformare rusească. Într-o declarație publicată la împlinirea a patru ani de la începutul războiului, […]
12:40
Preşedintele rus, Vladimir Putin și omologul său belarus, Aleksandr Lukașenko, vor participa joi la un dineu de lucru, împreună cu delegațiile Consiliului Suprem de Stat al Uniunii Rusia-Belarus – a declarat Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt al preşedintelui rus, în cadrul unui briefing, joi. Dmitri Peskov a menționat că va avea loc mai întâi o […]
12:20
Introducere Tratatul de la Nissa, semnat la 26 februarie 2001 și intrat în vigoare în 2003, reprezintă una dintre etapele-cheie în procesul de reformă instituțională a Uniunii Europene (UE). A fost gândit pentru a pregăti extinderea masivă a Uniunii către Europa Centrală și de Est, cea mai amplă din istoria sa și pentru a adapta […]
12:20
Pentru a marca aniversarea Centenarului unei organizații reprezentative pentru domeniul filatelic, la nivel mondial, Romfilatelia și Poșta Română introduc în circulație joi, 26 februarie a.c., emisiunea de mărci poștale FEDERAȚIA INTERNAȚIONALĂ DE FILATELIE, 100 DE ANI. Emisiunea, are în componență o marcă poștală, o coliță dantelată, un plic „prima zi”, în format liliput (130×90 mm) […]
12:10
„De ziua ta, mămico”: Concert din seria „BIG BAND-ul RADIO ROMÂNIA meets ROMANIAN YOUTH JAZZ ORCHESTRA” # Rador
Joi, 5 martie 2026 (de la 19.00), nu ratați concertul „De ziua ta, mămico”, prezentat de Big Band-ul Radio România (dirijat de Simona Strungaru), alături de muzicienii din Romanian Youth Jazz Orchestra, prima orchestră de jazz din România dedicată tinerilor artiști! Programul de la Sala Radio este unul extrem de generos. Veți asculta hit-uri din […]
12:10
Expoziția „Elena Scutaru – Intervale / Fragmentări”, din martie, la Muzeul Național Cotroceni # Rador
Muzeul Național Cotroceni vernisează marți, 3 martie 2026, ora 15.00, în Spațiile Medievale, expoziția artistei Elena Scutaru, Intervale / Fragmentări, deschizând seria evenimentelor culturale propuse de muzeu, în acest an, cu o meditație asupra rezilienței formei plastice în fața timpului. Vor fi prezentate publicului lucrări cu caracter retrospectiv, secvențe și selecții din multiplele etape ale […]
12:10
Integrarea pieţei unice: provocări, oportunităţi și relevanța pentru viitorul economic al Uniunii Europene # Rador
Introducere În 2026, Uniunea Europeană a relansat dezbaterea privind completarea și aprofundarea pieței unice sub sloganul „One Europe. One Market” un apel la eliminarea ultimelor bariere interne pentru a transforma piaţa internă într-un spaţiu economic cu adevărat integrat și competitiv la scară globală. Această inițiativă reprezintă nu doar o continuare a proiectului european, ci și […]
11:50
Polonia este o aliată loială a SUA, dar nu poate fi „fraieră”, a spus ministrul polonez de externe # Rador
„Washingtonul rămâne cel mai important partener al Poloniei în cooperarea militară, iar Varșovia a fost și va rămâne o aliată loială a SUA, dar nu poate fi o ‘fraieră‘”, a declarat joi ministrul polonez de externe, Radoslaw Sikorski, într-un discurs adresat parlamentului./opopescu/dsirbu REUTERS – 26 februarie
11:50
În cadrul unui briefing, joi, Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt al preşedintelui rus, Vladimir Putin, a susţinut că: Rusia face apel la calm în cazul situației din jurul Cubei. Rusia face apel la calm în cazul situației din jurul Cubei, a susţinut Peskov, în cadrul unui briefing, joi./vdraguta/aburtica Agenţia de presă TASS – 26 februarie
11:10
Apărarea împotriva unei agresiuni rusești ar costa 1,2 trilioane de euro, a declarat ministrul polonez de externe # Rador
Apărarea flancului estic al NATO în cazul unei potențiale agresiuni rusești ar costa cel puțin 1,2 trilioane de euro (1,42 trilioane de dolari), a declarat joi ministrul polonez de externe, Radoslaw Sikorski, într-un discurs adresat parlamentului. „Apărarea țărilor de pe flancul estic al NATO în cazul unei potențiale agresiuni rusești ar costa cel puțin 1200 […]
10:20
Premierul ungar i-a scris președintelui Volodimir Zelenski o scrisoare deschisă, pe care a publicat-o pe pagina sa de socializare. „Scrisoare deschisă către președintele Volodimir Zelenski Domnule Preşedinte! Timp de patru ani nu ați fost capabili să acceptați poziția Guvernului suveran ungar și a poporului ungar cu privire la războiul ruso-ucrainean. De patru ani Dumneavoastră depuneţi […]
09:00
Guvernul rus a descris recentul incident din apropierea Cubei ca pe „o provocare agresivă” din partea SUA # Rador
Purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe a declarat joi că incidentul din largul Cubei în care a fost implicată o barcă rapidă înmatriculată în Florida a fost „o provocare agresivă din partea Statelor Unite” menită să escaladeze situația și să declanșeze un conflict, a relatat agenția de presă de stat TASS. Forțele cubaneze […]
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.