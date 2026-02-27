Se reduc impozitele pentru persoanele cu handicap și se actualizează taxarea clădirilor vechi. Anunț de ultimă oră de la Finanțe
Economica.net, 27 februarie 2026 15:20
Guvernul a adoptat astăzi un act normativ cu noile reguli care se aplică din anul fiscal 2026. Sunt trei schimbări clare, anunță Ministerul de Finanțe: reduceri de impozite pentru persoanele cu handicap grav și accentuat, actualizarea modului de impozitare a clădirilor vechi și posibilitatea autorităților locale de a reduce unele taxe în 2026.
• • •
Alte ştiri de Economica.net
Acum 5 minute
16:00
Alertă de război? China le cere cetăţenilor săi să părăsească Iranul „cât mai curând posibil” # Economica.net
China le-a recomandat cetăţenilor săi evite călătoriile în Iran şi le-a cerut celor aflaţi în ţară să plece "cât mai curând posibil", invocând o creştere accentuată a riscurilor de securitate, pe fondul intensificării tensiunilor între Washington şi Teheran, informează vineri Xinhua şi AFP.
16:00
Două linii de tramvai din București vor fi suspendate de luni, pentru lucrări. Ce alte modificări intervin # Economica.net
Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București – Ilfov (TPBI) reorganizează rețeaua de transport public, ca urmare a demarării lucrărilor de reabilitare a căii de rulare a tramvaielor de pe Calea Șerban Vodă, Strada Nerva Traian, Calea Dudești (tronsonul cuprins ȋntre Depoul Dudeşti şi Şos. Mihai Bravu) şi Bd. 1 Decembrie 1918 (tronsonul cuprins ȋntre Bd. Basarabia şi terminalul „Faur”).
16:00
RECORD: România a bifat azi cea mai mare producție de energie solară din istorie, peste 2.000 MW. Mâine avem prețuri negative la energie electrică în piața spot, pentru prima dată în 2026 # Economica.net
România a înregistrat la miezul zilei de azi cea mai mare producție instantanee de energie electrică din surse fotovoltaice din istorie. Aproximariv o treime din producția națională venea din parcurile fotovoltaice. Raportat la consumul total al țării, proporția este și mai mare.
Acum o oră
15:20
Se reduc impozitele pentru persoanele cu handicap și se actualizează taxarea clădirilor vechi. Anunț de ultimă oră de la Finanțe # Economica.net
Guvernul a adoptat astăzi un act normativ cu noile reguli care se aplică din anul fiscal 2026. Sunt trei schimbări clare, anunță Ministerul de Finanțe: reduceri de impozite pentru persoanele cu handicap grav și accentuat, actualizarea modului de impozitare a clădirilor vechi și posibilitatea autorităților locale de a reduce unele taxe în 2026.
15:10
Innobyte încheie 2025 cu profit net în creștere cu 14% și proiecte de eCommerce în industrii reglementate # Economica.net
Innobyte, una dintre cele mai importante companii românești specializate în servicii și soluții pentru eCommerce, a încheiat anul 2025 cu o creștere a cifrei de afaceri, la 15,18 milioane lei, în urcare cu 8% față de 2024, și un profit net de 1,45 milioane lei, în creștere cu 14%.
Acum 2 ore
15:00
CFR Călători introduce azi tren nou de la Alstom pe ruta București Nord – Craiova – Timișoara Nord – Arad # Economica.net
CFR Călători informează că începând de astăzi, 27 februarie 2026, a introdus în circulație o nouă ramă electrică Alstom RE Coradia Stream, material rulant modern, nou, preluat de la Autoritatea pentru Reformă Feroviară (ARF).
14:50
Pas important pentru Autostrada Sibiu – Pitești: Guvernul a emis Ordonanța de Urgență care deblochează lucrările în zona Parcul Național Cozia # Economica.net
Guvernul României a adoptat vineri actul normativ care permite continuarea procedurii de revizuire a acordului de mediu pentru tronsoanele montane 2 și 3, între Boița și Tigveni, și, în final, obținerea ultimelor autorizații de construire pe Autostrada Sibiu - Pitești, anunță secretarul de stat în Transporturi Horațiu Cosma.
14:40
Pilotul de drone STRABAG, despre cum se monitorizează situaţia de pe cele mai șantiere din România – Interviu cu Cătălin BOTA, cartograf și BIM Specialist, pilot de drone autorizat STRABAG # Economica.net
STRABAG - Tehnologie cu utilitate reală sau ingineria viitorului, azi pe șantier. O activitate vitală cuprinzând o gamă largă de servicii, de la măsurători topografice de precizie pe șantiere de diverse dimensiuni, la scanări detaliate necesare în fazele de licitație și proiectare. STRABAG pune un accent deosebit pe integrarea datelor din teren, inclusiv cele provenite de la drone, direct în fluxurile de lucru BIM, asigurând astfel o comunicare exactă și o eficiență sporită pe parcursul întregului ciclu de viață al construcției. Un efort gigantic al companiei pentru a supraveghea situaţia de pe cele mai importante din România.
14:10
Șantierul Naval Damen din Galați trimite cei 1.400 de angajați în șomaj tehnic prin rotație, până la sfârșitul anului 2026 # Economica.net
Angajații Damen Galați vor primi, pe timpul șomajului tehnic, o indemnizație de 75% din salariul de bază și își vor păstra celelalte beneficii, potrivit presei locale. Măsură a intrat deja în vigoare și a fost luată ca urmare a diminuării portofoliului de comenzi. Contractele aflate în derulare nu sunt afectate de această măsură, potrivit reprezentanților Damen.
Acum 4 ore
13:50
Anchetă masivă în România comandată de Comisia Europeană. „Investigaţie aprofundată” la planul de restructurare la Complexul Energetic Oltenia # Economica.net
Comisia Europeană a lansat o investigaţie aprofundată pentru a evalua dacă amendamentele propuse de România la planul de restructurare al companiei energetice CE Oltenia sunt în linie cu reglementările UE privind ajutoarele de stat, a informat vineri Executivul comunitar.
13:40
E oficial! Mercosur intră în probe – Comisia Europeană anunţă intrarea în vigoare provizorie a acordului UE cu ţările din America Latină # Economica.net
Ursula von der Leyen, președintele Comisiei Europene,va anunţat, vineri, 27 februaie 2026, intrarea provizorie în vigoare a acordului de asociere dintre Uniunea Europeană (UE) şi Mercosur, informează un comunicat al executivului european.
13:10
Un mare lanţ de benzinării din România anunţă ieftiniri mari la carburanţi în weekend. Cu cât vor fi mai mici preţurile la benzină şi motorină # Economica.net
SOCAR reduce prețurile carburanților în rețeaua sa din România în perioada 28 februarie – 1 martie, oferind 10 bani/litru discount pentru carburanții standard și 20 bani/litru pentru carburanții superiori. Compania deţine în prezent o reţea de 91 de staţii de alimentare în București si 29 de județe, fiind unul dintre jucătorii importanţi pe piaţa distribuţiei de carburanţi din România. De asemenea, compania deține 3 depozite de stocare la Teiuș, Onești și Constanța.
13:00
Nuclearelectrica a avut un an bun. Creştere de 40% a profitului net până la 2,4 miliarde de lei, în 2025 # Economica.net
Societatea Naţională Nuclearelectrica a înregistrat anul trecut un profit net de 2,397 miliarde lei, în creştere cu 40,4% faţă de anul anterior, potrivit unui raport transmis, vineri, Bursei de Valori Bucureşti (BVB).
12:10
Semnal de alarmă de cel mai mare grup din industria restaurantelor. Închide 7 Pizza Hut. Cheltuielile s-au majorat cu 5%, peste ritmul de creștere a vânzărilor # Economica.net
Sphera Franchise Group, cel mai mare grup din industria de food service din România și operatorul lanțurilor KFC, Pizza Hut și Taco Bell a vândut anul trecut pe plan local de 1,3 miliarde de lei, cu 1% mai mult față de anul anterior, după ce a traversat un context economic dificil și un consum mai temperat. Compania a fost nevoită să recurgă în continuare la eficientizarea operațiunilor urmând să închidă șapte restaurante Pizza Hut.
Acum 6 ore
12:00
Parc fotovoltaic din bani europeni pentru Aeroportul „Henri Coandă”. Unde va fi construit şi câtă energie va produce # Economica.net
Compania Naţională Aeroporturi Bucureşti (CNAB) a lansat licitaţia pentru proiectarea şi execuţia unui parc fotovoltaic care va fi construit în proximitatea Pistei nr. 2 a Aeroportului Internaţional "Henri Coandă" Bucureşti, precum şi pentru racordarea acestuia la uzina electrică a aeroportului.
11:50
Rebelul din America de Sud, președintele Javier Milei, promulgă legea privind ratificarea de către Argentina a acordului Mercosur-UE # Economica.net
Preşedintele Argentinei, Javier Milei, a promulgat legea de ratificare a acordului de liber schimb dintre Mercosur şi Uniunea Europeană (UE), care a fost aprobată joi de Congresul argentinian, informează EFE.
11:40
Grupul media Paramount Skydance pare a fi câştigătorul bătăliei îndelungate pentru achiziţionarea Warner Bros Discovery (WBD), după ce gigantul american de streaming Netflix a refuzat să-şi majoreze oferta pentru celebrul studio de la Hollywood, transmit DPA şi Reuters.
11:30
Anunț pentru toți proprietarii de locuințe. Se schimbă site-ul firmei care emite toate asigurările obligatorii # Economica.net
Pool-ul de Asigurare Împotriva Dezastrelor(PAID) anunță că înși schimbă denumirea domeniului de internet, începând cu 1 martie. Conform celor de la PAID, mișcarea face parte dintr-un proces de consolidare a imaginii în domeniul virtual.
11:30
Una dintre cele mai vechi bănci din lume, Monte dei Paschi di Siena, preia integral Mediobanca. Vrea să ajungă la un profit de 3,7 miliarde de euro # Economica.net
Monte dei Paschi di Siena (MPS), una dintre cele mai vechi bănci din lume, a anunţat vineri că va finaliza până la sfârşitul anului fuziunea cu Mediobanca, iar entitatea combinată ar urma să ajungă la un profit de 3,7 miliarde de euro în 2030, transmite Reuters.
11:10
Numărul autorizaţiilor de construire pentru rezidenţiale a scăzut cu 7,8% în ianuarie # Economica.net
Autorităţile au eliberat, în ianuarie 2026, cu 7,8% mai puţine autorizaţii de construire pentru clădiri rezidenţiale faţă de perioada similară din 2025, potrivit datelor Institutului Naţional de Statistică (INS).
11:00
Un nou război după excaladarea conflictului dintre Pakistan şi Afganistan? Islamabadul declară „război deschis” talibanilor de la Kabul, după atacuri reciproce # Economica.net
Guvernul pakistanez a declarat vineri "război deschis" autorităţilor talibane după o ofensivă afgană lansată în ajun la frontieră, care a determinat Islamabadul să bombardeze capitala afgană Kabul drept represalii, relatează AFP, Reuters şi dpa.
11:00
Autorităţile ruse l-au arestat vineri pe Anton Djaliabov, vicepreşedintele consiliului de administraţie al Gazprom Neft, suspectat că a primit mită în valoare de peste 29 de milioane de ruble, adică aproape 380.000 de dolari, informează EFE.
10:40
Oficial. Veste mare de la Ministerul Finanțelor. Avem excedent bugetar prima dată după 7 ani # Economica.net
România a încheiat prima lună a acestui an cu excedent bugetar. Este pentru prima dată în ultimii 7 ani când se întâmpla acest lucru, cu atât mai important cu cât ne aflăm într-o perioadă în cares e încearcă reducerea deficitelor.
10:20
SURPRIZĂ One United Properties se extinde în noi orașe după rezultate în creștere pentru 2025 # Economica.net
One United Properties a încheiat 2025 cu o cifră de afaceri consolidată de 1,4 miliarde de lei, similară cu cea din 2024 și are planuri de extindere în noi orașe.
10:10
Banca Transilvania a înregistrat în 2025 un profit net de 4,10 mld lei, în creștere cu 16% față de anul trecut și un sfert din profitul pe întreg sistemul bancar. Grupul BT a avut 4,66 mld lei profit # Economica.net
Profitul net al Băncii Transilvania a fost de 4,10 miliarde lei, în creștere cu 16% în 2025 față de 2024. Luând în calcul că profitul anunțat de BNR a fost de 16,1 miliarde lei pe întreg sistemul bancar, profitul realizat de BT singură a reprezentat 25% din totalul profiturilor băncilor. Grupul BT a înregistrat un profit net de 4,66 miloiarde de lei, iar contribuția la bugetul public din taxe și impozite plătite a crescut cu 65% față de 2024.
10:10
Romgaz – Profit net consolidat de 3,35 miliarde de lei, în 2025, creştere de 4,4% faţă de anul precedent # Economica.net
SNGN Romgaz SA a înregistrat anul trecut un profit net consolidat de 3,35 miliarde lei, în creştere cu 4,4% faţă de anul anterior, potrivit raportului anual consolidat preliminar transmis Bursei de Valori Bucureşti.
Acum 8 ore
09:30
Preşedintele Nicuşor Dan a anunţat, vineri, că a promulgat legea privind pensiile magistraţilor, în urma publicării în Monitorul Oficial a deciziei Curţii Constituţionale.
09:30
SUA – JD Vance spune că nu există „nicio şansă” ca un atac împotriva Iranului să declanşeze un război prelungit # Economica.net
Vicepreşedintele american JD Vance a declarat joi că "nu există nicio şansă" ca un atac împotriva Iranului să ducă la un război prelungit în regiune, potrivit unui interviu acordat publicaţiei The Washington Post, citat de AFP.
09:20
Transportul public din Germania se confruntă cu perturbări majore vineri dimineaţa, greva naţională afectând serviciile feroviare şi circulaţia autobuzelor municipale, transmit DPA şi Reuters.
09:00
Măsuri pentru reducerea riscului de neplată a accizelor şi TVA cu preponderenţă la produsele energetice, pe agenda şedinţei de Guvern de vineri # Economica.net
Guvernul se reuneşte, vineri, în şedinţă pentru a discuta mai multe acte normative care vizează, printre altele, modificări în domeniul fiscal-bugetar, stabilirea plafonului maxim al cheltuielilor privind locuinţa de serviciu, precum şi al cheltuielilor de cazare şi deplasare ale prefecţilor şi subprefecţilor pentru acest an, dar şi măsuri de promovare a producerii de biometan.
09:00
Banca Transilvania (BT) a anunțat extinderea colaborării cu McLaren Mastercard Formula 1® Team pentru sezonul 2026, urmând să fie prezentă la două etape europene: Austrian Grand Prix de la Spielberg (26–28 iunie) și Hungarian Grand Prix la Hungaroring, lângă Budapesta (24–26 iulie).
Acum 12 ore
07:40
La doar șapte luni de la debutul pe piața din România brandul chinezesc Chery a depășit 30 de dealeri și 1.000 de unități vândute.
Acum 24 ore
22:20
Nu s-a terminat încă iarna și am ajuns deja la prețuri zero în piața pentru a doua zi de energie electrică, din cauza producției de energie fotovoltaică.
22:20
Mutare cu cântec pregătită la Guvern. Apropiat al unui mare operator de păcănele (Magnum) este în cărți să ajungă președinte ONJN, supraveghetorul jocurilor – SURSE # Economica.net
Mutare cu cântec pregătită la Guvern. Valentin Tomescu, apropiat al celui mai mare operator de jocuri de noroc din Constanța, Alexandru Olea, patronul Magnum, este pregătit să devină președinte al Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc (ONJN), adică instituția care reglementează și supraveghează tocmai activitatea de bază a lui Olea. Numirea lui Tomescu, a cărui imagine profesională în interiorul ONJN nu este foarte bună, ar veni într-o perioadă foarte grea pentru instituție, care trebuie să facă eforturi pe mai multe fronturi, mai ales în ceea ce privește stoparea jocurilor la negru, un fenomen ce ia tot mai multă amploare.
22:20
Adevărul nespus despre pensionarea unor poliţişti la 49 de ani, cea mai mică vârstă de pensionare a acestei categorii: au desfăşurat activităţi operative încadrate în condiţii de risc major # Economica.net
49 de ani e cea mai mică vârstă de pensionare a poliţiştilor beneficiari de pensie de serviciu pentru limită de vârstă, în octombrie 2025, arată informaţiile obţinute de Economica.net de la MAI. Persoanele în cauză au desfăşurat activităţi operative încadrate în condiții de risc major, potrivit reglementărilor specifice domeniului de activitate, au explicat la solicitarea Economica.net oficialii MAI.
22:10
CONPET raportează pentru 2025 un profit net de aproape 53,7 milioane de lei, în creștere cu 21,3% # Economica.net
CONPET S.A. anunță investitorii și acționarii de la Bursa de Valori București că a realizat în anul 2025 o cifră de afaceri de 545,54 de milioane de lei, în creștere cu 2,2% față de aceeași perioada din 2024, dar în scădere, cu 1,8% față de prevederile bugetare.
22:10
Autostrada Sibiu – Pitești: Când estimează șeful Transporturilor că va fi gata cel mai întârziat lot # Economica.net
Termenul de finalizare a lucrărilor la secțiunea 2 Boița - Cornetu din Autostrada A1 Sibiu - Pitești este 6 decembrie 2028, potrivit ministrului Transporturilor Ciprian Șerban. În prezent, stadiul fizic al lucrărilor la lotul 2 este de doar 8%, acesta fiind tronsonul din autostrada transcarpatică cel mai puțin avansat.
22:00
Bursa de la București a închis în scădere ședința de tranzacționare de joi. Rulajul a depășit 171 de milioane de lei # Economica.net
Bursa de Valori Bucureşti (BVB) a închis în scădere şedinţa de tranzacţionare de joi, iar rulajul total s-a cifrat la 171,357 de milioane de lei (33,629 de milioane de euro), transmite Agerpres.
21:50
Comisia Europeană a publicat textul tratatului care defineşte statutul Gibraltarului după Brexit # Economica.net
Comisia Europeană (CE) a publicat joi textul juridic care dezvoltă acordul politic încheiat în iunie 2025 între Bruxelles, Spania şi Regatul Unit privind Gibraltarul şi care prevede dărâmarea gardului care delimitează enclava britanică şi facilitează accesul acesteia la spaţiul Schengen şi la piaţa unică, informează EFE.
21:40
Viktor Orban cere o misiune europeană care să verifice starea conductei Drujba, prin care Ungaria importa petrol din Rusia # Economica.net
Premierul ungar Viktor Orban a cerut joi ca o misiune europeană, la care să participe de asemenea experţi ungari şi slovaci, să verifice în Ucraina situaţia conductei petroliere Drujba prin care este furnizat petrol rusesc către Ungaria şi Slovacia, dar care este oprită din 27 ianuarie din cauza a ceea ce Kievul afirmă că a fost un atac rusesc, dar Budapesta consideră că este vorba despre un şantaj politic ucrainean împotriva sa, relatează agenţiile AFP şi DPA, transmite Agerpres.
21:20
Calea ferată Cluj – Oradea: Detaliul implementat pe tronsonul de la graniță care i-a surprins plăcut pe pasionații de infrastructură # Economica.net
Asociația Pro Infrastructură (API) prezintă joi stadiul lucrărilor pe lotul 4 al liniei de cale ferată Cluj Napoca - Oradea - Frontieră. Un detaliu implementat pe acest tronson în zonele urbane a atras atenția reprezentanților celui mai mare ONG dedicat infrastructurii de transport.
21:00
AROBS Transilvania Software (BVB: AROBS), cea mai mare companie antreprenorială de tehnologie listată la Bursa de Valori București, a înregistrat în 2025 rezultate financiare preliminare care reflectă creșterea volumului de activitate, precum și o îmbunătățire clară a eficienței operaționale; cifră de afaceri consolidată de 448 de milioane de lei, cu 8% peste nivelul din 2024, EBITDA de 69 de milioane de lei, în urcare cu 16%, și un profit net de 32 de milioane de lei, mai mare cu 50% față de anul anterior.
20:40
Afacerea Epstein. Comisia Europeană cere o anchetă asupra lodului Mandelson, fost ambasador al Marii Britanii la Washington și fost comisar european # Economica.net
Comisia Europeană a solicitat Oficiului European de Luptă Antifraudă (OLAF) "să analizeze" posibilele încălcări ale regulilor sale de către Peter Mandelson, în lumina dezvăluirilor privind legăturile sale cu infractorul sexual condamnat Jeffrey Epstein, a declarat joi un purtător de cuvânt, relatează AFP, transmite Agerpres.
20:40
Consiliul Local Sector 6 a aprobat joi proiectul tehnic, devizul general şi indicatorii tehnico-economici pentru amenajarea Parcului Grozăveşti.
20:30
Curtea Constituțională explică de ce a respins ca inadmisibile solicitările de sesizare a CJUE referitor la Legea pensiilor magistraților # Economica.net
Curtea Constituţională explică, în motivarea publicată joi pe legea pensiilor magistraţilor, de ce a respins, ca inadmisibile, două solicitări formulate de Instanţa supremă şi judecătorul Gheorghe Stan, privind sesizarea Curţii de Justiţie a Uniunii Europene (CJUE) cu o cerere de decizie preliminară.
20:10
Chimcomplex anunță că dă afară 1.200 de oameni. Compania a înregistrat o pierdere netă de 179 de milioane de lei și susține că trece prin cea mai grea perioadă din istoria sa # Economica.net
Chimcomplex (CRC), principalul producător și furnizor de substanțe chimice din regiune, raportează rezultatele financiare preliminare (neauditate) la 31 decembrie 2025. Societatea a înregistrat o cifră de afaceri de 1,063 miliarde de lei în 2025, față de 1,495 de miliarde lei în 2024, în scădere cu 29%.
20:00
Societatea Premier Energy Group raportează pentru anul 2025 că a realizat venituri normalizate în creștere cu 33% față de anul precedent, ajungând astfel la 1,673 de miliarde de euro, în timp ce EBITDA normalizată s-a ridicat la 134 de milioane de euro, în creștere cu 33% comparativ cu 2024.
20:00
FOTO Premieră la Aeroportul Internațional Brașov – Ghimbav. Joi a aterizat primul zbor cargo civil # Economica.net
Primul zbor cargo civil a aterizat astăzi pe Aeroportul Brașov, anunță joi Adrian Ioan Veștea, președintele Consiliului Județean Brașov.
19:30
Cris-Tim încheie 2025 cu un profit net de 110 milioane de lei, în creștere cu 26% față de 2024. Compania a obținut cele mai solide rezultate din istoria sa # Economica.net
Cris-Tim Family Holding S.A. (BVB: CFH), liderul pieței de mezeluri și ready-meals (mâncăruri gata preparate) din România, raportează venituri preliminare de 1,155 de miliarde de lei pentru 2025, marcând o creștere de 3% față de anul precedent.
19:20
Profitul Hidroelectrica a scăzut cu 20% anul trecut, până la 3,3 miliarde de lei. „Cea mai mică producție de energie hidro din istroria României” # Economica.net
Hidroelectrica, cel mai mate producător de energie electrică și cel mai mare furnizor de pe piața concurențală, a raportat o scădere cu 20% a profitului în 2024, potrivit datelor prezentate de companie.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.