Se reduc impozitele pentru persoanele cu handicap și se actualizează taxarea clădirilor vechi. Anunț de ultimă oră de la Finanțe 

22:20

Mutare cu cântec pregătită la Guvern. Valentin Tomescu, apropiat al celui mai mare operator de jocuri de noroc din Constanța, Alexandru Olea, patronul Magnum, este pregătit să devină președinte al Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc (ONJN), adică instituția care reglementează și supraveghează tocmai activitatea de bază a lui Olea. Numirea lui Tomescu, a cărui imagine profesională în interiorul ONJN nu este foarte bună, ar veni într-o perioadă foarte grea pentru instituție, care trebuie să facă eforturi pe mai multe fronturi, mai ales în ceea ce privește stoparea jocurilor la negru, un fenomen ce ia tot mai multă amploare.