Chimcomplex anunță că dă afară 1.200 de oameni. Compania a înregistrat o pierdere netă de 179 de milioane de lei și susține că trece prin cea mai grea perioadă din istoria sa

12:50

Mulți proprietari care vor să vândă o locuință pornesc de la același gând: postez un anunț pe un site de imobiliare, aștept telefoane și gata. În teorie, sună simplu. În practică, cele mai multe vânzări care încep așa se termină fie cu un preț mult sub valoarea reală, fie cu luni de așteptare fără rezultate, fie cu o tranzacție blocată în ultimul moment din cauza unor acte lipsă sau a unei negocieri ratate.