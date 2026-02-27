Pierderea busolei, ”tâmpenia” și trădarea dintr-o falsă tabără suveranistă, puse la zid de medicul Răzvan Constantinescu: ”NU MAI DAȚI CU PIETRE ÎN CONCETĂȚENI!”
ActiveNews.ro, 27 februarie 2026 15:50
Doctorul Răzvan Constantinescu, un medic care nu mai are nevoie de nici o prezentare, tratează profesional câteva personaje relativ publice în cea mai recentă opinie publică a sa intitulată „NU MAI DAȚI CU PIETRE ÎN CONCETĂȚENI!”, din care redăm:
• • •
Acum o oră
15:50
Se naște o nouă axă? Friedrich Merz vrea resetarea relațiilor comerciale cu China după întâlnirea cu Xi Jinping. China, curtată și de Macron și de Starmer. AXA ROȘIE # ActiveNews.ro
În timpul vizitei oficiale efectuate zilele trecute în China, cel mai important partener comercial al Germaniei, cancelarul Friedrich Merz și-a declarat intenția de a aprofunda relațiile diplomatice și economice cu statul asiatic.
15:50
15:40
Pr. Adrian Agachi, purtătorul de cuvânt al Patriarhiei Române: Parteneriatul civil și „căsătoria” între persoanele de același sex sunt împotriva legii lui Dumnezeu # ActiveNews.ro
Parteneriatul civil și „căsătoria” între persoanele de același sex sunt împotriva legii lui Dumnezeu și total incompatibile cu învățătura de credință ortodoxă, a reacționat părintele Adrian Agachi, purtător de cuvânt al Patriarhiei Române, după ce președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat că va pune în aplicare ”decizia” CEDO referitoare la recunoașterea căsătoriilor cuplurilor de același sex.
Acum 2 ore
15:20
14:50
Imaginea zilei: O icoană de mari dimensiuni, prezentă la Belgrad, la meciul Steaua Roșie Belgrad – Lille # ActiveNews.ro
Imaginea zilei vine din Europa League, de la Steaua Roșie Belgrad - Lille. Suporterii gazdelor au pregătit o scenografie în care a fost prezentat chipul lui Iisus Hristos.
14:40
Patriarhia Română îndeamnă la respectarea dreptului la viață al copiilor nenăscuți: Avortul reprezintă suprimarea unui drept fundamental – dreptul la viață. În România au fost înregistrate peste 23 de milioane de avorturi! # ActiveNews.ro
Patriarhia Română își reafirmă ferm poziția pro-viață și susține respectarea dreptului fundamental la viață al copiilor nenăscuți, îndemnând, totodată, la sprijinirea concretă a femeilor aflate în criză de sarcină, care se confruntă cu dificultăți majore de ordin material, social și emoțional.
14:30
14:30
După LGBT, PSD susține și avorturile. Comisara Roxana Mînzatu a declarat avortul un ”serviciu medical esențial”, peste competențele CE și împotriva suveranității naționale a statele UE. Reacția BOR: Un creștin practicant nu poate susține vreodată așa ceva # ActiveNews.ro
După ce liderul PSD Sorin Grindeanu s-a pronunțat în favoarea legalizării parteneriatelor între persoane de același sex, considerând că doi bărbați sau două femei formează o familie, social democrații, prin vocea comisarei Roxana Mânzatu, s-au declarat acum de acord cu inițiativa cetățenească pro-avort;My Voice, My Choice.
14:30
Adrian Axinia, europarlamentar AUR: ”Avem un Președinte ilegitim posibil infractor. Trebuie suspendat și demis din funcție” # ActiveNews.ro
Vicepreședintele AUR Adrian Axinia consideră că trebuie declanșată procedura de suspendare din funcție a Președintelui României, Nicușor Dan, după ce Autoritatea Electorală Permanentă a sesizat Parchetul General în privința finanțării campaniei electorale.
14:30
Patriarhia Română îndeamnă la respectarea dreptului la viață al copiilor nenăscuți: Avortul reprezintă suprimarea unui drept fundamental – dreptul la viață # ActiveNews.ro
Patriarhia Română își reafirmă ferm poziția pro-viață și susține respectarea dreptului fundamental la viață al copiilor nenăscuți, îndemnând, totodată, la sprijinirea concretă a femeilor aflate în criză de sarcină, care se confruntă cu dificultăți majore de ordin material, social și emoțional.
Acum 4 ore
14:00
Dacă cineva și-a făcut socotealacă aruncarea dintr-odată pe piață a milioane de documente va duce laplictisirea opiniei publice, s-a înșelat: departe de a se stinge, IncendiulEpstein se extinde pe zi ce trece.
13:40
12:30
Când s-a declanșat mișcarea iconoclastă (menită să distrugă toate icoanele), Sfântul Cuvios Procopie a susținut și a predicat cultul sfintelor icoane. Din această cauză, el a fost prins, întemnițat și supus la multe chinuri.
Acum 6 ore
12:20
AfD nu poate fi numit ”partid extremist de dreapta” – decide un tribunal din Koln. Alice Weidel salută ”o mare victorie”. AUR ar trebui să clarifice similar în România această etichetă demonizatoare a mass media securist-soroșiste # ActiveNews.ro
Tribunalul administrativ din Köln a decis că Alternativa pentru Germania (AfD) nu poate fi clasificată, în acest stadiu, ca formațiune „extremistă de dreapta confirmată”.
12:10
AEP a sesizat Parchetul în cazul campaniei lui Nicușor Dan: există suspiciuni privind cheltuieli electorale de peste 870.000 lei # ActiveNews.ro
Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) a sesizat Parchetul General în legătură cu finanțarea campaniei electorale a președintelui Nicușor Dan, potrivit unui document semnat de președintele instituției, Adrian Țuțuianu.
11:40
În timpul unei întâlniri cuclerul din dioceza Roma, Papa Leon al XIV-lea a afirmat că un preot nu trebuiesă piardă contactul personal cu credincioșii, înlocuind comunicarea directă cuinstrumente digitale.
11:20
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a anunțat joi că o întâlnire trilaterală între țara sa, Rusia, și Statele Unite va avea loc în...
10:40
Am fost în mod direct împotriva ideologiei/paradelor lgbt, le-am văzut "pe viu" fața, nu doar din poze sau filmări. Nu militează pentru drepturi ci pentru supremația lor, pentru resetarea întregii societăți conform propriilor norme...
Acum 8 ore
09:50
09:20
Statele Unite și-au poziționat prima unitate dedicată de drone kamikaze, pregătită pentru eventuale atacuri împotriva Iranului, pe fondul eșuării ultimei runde de negocieri nucleare de la Geneva.
08:50
Guvernul taie bursele studenților români, dar finanțează doctoranzii și cercetătorii din Africa și alte state francofone # ActiveNews.ro
În timp ce studenții din România au rămas fără burse și, implicit, fără sprijin financiar din partea statului, Guvernul finanțează acum, prin Ministerul Afacerilor Externe, 120 de burse pentru doctoranzi și cercetători francofoni din străinătate.
Acum 12 ore
08:20
Ion Cristoiu: Cât de lucidă e aprecierea Cotroceniului privind relația dintre România și America lui Trump? Oricare dintre cele două soluții ar alege, Ilie Bolojan se sinucide politic # ActiveNews.ro
Jurnalul meu video | 26 februarie 2026: Cât de lucidă e aprecierea Cotroceniului privind relația dintre România și America lui Trump? Oricare dintre cele două soluții ar alege, Ilie Bolojan se sinucide politic.
08:10
WSJ: Negocierile nucleare de la Geneva au eșuat – Iranul a respins cererile SUA privind programul nuclear # ActiveNews.ro
Într-o rundă tensionată de negocieri nucleare desfășurată la Geneva, Iranul a respins categoric toate cererile formulate de Statele Unite, menținându-și poziția privind dreptul de a-și continua programul nuclear civil.
07:40
Escaladare majoră în Orient: Pakistan a declarat ”război deschis” Afganistanului: Kabulul și alte orașe, sub bombardament. Un F-16 pakistanez, doborât # ActiveNews.ro
Pakistanul a bombardat în cursul nopții obiective ale guvernului taliban din principalele orașe ale Afganistanului, au declarat oficiali din ambele țări vineri, în timp ce ministrul pakistanez al apărării a descris situația drept un „război deschis”.
Acum 24 ore
21:00
Vaccinurile anti-COVID de la AstraZeneca și J&J au determinat corpurile unor persoane să atace propriile celule sanguine, conform unui studiu publicat în New England Journal of Medicine # ActiveNews.ro
Cercetătorii par să fi rezolvat o întrebare la care nu găseau răspunsul: cum două vaccinuri anti-COVID, fără ARNm, au cauzat o afecțiune rară, dar care a pus in pericol viața unor pacienți.
21:00
Într-un interviu pentru gorneta securiștilor pro-europeni din Justiție (aka G4media, recent cumpărați ”la pachet” de mogulul Budeanu), Sorin Grindeanu regretă zborurile cu blonda de la Nordis și face un anunț de zile mari: ”Trebuie să recâștigăm votanții care s-au dus la AUR”. Wow, iată un obiectiv de anvergură, extrem de provocator.
20:40
Poziții normale față de legalizarea ”căsătoriilor” homosexuale: ”UE nu poate impune nimic Poloniei”. Grecia: ”Ne opunem cu desăvârșire oricărei forme de căsătorie sau adopție care contrazice învățătura Evangheliei”. Parlamentari, excomunicați # ActiveNews.ro
Declarația liderului PSD, Sorin Grindeanu, privind intenția de a recunoaște căsătoriile între homosexuali dacă ajunge premier, a dat deja apă la moară propagandei LGBT, care va pune presiune pe clasa politică să voteze legea privind parteneriatul civil.
20:30
Poziția Bisericii Ortodoxe față de ”căsătoriile” LGBT, sodomie, pedofilie și zoofilie. De ce trebuie reluat Referendumul pentru Familie și Căsătorie # ActiveNews.ro
Biserica Ortodoxa Romana a sprijinit initiativa mirenilor pentru amendarea Constitutiei in sensul precizarii ca familia este constituita prin casatoria liber consimtita intre un barbat si o femeie, dupa cum s-a aratat intr-un comunicat al Patriarhiei Romane de la momentul lansarii Referendumului pentru Familie si Casatorie
20:20
19:20
CONSERVELE. Alis Popa: Eu înțeleg că sistemul din spate nu doarme și ar băga la înaintare pe oricine, numai să fie controlabil sau măcar ajustabil, dar pur și simplu nu se mai poate. Nu mai ține nicio fentă prin alunecare! # ActiveNews.ro
Eu înțeleg că sistemul din spate nu doarme și ar băga la înaintare pe oricine, numai să fie controlabil sau măcar ajustabil, dar pur și simplu nu se mai poate. După ce s-au anulat alegerile fără nicio probă, s-a destrămat rogojina! Nu mai ține nicio fentă prin alunecare! Nimic! TURUL DOI ÎNAPOI!
18:50
Încă un USR-ist cu probleme la CV: Radu Miruță susține a făcut Electronica și Dreptul în timp ce avea trei afaceri și două joburi! ”Ca un hobby” # ActiveNews.ro
Ministrul USR-ist Radu Miruță a reușit o performanță cu care nu se pot lăuda prea mulți: a făcut facultățile de Electronică și Drept în timp ce avea trei afaceri și două joburi! Licența în drept, luată la o facultate particulară, nu i-a fost însă de niciun folos, pentru că a picat examenul de admitere în barou.
18:50
Decizia CEDO e acum definitivă, dar NU, NU OBLIGĂ la recunoașterea ”căsătoriei” între persoane de același sex. ”Accept” – agent de influență pentru distrugerea familiei # ActiveNews.ro
CEDO a respins contestația formulată împotriva hotărârii ce obligă statul român să asigure un cadru legal de recunoaștere și protecție a cuplurilor formate din persoane de același sex. Hotărârea a devenit astfel definitivă.
18:40
18:10
Premierul și Președintele PSDLGBTQ+. Grindeanu a ieșit din ”closet”: vrea legalizarea ”căsătoriilor” homosexuale în plin post al Sfintelor Paști # ActiveNews.ro
Liderul PSD, Sorin Grindeanu, a declarat, într-un interviu pentru G4Media, că dacă ar fi premier, după cum îi urmează rândul la rotativă, ar pune în aplicare decizia CEDO privind recunoașterea căsătoriilor între persoanele de același sex. „Pur și simplu nu știu de ce nu e pusă în aplicare în acest moment”, a declamat președintele PSD.
17:10
Voiau să facă ”Marea Resetare” a lumii din Insula Pedofililor: șeful Forumului Economic Mondial, Børge Brende, demisionează din cauza legăturilor cu infractorul sexual Jeffrey Epstein conectat la Mossad # ActiveNews.ro
Președintele și directorul executiv al FEM, Børge Brende, și-a anunțat demisia în urma unei anchete a Forumului privind legăturile sale cu finanțatorul Jeffrey Epstein, scrie Financial Times. Brende a declarat, astăzi, că decizia sa de a se retrage după mai bine de opt ani în această funcție a venit „după o analiză atentă”.
17:00
Bun-venit în Capitalismul Islamic occidental! - În Germania, de Ramandan, McDonald’s face reclamă la burgeri fără burgeri # ActiveNews.ro
Fast foodul american a îmbrățișattotal cauza postului islamic: pe timpul zilei, difuzează reclame cu cutii goalede mâncare. Acestea se umplu după apus, când postul încetează.
17:00
16:40
Fost secretar al Trezoreriei SUA în Administrația Clinton și ex-președinte al Universității Harvard, Larry Summers demisionează după dezvăluirile legăturilor cu pedofilul Epstein. Ce legătură a avut cu România # ActiveNews.ro
Larry Summers, asociat al lui Jeffrey Epstein, va demisiona din funcția de profesor la Universitatea Harvard din cauza legăturilor sale cu infractorul sexual, a declarat un purtător de cuvânt al universității.
16:30
Ieri
16:20
16:20
Turcia pregătește măsuri dure împotriva propagandei LGBT și a transgenderismului: închisoare pentru căsătoriile homosexuale # ActiveNews.ro
Agențiile de presă turcești au relatat recent că guvernul de la Akara vrea să introducă o serie de reglementări legale pentru a limita influența „polticile deviante LGBT” asupra tinerilor.
15:30
15:30
În anul 2004 am absolvit un curs postuniversitar la Universitatea Națională de Apărare „Carol I”, în cadrul Colegiului de Război, iar experiența aceea, desfășurată într-un cadru auster, aproape monahal prin rigoare și gravitate, mi-a schimbat pentru totdeauna felul în care privesc conflictul
15:10
Donald Trump refuză să vină în România. Deși a fost invitat, președintele american trimite pe altcineva în locul lui la Summitul B9+ # ActiveNews.ro
România se pregătește să primească lideri euroatlantici la Summitul B9+, programat pe 13 mai la București. Printre invitați se numără președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, și secretarul general al NATO, Mark Rutte.
14:30
14:00
Nicolae Voiculeț a adresat o Scrisoare Deschisă în franceză și română Ambasadorului Franței la București: România nu este o colonie. România este o națiune liberă. Respectul dintre națiuni începe cu respectul pentru suveranitatea lor # ActiveNews.ro
Maestrul Nicolae Voiculeț a adresat o scrisoare Ambasadorului Franței la București, Nicolas Warnery, reamintindu-i că poporul francez este unul pe care românii l-au respectat și admirat
13:50
Lumea muzicii din Marea Britanie este marcată de dispariția artistei cunoscute sub numele de scenă Scouse Pink. Cântăreața s-a stins din viață marți, 24 februarie 2026, la vârsta de 52 de ani, după o luptă îndelungată cu...
13:50
13:30
”Ultima șansă a Israelului”: Tucker Carlson avertizează că Israelul încearcă să atragă SUA într-un război cu Iranul pe care Donald Trump se străduiește să-l evite # ActiveNews.ro
Comentatorul conservator Tucker Carlson a lansat un avertisment dur, susținând că Israelul încearcă să tragă Statele Unite ale Americii într-un conflict militar cu Iranul.
13:30
Av. Gheorghe Piperea: Nu e nevoie de ruși să ne falimenteze în vreun război hibrid, nici de persoane anti-sistem care să dea afară 500.000 de bugetari. Sistemul trimite acasă, prin concedieri directe sau prin demisii forțate, mult mai mulți bugetari # ActiveNews.ro
Mai știți mantra din campania electorală de anul trecut, din aprilie – mai 2025? Aceea cu „dacă votați pe cine nu trebuie, pleacă acasă 500 de mii de bugetari”?
