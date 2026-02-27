Danemarca devine prima ţară din Uniunea Europeană care elimină transmiterea HIV şi sifilisului de la mamă la copil
27 februarie 2026
Danemarca devine prima ţară din Uniunea Europeană care elimină transmiterea HIV şi sifilisului de la mamă la copil, conform anunţului Organizaţiai Mondiale a Sănătăţii, care recunoaşte astfel angajamentul susţinut al ţării de a se asigura că fiecare copil se naşte fără aceste infecţii.
Danemarca devine prima ţară din Uniunea Europeană care elimină transmiterea HIV şi a sifilisului de la mamă la copil, conform anunţului Organizaţiai Mondiale a Sănătăţii, care recunoaşte astfel angajamentul susţinut al ţării de a se asigura că fiecare copil se naşte fără aceste infecţii.
MAE iniţiază un grup de lucru pentru studierea limbii române în străinătate: În contextul unor comunităţi româneşti tot mai numeroase, menţinerea şi dezvoltarea identităţii lingvistice şi culturale a noilor generaţii reprezintă o prioritate esenţială # News.ro
MAE anunţă că a iniţiat un grup de lucru interinstituţional pentru studierea limbii române în străinătate, argumentând că, ”în contextul unor comunităţi româneşti tot mai numeroase în diferite ţări, menţinerea şi dezvoltarea identităţii lingvistice şi culturale a noilor generaţii de români reprezintă o prioritate esenţială”. ”Dorim să asigurăm o bună colaborare şi să sprijinim celelalte instituţii de resort în promovarea limbii române în diaspora şi comunităţile istorice”, afirmă secretarul de stat pentru relaţii interinstituţionale, cooperare pentru dezvoltare şi drepturile omului, Clara Volintiru.
Agenţia Internaţională a Energiei Atomice cere Iranului, într-un raport confidenţial, să colaboreze ”în mod constructiv” şi să răspundă ”cu cea mai mare urgenţă” unei cereri de verificare a tuturor instalaţiilor nucleare iraniene # News.ro
Agenţia Internaţională a Energiei Atomice (AIEA) cere vineri Iranului să coopereze ”în mod constructiv” şi să răspundă ”cu cea mai mare urgenţă” cererii agenţiei ONU de verificare a tuturor instalaţiilor nucleare iraniene, într-un raport confidenţial, pe care AFP scrie că l-a consultat vineri.
Volum record de ţigarete de contrabandă capturate de autorităţi în 2025 – de aproape patru ori mai mare decât în anul anterior # News.ro
Autorităţile române au confiscat în 2025 circa 212 milioane de ţigarete de contrabandă, cu o valoare estimată pe piaţa neagră de peste 197 de milioane de lei, potrivit datelor agregate pe platforma StopContrabanda.ro. În 2024 au fost capturate circa 55,5 milioane de ţigarete în valoare de 53,7 milioane lei, ceea ce indică o creştere semnificativă a capturilor şi a activităţilor de combatere a contrabandei. Potrivit studiul Novel, media comerţului ilicit cu produse din tutun în 2025 se situează la 10,6%, fiind cea mai mare creştere anuală din 2014 până în prezent. Piaţa neagră a ţigaretelor a atins în noiembrie 2025 nivelul de 12,6% din totalul consumului, un nivel record pentru ultimii şase ani.
Danemarca devine prima ţară din Uniunea Europeană care elimină transmiterea HIV şi sifilisului de la mamă la copil, conform anunţului Organizaţiai Mondiale a Sănătăţii, care recunoaşte astfel angajamentul susţinut al ţării de a se asigura că fiecare copil se naşte fără aceste infecţii.
Liverpool a înregistrat venituri record de 703 milioane de lire sterline (947,57 milioane de dolari) pentru anul până în mai 2025, sezonul în care a câştigat al 20-lea titlu în Premier League, a anunţat clubul vineri, potrivit Reuters.
Ghana spune că 272 de cetăţeni ai săi au fost „atraşi” să lupte în Ucraina, iar 55 au fost ucişi # News.ro
Ministrul afacerilor externe din Ghana a anunţat că estimează că 272 de cetăţeni ai ţării au fost „atraşi” în războiul dintre Rusia şi Ucraina, „dintre care circa 55 ar fi fost ucişi”, relatează AFP.
Modificare la legea pensiilor magistraţilor, pentru „corelarea termenelor”: Articolele actului normativ vor fi aplicate de la data intrării sale în vigoare, nu de la 1 ianuarie 2026, cum era prevăzut iniţial # News.ro
Guvernul a aprobat, în şedinţa de vineri, o modificare la legea pensiilor magistraţilor, în ceea ce priveşte termenul de aplicare a sa, stabilit iniţial pentru 1 ianuarie 2026. Potrivit Executivului, pentru „corelarea termenelor” şi respectarea „principiului neretroactivităţii”, guvernanţii au stabilit că prevederile actului normativ se vor aplica de la data intrării sale în vigoare.
Nuclearelectrica, administratorul centralei nucleare din Cernavodă, a realizat anul trecut un profit net mai mare cu 40%, de 2,39 miliarde lei # News.ro
Nuclearelectrica, compania de stat care administrează cele două reactoare ale centralei nucleare din Cernavodă, a realizat anul trecut un profit net mai mare cu 40%, de 2,39 miliarde lei, de la 1,7 miliarde lei în 2024, arată raportul transmis de companie Bursei de Valori Bucureşti (BVB).
Galaţi - Trei persoane rănite într-un incendiu izbucnit la o vulcanizare din Gara Berheci - FOTO # News.ro
Trei persoane au suferit arsuri şi au fost transportate la spital în urma unui incendiu izbucnit, vineri după-amiază, la o vulcanizare din localitatea Gara Berheci, judeţul Galaţi.
Acordul Mercosur. Emmanuel Macron denunţă o „surpriză neplăcută” şi o „atitudine lipsită de respect” din partea Comisiei Europene # News.ro
Preşedintele francez Emmanuel Macron şi-a exprimat nemulţumirea după decizia Comisiei Europene de a aplica provizoriu acordul comercial cu Mercosur. Preşedintele francez a declarat vineri că acest anunţ a fost „o surpriză neplăcută” pentru Franţa, care s-a opus tratatului, şi „o manifestare a lipsei de respect” faţă de Parlamentul European, relatează AFP.
Fotbal: Prestianni ar fi mărturisit în faţa colegilor de la Benfica faptul că i-a adresat o insultă rasistă lui Vinicius # News.ro
Jucătorul argentinian Gianluca Prestianni ar fi recunoscut că l-a numit pe Vinicius Jr „maimuţă” în timpul meciului de baraj din Liga Campionilor, care a opus Benfica şi Real Madrid, potrivit „Correio de manha”.
Teatrul Naţional de Televiziune celebrează în luna martie marile nume feminine ale scenei, într-o serie-eveniment difuzată, în fiecare miercuri şi sâmbătă, la TVR Cultural.
Cancelarul german se duce marţi în Statele Unite cu o poziţie europeană comună în privinţa taxelor vamale # News.ro
Cancelarul german Friedrich Merz se va întâlni marţi cu Donald Trump la Washington şi va transmite „o poziţie europeană comună” în privinţa taxelor vamale americane şi a tensiunilor comerciale cu Statele Unite, a anunţat vineri un purtător de cuvânt al guvernului german, relatează AFP.
Guvernul a autorizat autorităţile locale să finanţeze investiţii noi pentru soluţionarea crizei apei potabile din Curtea de Argeş/ Inspectorii sanitari au confirmat prezenţa în reţeaua de apă a unei bacterii periculoase # News.ro
Guvernul a aprobat, în şedinţa de Guvern de vineri, o derogare care autorizează autorităţile locale să aprobe, într-un termen cât mai scurt, finanţarea de obiective de investiţii noi, pentru soluţionarea situaţiei de urgenţă privind alimentarea cu apă din Curtea de Argeş, înainte de aprobarea bugetului local. Cei peste 25.000 de locuitori ai municipiului se confruntă de mai multă vreme cu o criză acută a apei potabile, după ce inspectorii sanitari au confirmat prezenţa în reţea a bacteriei periculoase Clostridium perfringens.
BNR: Actualele evaluări evidenţiază o înrăutăţire a perspectivei inflaţiei. Rata anuală a inflaţiei ar urma să ajungă la 9,8% în iunie şi la 3,9% în decembrie 2026. Banca centrală, preocupată de dinamica viitoare a costurilor cu forţa de muncă # News.ro
Banca Naţonală a României (BNR) arată că actualele evaluări evidenţiază o înrăutăţire a perspectivei inflaţiei, mai cu seamă pe segmentul de mijloc al orizontului de prognoză, în condiţiile în care rata anuală a inflaţiei este aşteptată să îşi prelungească scăderea lentă în trimestrul I 2026, la fel ca în proiecţia precedent. Potrivit BNR, rata anuală a inflaţiei ar urma să ajungă la 9,8% în iunie şi să se situeze la 3,9% în decembrie 2026, faţă de valorile de 9,2%, respectiv, 3,7% anticipate anterior pentru aceleaşi momente de referinţă, iar la finele anului viitor să se reducă la 2,9%, nivel similar celui indicat de prognoza precedentă pentru luna septembrie 2027. Membrii Consiliului BNR spun că activitatea economică va resimţi intens şi în prima jumătate a anului 2026 efectele măsurilor de consolidare bugetară şi ale nivelului ridicat al ratei anuale a inflaţiei, afectând prioritar venitul disponibil real al populaţiei. De asemenea, aceştia şi-au exprimat preocupări legate de dinamica viitoare a costurilor cu forţa de muncă, având în vedere evoluţia recentă şi anticipată a inflaţiei şi a aşteptărilor inflaţioniste pe termen scurt, precum şi majorarea salariului minim brut pe economie din 1 iulie 2026 şi decalajele persistente dintre cererea şi oferta de forţă de muncă în anumite domenii, ce ar putea reamplifica presiunile asupra salariilor din mediul privat.
ABC-ul integrării unui copil cu autism în şcoala românească. Ce trebuie să ştie profesorii, părinţii şi colegii # News.ro
Cazurile copiilor cu cerinţe educaţionale speciale (CES) sunt tot mai dese în şcoala românească, însă integrarea acestor elevi se face cel mai adesea defectuos, de vină fiind hibele din sistemul nostru educaţional, dar şi unele mentalităţi greşite.
Conference League: Rakow-ul lui Racoviţan înfruntă Fiorentina în optimi / Duel cu Crystal Palace pentru Răzvan Marin, confruntare cu Samsunspor pentru Andrei Raţiu # News.ro
Tragerea la sorţi a optimilor de finală ale Conference League a avut loc vineri, la Nyon. În competiţie sunt implicaţi trei români: Bogdan Racoviţan (Rakow), Răzvan Marin (AEK Atena) şi Andrei Raţiu (Rayo Vallecano).
China îşi îndeamnă cetăţenii să părăsească Iranul „cât mai curând posibil”, invocând o „creştere semnificativă a riscurilor externe de securitate” # News.ro
China a cerut vineri cetăţenilor săi să părăsească Iranul „cât mai curând posibil”, invocând o „creştere semnificativă a riscurilor de securitate externe”, în contextul în care ţara se confruntă cu ameninţări repetate de atacuri americane, relatează AFP.
Guvernul a adoptat ordonanţa care prevede reduceri la impozite în cazul persoanelor cu handicap, dar şi în cazul clădirilor vechi/ Pentru 2026, autorităţile locale pot reveni asupra deciziilor de mărire a impozitelor şi taxelor locale # News.ro
Guvernul a adoptat, vineri, Ordonanţa de Urgenţă care prevede reduceri de 15% şi 25% la impozitele pentru clădirile vechi şi reduceri de până la 50% a impozitelor pentru clădiri şi maşini datorate pe perssoanele cu handicap. De asemenea, Guvernul a decis că pentru anul 2026 autorităţile publice locale pot reveni, în termen de 15 zile, asupra hotărârilor de mărire a impozitelor şi taxelor locale, pe care le pot reduce, urmând ca sumele majorate plătite deja de contribuabili să fie considerate în contul obligaţiilor fiscale restante sau viitoare ori să le fie restituite conform legii.
Armata americană a doborât cu laser o dronă a poliţiei americane de frontieră în sud-vestul Texasului. Pentru a doua oară în această lună spaţiul aerian local a fost închis # News.ro
Armata americană a doborât joi cu un laser o dronă a poliţiei de frontieră care survola graniţa cu Mexicul în sud-vestul Texasului, relatează AFP, citând presa americană.
Nicuşor Dan, după reapariţia în spaţiul public a informaţiei referitoare la sesizarea penală a AEP vizând finanţarea campaniei sale: AEP nu a înţeles nici în 2025 donaţiile online. Dar nu a văzut nicio neregulă în finanţarea campaniei lui Călin Georgescu # News.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a reacţionat vineri, la reapariţia în spaţiul public, după aproape un an, a informaţiei referitoare la sesizarea penală a AEP vizând finanţarea campaniei sale, că, după ce în 2016 şi 2020, AEP i-a aplicat aceleaşi amenzi, anulate ulterior de instanţă, şi a făcut aceleaşi plângeri penale, instituţia nu a înţeles nici în 2025 donaţiile online. ”Dar nu a văzut nicio neregulă în finanţarea campaniei lui Călin Georgescu”, comentează preşedintele, dând şi exemplul Agenţiei Naţionale de Integritate şi al Inspectoratului de Stat în Construcţii, care, în opinia sa, ”caută virgule lipsă în documente şi se fac că nu văd fapte vizibile de pe Lună”.
Formula 1: Jack Doohan spune că a primit ameninţări cu moartea înainte ca echipa Alpine să renunţe la el # News.ro
Jack Doohan spune că a primit ameninţări cu moartea şi a trebuit să cheme poliţia pentru a soluţiona o situaţie cu bărbaţi înarmaţi în perioada Grand Prix-ului de la Miami de anul trecut, chiar înainte de a-şi pierde locul de pilot de Formula 1 la Alpine, relatează AP.
Incendiu puternic într-un apartament din Craiova / Patru persoane au suferit atac de panică # News.ro
Un puternic incendiu a izbucnit, vineri, într-un apartament din Craiova, cel mai probabil în urma unei explozii, iar pompierii intervin cu mai multe autospeciale. Patru persoane au suferit atac de panică şi sunt asistate medical.
ONU: Aproximativ 50.000 de femei şi fete au fost ucise în întreaga lume în 2024 / Violenţa împotriva femeilor, situaţie de urgenţă mondială # News.ro
Violenţa împotriva femeilor a devenit o situaţie de „urgenţă mondială”, a avertizat vineri Înaltul Comisar al Naţiunilor Unite pentru Drepturile Omului, deplângând în special abuzurile dezvăluite în cazuri precum Gisèle Pelicot sau Jeffrey Epstein, relatează AFP.
Compania Antibiotice Iaşi, producător de medicamente deţinut de Ministerul Sănătăţii, are în curs de autorizare 65 de medicamente din portofoliul său, pe pieţele internaţionale, şi 28 în România. Vânzările pe pieţele externe contribuie cu aproximativ 40% la cifra de afaceri totală. În anul 2025, veniturile din vânzările de produse finite şi substanţe active pe piaţa internaţională au fost de 266,26 milioane lei, în crestere cu 7,6% comparativ cu anul 2024.
Alexandru Nazare, după ce s-a înregistrat excedent bugetar în luna ianuarie: Un rezultat al prudenţei şi responsabilităţii, care ne obligă în continuare / În ianuarie 2025, România înregistra un deficit de 11 miliarde lei # News.ro
Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, afirmă, vineri, după ce s-a înregistrat excedent bugetar în luna ianuarie, că este ”un rezultat al prudenţei şi responsabilităţii”, mai ales având în vedere că, în ianuarie 2025, România înregistra un deficit de 11 miliarde lei.
Liga Europa: Duel italian în optimi, Bologna – AS Roma / Ionuţ Radu şi Celta Vigo înfruntă Lyon # News.ro
Tragerea la sorţi a optimilor de finală ale Ligii Europa a avut loc, vineri, la Nyon. În urma acesteia, s-a stabilit un duel italian în competiţia UEFA, Bologna – AS Roma. De asemenea, Celta Vigo, echipa lui Ionuţ Radu, va înfrunta Olympique Lyon, iar echipa lui Marius Corbu, Ferencvaros, va întâlni Braga.
Ce se ştie despre drona „probabil” rusească neutralizată în apropierea portavionului Charles-de-Gaulle în Suedia / Kremlinul: "Acuzaţie complet absurdă" # News.ro
O dronă, „probabil” rusească, potrivit ministrului suedez al Apărării, a fost reperată în apropierea portavionului Charles-de-Gaulle, aflat în escală la Malmö. Ea a fost neutralizată de dispozitivele suedeze. Bfmtv.com prezintă detalii despre întreaga situaţie.
INTERVIU – Vladimir Tismăneanu, politolog: România nu este sub nicio formă un element central în strategia globală a Statelor Unite! Full stop! Deci, prieteni şi amici, susţineţi NATO! Despre asta e vorba în propoziţie! # News.ro
Conducătorii României ar trebui să încerce să se apropie mai mult de mediile intelectuale americane şi de prietenii României din America, decât de MAGA şi de Administraţia Trump, afirmă politologul Vladimir Tismăneanu (74 de ani) într-un interviu acordat pentru News.ro.
Pianista Lilya Zilberstein, violoncelistul Arto Noras, violonista Mihaela Martin şi compozitorul Zygmunt Krauze, în juriul ediţiei aniversare a Concursului "George Enescu" # News.ro
Pianista Lilya Zilberstein, violoncelistul Arto Noras, violonista Mihaela Martin şi compozitorul Zygmunt Krauze vor conduce juriile ediţiei aniversare ale Consursului Internaţional "George Enescu" din 2026, alături de personalităţi marcante ale vieţii muzicale internaţionale, precum Nelson Goerner, Frans Helmerson, Enrico Dindo, Claudio Bohórquez, Alissa Margulis, Nemanja Radulović, Gabriela Ortiz, Errollyn Wallen şi Mark Simpson, precum şi de reputaţi artişti români cu cariere internaţionale, între care Marin Cazacu, Liviu Prunaru, Raluca Ştirbăţ, Valentin Răduţiu, Doina Rotaru şi Dan Dediu.
USR: Asocierea dintre Sectorul 4 şi Sectorul 2 pentru finanţarea şi realizarea în comun a unor servicii şi proiecte de interes public local ridică suspiciuni serioase de nelegalitate şi poate deschide calea unor proceduri netransparente # News.ro
USR Sector 4 trage un semnal de alarmă, vineri, cu privire la proiectul de hotărâre ce vizează asocierea dintre Sectorul 4 şi Sectorul 2 pentru finanţarea şi realizarea în comun a unor servicii şi proiecte de interes public local. ”Iniţiativa ridică suspiciuni serioase de nelegalitate şi poate deschide calea unor proceduri netransparente”, transmit reprezentanţii formaţiunii.
Golf: Italianul Andrea Pavan, rănit grav după ce a căzut în puţul unui lift, înaintea unei competiţii # News.ro
Jucătorul de golf Andrea Pavan a fost grav rănit după ce a căzut mai multe etaje într-un puţ de lift înainte de Openul Africii de Sud din această săptămână, relatează BBC.
ANPC a controlat în această săptămână peste 1.900 de operatori economici şi a dat amenzi de aproape şase milioane de lei / Au fost găsite alimente expirate şi carne mucegăită # News.ro
Comisarii Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC) au verificat în această săptămână peste 1.900 de operatori economici la nivel naţional şi găsit mai multe nereguli, printre care alimentare expirate, carne mucegăită, echipamente uzate. Echipele de control au dat amenzi de aproape şase milioane de lei.
Constanţa: Angajata unei clinici medicale private, în vârstă de 23 de ani, a murit în cadrul unităţii # News.ro
O angajată a unei clinici medicale private din municipiul Constanţa, în vârstă de 23 de ani, a murit, vineri, în cadrul unităţii. În urma autopsiei urmează să fie stabilită cauza decesului.
Bucureşti: Un bărbat acuzat ca a preluat maşini de la şapte persoane pentru a le dezmembra şi radia, dar nu le-a dat banii conveniţi şi nici nu a înapoiat autoturismele, arestat # News.ro
Un bărbat este cercetat de procurorii din Bucureşti, după ce a preluat maşini de la şapte persoane pentru a le dezmembra şi a le radia din circulaţie, dar nu a plătit banii conveniţi şi nici nu a înapoiat autoturismele. El a fost arestat preventiv pentru 30 de zile.
Rusia a îndemnat vineri Afganistanul şi Pakistanul să înceteze imediat atacurile transfrontaliere şi să-şi rezolve diferendele prin mijloace diplomatice, relatează Reuters.
Liga Campionilor: Confruntări Real Madrid – Manchester City, PSG – Chelsea şi Galatasaray - Liverpool în optimi / Tottenham şi Drăguşin înfruntă Atletico Madrid # News.ro
Real Madrid va înfrunta Manchester City şi PSG va juca împotriva formaţiei Chelsea în optimile de finală ale Ligii Campionilor, s-a stabilit în urma tragerii la sorţi care a avut loc, vineri, la Nyon.
Artistul trap Amuly debutează în cinema cu un rol în filmul „Kîzîm”, regizat de Radu Potcoavă, ce poate fi văzut la cinema din acest weekend. Mihai, personajul său, este fiul lui Adi (Tudor Chirilă) şi fratele mai mare al lui Tudor (Matei Saizescu) pe care îl ascunde şi îl protejează după ce a trecut printr-o situaţie nefericită. Pentru Amuly, primul său rol într-un lungmetraj, în care este creditat cu numele său real, Hameed Amil, „a fost o experienţă de neuitat, datorită echipei şi colegilor care au fost superbi. M-a surprins, sincer, energia cu care fiecare în parte a contribuit la acest film”.
Rugby: Stejarii înfruntă Georgia la 8 martie, în semifinalele Campionatului European. Au fost convocaţi 35 de jucători # News.ro
Naţionala de rugby a României întâlneşte Georgia în semifinalele Campionatului European, în data de 8 martie, de la ora 13:00, pe Avchala Stadium din Tbilisi. Pentru această partidă, staff-ul tehnic a convocat 35 de jucători.
Agenţia Naţională de Integritate anunţă un mecanism digital strict de control al respectării restricţiilor pre- şi postangajare / Fiecare autoritate sau instituţie publică are obligaţia de a desemna o persoană # News.ro
Agenţia Naţională de Integritate (ANI) anunţă, vineri, introducerea unui mecanism digital strict de control al respectării restricţiilor pre- şi postangajare, pentru prevenirea situaţiilor care contravin legii. Declaraţiile se transmit Agenţiei exclusiv în format electronic prin intermediul e-DAI, certificate cu semnătură electronică calificată. Fiecare autoritate sau instituţie publică are obligaţia de a desemna o persoană.
BNR anunţă o nouă tentativă de fraudă financiară tip deepfake care foloseşte imaginea guvernatorului Isărescu. Afirmaţiile false privesc un presupus parteneriat cu Florin Talpeş, CEO Bitdefender. ”BNR nu face recomandări şi propuneri de investiţii” # News.ro
BNR avertizează că o nouă serie de postări tip deepfake care îl implică pe guvernatorul Băncii Naţionale a României (BNR) Mugur Isărescu au fost publicate, în ultima săptămână, în mediul online. Postările folosesc fraudulos imaginea guvernatorului BNR pentru a convinge publicul să depună bani într-un sistem fals de investiţii financiare bazat pe inteligenţa artificială şi să îşi divulge datele personale. Conţinutul video fraudulos promovează o oportunitate falsă de investiţii folosind imaginea guvernatorului BNR şi afirmaţii privind un presupus parteneriat cu Florin Talpeş, CEO Bitdefender. Banca centrală subliniază că nu face recomandări şi propuneri de investiţii.
Ambasada SUA în Israel încurajează o parte din cetăţenii săi să „ia în considerare părăsirea” ţării, invocând riscuri de siguranţă # News.ro
Departamentul de Stat al SUA a autorizat membrii personalului neesenţial al ambasadei sale din Israel să părăsească ţara din cauza „riscurilor pentru siguranţa lor”, pe fondul tensiunilor militare regionale, a anunţat vineri Ambasada SUA la Ierusalim, care a recomandat, de asemenea, unora dintre cetăţenii săi „să părăsească” ţara „atât timp cât sunt disponibile zboruri comerciale”, relatează AFP şi Reuters.
Uniunea Europeană va aplica provizoriu acordul de liber-schimb cu Mercosur, anunţă Ursula von der Leyen # News.ro
Preşedinta Comisiei Europene a anunţat vineri că cele 27 de state membre UE vor aplica provizoriu acordul de liber-schimb încheiat cu Mercosur, care reuneşte mai multe ţări din America Latină, informează AFP.
O angajată a unei clinici medicale private din municipiul Constanţa, în vârstă de 23 de ani, a murit, vineri, în cadrul unităţii. În urma autopsiei urmează să fie stabilită cauza decesului.
Trilogia bilingvă "Poèmes résistants, Poèmes amoureux şi Poèmes méditatifs" de Ana Blandiana, prezentată în cinci oraşe din Franţa # News.ro
Scriitoarea Ana Blandiana se va afla, în perioada 1-14 martie, în Franţa pentru un turneu amplu, cu ocazia apariţiei, în condiţii grafice deosebite, a trilogiei bilingve compuse din volumele "Poèmes résistants, Poèmes amoureux şi Poèmes méditatifs" (Jacques André Éditeur, 2024-2026).
Peste 60 de percheziţii la firme din domeniul construcţiilor, suspectate de evaziune fiscală / Ar fi înregistrat în contabilitate facturi de 14 milioane de lei, pentru achiziţii ficive de la firme clonate # News.ro
Poliţiştii şi procutorii au făcut 62 de percheziţii în Bucureşti şi în judeţele Ilfov, Braşov, Harghita, Mureş, Suceava, Satu Mare, Cluj, Bihor şi Alba, la persoane şi firme suspectate de evaziune fiscală. Încă din 2021, administratorii urnpr firme de construcţii ar fi înregistrat în contabilitate facturi de 14 milioane de lei, pentru achiziţii ficive de la firme clonate.
MedLife trece pe pierdere în 2025, cu un rezultat negativ de -3,95 milioane lei, de la un profit net de 16,75 milioane lei în anul 2024 # News.ro
MedLife, cea mai mare reţea de servicii medicale private din România, a încheiat anul 2025 cu o pierdere de 3,95 milioane lei, comparativ cu un profit net de 16,75 milioane lei în anul 2024.
Zelenski este dispus să se întâlnească cu Putin pentru negocieri, dar nu va renunţa la teritoriu. Preşedintele ucrainean crede că este posibil să se ajungă la pace până în noiembrie # News.ro
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat într-un interviu pentru Sky News că este gata să se întâlnească cu liderul rus Vladimir Putin pentru discuţii şi vede o oportunitate de a pune capăt războiului Rusiei împotriva Ucrainei înainte de alegerile intermediare din SUA din noiembrie.
INS: Cifra de afaceri din serviciile de piaţă prestate în principal întreprinderilor, a crescut în 2025, ca serie brută cu 2,4%, faţă de anul anterior # News.ro
Cifra de afaceri din serviciile de piaţă prestate în principal întreprinderilor a crescut, în 2025 faţă de anul 2024, ca serie brută cu 2,4%, anunţă Institutul Naţional de Statistică (INS).
