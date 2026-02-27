Fritz, întrebat de ce PSD susţine că Ilie Bolojan este premierul USR-ului: A făcut mai multe concesii PSD-ului decât USR-ului. E mai degrabă un joc retoric decât realitate

16:20

Banca Naţonală a României (BNR) arată că actualele evaluări evidenţiază o înrăutăţire a perspectivei inflaţiei, mai cu seamă pe segmentul de mijloc al orizontului de prognoză, în condiţiile în care rata anuală a inflaţiei este aşteptată să îşi prelungească scăderea lentă în trimestrul I 2026, la fel ca în proiecţia precedent. Potrivit BNR, rata anuală a inflaţiei ar urma să ajungă la 9,8% în iunie şi să se situeze la 3,9% în decembrie 2026, faţă de valorile de 9,2%, respectiv, 3,7% anticipate anterior pentru aceleaşi momente de referinţă, iar la finele anului viitor să se reducă la 2,9%, nivel similar celui indicat de prognoza precedentă pentru luna septembrie 2027. Membrii Consiliului BNR spun că activitatea economică va resimţi intens şi în prima jumătate a anului 2026 efectele măsurilor de consolidare bugetară şi ale nivelului ridicat al ratei anuale a inflaţiei, afectând prioritar venitul disponibil real al populaţiei. De asemenea, aceştia şi-au exprimat preocupări legate de dinamica viitoare a costurilor cu forţa de muncă, având în vedere evoluţia recentă şi anticipată a inflaţiei şi a aşteptărilor inflaţioniste pe termen scurt, precum şi majorarea salariului minim brut pe economie din 1 iulie 2026 şi decalajele persistente dintre cererea şi oferta de forţă de muncă în anumite domenii, ce ar putea reamplifica presiunile asupra salariilor din mediul privat.