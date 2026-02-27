Țara europeană care sfidează NATO: „Nu vom atinge noile obiective privind cheltuielile pentru apărare”
Aktual24, 27 februarie 2026 20:20
Guvernul condus de premierul ceh Andrej Babis a anunțat reducerea planurilor privind creșterea cheltuielilor militare ale Organizația Tratatului Atlanticului de Nord, poziționând Cehia pe o traiectorie diferită față de obiectivele de apărare discutate anterior la nivel internațional. Autoritățile de la Praga susțin că politica bugetară actuală urmărește un echilibru între investițiile sociale și cele de […]
Acum 5 minute
20:40
Cine ar putea prelua locul lui „El Mencho”: trei posibile scenarii prin care ar putea fi acoperit vidul de putere # Aktual24
Se autointitulează „Compania” și este una dintre cele mai puternice organizații criminale din lume. Imperiul său, construit pe traficul de droguri și extorcare, valorează zeci de miliarde de dolari și dispune de o armată privată. Eliminarea liderului Nemesio Oseguera Cervantes, cunoscut ca El Mencho, lasă însă organizația fără un succesor clar și deschide o perioadă […]
Acum 30 minute
20:20
Acum o oră
20:10
Suedia nu se opune primirii de arme nucleare: ”Dacă izbucnește un război, vom fi deschiși la orice poate asigura supraviețuirea și securitatea Suediei” # Aktual24
Ministrul suedez al Apărării, Poul Jönsson, nu exclude posibilitatea ca țara sa să permită desfășurarea de arme nucleare în timp de război. Jónsson, un reprezentant al Partidului Moderat al prim-ministrului Ulf Kristersson, a anunțat deschiderea Suediei față de o posibilă desfășurare de arme nucleare în caz de război, relatează SVT. Fără arme nucleare pe timp […]
19:50
Pregătiri de război: Ministerul Sănătății din Israel a cerut spitalelor să se pregătească de război. China le-a cerut propriilor cetățeni să plece de urgență din zonă # Aktual24
Ministerul Sănătății din Israel a instruit instituțiile medicale din întreaga țară să se pregătească pentru un posibil conflict armat, în contextul escaladării tensiunilor regionale și al riscului unei confruntări directe cu Iranul, potrivit mai multor informații din presa și surse oficiale. Potrivit canalului Telegram „Voice of Israel”, pregătirile vizează un scenariu de ostilități care ar […]
Acum 2 ore
19:20
Rusia ar putea avea capacitatea de a intercepta armele nucleare ale Europei în mai puțin de 10 ani. Moscova construiește într-un ritm alert un scut despre care se spune că ar fi impenetrabil # Aktual24
Un nou raport al grupului de analiză britanic RUSI atrage atenția asupra schimbărilor majore din echilibrul strategic european, sugerând că evoluția sistemelor de apărare antirachetă ale Rusiei ar putea, în următorul deceniu, să reducă eficiența unui eventual atac nuclear lansat de Marea Britanie sau Franța, relateaza Politico. Contextul raportului RUSI și amenințarea percepută Raportul elaborat […]
19:10
PSD continuă războiul cu USR pe numirea lui Caragea la conducerea Uzinei Mecanice Sadu: ”Este prieten de familie cu Miruță” # Aktual24
Partidul Social Democrat (PSD) a solicitat, vineri, conducerii Uniunii Salvați România (USR) să dispună „în regim de urgență” o verificare a circumstanțelor în care o persoană considerată „prieten de familie” al ministrului Apărării, Radu Dinel Miruță, a fost numită la conducerea Uzinei Mecanice Sadu. Potrivit unui comunicat, pesediștii cer clarificări în legătură cu decizia de […]
19:00
Președintele USR: ”PSD trebuie să se obișnuiască la gândul că și în viitor nu mai vor putea să decidă totul singur” # Aktual24
Președintele USR, Dominic Fritz, a declarat vineri că Partidul Social Democrat, în perioada în care a fost condus de Marcel Ciolacu, a încercat să concentreze întreaga putere politică, avertizând că pesediștii trebuie să se obișnuiască cu ideea că nu mai pot decide singuri direcția guvernării. Declarațiile au fost făcute într-o conferință de presă, în contextul […]
Acum 4 ore
18:40
Cauzele profunde ale războiului dintre Pakistan și Afganistan. Talibanii anunță că au capturat mai multe posturi de frontieră pakistaneze # Aktual24
Talibanii au anunțat vineri că au capturat mai multe posturi de frontieră pakistaneze și au ucis sau capturat militari, în timp ce Pakistanul a declarat că a lansat un „răspuns puternic și eficient”, explozii fiind raportate la Kabul, în contextul celei mai recente escaladări a confruntărilor dintre cele două state. Ambele părți au confirmat lupte […]
18:10
Direcția Națională Anticorupție (DNA) desfășoară anchete penale in rem într-o serie de cauze care vizează suspiciuni de fapte de corupție în legătură cu contracte pentru refacerea infrastructurii de irigații, au declarat pentru newscenter.ro surse judiciare. Direcția Națională Anticorupție (DNA) desfășoară anchete penale in rem într-o serie de cauze care vizează suspiciuni de fapte de corupție […]
17:40
Japonia anunță schimbări majore în cadrul serviciilor de informații. China, principala amenințare # Aktual24
Reînvestită în funcție după o victorie covârșitoare în alegerile anticipate din această lună, Takaichi a promis că va face Japonia „puternică și prosperă” prin schimbări politice cheie, inclusiv în domeniul apărării și al informațiilor. Planurile vin în contextul unei dispute diplomatice de luni de zile între Japonia și China pe marginea comentariilor făcute de Takaichi […]
17:10
Turcia, o amenințare? Macron face eforturi pentru reînnoirea acordului de apărare cu Grecia # Aktual24
Președintele francez Emmanuel Macron urmează să viziteze Atena la sfârșitul lunii aprilie pentru a reînnoi acordul franco-grec de apărare reciprocă, pe fondul îngrijorărilor că climatul politic fragil de la Paris ar putea complica procesul. Acordul istoric a fost semnat în 2021, stabilind că cele două țări își vor oferi asistență militară reciprocă în cazul în […]
Acum 6 ore
16:40
Rusia anunță că a fost stabilit un armistițiu local pentru a permite reparațiile la centrala nucleară din Zaporijia # Aktual24
Oficialii ruși declară că un armistițiu local este în vigoare în apropierea centralei nucleare din Zaporijia pentru a repara o linie electrică externă deteriorată, ceea ce face ca amplasamentul să depindă de o rezervă redusă de energie electrică externă. AIEA a avertizat în repetate rânduri că energia electrică externă a centralei ZNPP reprezintă o vulnerabilitate […]
16:40
Militari prinși în rețelele de droguri. Trei bărbați arestați preventiv în județul Bistrița-Năsăud # Aktual24
Trei bărbați au fost arestați preventiv pentru trafic de droguri în județul Bistrița-Năsăud, printre aceștia fiind și doi militari activi, soldați gradați profesioniști. Suspecții au vârste cuprinse între 22 – 36 ani. Polițiștii de la Crimă Organizată au documentat activitatea lor infracțională desfășurată pe parcursul ultimilor ani. Afaceri cu substanțe cristaline și canabis vândut la […]
16:30
Inspectorii ANPC au verificat peste 1900 de firme în această săptămână, iar rezultatele sunt cu adevărat șocante pentru toți consumatorii români. Amenzile totale depășesc pragul de 5 milioane de lei, avertismentele au ajuns la peste 1000, aplicate comercianților neglijenți. Controlul s-a desfășurat între 23 – 27 februarie. Carne cu mucegai și legume alterate descoperite în […]
16:10
O companie privată chineză de imagistică satelitară a publicat imagini care arată prezența a 11 avioane de vânătoare F-22 Raptor ale Forțelor Aeriene ale SUA la baza aeriană Ovda, din sudul Israelului, pe fondul consolidării prezenței militare americane în regiune, în contextul tensiunilor cu Iranul. Potrivit datelor analizate, aeronavele au fost dislocate după ce au […]
16:00
Guvernul a reintrodus vineri reducerile de impozit pentru locuințele vechi prin ordonanță de urgență, decizie care repară triplarea impozitelor care a lovit proprietarii la începutul anului. Românii care dețin case vechi vor plăti acum sume mult mai mici către primării. Noua regulă se aplică imediat pentru a corecta costurile din luna ianuarie. Reduceri substanțiale pentru […]
15:50
Președintele Dan, reacție dură la adresa AEP: ”Nu a văzut nicio neregulă în finanțarea campaniei lui Călin Georgescu”. AUR a și sărit să-i ceară suspendarea # Aktual24
Președintele României, Nicușor Dan, a afirmat că sesizarea Parchetului General de către AEP privind finanțarea campaniei sale nu reprezintă o situație nouă și a acuzat instituția că nu a înțeles mecanismul donațiilor online, susținând totodată că AEP nu a identificat probleme în cazul finanțării campaniei lui Călin Georgescu. Declarațiile au fost făcute într-o postare pe […]
15:40
AUR a primit peste 3 milioane lei în februarie de la stat. PSD rămâne campion, peste 5 milioane de lei. Mare parte din bani merge la propaganda TV # Aktual24
Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) a anunțat vineri că, în luna februarie, a virat în conturile a opt partide politice subvenții de la bugetul de stat în valoare totală de 15.405.550 de lei. Potrivit unui comunicat al instituției, cele mai mari sume au fost alocate Partidului Social Democrat (PSD), care a primit 5.111.433 de lei, urmat […]
15:40
S-au tras la sorți tablourile pentru optimile de finală ale Ligii Campionilor, cu dueluri care vor ține cu sufletul la gură întreaga planetă. Cel mai așteptat șoc este, fără nicio îndoială, confruntarea dintre Real Madrid și Manchester City, două forțe ale fotbalului european. Dueluri de gală și surprize pe tabloul eliminatoriu din martie Spectacolul continuă […]
15:10
Diehl Defence a dezvăluit un lansator de rachete unificat, care poate lansa atât variante cu rază medie, cât și lungă de acțiune ale sistemului german de apărare aeriană IRIS-T — care, conform capacităților sale, ar putea fi răspunsul Europei la Patriot, fabricat în SUA. Compania germană de apărare a prezentat lansatorul la Enforce Tac, cel […]
15:10
Iarna își ia rămas-bun într-o notă neobișnuit de blândă în toată țara. Meteorologii anunță că primele zile din martie vor aduce un aer clar de schimbare, soarele va străluci, iar temperaturile vor urca în termometre. După ultimele zile de februarie pline de căldură, primăvara se instalează oficial cu multă încredere. Adio, ger. Maxime de paisprezece […]
14:50
Regulile de parcare în zonele Primăriei Capitalei s-au schimbat radical, deoarece plata în numerar direct la încasatori a fost complet eliminată din teren. Autoritățile au desființat cele 33 de posturi ale vechilor încasatori, iar tot sistemul a fost transferat într-o zonă exclusiv digitală pentru eficiență. Șoferii trebuie să se adapteze rapid noilor condiții de staționare. […]
Acum 8 ore
14:40
OIM, agenție ONU, raportează un număr „fără precedent” de morți pe rutele de migrație din Mediterana # Aktual24
Cel puțin 7.667 de persoane au murit sau au dispărut pe rutele de migrație din întreaga lume în 2025, potrivit unor noi date de la Organizația Internațională pentru Migrație (OIM). Cifrele subliniază amploarea globală a crizei cu care se confruntă persoanele aflate în mișcare. OIM solicită destructurarea rețelelor de trafic de persoane care exploatează migranții […]
14:10
Prim-ministrul britanic a suferit o înfrângere electorală jenantă în fața Partidului Verde într-un fief al Laburiștilor # Aktual24
Partidul Laburist al premierului Keir Starmer a suferit vineri o înfrângere electorală jenantă într-o zonă din Greater Manchester pe care a dominat-o timp de aproape un secol, o pierdere care subliniază prăbușirea politicii bipartide din Marea Britanie. Pierderea unuia dintre cele mai sigure locuri ale Partidului Laburist, în cel mai mare test electoral din ultimul […]
14:10
Romgaz, peste Hidroelectrica, OMV Petrom sau Nuclearelectrica. Gigantul raportează un profit net istoric pentru anul 2025 # Aktual24
Romgaz a reușit o performanță financiară de-a dreptul spectaculoasă în cursul anului trecut. Profitul net a atins nivelul record de 3,34 miliarde de lei, cea mai mare cifră înregistrată în sectorul energetic românesc. Rezultatul depășește câștigurile raportate de Hidroelectrica, OMV Petrom sau Nuclearelectrica. Ierarhia profitului în energie și explozia acțiunilor la Bursă Compania ocupă prima […]
13:40
Lovituri în lanț împotriva evaziunii. Zeci de firme de construcții, vizate de descinderi masive # Aktual24
Polițiștii bucureșteni au declanșat miercuri o operațiune de amploare împotriva criminalității economice, prin executarea a 62 de percheziții domiciliare în mai multe locații, în Capitala și alte zece județe din întreaga țară. Suspecții sunt acuzați de evaziune fiscală în formă continuată și agravantă. Schema firmelor „clonate” și operațiunile fictive de milioane Investigația vizează activități suspecte […]
13:40
OpenAI a blocat conturile legate de rețeaua de propagandă rusească Rybar, în cadrul unei operațiuni cu numele de cod „Fish Food”, potrivit unui anunț OpenAI. Potrivit comunicatului emis de companie, propagandiștii au creat texte pentru postări și comentarii care urmau să fie publicate pe rețelele de socializare în numele lui Rybar, precum și texte care […]
13:10
Prețul aurului s-a stabilizat la maxime istorice de peste 5.185 dolari pe uncie după discuțiile dintre SUA și Iran # Aktual24
Prețurile globale ale aurului s-au stabilizat la niveluri record după discuțiile pe teme nucleare de la Geneva, între reprezentanții SUA și ai Iranului. Prețul spot al aurului s-a stabilit la 5.185,75 dolari pe uncie. Prețurile aurului s-au stabilizat la niveluri record după încheierea unei runde dificile de negocieri de la Geneva. În ciuda declarațiilor mediatorilor […]
13:10
Sectorul creșterii porcilor din România traversează o criză fără precedent. Asociația Producătorilor de Carne de Porc avertizează că dezastrul economic este tot mai aproape, deoarece fermierii vând animalele mult sub costul de producție de peste 20 de săptămâni. Dacă situația persistă, jumătate dintre ferme se vor închide până la jumătatea anului. Carnea de porc romanească, […]
Acum 12 ore
12:40
Netflix renunță la oferta pentru Warner Bros, deschizând calea pentru preluarea de către Paramount # Aktual24
Netflix a retras propunerea sa de a cumpăra Warner Bros Discovery, deschizând calea pentru Paramount Skydance să câștige bătălia de luni de zile pentru unul dintre cele mai cunoscute studiouri de la Hollywood. Warner Bros, care a fost scos la vânzare anul trecut, a declarat joi că ultima ofertă a Paramount este „superioară” celei de […]
12:40
INTERVIU Ludovic Orban: „Sunt două televiziuni care au în mod clar un mesaj anti-românesc, anti-democratic și împotriva interesului național. Și care încalcă legea” # Aktual24
Fostul premier și lider al Partidului Național Liberal, actualmente președinte al Forței Drepte, Ludovic Orban, este unul dintre veteranii politicii românești, știind mai bine decât mulți alții dedesubturile și complexitățile acesteia. După ultimele evoluții pe „frontul” din coaliție i-am solicitat lui Ludovic Orban câteva opinii legate de măsurile luate de guvernul Bolojan, de opoziția la […]
12:30
Fratele unui deputat AUR, trimis în judecată pentru trădare de țară. Acuzațiile DIICOT: ”A primit bani de la KGB-ul din Belarus pentru informații secret de stat” # Aktual24
Procurorii DIICOT au dispus trimiterea în judecată, în stare de arest preventiv, a unui inculpat în vârstă de 47 de ani, fost director adjunct al Serviciului de Informații și Securitate (SIS) din Republica Moldova, acuzat de tentativă la trădare prin transmitere de informații secrete de stat, în formă continuată, și divulgarea secretului care periclitează securitatea […]
12:30
Emoțiile ating cote maxime odată cu startul etapei cu numărul 29 în campionatul intern, deoarece mai sunt doar două runde de disputat până la finalul sezonului regular Programul debutează chiar astăzi cu duelurile dintre Hermannstadt și Botoșani sau U Cluj și Oțelul, dar lupta pentru play-off a devenit o adevărată cursă contra cronometru pentru echipele […]
12:20
SUA încetinește vânzarea activelor Lukoil pentru a pune presiune pe Rusia în negocierile de pace – Reuters # Aktual24
Statele Unite au încetinit vânzarea activelor internaționale ale gigantului petrolier rus Lukoil pentru a pune presiune pe Rusia în cadrul negocierilor de pace privind Ucraina. OFAC a prelungit termenul limită pentru încheierea acordurilor până la 1 aprilie, iar următoarea rundă de negocieri dintre SUA, Rusia și Ucraina este programată pentru luna martie. Joi, Oficiul pentru […]
12:10
Documente: CIA ar fi derulat într-adevăr un proiect care viza transformarea oamenilor obișnuiți în asasini „programați”, prin control mental # Aktual24
Un program secret al Agenției Centrale de Informații (CIA) ar fi analizat posibilitatea de a transforma persoane obișnuite în asasini fără ca acestea să fie conștiente de acțiunile lor, potrivit unor documente declasificate. Conform unui raport citat de Daily Mail, proiectul cunoscut sub numele de Project Artichoke a fost derulat între 1951 și 1956 și […]
11:40
Doamne ferește de vreun război: În timp ce elevii români au încă la liceu ore de religie, liceenii ruși învață încă din clasa a X-a să construiască și să manevreze drone # Aktual24
Pe 27 februarie 2026, Rusia a făcut un pas important în direcția integrării tehnologiilor moderne în educația școlară. Editura Prosveșcenîie, cea mai mare editură școlară din țară, a lansat primul manual oficial pentru clasele a X-a și a XI-a intitulat „Vehicule aeriene fără pilot. De la structură la alegerea unei cariere”. De la teorie la […]
11:10
Unități britanice și franceze de parașutiști sunt deja pregătite pentru o posibilă misiune de menținere a păcii în Ucraina # Aktual24
Unități de elită din armatele Marii Britanii și Franței au finalizat exercițiile comune majore în Bretania, pregătindu-se pentru o potențială desfășurare ca parte a unei misiuni de menținere a păcii în Ucraina, în cazul în care se ajunge la un acord de încetare a focului între Kiev și Moscova. Anunțul vine pe fondul declarațiilor oficiale […]
11:10
Autoritatea Electorală Permanentă a a sesizat Parchetul General în cazul finanțării campaniei electorale a lui Nicușor Dan # Aktual24
Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) a sesizat Parchetul General în legătură cu finanțarea campaniei electorale pentru alegerile prezidențiale din 2025 a președintelui Nicușor Dan. Suspiciuni de natură penală Informația apare într-un document semnat de președintele AEP, Adrian Țuțuianu, consultat de G4Media. Potrivit documentului, „ca urmare a apariției unor suspiciuni privind săvârșirea unor fapte de natură penală”, […]
10:40
Biserica Ortodoxă Rusă, implicată în recrutarea a sute de kenyeni, cărora li s-au promis locuri de muncă, dar au sfârșit pe frontul din Ucraina # Aktual24
În centrul Kenyei, în februarie, familia lui Charles Waithaka Wangari, 31 de ani, a organizat o ceremonie memorială. Fotografia tânărului a fost așezată pe un scaun, înconjurată de trandafiri și lumânări, pentru a comemora moartea sa pe frontul războiului din Ucraina. Chemat la muncă, trimis pe front Waithaka plecase în octombrie cu speranța unui loc […]
10:00
Președintele Nicușor Dan a promulgat legea de reformare a pensiilor magistraților: „Este un gest de echitate, așteptat de societatea noastră” # Aktual24
Președintele Nicușor Dan a semnat vineri dimineață, 27 februarie 2026, decretul de promulgare a legii care reformează pensiile de serviciu ale magistraților. Anunțul a fost făcut chiar de șeful statului pe Facebook, imediat după publicarea în Monitorul Oficial a motivării deciziei Curții Constituționale (CCR), care a confirmat constituționalitatea actului normativ. „Îi asigur pe magistrați că […]
09:40
The Washington Post: Donald Trump ia în considerare impunerea stării de urgență în SUA pentru a prelua controlul total asupra votului din noiembrie # Aktual24
Un grup de consilieri ai lui Donald Trump pregătește un draft de ordin executiv prin care ar fi invocată o stare de urgență națională privind alegerile, cu scopul de a-i conferi președintelui puteri executive extraordinare asupra modului în care este organizat votul din noiembrie. Documentul, de aproximativ 17 pagini, circulă deja în cercuri apropiate administrației […]
09:10
O nouă crimă oribilă comisă de agenții ICE: au arestat un refugiat orb, aflat legal în SUA, după care l-au abandonat pe stradă, iar bietul om a murit de frig # Aktual24
Nurul Amin Shah Alam, un refugiat rohingya din Myanmar în vârstă de 56 de ani, a murit în condiții tragice în Buffalo, New York, la doar câteva zile după ce a fost eliberat din custodia autorităților federale americane. Shah Alam, care era aproape orb, nu vorbea engleză și suferea de probleme medicale grave, a fost […]
08:50
Alertă în Tulcea: o nouă dronă rusească a fost detectată în apropierea spațiului aerian românesc # Aktual24
În dimineața zilei de 27 februarie 2026, sistemele radar ale Ministerului Apărării Naționale (MApN) au detectat, la ora 06:57, o dronă în spațiul aerian ucrainean, care se deplasa către nordul județului Tulcea. Drona nu a pătruns pe teritoriul național Ca măsură preventivă, sistemele de apărare aeriană au fost trecute în stare de alertă, iar la […]
08:40
CTP îl desființează pe Sorin Grindeanu: „Minte ordinar, sunt dovezi că cei puși de PSD la Apele Române au provocat catastrofa cu apa potabilă” # Aktual24
Jurnalistul Cristian Tudor Popescu a lansat joi, 26 februarie, un atac dur la adresa liderului PSD, Sorin Grindeanu, pe care îl acuză de dublu discurs și de oportunism politic în raport cu actuala guvernare. „Grindeanu vrea și cu buzele unse, și cu slănina în pod” Într-o intervenție la B1 TV, gazetarul a susținut că Grindeanu […]
08:20
O problemă neașteptată pentru politica de stimulare demografică a Beijingului: tot mai multe chinezoaice se îndrăgostesc de chatboți AI, nu de bărbați # Aktual24
Tot mai multe tinere din China aleg să dezvolte relații romantice cu chatboturi bazate pe inteligență artificială, într-un fenomen care complică eforturile Partidului Comunist de a stimula căsătoriile și natalitatea. Relații virtuale într-o societate presată să se căsătorească Povestea lui Phoebe Zhang, o studentă de 21 de ani la psihologie aplicată, ilustrează această tendință. În […]
08:10
În depoziția sa în fața Congresului, Hillary Clinton a negat că ar fi știut despre ororile comise de Jeffrey Epstein # Aktual24
Fosta secretară de stat americană Hillary Clinton a declarat, într-o depoziție cu ușile închise în fața Comisiei pentru Supraveghere din Camera Reprezentanților, că nu a avut cunoștință despre activitățile infracționale ale lui Jeffrey Epstein și ale partenerei sale, Ghislaine Maxwell. Audierile au avut loc fără prezența presei „Nu aveam nicio idee despre activitățile lor criminale. […]
07:50
Slatina ar putea fi primul oraș din România care interzice complet păcănelele, promite primarul liberal Mario De Mezzo # Aktual24
Municipiul Slatina ar putea deveni primul oraș din România care anunță interzicerea totală a sălilor de jocuri de noroc de tip „păcănele”, după ce reforma administrației locale adoptată de Guvern le permite primarilor să ia această decizie la nivel local. Decizie radicală după reforma administrației locale Într-un interviu acordat publicației online Ziare.com. primarul Mario De […]
Acum 24 ore
07:40
Vicepreședintele JD Vance consideră că nu există „nicio șansă” ca eventuale lovituri împotriva Iranului să implice Statele Unite într-un război prelungit # Aktual24
Vicepreședintele american JD Vance a declarat că, deși președintele Donald Trump ia în calcul posibile lovituri împotriva Iran, „nu există nicio șansă” ca Statele Unite să fie atrase într-un război de lungă durată în regiune. Opțiunea militară este analizată, dar diplomația e prioritară Declarația a fost făcută într-un interviu acordat publicației The Washington Post, în […]
07:30
Un nou război: Pakistanul a atacat Afghanistanul, bombardamente asupra capitalei Kabul. ”Paharul nostru s-a umplut” # Aktual24
Ministrul Apărării din Pakistan, Khawaja Muhammad Asif, a declarat vineri că situația dintre Pakistan și Afganistan a escaladat la nivelul unui „război deschis”, pe fondul intensificării confruntărilor de la frontieră și al unor explozii raportate la Kabul. „Paharul nostru de răbdare s-a umplut. Acum este un război deschis între noi și voi (Afganistan)”, a afirmat […]
07:20
Fondul Monetar Internațional va acorda Ucrainei un nou împrumut de peste 8 miliarde de dolari, pentru stabilizarea economiei în război # Aktual24
Fondul Monetar Internațional (FMI) a confirmat joi aprobarea unui nou program de asistență financiară pentru Ucraina, în valoare totală de 8,1 miliarde de dolari, ce urmează să fie derulat pe o perioadă de patru ani. Vor fi plătiți imediat 1,5 miliarde Decizia consiliului executiv al instituției permite deblocarea imediată a unei prime tranșe de aproximativ […]
