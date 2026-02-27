Țara europeană care sfidează NATO: „Nu vom atinge noile obiective privind cheltuielile pentru apărare”

07:30

Ministrul Apărării din Pakistan, Khawaja Muhammad Asif, a declarat vineri că situația dintre Pakistan și Afganistan a escaladat la nivelul unui „război deschis”, pe fondul intensificării confruntărilor de la frontieră și al unor explozii raportate la Kabul. „Paharul nostru de răbdare s-a umplut. Acum este un război deschis între noi și voi (Afganistan)”, a afirmat […]