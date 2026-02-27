Un cuplu dezvăluie cum un accident le-a schimbat povestea de dragoste. El a rămas în scaun cu rotile
Newsweek.ro, 27 februarie 2026 20:20
Cei doi erau de vârstă universitară când s-au cunoscut - Matt era înscris, iar Sloan era „la toate petrecerile”, glumește ea într-un interviu acordat revistei PEOPLE.
• • •
Alte ştiri de Newsweek.ro
Acum 5 minute
20:40
Dominic Fritz, liderul USR, spune că Ilie Bolojan a făcut mai multe concesii PSD decât USR # Newsweek.ro
Dominic Fritz, liderul USR, dă replica lui Sorin Grindeanu, preşedintele PSD. El spune că premierul Ilie Bolojan a făcut mai multe concesii PSD decât USR.
Acum 30 minute
20:20
Un cuplu dezvăluie cum un accident le-a schimbat povestea de dragoste. El a rămas în scaun cu rotile # Newsweek.ro
Cei doi erau de vârstă universitară când s-au cunoscut - Matt era înscris, iar Sloan era „la toate petrecerile”, glumește ea într-un interviu acordat revistei PEOPLE.
Acum o oră
20:10
Grecia va exhuma 150 de morminte de infectaţi cu COVID-19. Corpurile au rămas nedescompuse, 5 ani mai târziu # Newsweek.ro
Grecia va exhuma 150 de morminte cu persoane infectate cu COVID-19, după ce corpurile au rămas nedescompuse cinci ani mai târziu
19:50
VIDEO Avioanele Mirage 2000 de 60.000.000 € intră în luptă în Ucraina. Costă 17.000 € pe oră de zbor # Newsweek.ro
Forțele Aeriene Ucrainene au început să utilizeze avioane de vânătoare franceze Mirage 2000 pentru a efectua atacuri aeriene asupra pozițiilor ocupanților ruși. Mirage 2000, cunoscut pentru designul său cu aripă delta, oferă o manevrabilitate și o viteză excepționale.
19:50
Scrisul te dă de gol! Literele mari puse aiurea pot ascunde o poveste neașteptată despre psihicul tău # Newsweek.ro
Te-ai surprins vreodată scriind un bilet cu majuscule aleatorii în mijlocul cuvintelor și te-ai întrebat de ce faci asta? Psihologii și experții în scris de mână spun că această ciudățenie poate reflecta emoții, stres sau dorința de a ieși în evidență.
Acum 2 ore
19:40
Se pregătesc miliardarii pentru sfârşitul lumii? Cum li se spune în argou şi ce îi face să acţioneze astfel? # Newsweek.ro
Se pregătesc miliardarii din topul global pentru sfârşitul lumii? Cum li se spune acestora în argou şi ce anume îi face să acţioneze în acest fel?
19:20
Buruiana minune care crește pe marginea drumului și îți salvează tenul. Bogată în vitamina C # Newsweek.ro
Crește pe marginea drumului și este adesea ignorată, dar această „buruiană minune” poate face miracole pentru ten. Trei frați pătați, planta bogată în vitamina C și antioxidanți, ajută la curățarea pielii, calmarea iritațiilor și redarea strălucirii naturale a chipului.
19:10
Cum să scapi de durerile articulare cu brusture și rozmarin? Unguentul care îți ia durerea pe loc # Newsweek.ro
Durerile articulare îți dau bătăi de cap? Un unguent natural pe bază de brusture și rozmarin este lăudat pentru efectul său calmant rapid. Cum se prepară și de ce aceste plante pot reduce inflamația și disconfortul chiar din primele aplicări?
18:50
Metoda prin care să-ți cureți prăjitorul de pâine în mai puțin de 15 minute. Ce fel de soluție să folosești? # Newsweek.ro
Prăjitorul de pâine adună rapid firimituri și mirosuri neplăcute, dar îl poți curăța eficient în mai puțin de 15 minute, folosind o soluție simplă, la îndemână. Află ce pași trebuie să urmezi și ce amestec sigur te ajută să îndepărtezi murdăria fără să deteriorezi aparatul.
Acum 4 ore
18:40
Arată ca niște simple bălți de apă, dar de fiecare dată când plouă, activează un ecosistem preistoric. Ce sunt # Newsweek.ro
După săptămâni de ploi abundente, câmpiile deschise din jurul orașului São Marcos da Ataboeira din municipiul Castro Verde sunt presărate cu bălți puțin adânci care arată ca niște bălți obișnuite de fermă.
18:20
Horoscop săptămânal 1-8 martie: Scorpion – dragoste, Capricorn – planuri, Rac - distracție, Gemeni - obstacole # Newsweek.ro
În prima săptămână din martie, astrele aduc pasiune intensă pentru Scorpioni, care trăiesc momente speciale în dragoste. Capricornii își conturează planuri ambițioase și fac pași siguri spre obiectivele lor, iar Racii se bucură de distracție, socializare și energie pozitivă.
18:10
VIDEO Armata Germaniei, autorizată să doboare dronele-spion ale Rusiei. Creează o unitate specializată # Newsweek.ro
Bundestagul german a adoptat noi reguli de apărare împotriva dronelor care conferă forțelor armate o autoritate mai largă. România, ca stat vecin cu războiul din Ucraina, are mari probleme cu dronele Rusiei care „se rătăcesc” de la ruta de atac.
17:50
Danemarca devine prima țară UE care asigură nașterea copiilor fără HIV și sifilis transmis de mamă # Newsweek.ro
Danemarca devine prima ţară din Uniunea Europeană care elimină transmiterea HIV şi sifilisului de la mamă la copil, conform anunţului Organizaţiai Mondiale a Sănătăţii.
17:40
Wizz Air și Ryanair, companiile aeriene preferate de mulți români, desemnate cele mai proaste de pasageri # Newsweek.ro
Din cauza costurilor suplimentare „confuze”, Wizz Air și Ryanair, companiile aeriene „low-cost” preferate de mulți români, au fost desemnate cele mai proaste de către pasageri, confor unui studiu de satisfacție realizat specialistul britanic în domeniu Which? Travel.
17:30
1.700 de africani din 36 de țări au fost recrutați ca să lupte pentru Rusia în Ucraina. Câți au murit? # Newsweek.ro
Cel puțin 55 de ghanezi au fost uciși luptând în războiul din Ucraina, iar alți doi sunt deținuți în prezent ca prizonieri de război, a declarat ministrul afacerilor externe din Ghana.
17:30
Nuclearelectrica raportează un profit net de 2,39 miliarde lei, în creștere cu 40% față de anul trecut # Newsweek.ro
Nuclearelectrica, compania de stat care administrează cele două reactoare ale centralei nucleare din Cernavodă, a realizat anul trecut un profit net mai mare cu 40%, de 2,39 miliarde lei, de la 1,7 miliarde lei în 2024.
17:20
Macron critică aplicarea provizorie a acordului Mercosur: „O surpriză neplăcută și lipsă de respect” # Newsweek.ro
Macron critică aplicarea provizorie a acordului Mercosur: „O surpriză neplăcută și lipsă de respect”. Preşedintele francez Emmanuel Macron şi-a exprimat nemulţumirea după decizia Comisiei Europene de a aplica provizoriu acordul comercial cu Mercosur.
17:10
Banca Transivania, prezentă pe monoposturile echipei McLaren în Marile Premii ale Austriei și Ungariei # Newsweek.ro
Banca Transilvania (BT) a anunțat extinderea colaborării cu McLaren Mastercard Formula 1® Team, care va include în sezonul 2026 al Campionatului Mondial de Formula 1 două etape europene: Marile Premii ale Austriei (Spielberg, 26-28 iunie) și Ungariei (Hungaroring, 24-26 iulie).
17:00
Record de țigarete de contrabandă capturate de autorități în 2025 – de aproape patru ori mai mare ca în 2024 # Newsweek.ro
Autoritățile române au confiscat în 2025 circa 212 milioane de țigarete de contrabandă, cu o valoare estimată pe piața neagră de peste 197 de milioane de lei, potrivit datelor agregate pe platforma StopContrabanda.ro.
17:00
Cel mai mare combinat chimic din România, inaugurat în 1959, dă afară 6.700 de angajați. Energia, prea scumpă # Newsweek.ro
Pe fondul scumpirii energiei, a gazelor și curentului, cel mai mare combinat chimic din România, inaugurat în 1959, a încheiat 2025 cu un EBITDA pozitiv de 62 milioane lei, însă cu o pierdere netă de 179 milioane lei, și anunță că oprește producția și dă afară 6.700 de angajați.
17:00
MAE inițiază un grup de lucru interinstituțional pentru studierea limbii române în străinătate # Newsweek.ro
Ministerul Afacerilor Externe a găzduit un grup de lucru interinstituțional de coordonare cu instituțiile care au atribuții în studierea limbii române în străinătate, scopul fiind creșterea nivelului de colaborare în promovarea limbii române în diaspora.
16:50
Proteste fără efect! Bursa socială de 925 de lei, menținută în continuare pentru studenți # Newsweek.ro
Guvernul a anunţat că va menţine fondul de burse pentru studenţi la nivelul anului precedent. Asta înseamnă că tinerii vor primi aceleaşi sume pe care le-au încasat până acum, în ciuda protestelor pe care le-au desfăşurat în ultimele luni. Bursa socială, de exemplu, reprezintă 92
Acum 6 ore
16:40
Macron, în cursă contra cronometru! Planul nuclear care ar putea schimba securitatea Europei # Newsweek.ro
Cu doar 14 luni rămase din mandat, președintele Emmanuel Macron intră într-o cursă contra cronometru pentru a defini modul în care Franța ar putea folosi întreaga forță a arsenalului său nuclear pentru a garanta mai amplu securitatea Europei.
16:40
Două comune din Hunedoara vreau comasare de bună voie. Care primar renunță la funcție? # Newsweek.ro
Două comune din Hunedoara ar vrea să fuzioneze printr-un proces de comasare. Anunțul vine la puțin timp ce premierul Bolojan a dat o ordonanță prin care se face o reformă administrativă.
16:20
Carne mucegaită și produse expirate pe rafturi! Descoperire șoc în controale naționale ale ANPC # Newsweek.ro
ANPC au verificat în această săptămână peste 1.900 de operatori economici la nivel național și au găsit mai multe nereguli, printre care alimente expirate, carne mucegăită, echipamente uzate.
16:10
Presiune pe buzunarele românilor? Ajustările fiscale intră într-o nouă etapă. Anunț de la BNR # Newsweek.ro
Absorbţia suplimentară de fonduri europene, estimată la aproape 2% din PIB în acest an, ar putea avea un impact de peste un punct procentual asupra creşterii economice din 2026, susţine prim-viceguvernatorul BNR, Leonardo Badea.
15:50
Alexandru Bălan, fost adjunct al serviciului secret moldovean, trimis în judecată pentru tentaivă la trădare # Newsweek.ro
Alexandru Bălan, fostul adjunct al serviciului de informații al Republicii Moldova, a fost trimis în judecată de DIICOT pentru tentativă la trădare.
15:30
De ce un brand nou, impus peste noapte în oeno-mentalul colectiv internaţional, este o chestiune care frizează suprarealismul?
15:30
Casa de Pensii Sectorială anunță când se dau biletele de tratament pentru pensionari în 2026 # Newsweek.ro
Casa de Pensii Sectorială a anunțat programul de distribuire a biletelor de tratament pentru pensionari în 2026. Aflați exact când și cum se vor aloca aceste bilete pentru odihnă și recuperare.
15:30
Escrocherie nouă cu vouchere „Rabla”. Proprietarii au rămas fără mașini și fără bani. Unii au primit și amenzi # Newsweek.ro
Mai mulți bucureșteni au rămas fără mașini și, unii dintre ei și fără bani, după ce au vrut să dea autoturismele în programul „Rabla” sau să le ducă la dezmembrări.
15:10
Poliția din Austria renunță la mașinile electrice Volkswagen. Nu țin pasul peste 160 km/h și au frâne slabe # Newsweek.ro
Poliția din Austria renunță la mașinile electrice Volkswagen. După ce au testat modele VW ID.4 în diverse misiuni, polițiștii spun că acestea nu țin pasul în urmăririle pe autostradă la peste 160 km/h și au frâne slabe.
15:10
Iași: trei trasee posibile, Centrul va fi ocolit. Ce șanse sunt să avem transport public la înălți # Newsweek.ro
Contractul pentru realizarea primului studiu de impact al construirii unui nou sistem de transport propus pentru municipiul Iași a fost semnat.
14:50
Cheltuieli globale pentru apărare de 2,63 trilioane $ în 2025. Cât a dat România pe arme în ultimii ani? # Newsweek.ro
În 2025, cheltuielile globale pentru apărare au ajuns la 2,63 trilioane USD – față de 2,48 trilioane USD în 2024.
Acum 8 ore
14:40
Unei asistente de 23 de ani i s-a făcut rău în clinica din Constanța unde lucra. A murit la scurt timp după # Newsweek.ro
O tânără de 23 de ani a fost găsită decedată, joi dimineață, într-o unitate medicală privată din municipiul Constanța, potrivit unui comunicat al Poliției Municipale Constanța.
14:30
Kievul refuză concesii teritoriale pentru Putin. Budanov: Pacea fără sfârșitul imperialismului rus, imposibilă # Newsweek.ro
Șeful biroului prezidențial al Ucrainei, Kirilo Budanov, afirmă că pacea durabilă nu poate fi obținută prin concesii teritoriale și respinge ferm un „scenariu coreean”, susținând că doar dispariția imperialismului rus poate garanta securitatea Europei.
14:20
Pensionar ajunge la CCR, după ce pensia i-a scăzut cu 1.100 lei. Formula de recalculare ar putea fi schimbată # Newsweek.ro
Un pensionar a dat Casa de Pensii în judecată după ce, la marea recalculare, a primit o pensie cu 1.100 de lei mai mică. Tribunalul nu i-a făcut dreptate, dar a înaintat dosarul Curții Constituționale. Se va judeca corectitudinea formulei de recalculare a pensiilor.
14:20
Pompierii din Sicilia au salvat 400 de cărți rare dintr-o bibliotecă după o alunecare de teren # Newsweek.ro
Pompierii din Sicilia au salvat aproximativ 400 de cărți rare dintr-o bibliotecă din Niscemi, situată pe marginea unei scurgeri de noroi, după ce o alunecare de teren devastatoare din ianuarie a smuls o întreagă pantă a orașului și a creat o prăpastie de 4 km.
14:00
BNR avertizează că o nouă serie de postări tip deepfake care îl implică pe guvernatorul Băncii Naţionale a României (BNR) Mugur Isărescu au fost publicate, în ultima săptămână, în mediul online.
13:40
Arhimandritul Metodie, starețul unei cunoscute mănăstiri din Iași, condamnat definitiv. Prins beat # Newsweek.ro
Starețul mănăstirii Hlincea va merge o bună bucată de vreme pe jos. Condamnat anul trecut, cu suspendare, pentru refuzul prelevării probelor biologice, el a cerut instanței de control judiciar amânarea aplicării pedepsei.
13:40
Guvernul a aprobat scăderea impozitelor pentru persoanele cu handicap. Ce faci dacă ai plătit deja? # Newsweek.ro
Executivul a apelat vineri, 27 februarie, la un „artificiu” legislativ pentru a trece scăderea impozitului aferent locuințelor mai vechi de 50 de ani, dar și deducerile fiscale acordate persoanelor cu handicap grav sau accentuat.
13:30
Un condamnat penal, altul pentru manipulare și un general admirator al lui Putin predau etica # Newsweek.ro
Cine ar putea vorbi mai apăsat despre moralitatea noilor generații decât o galerie cețoasă de veterani ai vieții publice românești, personalități cu cariere lungi, influență considerabilă, adesea nefastă, penali, filoruși?
13:20
Romgaz a realizat în 2025 un profit net de 3,346 miliarde lei, cu 4,39% mai mare faţă de 2024 # Newsweek.ro
SNGN Romgaz SA, principalul producător şi furnizor de gaze naturale din România, a raportat pentru 2025 un profit net consolidat preliminar de 3,35 miliarde lei, în creştere cu 4,39% faţă de anul anterior.
13:00
Criză? Un banal giratoriu și o pasarelă pietonală costă 1.360.000 €. Se fac la 35 km de București # Newsweek.ro
În ciuda crizei bugetare, construirea unui sens giratoriu banal, nu suspendat ori subteran, și a unei pasarele pietonale costă în 1.360.000 € în România. Lucrările încep în curând la 35 km de București, pe drumul spre Târgoviște.
12:50
Portavionul USS Gerald R. Ford a sosit în largul coastei israeliene, în dreptul oraşului Haifa # Newsweek.ro
USS Gerald R. Ford, cel mai mare portavion din lume, cu propulsie nucleară, a sosit vineri împreună cu grupul său de escortă, în largul coastei israeliene, în dreptul oraşului Haifa, în nord, ca parte a desfăşurării militare americane în Orientul Mijlociu.
Acum 12 ore
12:40
Criză totală în Orientul Mijlociu. JD Vance, despre un atac al SUA în Iran: „Nu va fi un război prelungit” # Newsweek.ro
Vicepreședintele SUA, JD Vance, afirmă că un eventual atac asupra Iranului nu va duce la un război prelungit. Oficialul spune că administrația Trump preferă soluția diplomatică, deși nu exclude lovituri militare pentru a opri programul nuclear iranian.
12:30
Ce salariu primești dacă te angajezi șoferi la o firmă de distribuție sau curierat? E mai mult ca un profesor # Newsweek.ro
Doar cu un banal carnet de șofer poți obține un salariu mai mare decât al unui profesor. Și nici măcar nu ai o așa mare responsabilitate.
12:20
Israelul testează protocoalele de securitate civilă pe fondul ameninţării unui război între SUA şi Iran # Newsweek.ro
Cu rucsacuri făcute şi puse la uşă, cu spitale care fac repetiţii pentru cazurile de evacuări subterane şi cu armata menţinându-şi sistemul de alertă la nivel maxim, Israelul este pregătit pentru posibilitatea unui război dintre SUA şi Iran.
12:10
Incident grav la granița Mexic - Texas. O dronă a SUA doborâtă cu laser din greșeală de armată americană # Newsweek.ro
Armata SUA a doborât cu un sistem laser antidronă o dronă guvernamentală la granița cu Mexicul, incident care a dus la restricții aeriene impuse de FAA în zona Fort Hancock, Texas, și la critici dure din Congres privind lipsa de coordonare.
12:00
Piața contrucțiilor rezidențiale trage frâna de mână în România: -7,8% în ianuarie 2026 # Newsweek.ro
Piața contrucțiilor rezidențiale trage frâna de mână în România. În ianuarie 2026, au fost eliberate cu 7,8% mai puține autorizații de construire decât în urmă cu un an.
12:00
Când cerul se întunecă și primele picături de ploaie ating asfaltul, stilul tău nu trebuie să aibă de suferit sub nicio formă. Alegerea unei perechi de încălțări potrivite îți transformă complet perspectiva asupra zilelor mohorâte.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.