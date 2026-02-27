Veganii au risc mai crescut de cancer colorectal, relevă un nou studiu
Adevarul.ro, 27 februarie 2026 20:30
O nouă cercetare arată că vegetarienii tind să aibă un risc mai scăzut de a dezvolta mai multe tipuri de cancer.
MAE a aprobat repatrierea voluntară a personalului neesențial și a membrilor de familie din cadrul Ambasadei României la Tel Aviv # Adevarul.ro
Ministerul Român de Externe a anunțat vineri seara că a aprobat repatrierea voluntară a personalului neesențial și a membrilor de familie din cadrul Ambasadei României la Tel Aviv, Consulatului General al României la Haifa, respectiv Oficiului de Reprezentare al României la Ramallah.
Ce omit să spună acționarii Automecanica Mediaș despre conexiunile din Federația Rusă, în dreptul la replică transmis către Adevărul # Adevarul.ro
Într-un drept la replică transmis către Adevărul, acționarii Automecanica, Serghei Glinka și Andrei Scobioală, încearcă să minimalizeze conexiunile pe care le au în Rusia. În realitate, aceștia și-ar fi continuat afacerile la Moscova, direct sau indirect, după declanșarea invaziei asupra Ucrainei.
Cineastul Radu Jude a mai coregizat împreună cu istoricul Adrian Cioflâncă lungmetrajul „Ieșirea trenurilor din gară” (2020) și mediumetrajul „Amintiri de pe Frontul de Est” (2022), amândouă selectate la Festivalul de la Berlin (în secțiunea „Forum”, respectiv „Berlinale Shorts”).
Un adolescent din Norvegia, arestat sub suspiciunea că plănuia să comită un atentat asupra unei structuri NATO # Adevarul.ro
Un adolescent de 17 ani a fost arestat vineri, 27 februarie, fiind suspectat că plănuia să comită un atentat cu ajutorul unor explozivi împotriva unei structuri NATO din sud-vestul Norvegiei.
Moartea lui Jeffrey Epstein, anunțată pe un forum de discuții cu 38 de minute înainte de anunțul oficial. FBI caută de peste șase ani autorul postării # Adevarul.ro
Un utilizator anonim a anunțat moartea lui Jeffrey Epstein pe 4chan în 2019, cu 38 de minute înaintea presei. FBI a investigat mai mulți ani, dar fără rezultat.
Regatul Unit a anunțat vineri, 27 februarie, că închide ambasada din Iran și își retrage tot personalul de acolo, „în contextul situației de securitate” din regiune.
Directorul OpenAI dezvăluie că negociază cu Pentagonul pentru folosirea modelelor AI în medii clasificate # Adevarul.ro
Directorul executiv al OpenAI, Sam Altman, a dezvăluit că firma sa negociază un acord cu Pentagonul pentru a implementa modelele sale de inteligență artificială (AI) în medii clasificate, deşi nu a fost semnat încă niciun acord, iar discuțiile ar putea eșua.
Sediu PNL atacat cu pietre. Un bărbat a spart cu bolovani geamurile și a fost reținut. Cum și-a motivat gestul # Adevarul.ro
Un bărbat de 43 de ani, din municipiul Sibiu, a fost reținut de polițiștii Biroului Investigații Criminale Deva, fiind suspectat că a spart geamurile sediului din Deva al PNL. El le-a spus polițiștilor că a făcut acest gest după ce a consumat alcool.
Relația apropiată părinte–copil, cea mai puternică formă de prevenție a consumului de alcool la minori # Adevarul.ro
– Federația Organizațiilor Neguvernamentale pentru Copil (FONPC), cu susținerea Ursus Breweries, a organizat conferința „Inspiration Day – Stiluri parentale, echilibru emoțional și prevenția consumului de alcool la minori”.
Cât au voie să cheltuiască prefecții și subprefecții pe cazare și deplasări în 2026. Sumele maxime au fost aprobate de Guvern # Adevarul.ro
Executivul a decis vineri plafonul maxim al cheltuielilor lunare pentru prefecți și subprefecți în ceea ce privește locuința de serviciu, cazarea și deplasările. Guvernul a anunțat menținerea nivelul din 2025.
De ce bărbații și femeile resimt diferit durerea. Indiciile celulare descoperite de cercetători # Adevarul.ro
Sistemul imunitar al bărbaţilor pare să fie mai bine echipat pentru blocarea durerii, ceea ce ar putea explica de ce durerea cronică este mai frecventă la femei, sugerează constatările unui studiu realizat pe șoareci și oameni, transmite vineri Reuters.
Comisia Europeană investighează planul de restructurare modificat al României pentru Complexul Energetic Oltenia # Adevarul.ro
Comisia Europeană a lansat o investigație aprofundată pentru a evalua dacă amendamentele propuse de România la planul de restructurare al companiei energetice CE Oltenia sunt în linie cu reglementările UE privind ajutoarele de stat, a informat vineri Executivul comunitar.
Din punct de vedere psihologic și clinic, din perspectiva dependenței există foarte multe similarități între dependența de droguri și dependența de jocuri de noroc. Avem similarități în mecanismele cognitive, în afectarea funcțiilor și structurii creierului, în efectele lor pe plan personal.
Cum vor circula troleibuzele și autobuzele din Cluj-Napoca odată cu luna martie. Liniile de transport în comun care sunt suplimentate # Adevarul.ro
Tramvaiele, troleibuzele și autobuzele Companiei de Transport Public Cluj vor circula după un program diferit odată cu venirea primăverii, anunță instituția într-un comunicat.
Tragedie la Milano. Un tramvai deraiat s-a izbit de o clădire: un mort și 39 de răniți # Adevarul.ro
Un tramvai a deraiat vineri după-amiază în zona Porta Venezia din Milano. Un om a murit iar alți 39 sunt răniți, conform primelor informații.
Primul studiu local realizat de McDonald’s împreună cu Oxford Economics evidențiază rolul companiei în susținerea economiei locale prin angajări, investiții și parteneriate locale.
Șeful USR se spală de mâini de punerea în funcție a lui Salvador Caragea la Uzina Mecanică Sadu: „Această numire nu a fost politică” # Adevarul.ro
Preşedintele USR, Dominic Fritz, a afirmat că numirea lui Salvador Caragea în funcţia de adminsitrator special la Uzina Mecanică Sadu nu este una politică, ci făcută de un minister.
România a primit al 21-lea aviz din 25 necesare pentru aderarea la „clubul țărilor dezvoltate” # Adevarul.ro
Ministerul Justiției transmite că a contribuit activ la procesul de evaluare, „demers coordonat de Secretariatul General al Guvernului, în calitate de punct focal național pentru acest Comitet.”
Dîncu îl suspectează pe ministrul Apărării că vrea să își pună oamenii lui în poziții cheie. „Sper să nu fie cum a fost la fabrica de armament de la Sadu” # Adevarul.ro
Fost ministru al Apărării, actualmente europarlamentar PSD, Vasile Dîncu consideră că actualul ministru al MApN are propriul proiect prin care vrea să-și numească oameni loiali în structuri cheie.
Dominic Fritz consideră că ar fi o „iresponsabilitate din partea PSD să arunce în aer” coaliția. „Mă surprinde Sorin Grindeanu” # Adevarul.ro
Dominic Fritz a declarat că „ar fi o iresponsabilitate din partea PSD să arunce în aer acest acord de coaliție”, după ce Sorin Grindeanu a anunțat că va propune un vot intern pentru a decide dacă partidul rămâne în coaliție cu Ilie Bolojan în fruntea Guvernului.
Celebra statuie a lui Churchill din Londra, vandalizată cu mesaje politice și rasiste: „Criminal de război sionist”. Un bărbat a fost arestat # Adevarul.ro
Statuia lui Winston Churchill din Londra a fost vandalizată cu graffiti, a anunțat Poliția Metropolitană. Pe statuie au fost scrise cu vopsea roșie cuvinte care îl califică pe fostul prim-ministru drept „criminal de război sionist”.
Documente FBI în care o femeie susține că a fost abuzată de Trump pe când era minoră ar fi dispărut. Departamentul de Justiție: „Nimic nu a fost șters” # Adevarul.ro
Trei note FBI din 2019, care descriu patru interviuri cu o femeie ce susține că ar fi fost abuzată sexual de Donald Trump pe când era minoră în anii ’80, cu implicarea lui Jeffrey Epstein, nu au fost incluse în setul de milioane de documente publicate de Departamentul de Justiție.
Sondajele prevăd victoria partidului de opoziție Tisza, situația pentru Viktor Orbán este serioasă. Acum, premierul ungar avertizează asupra unor atacuri ucrainene și trimite armata să păzească instalațiile energetice.
18:15
Europarlamentarul PSD Vasile Dîncu a lăudat prestația premierului Ilie Bolojan la „Interviurile Adevărul”, dar susține că acesta are o comunicare defectuoasă nu doar cu Coaliția, ci și cu oamenii.
Omagiul adus actriței Brigitte Bardot la Premiile Césars, întâmpinat cu huiduieli: „Rasista!” # Adevarul.ro
Un omagiu adus joi, 26 februarie, actriței Brigitte Bardot la Césars, echivalentul francez al Oscarurilor, a fost întâmpinat cu huiduieli.
Primarul din R. Moldova, care a câștigat două mandate, inclusiv unul după ce a accidentat mortal un copil, și-a aflat pedeapsa # Adevarul.ro
Nicanor Ciochină, acuzat că ar fi accidentat mortal un adolescent dintr-o localitate din Republica Moldova în care era primar și că ar fi încercat să ascundă urmele infracțiunii, a fost condamnat la șapte ani de pușcărie. Sentința Judecătoriei Chișinău cu sediul în sectorul Buiucani a fost dictată l
Vasile Dîncu susține că nu trebuie amânată prea mult numirea noului șef SRI: „Poate să vină și din politică, poate să vină și din afară” # Adevarul.ro
Europarlamentarul PSD Vasile Dîncu a susținut la Interviurile Adevărul că autoritățile nu trebuie să mai amâne prea mult numirea șefului Serviciului Român de Informații.
Rusia pare să fi cucerit Pokrovskul, după doi ani de lupte. Ce înseamnă căderea orașului, potrivit analiștilor ISW # Adevarul.ro
Forțele ruse par să fi capturat orașul ucrainean Pokrovsk din regiunea Donețk, după mai multe luni de lupte de mare intensitate, potrivit unei evaluări recente a analiștilor de la Institutului pentru Studiul Războiului (ISW).
Fiul bancherului ucrainean cu cetățenie română găsit mort în Milano, reținut în Spania. Polițiștii anunță că ar fi „participat” la răpirea tatălui # Adevarul.ro
Fiul lui Aleksandr Adarici, afaceristul ucrainean cu cetățenie română găsit mort luna trecută la Milano, a fost reținut vineri, 27 februarie, în Spania, în baza unui mandat european de arestare, fiind acuzat de răpire agravată care ar fi dus la moartea tatălui său.
Numărul de insolvențe a crescut cu circa 37%, iar dizolvările de firme au explodat în prima lună din 2026 # Adevarul.ro
Începutul anului 2026 a adus o adevărată undă de șoc pentru mediul de afaceri din România. Datele statistice conturează imaginea clară a unei economii aflate sub o presiune uriașă, în care antreprenorii cedează rând pe rând sub povara provocărilor.
Cancelarul Germaniei se întâlnește săptămâna viitoare cu Trump la Washington. Despre ce vor discuta # Adevarul.ro
Cancelarul german Friedrich Merz se va întâlni marţi, 3 martie, cu președintele Donald Trump la Washington, unde va transmite „o poziţie europeană comună” în privinţa taxelor vamale americane şi a tensiunilor comerciale cu SUA.
Tehnologia care ține pasul cu viața reală: cum răspunde seria HONOR Magic8 nevoilor utilizatorilor de astăzi # Adevarul.ro
Într-un context în care telefonul mobil a devenit un instrument esențial pentru aproape orice activitate - de la muncă și comunicare până la fotografie și divertisment - criteriile de alegere s-au schimbat.
Bill Clinton va depune mărturie în fața Congresului despre legăturile sale cu Jeffrey Epstein # Adevarul.ro
Fostul președinte al SUA, Bill Clinton, depune mărturie vineri, 27 februarie, în fața membrilor Congresului care investighează cazul infractorului sexual condamnat Jeffrey Epstein, oferind explicații despre legăturile sale cu finanțatorul new yorkez.
Alertă alimentară: Carne stricată și legume mucegăite, găsite de Protecția Consumatorilor pe rafturilor mai multor magazine din țară # Adevarul.ro
Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (ANPC), a anunțat că, în urma unor controale la nivel național, au fost verificate peste 1.900 de firme, iar valoarea acestor amenzi s-a ridicat la 5,72 milioane de lei.
Într-o perioadă în care ritmul vieții se accelerează constant, gesturile mici capătă o importanță tot mai mare, iar un set cadou reușește să condenseze într-o singură experiență ideea de atenție, rafinament și prezență reală.
Avocatul lui Maduro spune că SUA împiedică Venezuela să plătească onorariile pentru apărarea acestuia # Adevarul.ro
Avocatul principal al fostului președinte venezuelean Nicolás Maduro a informat o instanță federală din New York că autoritățile americane împiedică guvernul de la Caracas să plătească pentru apărarea juridică a clientului său, invocând sancțiunile financiare impuse Venezuelei.
Emil Albotă, deputat PSD de Olt în mandatul trecut, este noul prefect al județului Olt. Îl înlocuiește pe Cosmin Floreanu # Adevarul.ro
Guvernul a aprobat, în ședința de vineri, 27 februarie 2026, eliberarea lui Cosmin Floreanu din funcția de prefect, acesta fiind înlocuit cu Emil Florin Albotă. Floreanu a anunțat în cursul dimineții că a demisionat.
Momentul în care o dronă zboară în apropierea Penitenciarului Tulcea, după care explodează. „Nu avem opțiunea să ne adăpostim!” # Adevarul.ro
Sindicatul Național al Polițiștilor de Penitenciare (SNPP) a publicat vineri, 27 februarie, un videoclip în care o dronă este surprinsă survolând în Tulcea, la un kilometru de penitenciarul din județ.
Legea pensiilor magistraţilor a suferit primele modificări. Articolele care aveau termen 1 ianuarie 2026, aplicate de acum # Adevarul.ro
Guvernul a aprobat, vineri, o modificare la legea pensiilor magistraţilor, stabilind că articolele pentru care implementarea era prevăzută începând cu 1 ianuarie 2026 vor fi aplicate de la data intrării în vigoare a actului normativ.
Scandal în lumea jocurilor de noroc: Suspiciuni de fraudă masivă prin raportări false la Fisc # Adevarul.ro
Oficiul Naţional pentru Jocuri de Noroc (ONJN) a declanşat controale de fond la operatorii de profil, după ce a identificat diferenţe semnificative între sumele declarate şi cele plătite, precum şi suspiciuni de manipulare a bazei de taxare (GGR) în mediul online.
O insulă spectaculoasă, renumită pentru „nisipul roz”, găzduiește „a doua cea mai frumoasă plajă din lume”, conform unui sondaj recent realizat de Tripadvisor.
Papa Leon avertizează preoții asupra folosirii AI în redactarea predicilor: „Creierul trebuie folosit, așa că și inteligența noastră trebuie exercitată” # Adevarul.ro
Papa Leon a lansat un avertisment cu privire la utilizarea inteligenței artificiale în pregătirea predicilor, subliniind că tehnologia nu poate înlocui autenticitatea credinței.
Cum explică ministrul Finanțelor excedentul bugetar din ianuarie. „Ne obligă în continuare” # Adevarul.ro
Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, afirmă, vineri, după ce s-a înregistrat excedent bugetar în luna ianuarie, că este ”un rezultat al prudenţei şi responsabilităţii”, mai ales având în vedere că, în ianuarie 2025, România înregistra un deficit de 11 miliarde lei.
Fenomentul antrenorilor scandalagii lovește și handbalul. Burcea riscă suspendarea, după o altercație cu adversarul la finalul meciului din Liga Națională # Adevarul.ro
Corona Brașov și CSM Slatina sunt în cursa pentru calificarea în cupele europene.
Beijingul le cere chinezilor aflați în Iran să-și ia măsuri de siguranță și să părăsească țara „cât mai curând posibil” # Adevarul.ro
China le-a recomandat cetăţenilor săi să evite călătoriile în Iran şi le-a cerut celor aflaţi în ţară să plece „cât mai curând posibil”, invocând o creştere accentuată a riscurilor de securitate, pe fondul intensificării tensiunilor între Washington şi Teheran.
Ucraina a inaugurat oficial prima sa facilitate de producție militară în Marea Britanie, o mișcare strategică menită să asigure producția continuă de drone în contextul atacurilor Rusiei, a anunțat miercuri ambasadorul Ucrainei în Marea Britanie, generalul Valerii Zalujnîi.
O româncă, acuzată în Italia că și-a înscenat un jaf. Ea a pierdut la cazinou banii pe care trebuia să-i trimită familiei # Adevarul.ro
Femeia a reclamat la poliție un jaf violent, spunând că a fost atacată din spate și furată de bijuterii și bani, dar atacul nu a avut loc niciodată.
Netflix abandonează oferta pentru Warner Bros Discovery, deschizând calea pentru Paramount # Adevarul.ro
Netflix a renunțat la preluarea planificată a Warner Bros Discovery, refuzând să își majoreze oferta pentru celebrul studio de la Hollywood și pentru divizia sa de streaming, după ce a considerat că oferta îmbunătățită a rivalilor de la Paramount Skydance este „superioară”.
Raluca Turcan, atac la președintele Consiliului Legislativ. Florin Iordache a dat aviz negativ unui proiect legat de funcționarea CCR # Adevarul.ro
Deputatul PNL Raluca Turcan a depus în Parlament un proiect de lege pentru modificarea și completarea Legii de organizare și funcționare a Curții Constituționale a României (CCR), dar a primit aviz negativ de la Consiliul Legislativ.
