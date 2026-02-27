Alro raportează o cifră de afaceri de 3,9 miliarde de lei pentru 2025. 82% din aceasta au reprezentat-o exporturile
Economica.net, 27 februarie 2026 21:50
Grupul Alro a înregistrat o creştere a vânzărilor şi a volumelor de producţie, încheind anul 2025 cu o cifră de afaceri de 3,9 miliarde de lei, mai mare cu 14% faţă de 2024, a anunţat compania, într-un comunicat remis vineri Bursei de la Bucureşti.
• • •
Alte ştiri de Economica.net
Acum 5 minute
22:10
Preşedintele Donald Trump a afirmat vineri că Statele Unite ar putea opta pentru o "preluare prietenoasă de control asupra Cubei" în contextul tensiunilor cu această insulă din cauza blocadei energetice impuse de Washington, informează EFE, transmite Agerpres.
Acum 15 minute
22:00
Bursa de la București a închis în scădere ședința de tranzacționare de vineri. Rulajul a fost de 222 de milioane de lei, din care peste 84 de milioane au fost acțiunile BT # Economica.net
Acţiunile Băncii Transilvania au fost cele mai tranzacţionate în ultima şedinţă bursieră a acestei săptămâni, valoarea schimburilor cu aceste titluri fiind de 84,3 milioane de lei.
Acum 30 minute
21:50
Alro raportează o cifră de afaceri de 3,9 miliarde de lei pentru 2025. 82% din aceasta au reprezentat-o exporturile # Economica.net
Grupul Alro a înregistrat o creştere a vânzărilor şi a volumelor de producţie, încheind anul 2025 cu o cifră de afaceri de 3,9 miliarde de lei, mai mare cu 14% faţă de 2024, a anunţat compania, într-un comunicat remis vineri Bursei de la Bucureşti.
Acum o oră
21:40
Croația respinge cererea Ungariei de a permite tranzitul de petrol rusesc prin conducta Adria # Economica.net
Compania croată Janaf, care operează conducta petrolieră Adria, a respins vineri cererea companiei petroliere ungare MOL de a asigura transportul de petrol rusesc prin această conductă pentru a substitui livrările prin conducta Drujba, care este oprită din 27 ianuarie în Ucraina din cauza a ceea ce Kievul afirmă că a fost un atac rusesc, dar Ungaria consideră că este vorba despre un şantaj politic ucrainean împotriva sa, relatează agenţia EFE, transmite Agerpres.
21:20
Interviu cu Simona Panait, Director de Marketing Samsung Electronics România și Bulgaria. ”Consumatorul român este sofisticat digital, dar caută simplitate în experiență” # Economica.net
Samsung a lansat, pe 25 februarie, noua serie Galaxy S26, consolidându-și poziția în segmentul premium al pieței de smartphone-uri și accelerând integrarea funcțiilor AI la nivel de ecosistem. Într-un context economic marcat de prudență în consum și competiție intensă pe zona high-end, miza se mută dinspre specificații tehnice către experiență, securitate și valoare pe termen lung.
Acum 2 ore
21:10
Samsung va înceta din acestă primăvară să mai producă televizoare la fabrica sa din Slovacia # Economica.net
Gigantul sud-coreean din domeniul tehnologiei Samsung a anunţat vineri închiderea graduală, până în luna mai, a unei uzine din Slovacia care produce televizoare, cea mai mare facilitate de producţie a grupului din Europa, informează AFP, transmite Agerpres.
21:00
Biofarm anunță un profit de peste 100 de milioane de lei pentru 2025, în creștere cu 35,5% # Economica.net
Producătorul român de medicamente Biofarm a încheiat anul trecut cu un profit de 100,8 milioane de lei, în creştere cu 35,5% faţă de 2024, potrivit rezultatelor financiare preliminare neauditate, transmise vineri Bursei de Valori Bucureşti, transmite Agerpres.
20:40
Alumil a încheiat anul 2025 cu afaceri de 118,9 milioane de lei, în creștere cu 5,2% # Economica.net
Alumil Rom Industry SA, liderul pieței sistemelor arhitecturale din aluminiu, a încheiat anul 2025 cu o cifră de afaceri de 118,9 milioane de lei, în creștere cu 5,2% față de 2024. Profitul net înregistrat de companie s-a majorat cu 17,5% față de anul anterior, la 6,2 milioane de lei, conform rezultatelor preliminare prezentate, anunță compania prin intermediul unui comunicat.
20:20
Actualele evaluări evidenţiază o înrăutăţire a perspectivei inflaţiei, mai cu seamă pe segmentul de mijloc al orizontului de prognoză, în condiţiile în care rata anuală a inflaţiei este aşteptată să îşi prelungească scăderea lentă în trimestrul I 2026, la fel ca în proiecţia precedentă, dar să consemneze în trimestrul următor o creştere mai pronunţată decât cea previzionată în noiembrie 2025, potrivit Minutei şedinţei de politică monetară a Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a României din 17 februarie 2026.
Acum 4 ore
20:10
Tranzacție pe piața bancară din Europa de Est. S-a încheiat procesul prin care Advent preia tbi bank, prezentă și în România # Economica.net
Tbi bank, o bancă challenger din regiunea Europei de Sud-Est (SEE), anunță că a fost achiziționată oficial de investitorul american Advent International.
19:50
România a primit trei oferte, de la firme din SUA, Germania și Franța, pentru achiziția unui super-avion de supraveghere # Economica.net
Inspectoratul General de Aviație al M.A.I. a primit trei oferte la licitația pentru achiziția unui avion pentru supraveghere, potrivit datelor din Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP).
19:40
Tarifele lui Trump: piețele valutare rămân fără o direcție clară. Care sunt consecințele pentru dolar și euro? # Economica.net
Piețele valutare au trecut în mare parte peste cel mai recent episod privind tarifele, deși reînnoita incertitudine comercială și temerile persistente legate de sectorul AI continuă să-i mențină pe investitori în alertă.
19:20
IMPACT Developer & Contractor încheie anul 2025 cu venituri de 331 de milioane de lei și un profit net de 82,5 milioane lei, în creștere cu 34% față de 2024 # Economica.net
Compania imobiliară IMPACT Developer & Contractor (BVB:IMP), primul dezvoltator imobiliar listat la Bursa de Valori București, raportează o creștere cu 34% a profitului net consolidat al grupului în anul 2025 comparativ cu anul 2024, până la 82,5 milioane de lei, și o majorare cu 14% a EBITDA, până la 123,3 milioane de lei
19:10
Patria Bank (BVB: PBK) a încheiat anul 2025 cu un profit net de 50,2 milioane de lei, în creștere cu 53% față de anul precedent, rezultat care reflectă consolidarea performanței operaționale și capacitatea băncii de a genera profitabilitate într-un context economic și fiscal mai exigent.
18:50
Compania de IT Bento raportează venituri din exploatare de 56,3 milioane de lei în 2025, semnificativ ma scăzut față de cel realizat în 2024 # Economica.net
2B Intelligent Soft S.A. (Bento, BVB: BENTO), companie antreprenorială românească, specializată în dezvoltarea și implementarea de soluții software și furnizarea de servicii de infrastructură IT și Cloud, raportează venituri preliminare din exploatare de 56,3 milioane de lei în 2025 și un profit net de 6,4 milioane de lei.
18:40
EVERGENT Investments raportează pentru 2025 un rezultat net de 387,39 de milioane de lei, în creștere cu 43,5% față de 2024 # Economica.net
EVERGENT Investments, companie de investiții listată sub simbolul EVER, fostul SIF Moldova, raportează un rezultat net de 378,39 de milioane lei aferent anului 2025, în creștere cu 43,5% față de cel înregistrat în anul anterior.
18:20
Rompetrol Rafinare Constanța, operatorul rafinăriilor Petromidia și Vega a raportat cifră de afaceri și producție în creștere masivă față de 2024 și a reușit să revină pe profit.
18:20
Producția de energie regenerabilă din SUA a atins valori record în 2025, în ciuda ostilității administrației Trump față de acest sector # Economica.net
Companiile de utilităţi din SUA au produs anul trecut o cantitate record de energie din surse regenerabile, chiar dacă administraţia Trump a implementat mai multe politici pentru a frâna energia verde, transmite Bloomberg, relatează Agerpres.
Acum 6 ore
18:10
Guvernul obligă companiile din domeniul tutunului, alcoolului și produselor energetice să se reautorizeze până la 31 mai # Economica.net
Operatorii economici care activează în domeniul alcoolului, tutunului şi produselor energetice vor fi obligaţi ca, în perioada 31 martie - 31 mai, să solicite din nou autorizarea sau înregistrarea, a decis vineri Guvernul, relatează Agerpres.
17:50
Centura Cluj: Boc anunță rezilierea contractului cu Dimex 2000 și reluarea licitației # Economica.net
Primarul Cluj - Napoca, Emil Boc, a anunțat vineri că va rezilia contractul (denunțare unilaterală) pentru Centura Metropolitană a Clujului, care a stârnit suspiciuni de fraudă.
17:40
Ancheta Comisiei Europene la CE Oltenia. Ministerul Energiei spune că declanșarea unei investigații aprofundate este o procedură normală în procesul de evaluare # Economica.net
Declanşarea unei investigaţii aprofundate de către Comisia Europeană reprezintă o etapă procedurală normală în procesul de evaluare a planului de restructurare modificat al Complexului Energetic Oltenia, informează Ministerul Energiei, printr-un comunicat.
17:40
OpenAi a strâns 110 miliarde de dolari într-o rundă nouă de finanțare, dintre care 50 de miliarde de la Amazon # Economica.net
Grupul american OpenAI, pionier şi lider în domeniul inteligenţei artificiale (IA) generative de la lansarea ChatGPT la sfârşitul anului 2022, a anunţat vineri că strâns 110 miliarde de dolari de la trei giganţi din domeniul tehnologiei, ceea ce duce valoarea sa de piaţă la 730 de miliarde de dolari, informează AFP, transmite Agerpres.
17:30
Primăria Sectorului 6 anunță că are acordul celor de la Apele Române pentru a relua lucrările la malul sudic al Lacului Morii și prezintă randări cu rezultatul acestora.
17:10
Volum record de țigarete de contrabandă capturate de autorități în 2025, de aproape patru ori mai mare decât în anul anterior # Economica.net
Autoritățile române au confiscat în 2025 circa 212 milioane de țigarete de contrabandă, cu o valoare estimată pe piața neagră de peste 197 de milioane de lei, potrivit datelor agregate pe platforma StopContrabanda.ro. În 2024 au fost capturate circa 55,5 milioane de țigarete în valoare de 53,7 milioane de lei, ceea ce indică o creștere semnificativă a capturilor și a activităților de combatere a contrabandei.
16:50
Satellite Connect Europe se lansează pentru a furniza conectivitate prin satelit, direct către dispozitive, operatorilor de telefonie mobilă din Europa # Economica.net
Ambiția satellite Connect Europe ține de extinderea acoperirii serviciilor mobile dincolo de limitele rețelelor terestre. Entitatea a fost înființată în 2025 ca un joint venture între Vodafone și AST SpaceMobile.
16:50
Un an de la intrarea în vigoare a Regulamentului DORA. Cost suplimentar sau investiție strategică pentru bănci și entități financiare ne-bancare? # Economica.net
Cum și-a recalibrat Europa reziliența digitală financiară și cum stă România la un an de la adoptarea Regulamentului DORA dedicat entităților financiar-bancar din Uniune, câte incidente majore s-au produs în acest timp, câte au fost raportate și cum s-au conformat jucătorii din piața financiară regulilor impuse, ce costuri în plus a generat conformarea? Sunt doar câteva dintre întrebările care se nasc acum, la un an de la intrarea în vigoare a regulamentului.
Acum 8 ore
16:10
Conducta rusească Drujba – Ungaria şi Slovacia creează o comisie pentru analizarea situaţiei tranzitului de petrol din Rusia # Economica.net
Ungaria şi Slovacia au creat o comisie comună pentru a investiga starea conductei petroliere Drujba din Ucraina şi pentru a stabili dacă există într-adevăr obstacole în calea reluării tranzitului de petrol rusesc, a anunţat vineri premierul ungar Viktor Orban, potrivit agenţiei EFE.
16:00
Alertă de război? China le cere cetăţenilor săi să părăsească Iranul „cât mai curând posibil” # Economica.net
China le-a recomandat cetăţenilor săi evite călătoriile în Iran şi le-a cerut celor aflaţi în ţară să plece "cât mai curând posibil", invocând o creştere accentuată a riscurilor de securitate, pe fondul intensificării tensiunilor între Washington şi Teheran, informează vineri Xinhua şi AFP.
16:00
Două linii de tramvai din București vor fi suspendate de luni, pentru lucrări. Ce alte modificări intervin # Economica.net
Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București – Ilfov (TPBI) reorganizează rețeaua de transport public, ca urmare a demarării lucrărilor de reabilitare a căii de rulare a tramvaielor de pe Calea Șerban Vodă, Strada Nerva Traian, Calea Dudești (tronsonul cuprins ȋntre Depoul Dudeşti şi Şos. Mihai Bravu) şi Bd. 1 Decembrie 1918 (tronsonul cuprins ȋntre Bd. Basarabia şi terminalul „Faur”).
16:00
RECORD: România a bifat azi cea mai mare producție de energie solară din istorie, peste 2.000 MW. Mâine avem prețuri negative la energie electrică în piața spot, pentru prima dată în 2026 # Economica.net
România a înregistrat la miezul zilei de azi cea mai mare producție instantanee de energie electrică din surse fotovoltaice din istorie. Aproximariv o treime din producția națională venea din parcurile fotovoltaice. Raportat la consumul total al țării, proporția este și mai mare.
15:20
Se reduc impozitele pentru persoanele cu handicap și se actualizează taxarea clădirilor vechi. Anunț de ultimă oră de la Finanțe # Economica.net
Guvernul a adoptat astăzi un act normativ cu noile reguli care se aplică din anul fiscal 2026. Sunt trei schimbări clare, anunță Ministerul de Finanțe: reduceri de impozite pentru persoanele cu handicap grav și accentuat, actualizarea modului de impozitare a clădirilor vechi și posibilitatea autorităților locale de a reduce unele taxe în 2026.
15:10
Innobyte încheie 2025 cu profit net în creștere cu 14% și proiecte de eCommerce în industrii reglementate # Economica.net
Innobyte, una dintre cele mai importante companii românești specializate în servicii și soluții pentru eCommerce, a încheiat anul 2025 cu o creștere a cifrei de afaceri, la 15,18 milioane lei, în urcare cu 8% față de 2024, și un profit net de 1,45 milioane lei, în creștere cu 14%.
15:00
CFR Călători introduce azi tren nou de la Alstom pe ruta București Nord – Craiova – Timișoara Nord – Arad # Economica.net
CFR Călători informează că începând de astăzi, 27 februarie 2026, a introdus în circulație o nouă ramă electrică Alstom RE Coradia Stream, material rulant modern, nou, preluat de la Autoritatea pentru Reformă Feroviară (ARF).
14:50
Pas important pentru Autostrada Sibiu – Pitești: Guvernul a emis Ordonanța de Urgență care deblochează lucrările în zona Parcul Național Cozia # Economica.net
Guvernul României a adoptat vineri actul normativ care permite continuarea procedurii de revizuire a acordului de mediu pentru tronsoanele montane 2 și 3, între Boița și Tigveni, și, în final, obținerea ultimelor autorizații de construire pe Autostrada Sibiu - Pitești, anunță secretarul de stat în Transporturi Horațiu Cosma.
14:40
Pilotul de drone STRABAG, despre cum se monitorizează situaţia de pe cele mai șantiere din România – Interviu cu Cătălin BOTA, cartograf și BIM Specialist, pilot de drone autorizat STRABAG # Economica.net
STRABAG - Tehnologie cu utilitate reală sau ingineria viitorului, azi pe șantier. O activitate vitală cuprinzând o gamă largă de servicii, de la măsurători topografice de precizie pe șantiere de diverse dimensiuni, la scanări detaliate necesare în fazele de licitație și proiectare. STRABAG pune un accent deosebit pe integrarea datelor din teren, inclusiv cele provenite de la drone, direct în fluxurile de lucru BIM, asigurând astfel o comunicare exactă și o eficiență sporită pe parcursul întregului ciclu de viață al construcției. Un efort gigantic al companiei pentru a supraveghea situaţia de pe cele mai importante din România.
Acum 12 ore
14:10
Șantierul Naval Damen din Galați trimite cei 1.400 de angajați în șomaj tehnic prin rotație, până la sfârșitul anului 2026 # Economica.net
Angajații Damen Galați vor primi, pe timpul șomajului tehnic, o indemnizație de 75% din salariul de bază și își vor păstra celelalte beneficii, potrivit presei locale. Măsură a intrat deja în vigoare și a fost luată ca urmare a diminuării portofoliului de comenzi. Contractele aflate în derulare nu sunt afectate de această măsură, potrivit reprezentanților Damen.
13:50
Anchetă masivă în România comandată de Comisia Europeană. „Investigaţie aprofundată” la planul de restructurare la Complexul Energetic Oltenia # Economica.net
Comisia Europeană a lansat o investigaţie aprofundată pentru a evalua dacă amendamentele propuse de România la planul de restructurare al companiei energetice CE Oltenia sunt în linie cu reglementările UE privind ajutoarele de stat, a informat vineri Executivul comunitar.
13:40
E oficial! Mercosur intră în probe – Comisia Europeană anunţă intrarea în vigoare provizorie a acordului UE cu ţările din America Latină # Economica.net
Ursula von der Leyen, președintele Comisiei Europene,va anunţat, vineri, 27 februaie 2026, intrarea provizorie în vigoare a acordului de asociere dintre Uniunea Europeană (UE) şi Mercosur, informează un comunicat al executivului european.
13:10
Un mare lanţ de benzinării din România anunţă ieftiniri mari la carburanţi în weekend. Cu cât vor fi mai mici preţurile la benzină şi motorină # Economica.net
SOCAR reduce prețurile carburanților în rețeaua sa din România în perioada 28 februarie – 1 martie, oferind 10 bani/litru discount pentru carburanții standard și 20 bani/litru pentru carburanții superiori. Compania deţine în prezent o reţea de 91 de staţii de alimentare în București si 29 de județe, fiind unul dintre jucătorii importanţi pe piaţa distribuţiei de carburanţi din România. De asemenea, compania deține 3 depozite de stocare la Teiuș, Onești și Constanța.
13:00
Nuclearelectrica a avut un an bun. Creştere de 40% a profitului net până la 2,4 miliarde de lei, în 2025 # Economica.net
Societatea Naţională Nuclearelectrica a înregistrat anul trecut un profit net de 2,397 miliarde lei, în creştere cu 40,4% faţă de anul anterior, potrivit unui raport transmis, vineri, Bursei de Valori Bucureşti (BVB).
12:10
Semnal de alarmă de cel mai mare grup din industria restaurantelor. Închide 7 Pizza Hut. Cheltuielile s-au majorat cu 5%, peste ritmul de creștere a vânzărilor # Economica.net
Sphera Franchise Group, cel mai mare grup din industria de food service din România și operatorul lanțurilor KFC, Pizza Hut și Taco Bell a vândut anul trecut pe plan local de 1,3 miliarde de lei, cu 1% mai mult față de anul anterior, după ce a traversat un context economic dificil și un consum mai temperat. Compania a fost nevoită să recurgă în continuare la eficientizarea operațiunilor urmând să închidă șapte restaurante Pizza Hut.
12:00
Parc fotovoltaic din bani europeni pentru Aeroportul „Henri Coandă”. Unde va fi construit şi câtă energie va produce # Economica.net
Compania Naţională Aeroporturi Bucureşti (CNAB) a lansat licitaţia pentru proiectarea şi execuţia unui parc fotovoltaic care va fi construit în proximitatea Pistei nr. 2 a Aeroportului Internaţional "Henri Coandă" Bucureşti, precum şi pentru racordarea acestuia la uzina electrică a aeroportului.
11:50
Rebelul din America de Sud, președintele Javier Milei, promulgă legea privind ratificarea de către Argentina a acordului Mercosur-UE # Economica.net
Preşedintele Argentinei, Javier Milei, a promulgat legea de ratificare a acordului de liber schimb dintre Mercosur şi Uniunea Europeană (UE), care a fost aprobată joi de Congresul argentinian, informează EFE.
11:40
Grupul media Paramount Skydance pare a fi câştigătorul bătăliei îndelungate pentru achiziţionarea Warner Bros Discovery (WBD), după ce gigantul american de streaming Netflix a refuzat să-şi majoreze oferta pentru celebrul studio de la Hollywood, transmit DPA şi Reuters.
11:30
Anunț pentru toți proprietarii de locuințe. Se schimbă site-ul firmei care emite toate asigurările obligatorii # Economica.net
Pool-ul de Asigurare Împotriva Dezastrelor(PAID) anunță că înși schimbă denumirea domeniului de internet, începând cu 1 martie. Conform celor de la PAID, mișcarea face parte dintr-un proces de consolidare a imaginii în domeniul virtual.
11:30
Una dintre cele mai vechi bănci din lume, Monte dei Paschi di Siena, preia integral Mediobanca. Vrea să ajungă la un profit de 3,7 miliarde de euro # Economica.net
Monte dei Paschi di Siena (MPS), una dintre cele mai vechi bănci din lume, a anunţat vineri că va finaliza până la sfârşitul anului fuziunea cu Mediobanca, iar entitatea combinată ar urma să ajungă la un profit de 3,7 miliarde de euro în 2030, transmite Reuters.
11:10
Numărul autorizaţiilor de construire pentru rezidenţiale a scăzut cu 7,8% în ianuarie # Economica.net
Autorităţile au eliberat, în ianuarie 2026, cu 7,8% mai puţine autorizaţii de construire pentru clădiri rezidenţiale faţă de perioada similară din 2025, potrivit datelor Institutului Naţional de Statistică (INS).
11:00
Un nou război după excaladarea conflictului dintre Pakistan şi Afganistan? Islamabadul declară „război deschis” talibanilor de la Kabul, după atacuri reciproce # Economica.net
Guvernul pakistanez a declarat vineri "război deschis" autorităţilor talibane după o ofensivă afgană lansată în ajun la frontieră, care a determinat Islamabadul să bombardeze capitala afgană Kabul drept represalii, relatează AFP, Reuters şi dpa.
11:00
Autorităţile ruse l-au arestat vineri pe Anton Djaliabov, vicepreşedintele consiliului de administraţie al Gazprom Neft, suspectat că a primit mită în valoare de peste 29 de milioane de ruble, adică aproape 380.000 de dolari, informează EFE.
10:40
Oficial. Veste mare de la Ministerul Finanțelor. Avem excedent bugetar prima dată după 7 ani # Economica.net
România a încheiat prima lună a acestui an cu excedent bugetar. Este pentru prima dată în ultimii 7 ani când se întâmpla acest lucru, cu atât mai important cu cât ne aflăm într-o perioadă în cares e încearcă reducerea deficitelor.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.