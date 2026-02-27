Ce nu s-a văzut la TV » Ce au făcut jucătorii lui U Cluj după victoria la scor cu Oțelul Galați
Gazeta Sporturilor, 27 februarie 2026 23:30
Universitatea Cluj și-a adjudecat locul în play-off-ul Superligii după victoria categorică cu Oțelul Galați, scor 4-0. Issouf Macalou, Jovo Lukic, Andrei Coubiș și Mouhamadou Drammeh au marcat pentru „șepcile roșii”, care termină în primele șase formații ale ligii, cu o etapă rămasă din sezonul regulat. ...
• • •
Acum 15 minute
23:30
Golgheterul campionatului dă startul distracției: „Patru goluri ne ajung azi. Eu voi fi «căpitanul» la distracție” # Gazeta Sporturilor
Jovo Lukic (27 de ani), atacantul celor de la U Cluj, a devenit golgheterul campionatului, după ce a marcat în victoria echipei sale din meciul cu Oțelul, scor 4-0. După ce a marcat pe Oțelul, Jovo Lukic a ajuns al 14 goluri în actualul sezon din Superliga și este în acest moment golgheterul campionatului. L-a devansat pe Alexandru Dobre, care are 13 reușite. ...
23:30
Ce nu s-a văzut la TV » Ce au făcut jucătorii lui U Cluj după victoria la scor cu Oțelul Galați # Gazeta Sporturilor
Acum 30 minute
23:20
Alexandru Chipciu a făcut show la interviu: „Sunt și singur, că a plecat nevasta, mă bucur mai mult acasă” + L-a luat gura pe dinainte: „Succes mâine!” # Gazeta Sporturilor
Universitatea Cluj a învins-o pe Oțelul Galați cu 4-0 și și-a asigurat locul în play-off-ul Superligii. După partidă, Alexandru Chipciu, unul dintre veteranii „studenților”, a vorbit despre descătușarea trăită la final, presiunea acumulată în ultimele etape și obiectivele echipei pentru finalul sezonului. ...
23:20
Conducerea de la U Cluj a anunțat obiectivul în play-off: „Asta ne dorim” » Radu Constantea, despre declarațiile lui Gino Iorgulescu: „Neinspirate” # Gazeta Sporturilor
Radu Constantea, președintele celor de la U Cluj, a intrat în direct la TV după ce echipa sa și-a asigurat calificarea matematică în play-off, în urma victoriei cu 4-0 în fața celor de la Oțelul Galați, într-un meci din etapa #29 de Superliga. Oficialul celor de la U Cluj a abordat mai multe subiecte fierbinți: obiectivele celor de la U Cluj, lupta la play-off și declarația lui Gino Iorgulescu care a pus Superliga pe jar. ...
Acum o oră
23:10
Mâine e derby românesc pe „Giuseppe Meazza”! » Dan Șucu va susține Genoa împotriva liderului din Serie A # Gazeta Sporturilor
Dan Șucu nu va lipsi din Milano nici la a doua vizită pe care Genoa o face în 2026. Echipa rossoblu, al cărui proprietar este, înfruntă sâmbătă, la ora 21:45, Interul lui Cristi Chivu, în cadrul etapei a 27-a. La ultima deplasare pe „Giuseppe Meazza”, Grifonul a ratat dramatic victoria cu Milan, Nicolae Stanciu executând peste poartă un penalty în prelungiri. ...
23:00
Președintele celor de la Oțelul Galați a reacționat după eșecul cu Universitatea Cluj: „Suntem echipa care jucăm pentru FCSB... O mizerie!” # Gazeta Sporturilor
Universitatea Cluj și-a adjudecat locul în play-off-ul Superligii după victoria la scor cu Oțelul Galați, 4-0. După meci, Cristi Munteanu, președintele formației din Galați, a vorbit despre eșec, despre acuzațiile apărute înaintea partidei și despre situația clubului.Universitatea Cluj și-a asigurat matematic prezența în play-off după succesul categoric în fața celor de la Oțelul Galați. ...
22:50
Înlocuitorul lui Bergodi, după calificarea în play-off: „Au scos aripile și au zburat” # Gazeta Sporturilor
În absența antrenorului Cristiano Bergodi, suspendat, secundul Eugeniu Cebotaru a oferit declarații la finalul victoriei celor de la U Cluj cu Oțelul, scor 4-0. La finalul partidei, Eugeniu Cebotaru și-a felicitat echipa pentru această victorie și a spus ce înseamnă pentru clujeni calificarea în play-off. Eugeniu Cebotaru, după U Cluj - Oțelul: „Mister Bergodi deja a transmis un mesaj”„A fost un meci superb, o seară de vis pentru toată familia U Cluj. ...
Acum 2 ore
22:30
Dan Nistor, mijlocașul celor de la U Cluj, a oferit declarații la finalul victoriei echipei sale din meciul cu Oțelul, scor 4-0, în runda 29 din Superliga.Dan Nistor a dezvăluit că a avut probleme medicale în cantonamentul de iarnă, iar asta a făcut ca prestațiile sale să nu fie cele așteptate de suporteri. Este convins că ardelenii se vor bate de la egal la egal cu forțele din play-off. Dan Nistor: „Ne vom bate cu toată lumea în play-off” „Cred că meritam victoria. ...
22:30
Laszlo Balint a anunțat obiectivul Oțelului în play-out după umilința de la Cluj: „Vreau să prezint scuze suporterilor” # Gazeta Sporturilor
U Cluj - Oțelul Galați 4-0. Laszlo Balint, antrenorul oaspeților, a comentat eșecul drastic suferit de echipa sa pe terenul „șepcilor roșii”. Sigur de play-out, antrenorul dunărenilor a avut un discurs calm. Laszlo Balint a criticat jocul elevilor săi de pe Cluj Arena, iar apoi a vorbit despre ce urmează pentru Oțelul Galați. Dunărenii nu vor să aibă emoții legate de retrogradare, ba chiar mai mult Laszo Balint și-a propus să se bată pentru locurile 7-8. ...
22:20
Scandal de meciuri trucate și în Norvegia » Sunt șapte persoane arestate, inclusiv doi jucători din prima ligă! # Gazeta Sporturilor
Caracatița meciurilor aranjate pentru pariuri s-a extins până în nordul Europei. La 11 ani după ultimul scandal de acest gen, a izbucnit alt „focar” în Norvegia. Poliția a operat șapte arestări, între care doi fotbaliști din Eliteserien, de la KFUM Oslo, clasată pe locul 12-lea în campionatul trecut.Șapte persoane au fost arestate în Norvegia sub suspiciunea de trucare a meciurilor, inclusiv mai mulți fotbaliști care joacă în Eliteserien, prima ligă a țării. ...
22:20
Jucătorii Oțelului, dezamăgiți după înfrângerea la scor cu U Cluj: „Trebuie să ne trezim” # Gazeta Sporturilor
Universitatea Cluj s-a impus în duelul de pe „Cluj Arena” împotriva celor de la Oțelul Galați, scor 4-0, într-un meci dominat în întregime de „șepcile roșii”. După meci, Joao Lameira și Diogo Zivulic au vorbit despre prestația echipei și dificultățile din play-out.Pentru ardeleni au înscris Issouf Macalou, Jovo Lukic, Andrei Coubiș și Drammeh. ...
22:00
Universitatea Cluj s-a impus în duelul de pe „Cluj Arena” împotriva celor de la Oțelul Galați, scor 4-0, într-un duel dominat în întregime de „șepcile roșii”. Pentru ardeleni au înscris Issouf Macalou, jucător dorit de Gigi Becali la FCSB, însă refuzat de Mihai Stoica, Jovo Lukic, Andrei Coubiș și Drammeh.Datorită acestui succes, „U” Cluj și-a asigurat intrarea în play-off, complicând semnificativ situația campioanei României, FCSB. ...
22:00
4 echipe pentru două locuri » Cum arată lupta pentru play-off: tot mai complicat pentru FCSB # Gazeta Sporturilor
U Cluj a învins-o pe Oțelul, în runda a 29-a și și-a asigurat prezența, din punct de vedere matematic, în play-off. Lupta e acum tot mai strânsă, pentru două locuri, și se dă între CFR Cluj, FC Argeș, FCSB și UTA.Dacă CFR Cluj și FC Argeș sunt la mâna lor, pentru FCSB, situația din clasament se complică tot mai mult. Principalul scenariu pentru fosta campioană și cel în care roș-albaștrii își puneau cele mai mari șanse s-a destrămat azi. ...
21:50
Sandra Izbașa, show total pe scena de la Sala Palatului cu Andreea Esca și Lidia Buble: „Campioana blondă” # Gazeta Sporturilor
Lidia Buble, artista pop din România, a susținut primul concert din carieră pe scena Sălii Palatului din București. Pe scenă, pentru a interpreta o melodie alături de cântăreață, și-a făcut apariția și Sandra Izbașa, fosta campioană olimpică a României la gimnastică. ...
21:50
Șeful Botoșaniului, prăbușit după ratarea play-off-ului: „E posibil să oprim finanțarea, să aducem alt antrenor” + Avertisment pentru un jucător: „Serie interminabilă de meciuri proaste” # Gazeta Sporturilor
Petru Parfenov, membru în Consiliul Director al clubului și co-acționar la compania ELSACO, principalul finanțator al Botoșaniului, a avut un discurs aspru după eșecul de la Sibiu, care-i scoate definitiv pe moldoveni din calculele pentru play-off. ...
Acum 4 ore
21:30
Billie Jean King, reacție în polemica de la hochei: „Abilitatea de a fi lider și caracterul nu țin doar de ceea ce spui în public, ci și de felul în care te comporți când nimeni nu te vede” # Gazeta Sporturilor
Billie Jean King (82 de ani), fost lider mondial și câștigătoare a 12 trofee de Mare Șlem, a transmis un mesaj cu privire la cele întâmplate după victoria echipelor SUA la Jocurile Olimpice de la Milano-Cortina. ...
21:20
Alessandro Del Piero (51 de ani), fost jucător de legendă în fotbalul italian, s-a plâns de situația nefastă a echipelor italiene în cupele europene. Actualul sezon a fost un adevărat dezastru pentru echipele din Serie A în competițiile europene. Atalanta, numele cel mai surprinzător, a rămas singura reprezentantă a italienilor în fotbalul italian. ...
20:40
Simone Inzaghi, în mare pericol să fie dat afară! » „Jocul lui Al Hilal nu e nici spectaculos, nici productiv” # Gazeta Sporturilor
La nici nouă luni după numirea la Al Hilal, Simone Inzaghi riscă să-și piardă postul de antrenor în Arabia Saudită. Tehnicianul înlocuit de Cristi Chivu la Inter a pierdut poziția de lider al campionatului și a căzut pe locul al treilea, după ce a înregistrat cinci egaluri și două victorii în ultimele șapte etape. ...
20:40
Un alt stadion din România se modernizează! Anunțul oficial al primarului: „Schimbăm în continuare, în bine, fața sportului public” # Gazeta Sporturilor
Vești excelente pentru fotbalul din Alba. Stadionul „Victoria-Cetate” din Alba Iulia intră într-un amplu proces de modernizare, după ce primarul Gabriel Pleșa a anunțat semnarea contractului de finanțare pentru reabilitarea energetică a clădirilor administrative din complex.Arena pe care evoluează CSM Unirea Alba Iulia, liderul Seriei 7 din Liga 3, a fost inaugurată în 1982 și are o capacitate de 18.000 de locuri.FOTO. ...
20:20
Francesca Lollobrigida, precizări în urma scandalului iscat de apariția ei pe scena Sanremo: „Faptul că sunt numită mamă nu mă discreditează în niciun fel” # Gazeta Sporturilor
Francesca Lollobrigida (35 de ani), dubla campioană olimpică la Milano-Cortina, a vorbit despre apariția sa pe scena festivalului de muzică Sanremo. Directorul artistic, Carlo Conti, a numit-o „mama de aur”, iar o parte din jurnaliștii italieni au considerat asta o ofensă. Patinatoarea de viteză a ținut să lămurească lucrurile. ...
20:10
Luis Enrique, mesaj pentru rivale după tragerea la sorți din Champions League: „Toată lumea știe că putem câștiga!” # Gazeta Sporturilor
Antrenorul celor de la Paris Saint-Germain, Luis Enrique, a transmis un avertisment clar rivalelor din UEFA Champions League după stabilirea tabloului fazelor eliminatorii. PSG și-a adjudecat prima Ligă a Campionilor în palmares în sezonul trecut, după un 5-0 cu Inter.Tehnicianul spaniol susține că PSG nu mai este echipa subestimată de anul trecut și că parizienii sunt considerați acum favoriți reali la trofeu. ...
20:00
Jucătorii de la Botoșani se tem de ce e mai rău: „Clar îmi e frică de retrogradare. Te pune în priză cazul lui Sepsi de anul trecut” # Gazeta Sporturilor
Hermannstadt - FC Botoșani 3-1. Moldovenii au o serie de rezultate proaste în Superliga și au căzut în afara play-off-ului, după ce mult timp s-au luptat în zona de sus a clasamentului. Andrei Miron și Mihai Bordeianu, doi lideri din vestiarul lui Leo Grozavu, au luat cuvântul și au vorbit despre ce urmează pentru formația care va juca în play-out. Cei doi și-au găsit cu greu cuvintele și n-au putut puncta lucrurile care nu au mai mers după pauza de iarnă. ...
20:00
Caz unic la FCSB! Mihai Stoica: „I-am explicat, nu înțelege. Nu va mai juca nicio secundă la noi” # Gazeta Sporturilor
Mihai Stoica (60 de ani), președintele Consiliului Administrativ de la FCSB, a explicat care este situația lui Siyabonga Ngezana (28, fundaș central). Ngezana nu a mai jucat pentru FCSB în ultimele 6 partide, iar oficialul campioanei a explicat că stoperul are o problemă la menisc, care nu poate fi rezolvată decât printr-o intervenție chirurgicală. Doar că, fotbalistul refuză să se opereze, chiar dacă i s-a explicat că nu va mai fi folosit dacă nu o face. ...
19:50
Aurelian Chițu, după victoria cu Botoșani: „Nu suntem echipa care merită să retrogradeze” # Gazeta Sporturilor
Hermannstadt s-a impus categoric în primul meci al rundei a 28-a din Superligă, scor 3-1, contra celor de la FC Botoșani. La final, Aurelian Chițu, desemnat cel mai bun jucător de pe teren, a vorbit despre prestația echipei și despre lupta pentru evitarea retrogradării.Au marcat: Chorbadzhiyski (17), Neguț (32), Chițu (50), respectiv Bordeianu (59). ...
19:50
Igor Tudor s-a lămurit după un meci cu Radu Drăgușin! » Decizia pe care a luat-o noul manager al lui Tottenham # Gazeta Sporturilor
După patru jocuri consecutive ca titular, Radu Drăgușin este amenințat cu retrogradarea pe banca de rezerve a lui Tottenham. Igor Tudor l-ar prefera în locul stoperului român pe Kevin Danso, recuperat de pe urma unei accidentări, în derby-ul cu Fulham de duminică, pe „Craven Cottage”. ...
Acum 6 ore
19:40
Ce l-a enervat pe Leo Grozavu la interviul după eșecul de la Sibiu: „Astea sunt întrebări de România” # Gazeta Sporturilor
Leo Grozavu, antrenorul celor de la FC Botoșani, a comentat înfrângerea echipei sale în fața celor de la Hermannstadt, scor 2-1, meci din etapa #29 din Superliga.Multi timp pe primul loc în clasament și aproape sigură de prezența în play-off, Botoșani, în urma unei crize de rezultate, s-a găsit matematic în play-out. Leo Grozavu a fost dezamăgit de prestația echipei sale din meciul de la Sibiu, dar este încrezător că echipa sa va avea rezultate bune. ...
19:40
Patronul echipei s-a dus peste jucători ca să mobilizeze echipa » Antrenorul nu a fost prezent: „Nu știu ce au discutat” # Gazeta Sporturilor
Dorinel Munteanu (57 de ani), antrenorul de la Hermannstadt, a tras concluziile, după ce echipa lui a învins-o pe FC Botoșani, scor 3-1, în runda 29 din Superliga.Hermannstadt a câștigat în Superliga, după o serie de 4 eșecuri la rând. Dorinel Munteanu a spus care a fost secretul din spatele acestui succes: faptul că patronul Claudiu Rotar a mers să discute cu jucătorii, fără prezența tehnicianului. ...
19:30
Eileen Gu, de pe pârtia de la Jocurile Olimpice direct la Săptămâna Modei de la Milano # Gazeta Sporturilor
Eileen Gu (22 de ani), triplă medaliată la Jocurile Olimpice recent încheiate, și-a prelungit șederea în Italia, schioarea de freestyle participând la Săptămâna Modei de la Milano.Eileen Gu a cucerit trei medalii la Jocurile Olimpice de la Milano-Cortina, obținând aurul la halfpipe și argintul la big air și slopestyle. ...
19:20
„Vă păstrați interesul dacă FCSB nu intră în play-off?” » Gigi Becali, replică fermă: „Echipa costă 200 de milioane” # Gazeta Sporturilor
Cu două etape rămase din sezonul regulat, FCSB riscă să rateze în premieră play-off-ul. Cu toate astea, Gigi Becali e categoric în privința viitorului clubului roș-albastru.Întrebat dacă își va pierde interesul pentru echipă dacă FCSB ratează play-off-ul, Gigi Becali a spus că nu va renunța la club și și-a făcut calculele financiare pentru viitorul sezon european, explicând de ce crede că echipa lui valorează 200 de milioane. ...
19:20
Gael Monfils contra Big 3: „Pentru mine numărul unu este Djokovic, nu l-am învins niciodată” # Gazeta Sporturilor
Francezul Gael Monfils (39 de ani, locul 170 ATP) este în sezonul de adio al carierei, una pe care o trece în revistă și prin lupa interacțiunilor pe care le-a avut de-a lungul anilor cu Novak Djokovic, Rafael Nadal și Roger Federer. Bilanțul lui contra lor este de 6 – 44. ...
18:50
„Omul blând” al lui Becali, trimis la meciul care o poate îngropa pe FCSB! Știm cine arbitrează Dinamo - FC Argeș # Gazeta Sporturilor
Marian Barbu este arbitrul care va conduce de la centru meciul Dinamo - FC Argeș, programat duminică, 1 martie, de la ora 18:00, în runda a 29-a din Superligă. Un „central” apreciat pentru prestațiile sale de finanțatorul FCSB, Gigi Becali.Finalul sezonului regulat este un adevărat thriller! Patru echipe se bat pentru a prinde ultimele trei locuri care duc în play-off.U Cluj, CFR Cluj, FC Argeș și FCSB se luptă pentru fiecare punct până în ultima clipă. ...
18:50
Lovitură pentru Real Madrid! Verdictul medicilor după accidentarea lui Raul Asencio # Gazeta Sporturilor
Probleme serioase pentru Real Madrid înaintea duelului din La Liga cu Getafe. Fundașul central Raul Asencio (23 de ani) a fost scos din calcule după o coliziune dură cu colegul său, Eduardo Camavinga (23 de ani), în meciul de UEFA Champions League contra portughezilor de la Benfica, scor 2-1 (3-1 la general). ...
18:40
Ana Bărbosu, nominalizată pentru titlul de „Gimnasta anului 2025” de către Federația Europeană # Gazeta Sporturilor
Ana Bărbosu (19 ani) le are drept contracandidate pe belgianca Nina Derwael (artistică), pe ucraineanca Taisiia Onofriichuk (ritmică), pe spaniola Melania Rodriguez (trampoline) și pe germanca Darja Varfolomeev (ritmică).Federația Europeană de Gimnastică a anunțat vineri nominalizările pentru cea de-a șasea ediție a premiilor pe care le acordă anual.Se vor acorda distincții la cinci categorii: feminin, masculin, echipă, antrenori și performanță extraordinară. ...
18:40
Concedierea lui Ruben Amorim la începutul anului scoate din conturile lui Manchester United o sumă consistentă. Proprietarul Jim Ratcliffe trebuie să achite 15,9 milioane de lire sterline (18,1 milioane de euro) managerului portughez, care mai avea contract până la sfârșitul sezonului următor.Angajat la 11 noiembrie 2024 în locul lui Erik ten Hag, Ruben Amorim a rezistat 14 luni, având un bilanț slab la Manchester United. ...
18:40
„S-a câștigat foarte mult la pariuri, cota era 9!” » Marin Condescu „desecretizează” cel mai mare meci din istoria Pandurilor: „Știi câți bani am luat?” # Gazeta Sporturilor
Marin Condescu, 69 de ani, fostul președinte de la Pandurii Târgu Jiu, în prezent ieșit din fenomen, a făcut o afirmație surprinzătoare în amplul interviu acordat Gazetei zilele trecute. El a povestit cum istorica victorie a gorjenilor cu Sporting Braga, 2-0, a îmbogățit un parior din orașul de la malul Jiului.În plin scandal al aranjamentelor de la Păulești, orice discuție despre pariuri tinde să trezească suspiciuni. ...
18:40
Ioan Ovidiu Sabău are o favorită surprinzătoare la titlu: „Văd trei echipe în cursă” # Gazeta Sporturilor
Ioan Ovidiu Sabău (58 de ani), fostul antrenor al celor de la U Cluj, a vorbit despre cum crede că va arăta play-off-ul și despre ce echipe se vor lupta la titlu în Superliga.Ioan Ovidiu Sabău este de părere că Universitatea Craiova este principala la favorita, dar și Dinamo și U Cluj au șanse reale de a ridica trofeul Superligii. Fostul tehnician de la U Cluj a exclus-o din discuția despre titlu pe Rapid, echipă la care a și evoluat ca jucător și pe care a și antrenat-o. ...
18:20
Meciul Viktoria Plzen - Panathinaikos a intrat în istorie » Niciodată în istoria cupelor europene nu s-a mai întâmplat asta! # Gazeta Sporturilor
Dubla dintre Viktoria Plzen și Panathinaikos din play-off-ul UEFA Europa League, scor 4-5 după loviturile de departajare, a produs un moment rar în competițiile europene.Formația cehă a fost eliminată la loviturile de departajare, însă a părăsit competiția fără să piardă vreun meci în timpul regulamentar sau în prelungiri.Eliminare la penalty-uri, după două remizeÎn tur, la Atena, scorul a fost 2-2. ...
18:10
18:00
Incredibil unde a ajuns dinamovistul erou la un meci de referință cu FCSB: „Lotul s-a primenit” # Gazeta Sporturilor
Andrei Sin (34 de ani), fostul jucător al celor de la Dinamo, a fost prezentat la SC Popești-Leordeni, primul loc din Seria 3 a Ligii 3.Andrei Sin a marcat un gol care a rămas în amintirea dinamoviștilor: în februarie 2020 marca din lovitură liberă în poarta celor de la FCSB, scor 2-1 pentru „câini”. Meciul de la acea vreme a reprezentat mult timp ultima victorie în campionat a „haitei” în fața rivalei, până la triumful din această vară, scor 4-3. ...
Acum 8 ore
17:40
Fostul mijlocaș portughez Maniche (48 de ani) se așteaptă la o mare surpriză în actualul sezon de Liga Campionilor. Maniche a fost invitat de UEFA pentru a participa la tragerea la sorți a țintarului din Europa League. A vorbit și despre tragerea la sorți a UEFA Champions League. Sporting, pentru care acesta a jucat între 2010 și 2011, a picat cu Bodo/Glimt, o echipă care continuă să surprindă. ...
17:30
Programul meciurilor din Liga Campionilor: când se joacă Real Madrid - Manchester City # Gazeta Sporturilor
După ce la sediul UEFA din Nyon a avut loc tragerea la sorți pentru optimile de finală ale Ligii Campionilor, forul internațional a stabilit și datele de disputare ale meciurilor.Turul optimilor de finală a fost programat în zilele de 10 și 11 martie, în timp ce meciurile din retur se vor desfășura pe 17 martie, respectiv 18 martie. ...
17:30
Chiar în ziua în care a împlinit 59 de ani, Dănuț Lupu a comentat posibilitatea ca FCSB să rateze play-off-ul Superligii, un scenariu tot mai discutat înaintea ultimelor două etape din sezonul regulat.Fostul mijlocaș al lui Dinamo consideră că absența campioanei din play-off ar afecta nivelul competiției. ...
17:30
Președintele de la Păulești, confesiune în „Dosarul Pariurilor”: „Am crezut că este o glumă” + „Ne-au prezentat 50 de jucători la începutul sezonului” # Gazeta Sporturilor
Vasile Vasile, președintele lui CS Păulești (L3), vorbește despre postura sa în ancheta derulată de procurorii ploieșteni în jurul polului de pariori de la clubul pe care-l conduce. El explică rolul celor doi arestați, Claudiu Blaga și Alexandru Cristescu, despre care avertizează că „nu sunt finanțatori, n-au dat niciodată vreun ban la club”„Dosarul Păulești” a escaladat în ultimele zile până la nivelul arestării cuplului Claudiu Blaga – Alexandru Cristescu, ...
17:20
17:20
17:00
„Au numărat greșit șuturile pe poartă!” » Proces bizar după un derby FCSB - Craiova: un parior a cerut ajutorul FRF pentru a câștiga o sumă uriașă # Gazeta Sporturilor
Un parior a căutat să apeleze la Federația Română de Fotbal pentru expertiză într-un proces în care solicita ca un pariu să-i fie validat. Acesta viza un duel FCSB - Universitatea Craiova, disputat pe 8 martie 2020 și încheiat cu scorul de 4-1 pentru roș-albaștri.Cu pariurile din fotbal din nou pe agenda publică, în lumina scandalului de trucare de meciuri de către cei de la CS Păulești, cu scopul de a obține câștiguri din pariuri, golazo. ...
17:00
Guardiola, despre duelul cu Real Madrid: „Cu cât joci mai des împotriva celor mai buni, cu atât ești mai bun” # Gazeta Sporturilor
Pep Guardiola (55 de ani), antrenorul lui Manchester City, nu pare deloc deranjat de faptul că va trebui să înfrunte din nou Real Madrid în Liga Campionilor.În urma tragerii la sorți de astăzi, cele două echipe se vor întâlni în „optimile” competiției. Manchester City și Real Madrid s-au mai întâlnit de 11 ori în ultimii șase ani. ...
16:40
Anunț decisiv despre Florin Tănase, cu două zile înainte de UTA - FCSB » Cum va arăta campioana la Arad # Gazeta Sporturilor
FCSB va juca în această rundă cu UTA, duminică, de la ora 20:00. Iar campioana primit o veste excelentă: Florin Tănase (31 de ani) e apt de joc.UTA Arad - FCSB se joacă de la duminică, de la ora 21:00. Va fi liveTEXT pe GSP.ro și în direct pe PrimaSport și DigiSport Accidentat în meciul cu Metaloglobus și schimbat în minutul 24, Florin Tănase va putea juca la Arad. ...
16:30
Liverpool a înregistrat venituri record în 2025 » Suma impresionantă cu care se laudă „cormoranii” # Gazeta Sporturilor
Liverpool a înregistrat venituri record de 703 milioane de lire sterline (aproximativ 820 milioane de euro) pentru sezonul de campionat din Premier League, încheiat în mai 2025, conform publicației Reuters.„Cormoranii” au câștigat al 20-lea titlu cu o dominație totală în campionat, iar acest lucru s-a reflectat în raportul financiar. ...
16:30
Gigi Becali pune presiune înainte de etapele decisive din sezonul regulat: „Am analizat tot. Ăsta e cel mai important meci” # Gazeta Sporturilor
Gigi Becali, patronul FCSB, și-a făcut calculele pentru ultimele runde din Superligă. Și a dezvăluit ce va face dacă echipa va rata calificarea în play-off.Cu două etape rămase din sezonul regulat, FCSB e la mâna altora pentru a prinde un loc în play-off. Iar Gigi Becali a declarat care sunt scenariile în care-și pune cele mai mari speranțe pentru ca echipa lui să prindă un loc între primele 6. ...
