Alex Chipciu a dat din casă după U Cluj – Oțelul 4-0 și calificarea în play-off: „Sunt singur, soția a plecat cu fetele!”
Fanatik, 27 februarie 2026 23:50
Alex Chipciu s-a arătat extrem de bucuros după meciul U Cluj - Oțelul 4-0. Veteranul ”șepcilor roșii” a avut o reacție spumoasă după calificarea în play-off.
Un celebru jucător care a evoluat pentru echipa Dinamo va urca pe scena festivalului Beach Please! S-a dat de gol într-o emisiune, unde a spus cu cine va performa.
Pontul zilei de sâmbătă, 28 februarie. Bet Builder de cotă 4.25 la Superbet pentru Farul Constanța – CFR Cluj # Fanatik
Cu pontul zilei de sâmbătă, 28 februarie, puteți da o adevărată lovitură la Superbet dacă mizați pe un Bet Builder de cotă 4.25 la meciul Farul Constanța - CFR Cluj
Milionarul care și-a deschis o cafenea în țara pe care românii o adoră. Ai șanse mari să te întâlnești cu el dacă ajungi aici # Fanatik
El este afaceristul care are o cafenea în destinația iubită de mulți români. E posibil să te servească chiar el dacă vizitezi această națiune cu atracții speciale.
Laszlo Balint a spus totul după U Cluj – Oțelul 4-0: „Am pierdut urât! Aș vrea să prezint scuze” # Fanatik
Speranțele de play-off ale Oțelulului au dispărut după ce gălățenii au fost surclasați de U Cluj, 4-0, în penultima etapă a sezonului regulat. Antrenorul Laszlo Balint a tras concluziile la finalul întâlnirii.
Președintele Oțelului face scandal după 0-4 cu U Cluj: „Suntem echipa lui FCSB? E o mizerie” # Fanatik
Cristian Munteanu, prima reacție după U Cluj – Oțelul Galați 4-0. Cum a comentat președintele gălățenilor informațiile potrivit cărora ar ajuta-o pe FCSB.
Biletul zilei la pariuri de sâmbătă, 28 februarie 2026, poate aduce un câștig de 278 de lei cu ajutorul a două meciuri tari de fotbal din Premier League
Dezvăluiri explozive după arbitrajul la meciul care a ținut-o pe FCSB departe de play-off: “Gigi Becali pe Kovacs trebuie să fie supărat! Dacă faci scandal se compensează” # Fanatik
Arbitrajul de la meciul FC Argeș - Farul 1-0 continuă să nască discuții. Un analist de la FANATIK SUPERLIGA i-a dat un ”sfat” lui Gigi Becali: ”Pe Kovacs trebuie să fie supărat”.
Radu Drăgușin, în fața celei mai mari rușini din carieră! Igor Tudor a vorbit despre retrogradarea lui Tottenham din Premier League # Fanatik
Radu Drăgușin riscă să retrogradeze cu Tottenham din Premier League în acest sezon! Ce spune antrenorul Igor Tudor despre acest scenariu de coșmar
FCSB mai pierde o variantă pentru play-off după U Cluj – Oțelul 4-0. Cum mai poate campioana să le depășească pe CFR Cluj și FC Argeș # Fanatik
FCSB a pierdut încă o variantă de a ajunge în play-off după U Cluj - Oțelul 4-0. De ce rezultate are nevoie campioana României pentru a le depăși pe CFR Cluj și FC Argeș în clasament.
Simona Halep, din nou îndrăgostită? Mesajul cu subînțeles transmis de fosta jucătoare de tenis # Fanatik
Simona Halep și-a găsit sufletul pereche, după divorțul de Toni Iuruc? Ce postare a făcut fosta tenismenă, în vârstă de 35 de ani, legat de viața sentimentală.
Daniele De Rossi șochează înainte de Inter – Genoa: „Chivu pare un fraier”. Cum a comentat eliminarea românului din Champions League # Fanatik
Daniele De Rossi, antrenorul lui Genoa, echipă patronată de Dan Șucu, a comentat eliminarea lui Inter din Champions League înainte de meciul direct. Ce a spus italianul despre Cristi Chivu
Mihai Stoica, anunț dur despre unul dintre oamenii de bază de la FCSB: „Nu înțelege! Nu va mai juca nicio secundă la noi dacă nu se operează” # Fanatik
Mihai Stoica a oferit un anunț dur despre unul dintre cei mai importanți jucători de la FCSB. Situația prin care trece fotbalistul este unică la echipa campioană. Pe FANATIK găsiți toate detaliile.
Vedete internaționale de la Cerbul de Aur, filate brutal de Securitate. Cine este ”regele muzicii” vizitat noaptea la hotel de o jurnalistă româncă # Fanatik
Celebrul jurnalist Octavian Ursulescu a fost vizat de un raport al Securității comuniste pentru că era prea apropiat de invitații străini, juca poker și consuma alcool alături de aceștia, la Festivalul Cerbul de Aur
Kylian Mbappe, vedeta celor de la Real Madrid și a naționalei Franței, se află într-o situație neplăcută ce ar putea să ducă la absența sa de la Cupa Mondială.
Giovanni Becali sare în apărarea lui Gino Iorgulescu: “Echipele mai sărace pot scoate un ban în plus cu FCSB!” # Fanatik
Gino Iorgulescu a declanșat un scandal de proporții în SuperLiga, dar Giovanni Becali crede că președintele LPF nu a comis o greșeală. Care este explicația
Dorinel Munteanu, dezvăluiri despre discuția din vestiar înainte de Hermannstadt – FC Botoșani 3-1: „A fost un război” # Fanatik
Dorinel Munteanu s-a declarat mulțumit de victoria pe care echipa sa a obținut-o, 3-1, contra celor de la FC Botoșani, iar tehnicianul sibienilor recunoaște că a fost o discuție importantă purtată înainte de meci.
Studenții plătesc prețul austerității. Guvernul a înghețat fondul de burse pe anul 2026: „Este regretabil și condamnabil în același timp” # Fanatik
Studenții au, în continuare, de suferit în urma măsurilor de austeritate luate de Guvernul Bolojan. Executivul a anunțat că fondul de burse rămâne înghețat în acest an. Tinerii au reacționat
Ordonanța la fel de rea precum o criză economică! Mii de familii de români în șomaj, sărăcirea bugetului de stat cu 200 de milioane de euro și blocaj instituțional în orașele României # Fanatik
Ordonanța Guvernului Bolojan care produce haos în toate orașele țării, după ce a impus reguli fără să creeze mecanismul prin care acestea pot fi și aplicate.
Victoria cu Universitatea Craiova, cal troian pentru Grecia! Golul din minutul 90+14 îi poate costa scump pe eleni. Cum poate deveni AEK victima propriului succes # Fanatik
Golul din minutul 90+14 care a eliminat Universitatea Craiova din Conference League ar putea costa Grecia un loc direct în UEFA Champions League. Cum e posibil.
Leo Grozavu, întrebat în direct de demisie după Hermannstadt – FC Botoșani 3-1. Ce a răspuns antrenorul și avertismentul dat de jucători: „Ne temem de retrogradare!” # Fanatik
Leo Grozavu, răspuns frontal după ce a fost întrebat despre demisia de la FC Botoșani. Ce avertisment le-a oferit jucătorilor după înfrângerea cu Hermannstadt.
Șefii lui Inter s-au decis cu privire la viitorul lui Cristi Chivu după eliminarea rușinoasă din Champions League! Italienii au aflat tot: „Aceasta este intenția” # Fanatik
Conducerea lui Inter a luat decizia cu privire la viitorul lui Cristi Chivu după ce Inter a fost eliminată din UEFA Champions League. Care este planul „nerazzurrilor”.
Cât ar costa, de fapt, FCSB. Gigi Becali a făcut evaluarea în direct, iar suma este uriașă: „Atât vreau!” # Fanatik
Cât susține Gigi Becali că valorează FCSB în acest moment. Suma este una colosală pentru fotbalul românesc!
Nu se lasă după scandalul de la derby-ul cu Rapid! Dinamo, un nou clip cu păsări înainte de meciul cu FC Argeș. Video # Fanatik
Cei de la Dinamo au făcut o nouă postare pe rețelele sociale, în care s-au folosit de inteligența artificială, asta după ce înainte de meciul cu Rapid au fost discuții intense.
Emil Boc, convins că U Cluj rămâne peste FCSB și intră în play-off: ”Se încheie orice conspirație” # Fanatik
Recunoscut ca un fan al echipei U Cluj, primarul Emil Boc a vorbit despre meciul capital cu Oțelul. ”Șepcile roșii” au nevoie de o victorie pentru a-și asigura prezența în play-off.
Mister total în jurul morții Alexandrei, asistenta de 23 de ani din Constanța. Medicul Ciuhodaru: „Putem să luăm în calcul” # Fanatik
Moartea Alexandrei, asistenta de 23 de ani din Constanța, rămâne un mister total. Medicul Ciuhodaru ridică o ipoteză care poate schimba tot ce știm până în acest moment.
Un jucător de la FCSB a intrat pe radarul unei echipe de top din Europa. Clubul din Ligue 1 e gata să trimită oferta lui Gigi Becali. Patronul clubului poate da o adevărată lovitură.
Încă un patron din SuperLiga e îngrijorat că arbitrajele pot să influenţeze lupta la play-off: “Este foarte posibil să existe greşeli! # Fanatik
Alexandru Meszar se teme de noi greșeli de arbitraj în SuperLiga. Finanțatorul de la UTA nu s-a ferit de cuvinte și a spus ce crede că va urma în lupta finală pentru play-off.
Fotbalistul lui Real Madrid, declarație virală. Premoniție incredibilă sau atac direct la adresa UEFA: „Toată lumea știe asta” # Fanatik
Tragerea la sorți din Champions League le-a pus față în față, din nou, pe Real Madrid și Manchester City, iar o declarație dată de Thibaut Courtois a devenit virală.
BAT, anunț de mare interes. Autoritățile au capturat un volum record de țigarete de contrabandă, în 2025 # Fanatik
British American Tobacco (BAT) vine cu o comunicare importantă. În anul 2025, țara noastră a strâns o cantitate uriașă de țigarete de contrabandă. Care e aceasta.
Gigi Becali, un nou atac la adresa festivalurilor ce ocupă Arena Națională: „Fac ăia toate drăciile, se aude până-n Pipera!”. Ce plan are cu FCSB: „Am vrut să facem o lege” # Fanatik
Echipele din București vor fi alungate de pe Arena Națională din cauza diverselor evenimente ce au loc pe cel mai mare stadion al țării. Gigi Becali a avut o nouă reacție virulentă pe acest subiect
Avertismentul BNR cu privire la prețurile din aprilie 2026. Vor fi românii sărăciți la cumpărăturile pentru masa de Paște? „E o perioadă tristă” # Fanatik
Vor fi românii sărăciți pentru masa de Paște din acest an? Comercianții au scumpit produsele cu mai mult decât majorarea TVA, în 2025, arată BNR. Economiștii explică și fac estimări
Frații Pavăl, proprietarii Dedeman, au dat o nouă lovitură în afara României. 14 milioane de euro au cheltuit cei mai bogați patroni din fotbalul românesc # Fanatik
Cei mai bogați patroni din fotbalul românesc, Dragoş şi Adrian Pavăl, au luat o decizie uriașă. Demersul pe care se concentrează în afara granițelor României.
Gigi Becali, discuție sinceră cu jucătorii înainte de weekendul care o poate trimite pe FCSB în play-out: „Și-au dat seama că au greșit” # Fanatik
FCSB stă la mâna rezultatelor din etapa decisivă pentru play-off-ul Superligii. Gigi Becali a dezvăluit discuțiile purtate cu jucătorii înainte de duelul cu UTA Arad.
Premier League, etapa a 28-a exclusiv pe Voyo! Dueluri de foc în cel mai tare campionat al lumii: Arsenal – Chelsea, capul de afiș # Fanatik
Etapa a 28-a din Premier League aduce dueluri de foc în lupta la titlu și la retrogradare. Arsenal – Chelsea este capul de afiș al rundei, iar toate meciurile pot fi urmărite live pe Voyo.
Cine e marea favorită la câștigarea UEFA Champions League?! Supercomputerul a refăcut calculele, după tragerea la sorți # Fanatik
Supercomputerul a calculat șansele echipelor rămase în UEFA Champions League. Manchester City – Real Madrid și Newcastle – Barcelona sunt capetele de afiș ale optimilor
De la ecran la autovătămare: proces istoric împotriva YouTube. Cum s-ar judeca în România speța care poate schimba accesul copiilor la rețelele sociale: „E primul răspunzător” # Fanatik
Un proces istoric intentat împotriva YouTube aduce în discuție ceva nemaivăzut pe plan juridic. Cum ar arăta în instanțele românești judecarea dependenței de social media, pornind chiar de la designul rețelelor?
Conducerea lui U Cluj îl taxează pe Gino Iorgulescu pentru vorbele pro FCSB: “O declaraţie neinspirată şi nefericită! Vrem respect” # Fanatik
Conducerea lui U Cluj nu a primit prea bine declarațiile lui Gino Iorgulescu referitoare la prezența FCSB-ului în play-off. Cum au reacționat la adresa șefului LPF.
Poză rară cu Robert Niță în tricoul naționalei României! A marcat în poarta lui Dani Coman: “Cât ghinion să ai…” # Fanatik
Robert Niță, un jucător cu meciuri la echipe importante din țară, a apărut la un moment dat și pe radarul naționalei României. Poza rară cu atacantul în tricoul primei reprezentative.
Şefii lui Dinamo i-au decis soarta antrenorului Paulo Pereira: „Suntem dezamăgiţi!”. Exclusiv # Fanatik
Dinamo are un sezon modest în Champions League, acolo unde a ratat calificarea în play-off. FANATIK a discutat cu şefii lui Dinamo, care au anunţat decizia în cazul antrenorului Paulo Pereira.
Gigi Nețoiu dă în judecată Apele Române după inundațiile la ferma din Cetate: „Pagubele sunt de peste 200.000 de euro!”. Exclusiv # Fanatik
Gigi Nețoiu acuză Apele Române după ce ferma sa din Cetate a fost grav afectată de inundații. „Noi îi dăm în judecată. Îi așteptăm la proces. Ce vină am eu?”.
Gigi Becali a intrat în direct, cu câteva ore înainte de U Cluj – Oțelul și a făcut calculele: „M-am uitat de 10 ori” # Fanatik
Gigi Becali a făcut calculele la play-off, spunând că aşteaptă cu interes meciul dintre U Cluj şi Oţelul Galaţi. Patronul FCSB are mare încredere că roş-albaştri vor ajunge în play-off.
O putere nucleară anunță că e în război cu țara vecină și i-a bombardat masiv capitala. Lumea este zguduită de un nou conflict militar # Fanatik
Se deschide un nou front de război! Bombardamente asupra unei capitale, declarații fără precedent și contraatacuri revendicate de talibani marchează o ruptură majoră între două țări vecine
Zâmbetul lui Coelho, foarte greu de câștigat! Antrenorul Universității Craiova a explicat ce îl face cu adevărat fericit: „E tot ce contează!“ # Fanatik
Filipe Coelho, antrenorul Universității Craiova, zâmbește extrem de rar, chiar dacă echipa sa se află pe un trend ascendent. Descoperă ce îl face cu adevărat fericit și care este adevărata sa motivație.
SuperLiga, live blog etapa 29. Toate meciurile, rezultate, clasament actualizat și program complet. Cum arată echipele de start în FC Hermannstadt – FC Botoșani # Fanatik
Live blog SuperLiga etapa 29: program complet, rezultate în timp real, marcatori, clasament actualizat și reacții după meciuri. Dueluri încinse cu două runde înainte de final
Giovanni Becali a anunţat favorita la câştigarea Ligii Campionilor: “Ţineţi minte emisiunea!”. Care sunt pronosticurile pentru sferturi. Exclusiv # Fanatik
S-au tras la sorți optimile Champions League, iar competiția intră în linie dreaptă către finala din luna mai. Giovanni Becali știe cine se va califica mai departe, dar și cine va câștiga competiția.
Ce salariu avea Gabi Matei, fostul jucător de la FCSB, audiat pentru pariuri. Suma ridicolă pe care o încasa de la fosta echipă a lui Bănel Nicoliță # Fanatik
Gabi Matei s-a despărțit de CSO Vălenii de Munte după scandalul pariurilor în care este implicat. Câți bani primea lunar de la echipa ce evoluează în Liga a 3-a din România
Ce impact are, cu adevărat, asupra bugetului scutirea de la plată a impozitului pe salariu pentru părinții cu cel puțin doi copii: „Abuzivă și neproductivă” # Fanatik
Se fac promisiuni de scutiri pentru unii părinți. Nu toți specialiștii sunt însă convinși de eficiența acestor măsuri, una dintre propunerile vehiculate recent fiind catalogată drept „abuzivă și neproductivă”.
