„Eliberați toți americanii”. Rubio anunță că SUA au desemnat Iranul drept „stat ce practică detențiile arbitrare”
HotNews.ro, 27 februarie 2026 23:50
Secretarul de Stat al SUA, Marco Rubio, a declarat vineri că a desemnat Iranul drept „stat sponsor al detențiilor ilegale”, mai exact un stat care practică detenții arbitrare ca formă de „diplomație a ostaticilor”, el…
• • •
Acum 30 minute
23:50
23:50
Un adolescent de 17, arestat pentru plănuirea unui atac asupra unei baze NATO din Norvegia # HotNews.ro
Poliţia norvegiană a arestat un adolescent în vârstă de 17 ani suspectat că plănuia să comită un atentat cu ajutorul unor explozivi împotriva unei structuri NATO din sud-vestul ţării, a informat vineri postul public de…
Acum o oră
23:20
Represalii ale administrației Trump împotriva Anthropic, după refuzul companiei de a permite utilizarea asistentului AI Claude în scopuri militare # HotNews.ro
Președintele SUA Donald Trump a anunțat, vineri, că ordonă fiecărei autorități federale să înceteze imediat folosirea tehnologiei produse de compania Anthropid, precizând că pentru insituții precum Departamentul Apărării va exista o perioadă de 6 luni,…
Acum 2 ore
22:50
SUA ar putea opta pentru o „preluare prietenoasă” a Cubei, afirmă Trump. „Nu au bani, nu au petrol, nu au mâncare. Își doresc ajutorul nostru” # HotNews.ro
Președintele american Donald Trump a afirmat vineri că Statele Unite ar putea opta pentru o „preluare prietenoasă de control asupra Cubei”, în contextul tensiunilor cu această insulă din cauza blocadei energetice impuse de Washington. „Nu…
22:50
Drona care a încercat să se apropie de un portavion francez a fost lansată de pe o navă rusească. Reacția armatei suedeze # HotNews.ro
Drona neutralizată de armata suedeză nu departe de portavionul francez Charles de Gaulle, aflat în escală la Malmo, este de origine rusă, au confirmat vineri forţele armate suedeze după ce au realizat o anchetă tehnică,…
22:20
VIDEO Piramidă din Egipt vandalizată de un ghid turistic. Bărbatul riscă să ajungă la închisoare # HotNews.ro
Poliţia din Egipt a anunţat că a arestat un ghid turistic sub suspiciunea că a desenat pe o piramidă de lângă Cairo în timp ce dădea explicaţii unui grup de turişti străini, informează vineri DPA,…
Acum 4 ore
21:40
Fostul președinte Bill Clinton, audiat în Congresul SUA în scandalul Epstein: „N-am văzut nimic și n-am făcut nimic rău” # HotNews.ro
Fostul președinte american Bill Clinton a fost audiat în comisia de anchetă a Congresului SUA privind dosarele Epstein. Clinton susține că nu a asistat și nu a comis „nimic rău” în perioada în care a…
21:30
Trump spune că „nu e mulțumit” de discuțiile cu Iran. Întrebat dacă SUA va folosi forța: „Mi-ar plăcea să nu o folosesc, dar uneori trebuie” # HotNews.ro
Președintele american Donald Trump a declarat vineri că nu este mulțumit de Iran și că vrea să ajungă la un acord cu Teheranul, dar a avertizat că „uneori trebuie” să folosești forța militară, relatează agenția…
21:00
Croaţia respinge cererea Ungariei de a accepta petrol rusesc prin conducta Adria / Budapesta a refuzat deja oferta alternativă de petrol a Zagrebului. „Cel rusesc e mai ieftin” # HotNews.ro
Compania croată Janaf, care operează conducta petrolieră Adria, a respins vineri cererea companiei petroliere ungare MOL de a asigura transportul de petrol rusesc prin această conductă, pentru a substitui livrările prin conducta Drujba. Livrările prin…
20:30
Fostul rege al Spaniei, Juan Carlos, rechemat în țară după mai bine de cinci ani de exil. Recomandarea făcută de actualul monarh # HotNews.ro
Familia regală a Spaniei vede deschisă calea pentru controversatul fost rege Juan Carlos să se întoarcă în patria sa după cinci ani şi jumătate petrecuţi în exil, în Orientul Mijlociu, informează vineri DPA, preluată de…
Acum 6 ore
19:50
Un serial foarte popular din anii 2000 s-a întors în streaming cu un nou sezon și actorii originali care l-au făcut atât de îndrăgit # HotNews.ro
Timp de 8 sezoane, „Scrubs” a fost între 2001 și 2009 unul dintre cele mai populare seriale de comedie produse de Hollywood. Apoi, actorii care l-au făcut atât de îndrăgit au plecat rând pe rând…
19:50
România a început repatrierea voluntară a personalului neesențial de la ambasada din Israel # HotNews.ro
Ministerul Afacerilor Externe a transmis că a fost aprobată retragerea voluntară pentru personalul neesențial și a membrilor de familie de la reprezentanțele diplomatice din Israel și Cisiordania. „Cu referire la personalul Ambasadei României la Tel…
19:20
Psihologul Ion Duvac, acuzat de hărțuirea sexuală a pacientelor, a demisionat din conducerea Colegiului Psihologilor: „O decizie necesară pentru a proteja credibilitatea instituției” # HotNews.ro
Psihologul Ion Duvac, protagonist al unui scandal legat de hărțuirea sexuală a unor paciente, și-a dat demisia din forurile de conducere ale Colegiului Psihologilor din România, informează PressOne. Demisia sa a fost adresată președintelui Colegiului…
19:10
VIDEO Tragedie în Milano. Un tramvai a deraiat într-o intersecție. Un mort și zeci de răniți # HotNews.ro
Un tramvai a deraiat și a lovit o clădire, vineri după-amiază, la Milano, în nordul Italiei, accidentul soldându-se cu un mort și cel puțin 39 de răniți, a indicat o sursă din cadrul poliției pentru…
18:50
Rubio merge luni în Israel, în timp ce planează amenințarea unor lovituri contra Iranului. Niciun jurnalist acreditat nu-l va însoți # HotNews.ro
Șeful diplomației americane, Marco Rubio, se va deplasa luni în Israel pentru o vizită fulger axată pe Iran, în timp ce Statele Unite mențin în continuare amenințarea unei intervenții militare împotriva Teheranului, scrie AFP. Într-un…
18:50
Răspunsul lui Dominic Fritz pentru Grindeanu, care vrea scoaterea USR de la guvernare: „PSD să se obișnuiască cu gândul că nu vor mai putea decide singuri” # HotNews.ro
Preşedintele USR, Dominic Fritz, a declarat vineri, într-o conferinţă de presă, că este surprins de liderul PSD, Sorin Grindeanu. şi că „manevra„ social-democraţilor de a organiza un referendum în partid privind guvernarea „ar putea să…
18:20
După ce ambasadorul SUA în Israel și-a sfătuit angajații să plece din țară, Marea Britanie își retrage acum personalul ambasadei din Iran / Și China își avertizează cetățenii # HotNews.ro
Guvernul britanic a decis să retragă personalul ambasadei sale din Teheran, invocând „informații privind riscurile regionale”. În vigoare este și o recomandare ca cetățenii britanici să evite orice călătorie în Iran, existând riscurile de arestare.…
18:10
Controale ANAF 2026: „Antreprenorii să nu mai scoată bani din firmă fără justificare”. Ce mai recomandă un consultant fiscal # HotNews.ro
Antreprenorii din România trebuie să-și gestioneze cu mai multă prudență afacerile în 2026, pe fondul schimbărilor fiscale recente și al controalelor tot mai riguroase ale ANAF. În acest context, un consultant fiscal a explicat, pentru…
Acum 8 ore
18:00
Premier Restaurants România, operatorul lanțului de restaurante McDonald's în România, a publicat
17:20
FOTO Cântărețul Peter Pop și soția sa, fostă handbalistă la națională, intră pe piața imobiliară # HotNews.ro
Bogdan Popa (42 de ani), cunoscut sub numele de scenă Peter Pop, și soția sa, Ana-Maria Tănasie (30 de ani), fostă handbalistă la echipa națională, au intrat pe piața imobiliară sub brandul Larss Residence, nume…
17:10
Ucigașul bancherului ucrainean cu pașaport românesc a fost arestat. Poliția din Italia a stabilit cum a fost înfăptuită crima # HotNews.ro
Fiul lui Aleksandr Adarici, un fost om de afaceri şi bancher ucrainean, care deţinea şi cetăţenia română, găsit mort pe data de 23 ianuarie după ce a căzut de la fereastra unei clădiri din Milano,…
17:10
Volum record de țigarete de contrabandă capturate de autorități în 2025 – de aproape patru ori mai mare decât în anul anterior # HotNews.ro
Autoritățile române au confiscat în 2025 circa 212 milioane de țigarete de contrabandă, cu o valoare estimată pe piața neagră de peste 197 de milioane de lei, potrivit datelor agregate pe platforma StopContrabanda.ro. În 2024…
17:10
Intrăm în faza în care creșterea nu mai poate fi bazată pe consum, ci pe investiții și disciplină fiscală, spune prim-viceguvernatorul Băncii Naționale # HotNews.ro
România intră într-o fază de tranziție structurală în care creșterea nu mai poate fi bazată pe consum și stimulente fiscale, ci pe investiții, productivitate și disciplină fiscală, într‑un context geopolitic în care apărarea și securitatea…
16:50
Suspiciuni de evaziune fiscală la operatorii de jocuri de noroc. Mai multe căi de evitare a plății taxelor # HotNews.ro
Oficiul Naţional pentru Jocuri de Noroc (ONJN) a declanşat controale de fond la operatorii de profil, după ce a identificat diferenţe semnificative între sumele declarate şi cele plătite, precum şi suspiciuni de manipulare a bazei…
16:50
Nicușor Dan atacă trei instituții ale statului: „Caută virgule lipsă în documente și se fac că nu văd fapte vizibile de pe Lună” / Critici pentru AEP, care „nu a văzut nicio neregulă în finanțarea campaniei lui Călin Georgescu” # HotNews.ro
Președintele Nicușor Dan a criticat, pe Facebook, Autoritatea Electorală Permanentă, Agenția Națională de Integritate și Inspectoratul de Stat în Construcții, într-un mesaj în care a amintit de „plângerea penală a AEP în legătură cu campania…
16:30
„Lipsă de respect”. Macron atacă Comisia Europeană după aplicarea provizorie a acordului Mercosur / Reacții din Germania și Italia # HotNews.ro
În vreme ce președintele Franței s-a arătat neplăcut surprins de intrarea în vigoare a acordului, înainte de avizarea lui în Parlamentul European, Berlinul și Roma au salutat decizia luată de președinta Comisiei Europene Ursula von…
16:30
Probabil te numeri și tu printre persoanele care s-au uitat măcar o dată la Formula 1. Fie pentru sunetul care îți vibrează în piept înainte de start, pentru duelurile din ultimul tur sau pentru emoția…
Acum 12 ore
16:00
România, de două ori câștigătoare la CTO Global Hackathon 2026: o echipă ING Bank România a câștigat la categoria „AI for Productivity” # HotNews.ro
În luna februarie, comunitatea globală de Tech din Grupul ING s-a reunit în cadrul CTO Global Hackathon 2026, unul dintre cele mai ample evenimente de hackathon din acest an. Un maraton de inovație în format…
15:30
Proprietarii de locuințe mai vechi de 50 de ani vor plăti impozite mai mici. Pentru cine scade și impozitul pe mașină / Ce faci dacă ai plătit deja # HotNews.ro
Guvernul a reintrodus vineri, printr-o ordonanță de urgență, reduceri de impozite la locuințele mai vechi de 50 de ani, după ce eliminarea acestora de la 1 ianuarie 2026 a triplat în unele cazuri sumele plătite…
15:30
OpenAI deschide în Europa cel mai important centru de cercetare din afara SUA: „Este un vot uriaș de încredere” # HotNews.ro
Compania care a creat ChatGPT a anunțat că dezvoltă la Londra cel mai important hub de cercetare-dezvoltare din afara SUA. Compania are la Dublin sediul său european, iar la Londra prezența este redusă, însă lucrurile…
15:20
Plecare de la Rapid, înainte de play-off: „Am suferit și am cântat împreună”. Merge în prima ligă a Franței # HotNews.ro
Daniel Sandu, care a ocupat funcțiile de director de scouting și director sportiv la Rapid București, a părăsit gruparea giuleșteană. Despărțirea a fost anunțată chiar de club. Sandu urmează să semneze cu Toulouse, echipă aflată…
15:10
„Bomba Block”: Una dintre cele mai inovatoare companii din lume a concediat 4.000 de angajați din 10.000, nu pentru că îi merge rău, ci pentru că îi merge bine. Reverberațiile au ajuns și în România # HotNews.ro
„Nu cred că suntem printre primii care au realizat acest lucru. Cred că majoritatea companiilor au întârziat”, a anunțat Jack Dorsey, fondatorul companiei de plăți Block, într-un mesaj care a provocat o mulțime de reacții.
14:50
Postul intermitent prelungit ca „reset metabolic” poate da peste cap organismul! Care sunt riscurile și alternativele, explică dr. Cristina Aftenie, gastroenterolog Regina Maria # HotNews.ro
• Promovat intens ca metodă rapidă de slăbit, postul intermitent prelungit înseamnă perioade fără hrană de peste 72 de ore.• Deși promite „reset metabolic”, restricția severă poate declanșa modificări hormonale, încetinirea metabolismului și dezechilibre importante,…
14:30
O veste care a șocat lumea economică este citită altfel: Nu mai e treaba angajatorilor voștri să vă forțeze să evoluați # HotNews.ro
Block, una dintre companiile de succes ale lumii tehnologiei, a anunțat că dă afară 4.000 de oameni, dar nu pentru că îi merge rău, ci pentru că îi merge bine. „Bun venit în lumea AI-prenoriatului”…
14:10
Fiica mea spune răspicat că nu vrea copii. Încerc să mă obinuiesc cu gândul că nu voi fi niciodată bunică # HotNews.ro
La 32 de ani am devenit mamă. La 50 am trăit emoția majoratului ei ca pe un dublu prag: al ei și al meu. Tot timpul dintre anii ăștia m-am gândit că trebuie doar să…
13:50
CFR Călători a primit până în prezent zece trenuri electrice Alstom. Pe ce rută va circula cea mai nouă ramă # HotNews.ro
CFR Călători a anunțat că a recepționat până în prezent de la Autoritatea pentru Reformă Feroviară zece rame noi Alstom Coradia, din lotul de 12 alocat prin contractul semnat acum câțiva ani. Primul tren Coradia,…
13:50
În locuințele noi, pardoseala a devenit o decizie tehnică la fel de mult ca una estetică. În special de când încălzirea în pardoseală este tot mai des întâlnită, iar proiectele urmăresc confort și eficiență. În…
13:40
O asistentă medicală de 23 de ani din Constanța a murit la scurt timp după ce a intrat în tură # HotNews.ro
Asistenta, de la o clinică medicală privată din municipiul Constanţa, intrase vineri dimineață în tură, însă la scurt timp i s-a făcut rău și a murit în cadrul unităţii, transmite Replica Online. Tânăra de 23…
13:30
Comisia Europeană investighează ajutorul de stat de miliarde de euro acordat Complexului Energetic Oltenia # HotNews.ro
Autoritățile de la Bruxelles au anunțat vineri deschiderea unei investigații aprofundate asupra Complexului Energetic Oltenia. Pe scurt, Complexul Energetic Oltenia a primit miliarde de euro ajutor de stat, cu scopul de a se restructura, de…
13:30
Ambasadorul SUA în Israel, mesaj către angajații săi: „Găsiți un avion către orice destinație. ASTĂZI” / Întrebări legate de un potențial atac al SUA asupra Iran # HotNews.ro
În contextul amenințării a unui atac american asupra Iranului, ambasada Statelor Unite la Ierusalim le-a comunicat angajaților săi că pot părăsi Israelul și i-a avertizat că, dacă doresc acest lucru, este esențial să o facă…
13:00
Ursula von der Leyen a anunțat că acordul Mercosur va fi pus provizoriu în aplicare, în ciuda opoziției parlamentarilor europeni și a unor state membre # HotNews.ro
Europarlamentarii votaseră luna trecută o decizie prin care au amânat aplicarea efectivă a acordului pentru o perioadă de până la doi ani, scrie Reuters. UE va aplica provizoriu acordul comercial cu blocul sud-american Mercosur, a…
13:00
Fostul șef din serviciul de informații al Moldovei, trimis în judecată de DIICOT pentru tentativă la trădare. Alexandru Bălan e acuzat că spiona pentru KGB-ul din Belarus # HotNews.ro
Alexandru Bălan, fost director adjunct al Serviciului de Informații și Securitate al Republicii Moldova, a fost trimis în judecată miercuri, 25 februarie, de DIICOT, potrivit unui comunicat al instituției. Bălan e acuzat oficial „de tentativă…
12:40
După declarațiile lui Grindeanu, asociațiile care luptă pentru drepturile persoanelor LGBTQ+ cer adoptarea legilor pentru parteneriatul civil # HotNews.ro
Asociațiile amintesc de decizia CEDO din 2023 care „obligă România să recunoască căsătoriile gay printr-o hotărâre definitivă” și de o hotărâre a CJUE din 2025 care a condamnat România pentru nerecunoașterea căsătoriilor gay oficiate pe…
12:40
O instalatoare a ajuns deputată în parlamentul britanic. Victorie istorică a Partidului Verde în lupta cu laburiștii premierului Starmer și naționaliștii din Reform UK # HotNews.ro
Scrutin parlamentar cu rezultat spectaculos în Marea Britanie: ecologista de 34 de ani Hannah Spencer a devenit prima deputată a partidului său din nordul Angliei, în timp ce Partidul Laburist a înregistrat o scădere dramatică…
12:10
„Nu mai e un cost, ci supraviețuire”. Ce efecte are plafonarea prețului la gaze pentru oameni, în funcție de venituri # HotNews.ro
„Ponderea cheltuielilor cu energia în timpul iernii ajunge și la 50% pentru persoanele cu venituri mici, în timp ce, pentru cei cu venituri mari, facturile înseamnă doar 2%”, transmite Asociația Energia Inteligentă (AEI), într-o analiză.…
12:10
Pakistan si Afganistan, „în război deschis”: Cum se compară armatele celor două țări / Capitolul la care talibanii sunt aproape la „zero” # HotNews.ro
Pakistanul a atacat în noaptea de joi spre vineri obiective ale guvernului taliban în marile orașe din Afganistan, iar ministrul apărării pakistanez a spus că acest conflict dintre cele două țări vecine s-a transformat într-un…
12:00
Congresul USR începe astăzi. Care sunt principale teme de pe agendă și propunerea despre care membrii spun „că va fi cu scandal” # HotNews.ro
Uniunea Salvați România (USR) se reunește, în perioada 27 februarie-1 martie, într-un congres prin care partidul își propune să facă mai multe modificări la statut. Statutul unui partid este ghidul în funcție de care se…
12:00
INTERVIU O membră CNA intervine în dezbaterea momentului: „Nu știu cum ai putea interzice un interval orar ca acces” # HotNews.ro
După ce Senatul a adoptat două noi nouă legi cu intenția de a proteja tinerii în fața păcănelelor și pariurilor online se discută puțin despre evenimentele importante din ultimele zile, din motive care țin de…
11:20
Motivul pentru care smartphone-urile ar putea înregistra cea mai mare scădere a vânzărilor din ultimul deceniu: „Va fi mai mult decât un declin temporar” # HotNews.ro
Livrările de smartphone-uri pe plan mondial ar putea înregistra cea mai mare scădere anuală din ultimul deceniu, 13%, iar factorul principal ține de deficitul de memorie RAM, arată compania de analiză IDC. Sunt așteptate și…
11:10
Aliații lui Donald Trump sunt la un pas de o tranzacție uriașă pentru a prelua CNN, o televiziune critică la adresa președintelui # HotNews.ro
Compania condusă de familia Ellison, care are legături cu președintele Donald Trump, este aproape de a prelua Warner Bros Discovery, o tranzacție care va uni, printre altele, două importante televiziuni de știri, CNN și CBS,…
