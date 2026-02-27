O săptămână de filme cu Johnny Depp la Cinema Europa între 3 și 8 martie
G4Media, 27 februarie 2026 23:50
Există actori care interpretează roluri și există actori care le reinventează complet. Johnny Depp face parte, fără îndoială, din cea de-a doua categorie. În cazul lui, o perucă nu e doar un accesoriu, ci începutul unui univers, iar un machiaj este o nouă identitate. Între 3 și 8 martie 2026, Cinema Europa invită publicul la […] © G4Media.ro.
• • •
Alte ştiri de G4Media
Acum 10 minute
00:00
S-a lansat licitația pentru șapte stații de încărcare a mașinilor electrice la Aeroportul Otopeni # G4Media
Aeroportul Internațional „Henri Coandă” Otopeni va avea șapte stații de încărcare pentru mașinile electrice, după ce Compania Națională Aeroporturi București (CNAB) a lansat licitația pentru închirierea spațiului destinat acestui proiect, transmite București FM. Stațiile vor fi amplasate în parcarea din apropierea Terminalului Plecări, urmând să deservească pasagerii care ajung la aeroport cu autovehicule electrice. Proiectul […] © G4Media.ro.
Acum 30 minute
23:50
Există actori care interpretează roluri și există actori care le reinventează complet. Johnny Depp face parte, fără îndoială, din cea de-a doua categorie. În cazul lui, o perucă nu e doar un accesoriu, ci începutul unui univers, iar un machiaj este o nouă identitate. Între 3 și 8 martie 2026, Cinema Europa invită publicul la […] © G4Media.ro.
Acum o oră
23:10
USR lansează proiectul strategic „România 2036” / Dominic Fritz: România are nevoie de muncă, reforme şi curaj # G4Media
USR s-a reunit la Sibiu, în cadrul Congresului Naţional 2026 „Viitorul, împreună”, unde peste 500 de delegaţi din întreaga ţară dezba direcţiile politice ale partidului şi vor vota modificări ale statutului pentru consolidarea organizaţiei. Vineri seară, în debutul evenimentului, a fost lansat proiectul strategic „România 2036”, un amplu proces de planificare pe termen lung pentru […] © G4Media.ro.
23:10
Luca Niculescu, după ce România a primit al 22-lea aviz pentru aderarea la OCDE: Mai avem 3 paşi # G4Media
Secretarul de stat în MAE Luca Niculescu a precizat vineri că mai sunt trei paşi în procesul de aderare a României la Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE), ultimul aviz primit vineri fiind unul dintre ”cele mai complexe”, transmite Agerpres. ”Săptămâna nu se putea încheia mai bine. Astăzi am fost anunţaţi că am primit […] © G4Media.ro.
Acum 2 ore
23:00
Croaţia respinge cererea Ungariei de a accepta tranzitul petrolului rusesc prin conducta Adria # G4Media
Compania croată Janaf, care operează conducta petrolieră Adria, a respins vineri cererea companiei petroliere ungare MOL de a asigura transportul de petrol rusesc prin această conductă pentru a substitui livrările prin conducta Drujba, care este oprită din 27 ianuarie în Ucraina din cauza a ceea ce Kievul afirmă că a fost un atac rusesc, dar […] © G4Media.ro.
22:40
Elevi medaliaţi la Olimpiada Internaţională de Iarnă de Inteligenţă Artificială/ Ţoiu: Sunt cei mai buni ambasadori # G4Media
Ministrul Afacerilor Externe, Oana Ţoiu, s-a întâlnit, vineri, la Ambasada României la Ljubljana, cu membrii echipei naţionale care au reprezentat ţara noastră la Olimpiada Internaţională de Iarnă de Inteligenţă Artificială (IAIO 2026), transmite Agerpres. Reprezentanţii României au obţinut trei medalii: o medalie de argint prin David Ştefan Tache (Colegiul Naţional „Andrei Şaguna” Braşov) şi două […] © G4Media.ro.
22:30
Nicio tranzacție de vânzare-cumpărare a unei case, teren sau mașini nu se mai poate face fără prezentarea certificatului fiscal / Documentul este obligatoriu atât pentru vânzător cât și pentru cumpărător – presă # G4Media
Schimbarea majoră în legislația fiscală, care transformă radical modul în care se desfășoară transferul de proprietate în România, transmite București FM. La toate tranzacțiile de vânzare-cumpărare a unei case, teren sau mașini e necesară prezentarea certificatului fiscal de către cumpărător. Este o condiție este obligatorie atât pentru vânzători, cât și pentru cumpărători. Primăria Sectorului 1 […] © G4Media.ro.
22:10
Opoziția italiană o acuză pe Giorgia Meloni că manipulează alegerile cu o nouă lege / Criticii proiectului susțin că acesta va consolida majoritatea actualelor partide de la putere # G4Media
Prim-ministrul italian Giorgia Meloni a fost acuzată că încearcă să manipuleze următoarele alegeri în favoarea sa, după ce coaliția sa de guvernare a încheiat un acord târziu în noapte cu privire la o nouă lege electorală, scrie Politico. Partidele coaliției susțin că proiectul de lege, care reglementează modul de alocare a mandatelor după alegeri, ar […] © G4Media.ro.
Acum 4 ore
22:00
Un bărbat de 43 de ani, din municipiul Sibiu, a fost reţinut vineri de poliţiştii Biroului Investigaţii Criminale Deva fiind acuzat că ar fi distrus, cu o piatră, geamurile de la uşa de acces în sediul filialei judeţene PNL Hunedoara, din municipiul Deva, a informat Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ), transmite Agerpres. Bărbatul este cercetat […] © G4Media.ro.
21:50
Noul director de creaţie al Gucci a prezentat „Primavera”, prima sa colecţie pentru casa de modă italiană # G4Media
Noul director de creaţie al Gucci, designerul Demna, a prezentat ”Primavera”, prima sa colecţie pentru casa de modă italiană, al cărei proprietar, grupul francez Kering, pariază pe o resetare creativă care să revigoreze vânzările pentru acest brand emblematic, informează vineri Reuters. Modelele au defilat pe o scenă încadrată de trepte albe şi de nişte cuburi […] © G4Media.ro.
21:40
LIVE TEXT Se pregătesc SUA să lovească Iranul? Semnele care indică un posibil atac / Trump: Nu sunt mulțumit, nu sunt dispuși să ne ofere ceea ce trebuie să avem # G4Media
Mai multe ambasade occidentale și-au retras personalul din Teheran, alte țări și-au îndemnat cetățenii să părăsească Iranul iar unele companii aeriene și-au anulat zborurile către Iran. Portavionul nuclear USS Gerald Ford a ajuns vineri în largul coastelor Israelului, transmite Haaretz. UPDATE 21.34 Președintele Trump a declarat că nu este mulțumit de Iran în urma ultimelor […] © G4Media.ro.
21:30
Radu Miruţă, la Cogresul USR: Să ne încurajăm oamenii să-şi asume să iasă în faţă, chiar şi prin numire politică # G4Media
În cadrul Congresului USR desfășurat vineri seara la Sibiu, vicepremierul Radu Miruţă a declarat că trebuie să fie încurajaţi membrii de partid să îşi asume funcţii, chiar dacă sunt prin numire politică. „Este o greşeală să nu încurajăm oamenii din fiecare judeţ, din fiecare filială, să-şi asume să iasă în faţă. Cu cât vor reuşi […] © G4Media.ro.
21:30
Primăria București estimează că va încasa peste 40 de milioane de lei din taxa turistică în acest an # G4Media
Oficialii Direcției Cultură, învățământ, Turism din cadrul Primăriei Municipiului București au transmis, la solicitarea MEDIAFAX, care este fluxul de turiști pe care în estimează pentru acest an, dar și nivelul încasărilor din taxa specială de promovare turistică. Fiecare turist care vine în București trebuie să plătească 10 lei pentru fiecare noapte de cazare, conform prevederilor […] © G4Media.ro.
21:20
Bill Clinton depune mărturie în ancheta Camerei Reprezentanților privind cazul Epstein: „Nu am făcut nimic rău” # G4Media
Fostul președinte american Bill Clinton răspunde la întrebările membrilor Comitetului de Supraveghere al Camerei Reprezentanților în cadrul anchetei privind cazul Jeffrey Epstein. Fostul președinte a declarat în discursul său de deschidere că „nu a văzut nimic” și „nu a făcut nimic greșit”, relatează CNN. Bill Clinton se arată „foarte cooperant” în mărturia sa în fața […] © G4Media.ro.
21:20
Președintele Statelor Unite ale Americii, Donald Trump, a sugerat o posibilă „preluare prietenoasă a Cubei”, în contextul în care Casa Albă încearcă să profite de criza energetică din insula comunistă pentru a-și exercita o influență mai mare, scrie Bloomberg. „Ei se află într-o situație dificilă, iar noi am putea foarte bine să facem ceva bun, […] © G4Media.ro.
21:10
Un ghid turistic a fost arestat în Egipt după ce a desenat pe o piramidă / Desenele au fost ulterior înlăturate de autorităţile din domeniu # G4Media
Poliţia din Egipt a anunţat că a arestat un ghid turistic sub suspiciunea că a desenat pe o piramidă de lângă Cairo în timp ce dădea explicaţii unui grup de turişti străini, informează vineri Agerpres. Într-o înregistrare publicată pe o reţea de socializare se pot vedea nişte desene schiţate, se pare, de ghidul turistic pe […] © G4Media.ro.
21:10
Compania aeriană Turkish Airlines şi două companii iraniene şi-au anulat vineri seara zborurile de la Istanbul către Teheran, într-un context de ameninţări americane cu lovituri asupra Iranului, conform site-ului internet al aeroportului din Istanbul, transmite AFP. Alte patru zboruri programate sâmbătă, dintre care două operate de Turkish Airlines, sunt de asemenea anulate, dar alte şase […] © G4Media.ro.
21:00
Bulgar condamnat în România pentru trafic de droguri, arestat în Africa de Sud / El a fugit în 2009, când a fost trimis în judecată / Lucra la o sală de sport ca instructor de fitness # G4Media
Poliţia sud-africană a anunţat vineri arestarea la Cape Town a unui bărbat bulgar dat în urmărire internaţională prin Interpol şi care a fugit în anul 2009 după ce a fost condamnat în România la 16 ani de închisoare pentru trafic de droguri, transmite agenţia EFE, citată de Agerpres.„Un traficant de droguri condamnat, în vârstă de […] © G4Media.ro.
21:00
Radio România lansează campania națională de conștientizare „Stai sigur pe net” dedicată minorilor/ Dezbateri despre fenomenul FOMO, mecanismele din spatele jocurilor care dau dependență, riscurile de tip grooming și sexting # G4Media
Radio România anunță lansarea campaniei naționale de conștientizare „Stai sigur pe net”, un demers jurnalistic și educațional, dedicat siguranței minorilor în spațiul virtual. Într-o eră în care viața copiilor și adolescenților se mută online, posturile Societății Române de Radiodifuziune vor aduce în dezbatere riscurile reale ale internetului: de la provocări virale tragice, la hărțuire și […] © G4Media.ro.
20:50
Samsung va înceta să mai producă televizoare în Slovacia / Producţia va fi oprită gradual până în luna mai, apoi redistribuită către celelalte fabrici din cadrul grupului Samsung # G4Media
Gigantul sud-coreean din domeniul tehnologiei Samsung a anunţat vineri închiderea graduală, până în luna mai, a unei uzine din Slovacia care produce televizoare, cea mai mare facilitate de producţie a grupului din Europa, informează AFP, transmite Agerpres. „Samsung Electronics a luat decizia dificilă de a-şi închide fabrica din Slovacia, în urma unei analize a reţelei […] © G4Media.ro.
20:30
Fostul președinte american Bill Clinton explică în faţa unei comisii parlamentare de anchetă legătura sa cu Jeffrey Epstein # G4Media
Fostul preşedinte american Bill Clinton a început vineri să dea explicaţii în faţa unei comisii parlamentare de anchetă cu privire la legăturile sale cu Jeffrey Epstein, numeroase şi documentate, în timp ce democraţii continuă să ceară ca la audieri să fie chemat şi preşedintele Donald Trump, şi el un fost apropiat al infractorului sexual, transmite […] © G4Media.ro.
20:30
Vegetarienii au un risc mai mic de a dezvolta cinci tipuri de cancer, arată un studiu / Consumatorii de carne au un risc mai mare de a dezvolta cancer de sân, de prostată și de rinichi # G4Media
Vegetarienii au un risc mai mic decât consumatorii de carne de a dezvolta cel puțin cinci tipuri de cancer, potrivit celui mai amplu studiu privind impactul potențial al dietei asupra dezvoltării bolii, scrie Financial Times. Oamenii de știință au descoperit că vegetarienii au un risc mai mic decât omnivorii de a suferi de cancer pancreatic, […] © G4Media.ro.
20:20
Donald Trump spune că vineri sunt așteptate noi discuții cu Iranul / Italia se alătură țărilor care își îndeamnă cetățenii să părăsească Iranul # G4Media
Președintele SUA, Donald Trump, a declarat că nu este mulțumit de Iran, dar că vineri sunt așteptate noi discuții privind programul nuclear al Teheranului, scrie Reuters. În declarațiile făcute reporterilor înaintea unei călătorii în Texas, Trump a afirmat că dorește să încheie un acord cu Iranul, dar a reiterat că Teheranul nu poate deține arme […] © G4Media.ro.
Acum 6 ore
19:50
Poliţia din Norvegia a arestat un minor suspectat că plănuia un atentat împotriva unei structuri NATO # G4Media
Poliţia norvegiană a arestat un adolescent în vârstă de 17 ani suspectat că plănuia să comită un atentat cu ajutorul unor explozivi împotriva unei structuri NATO din sud-vestul ţării, a informat vineri postul public de televiziune NRK, relatează AFP. Născut şi crescut în Norvegia, suspectul ar fi fost văzut la şcoală cu un steag al […] © G4Media.ro.
19:40
Regatul Unit a anunţat vineri că îşi închide ambasada din Iran şi îşi retrage tot personalul de acolo, „în contextul situaţiei de securitate” din regiune, unde este aşteptat un atac al SUA asupra Iranului, transmite Agerpres. Ambasada britanica va funcţiona de la distanţă, dar nu va mai putea oferi asistenţă consulară, nici măcar în cazurile […] © G4Media.ro.
19:40
Imagini spectaculoase cu avalanșe de mari dimensiuni în Carpați / Zăpada la Bâlea Lac este de aproape doi metri # G4Media
O alta avalansa de dimensiuni mari s-a produs joi noapte pe culoarul de la NE de vf Paltinul. Linia de fractura a ajuns până aproape de Curmatura Balii, se arată pe pagina de Facebook dedicată avalanșelor din Carpați. O primă avalanșă de mari dimensiuni a avut loc joi, în jurul orei 11.00, în zona turistică […] © G4Media.ro.
19:30
Rogobete: Registrul Naţional de Screening Neonatal va fi complet funcţional odată cu aprobarea bugetului pe anul 2026 # G4Media
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a declarat vineri că Registrul Naţional de Screening Neonatal va fi complet funcţional odată cu aprobarea bugetului de stat pe anul 2026, transmite Agerpres. „Registrul este deja funcţional, acum se fac o serie de modificări tehnice pentru a asigura interoperabilitatea. El va fi în curând aprobat prin hotărâre de Guvern şi […] © G4Media.ro.
19:20
O mică brutărie de cartier din Paris a câştigat prestigiosul trofeu Grand Prix de la Baguette, au anunţat joi seară organizatorii acestui concurs insolit, relatează Agerpres. Premiul din acest an i-a revenit brutăriei Le Fournil de Didot din arondismentul al XIV-lea din Paris, datorită produsului său intitulat „Baguette Tradition”, în cadrul unei competiţii ajunse în […] © G4Media.ro.
19:10
Arsenal, campioana acestui sezon de UCL, potrivit super-computerului Opta / Real Madrid, șanse mici # G4Media
Tragerea la sorți pentru optimile Ligii Campionilor tocmai ce a avut loc astăzi, la Nyon, și traseele pentru finala de la Budapesta au fost trasate. Potrivit super-computerului OPTA, Arsenal este marea favorită a acestui sezon de UCL. Desigur că se va discuta despre noroc sau ghinion la aceste trageri la sorți, dar în cele din […] © G4Media.ro.
19:10
Moartea lui Epstein, anunțată de un anonim cu 38 de minute înainte de confirmarea oficială: „Epstein a murit acum o oră, spânzurat. Faceți o captură de ecran”/ FBI nu a găsit autorul # G4Media
Un utilizator anonim a anunțat moartea lui Jeffrey Epstein pe 4chan în 2019, cu 38 de minute înaintea presei. FBI a investigat ani de zile fără rezultat. Pe 10 august 2019, la ora 8:16 dimineața, un utilizator anonim a scris pe 4chan: „Epstein a murit acum o oră, spânzurat. Faceți o captură de ecran”. Postarea […] © G4Media.ro.
19:00
Luxemburg şi România, singurele ţări cu mai mulţi imigranţi din alte state UE decât din afara UE # G4Media
În aproape toate statele membre ale Uniunii Europene numărul total de imigranţi din afara UE a fost mai mare mai mare, în 2024, decât numărul de imigranţi din alte state membre UE, singurele excepţii fiind Luxemburg şi România, arată datele publicate vineri de Eurostat, transmite Agerpres. Conform acestor date, în 2024, proporţia de imigranţi din […] © G4Media.ro.
18:50
Epidemia de rujeolă din SUA, scăpată de sub control / Peste 1100 cazuri în primele de la începutul anului, de șase ori mai mult decât media anuală # G4Media
SUA înregistrează peste 1.100 cazuri de rujeolă în primele opt săptămâni din 2026. Medicii avertizează că urmează noi decese. 96% dintre bolnavi sunt nevaccinați. Statele Unite au depășit 1.100 de cazuri de rujeolă în primele opt săptămâni ale anului. Numărul este de șase ori mai mare decât media anuală, potrivit CNN, citată de Mediafax. Medicii […] © G4Media.ro.
18:40
NASA îşi modifică programul lunar, adăugând o nouă misiune de testare înainte de aselenizarea astronauţilor # G4Media
NASA a adăugat o nouă misiune în programul său lunar Artemis, care implică un test de andocare a două vehicule spaţiale pe orbita Pământului, înainte de prima aselenizare programată a astronauţilor săi după o pauză de peste o jumătate de secol, revizuind astfel emblematica iniţiativă a Statelor Unite pe fundalul competiţiei sale tot mai strânse […] © G4Media.ro.
18:30
Un tramvai a deraiat vineri după-amiază la Milano, în Italia, oprindu-se într-o clădire, potrivit mai multor mass-media italiene, printre care La Repubblica. Tramvaiul a lovit mai multe persoane, care sunt în prezent blocate sub vehicul, potrivit Le Figaro. Accidentul s-a produs puțin după ora 16:00 pe strada Vittorio Veneto, în timp ce tramvaiul circula de […] © G4Media.ro.
18:20
Operatorii economici din domeniul alcoolului, tutunului şi produselor energetice, obligaţi să se reautorizeze până la 31 mai # G4Media
Operatorii economici care activează în domeniul alcoolului, tutunului şi produselor energetice vor fi obligaţi ca, în perioada 31 martie – 31 mai, să solicite din nou autorizarea sau înregistrarea, a decis, vineri, Guvernul, transmite Agerpres. Potrivit unui comunicat al Executivului, această reglementare a fost introdusă în ordonanţa de urgenţă pentru modificarea şi completarea unor acte […] © G4Media.ro.
18:10
Președintele PNL Iași: Numirea lui Salvador Caragea la conducerea Uzinei de la Sadu reprezintă o decizie profund inadecvată, care ridică serioase semne de întrebare privind criteriile de competență și responsabilitate utilizate în acest proces # G4Media
Alexandru Muraru, președintele PNL Iași, critică numirea lui Salvador Caragea la conducerea Uzinei de la Sadu și cere retragerea acestuia din funcție și numirea unei alte persoane cu experiență profesională și expertiză relevantă în domeniu. „Numirea lui Salvador Caragea la conducerea Uzinei de la Sadu reprezintă o decizie profund inadecvată, care ridică serioase semne de […] © G4Media.ro.
Acum 8 ore
18:00
Proiect de prevenire a inundaţiilor pe râul Corund, prezentat la Praid de vicepremierul Tánczos Barna # G4Media
Vicepremierul Tánczos Barna a prezentat vineri după-amiază, într-un forum cetăţenesc care a avut loc la Praid, proiectul de prevenire a inundaţiilor pe râul Corund, ce vizează protejarea populaţiei, a locuinţelor, a infrastructurii civile, dar şi a investiţiilor economice din zonă. Proiectul este unul amplu şi a fost pregătit de Administraţia Bazinală de Apă Mureş şi […] © G4Media.ro.
17:50
Apel de finanțare pentru modernizarea taberelor școlare, lansat de ADR Centru pentru județele Alba, Brașov, Covasna, Harghita, Mureș și Sibiu. Buget și termene de depunere # G4Media
ADR Centru a anunțat vineri lansarea unui apel de finanțare pentru modernizarea taberelor școlare pentru perioada de finanțare 2021-2027. Programul finanțează modernizarea taberelor școlare din Regiunea Centru, definite în ghid drept centre de agrement pentru tineret, pentru a le transforma în spații deschise tuturor copiilor și tinerilor. Acțiunea are un buget total alocat de peste […] © G4Media.ro.
17:50
Primarul Clujului afirmă că intenționează să supună Consiliului Local o propunere privind limitarea sau interzicerea sălilor de jocuri de noroc # G4Media
Primarul Clujului Emil Boc a declarat într-o conferință de presă că intenționează să supună Consiliului Local o propunere privind limitarea sau interzicerea sălilor de jocuri de noroc pe raza municipiului, scrie ActualdeCluj. Boc a precizat că acest lucru va fi posibil doar după organizarea unei consultări publice. Decizia vine pe fondul preocupărilor legate de influența […] © G4Media.ro.
17:40
Dominic Fritz, despre numirea lui Viorel Salvador Caragea, pensionar special, la Uzina Sadu: Toată agitația publică e suspectă / Poate există anumite interese să nu meargă mai departe această numire # G4Media
Liderul USR, Dominic Fritz, a calificat drept “suspectă” “agitația publică” generată de numirea de către colegul său de partid, ministrul Energiei Irinel Dărău, a lui Viorel Salvador Caragea, fostul șef al IPJ Gorj, în funcția de administrator special al Uzinei Mecanice Sadu. De notat că aceste declarații au fost făcute în deschiderea congresului USR care […] © G4Media.ro.
17:40
Tribunalul și Curtea de Apel București, obligate de judecătorii din Prahova să le plătească despăgubiri de câte 14.400 de euro la opt grefieri-arhivari de la Judecătoria Sectorului 6 București pentru nerespectarea obligațiilor de securitate şi sănătate în muncă / Decizia nu este definitivă # G4Media
Tribunalul Prahova a decis în 19.12.2025 ca Tribunalul și Curtea de Apel București să plătească despăgubiri de câte 14.400 euro pentru opt grefieri arhivari de la Judecătoria Sectorului 6 București aferent „prejudiciului moral suferit pe o durată de 3 ani, anterior introducerii acţiunii în justiţie”. Decizia instanței nu este definitivă, fiind deja atacată cu apel […] © G4Media.ro.
17:40
Dominic Fritz, despre amenințările PSD privind ieșirea de la guvernare: Ar putea crea o criză politică / Mă surprinde Grindeanu, timișorean ca și mine, noi timișorenii ne ținem de cuvânt # G4Media
Liderul USR, Dominic Fritz, a declarat vineri, în deschiderea congresului partidului, că ar fi iresponsabil din partea PSD “să arunce în aer” coaliția de guvernare, după ce Sorin Grindeanu a declarat, într-un interviu acordat G4Media, că va propune un vot intern în PSD pentru ca partidul să decidă dacă vrea să rămână în coaliție cu […] © G4Media.ro.
17:40
Ministerul de Externe iniţiază un grup de lucru interinstituţional pentru studierea limbii române în străinătate # G4Media
Ministerul Afacerilor Externe a găzduit un grup de lucru interinstituţional de coordonare cu instituţiile care au atribuţii în studierea limbii române în străinătate, scopul fiind creşterea nivelului de colaborare în promovarea limbii române în diaspora de mobilitate şi în comunităţile istorice, transmite Agerpres. Grupul nou constituit are, de asemenea, drept obiectiv crearea unei mai bune […] © G4Media.ro.
17:30
Mirabela Grădinaru, partenera de viața a președintelui Nicușor Dan: Registrul de Screening Neonatal creează un cadru în care niciun copil nu este pierdut din vedere / O soluție la problema copiilor născuți prematur # G4Media
Mirabela Grădinaru, partenera de viaţă a preşedintelui Nicuşor Dan, a declarat vineri că Registrul Naţional de Screening Neonatal reprezintă o măsură concretă a Ministerul Sănătăţii, născută din dialog, colaborare şi responsabilitate, fiind un pas esenţial pentru ca fiecare nou-născut să aibă acces la prevenţie, diagnostic, intervenţie şi tratament adecvat încă din primele zile de viaţă. […] © G4Media.ro.
17:30
Elevii, părinţii şi profesorii vor primi consiliere pe tematica adicţiilor printr-un proiect lansat de Primăria Sectorului 1 # G4Media
Elevii din şcolile din Sectorul 1, părinţii şi profesorii vor beneficia de consiliere pe tema adicţiilor, prin intermediul proiectului „EduHealth – cu, despre şi pentru tineri”, lansat vineri de autoritatea locală, potrivit viceprimarului Sectorului 1, Daniela Stanciu, transmite Agerpres. Daniela Stanciu a declarat, cu prilejul lansării programului, că proiectul urmăreşte să creeze un cadru cât […] © G4Media.ro.
17:20
Grupul american OpenAI a încheiat o rundă de finanțare record de 110 miliarde de dolari (93 miliarde de euro) cu trei alți giganți tehnologici, a anunțat compania vineri, 27 februarie. Valoarea sa totală ajunge astfel la 730 miliarde de dolari (619 miliarde de euro), potrivit Le Figaro. Amazon a investit 50 de miliarde de dolari […] © G4Media.ro.
17:10
Primul zbor cargo civil a aterizat cu 47 de tone de marfă pe cel mai nou aeroport construit în Ghimbav, Brașov # G4Media
Cel mai nou aeroport construit în Românie, în Brașov-Ghimbav (AIBG), marchează o premieră, prin găzduirea primului zbor cargo civil din istoria sa. S-a deschis astfel oficial poarta pentru transporturile aeriene de mărfuri de mare tonaj în inima Transilvaniei, scrie newsbv.ro. Anunțul a fost făcut de către președintele Consiliului Județean Brașov, Adrian Veștea, care a subliniat […] © G4Media.ro.
17:10
Document intern EXCLUSIV: Nereguli la Administrația Fondului Imobiliar privind prelungiri de contracte și prejudicii la fondul locativ al municipalității. Sesizare către Corpul de Control al Primarului General # G4Media
Un consilier juridic din cadrul Administrației Fondului Imobiliar (AFI) a transmis Corpului de Control al Primarului General o notă explicativă în care semnalează posibile nereguli în gestionarea patrimoniului imobiliar al municipalității. În documentul care a intrat în posesia G4Media sunt invocate situații de „închiriere vădit nelegală” a unor locuințe și chiar o posibilă „devalizare a […] © G4Media.ro.
17:00
Armata israeliană a ucis şase persoane în Gaza în timp ce acordul de încetare a focului se clatină # G4Media
Atacurile israeliene au ucis cinci persoane în Gaza joi, au declarat oficiali din domeniul sănătăţii din enclava palestiniană, în timp ce armata israeliană a spus că a ucis un militant care reprezenta o ameninţare pentru forţele sale în sudul Fâşiei, informează Agerpres, Echipaje medicale au declarat că un atac aerian israelian asupra unui grup de […] © G4Media.ro.
16:50
Liderul autoproclamat „eco-populist” al Partidului Verde din Marea Britanie a ajuns în fruntea partidului său cu promisiunea de a-i înfrunta pe Keir Starmer și Nigel Farage — și de a câștiga, scrie Politico. În această dimineață, cel puțin într-un colț din nord-vestul Angliei, Zack Polanski și cea mai nouă deputată a sa, Hannah Spencer, au […] © G4Media.ro.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.