OpenAI bate toate recordurile cu o rundă de finanțare de 110 miliarde de dolari
G4Media, 27 februarie 2026 17:20
Grupul american OpenAI a încheiat o rundă de finanțare record de 110 miliarde de dolari (93 miliarde de euro) cu trei alți giganți tehnologici, a anunțat compania vineri, 27 februarie. Valoarea sa totală ajunge astfel la 730 miliarde de dolari (619 miliarde de euro), potrivit Le Figaro. Amazon a investit 50 de miliarde de dolari […] © G4Media.ro.
• • •
Alte ştiri de G4Media
Acum 10 minute
17:30
Mirabela Grădinaru, partenera de viața a președintelui Nicușor Dan: Registrul de Screening Neonatal creează un cadru în care niciun copil nu este pierdut din vedere / O soluție la problema copiilor născuți prematur # G4Media
Mirabela Grădinaru, partenera de viaţă a preşedintelui Nicuşor Dan, a declarat vineri că Registrul Naţional de Screening Neonatal reprezintă o măsură concretă a Ministerul Sănătăţii, născută din dialog, colaborare şi responsabilitate, fiind un pas esenţial pentru ca fiecare nou-născut să aibă acces la prevenţie, diagnostic, intervenţie şi tratament adecvat încă din primele zile de viaţă. […] © G4Media.ro.
17:30
Elevii, părinţii şi profesorii vor primi consiliere pe tematica adicţiilor printr-un proiect lansat de Primăria Sectorului 1 # G4Media
Elevii din şcolile din Sectorul 1, părinţii şi profesorii vor beneficia de consiliere pe tema adicţiilor, prin intermediul proiectului „EduHealth – cu, despre şi pentru tineri”, lansat vineri de autoritatea locală, potrivit viceprimarului Sectorului 1, Daniela Stanciu, transmite Agerpres. Daniela Stanciu a declarat, cu prilejul lansării programului, că proiectul urmăreşte să creeze un cadru cât […] © G4Media.ro.
Acum 30 minute
17:20
17:10
Primul zbor cargo civil a aterizat cu 47 de tone de marfă pe cel mai nou aeroport construit în Ghimbav, Brașov # G4Media
Cel mai nou aeroport construit în Românie, în Brașov-Ghimbav (AIBG), marchează o premieră, prin găzduirea primului zbor cargo civil din istoria sa. S-a deschis astfel oficial poarta pentru transporturile aeriene de mărfuri de mare tonaj în inima Transilvaniei, scrie newsbv.ro. Anunțul a fost făcut de către președintele Consiliului Județean Brașov, Adrian Veștea, care a subliniat […] © G4Media.ro.
17:10
Document intern EXCLUSIV: Nereguli la Administrația Fondului Imobiliar privind prelungiri de contracte și prejudicii la fondul locativ al municipalității. Sesizare către Corpul de Control al Primarului General # G4Media
Un consilier juridic din cadrul Administrației Fondului Imobiliar (AFI) a transmis Corpului de Control al Primarului General o notă explicativă în care semnalează posibile nereguli în gestionarea patrimoniului imobiliar al municipalității. În documentul care a intrat în posesia G4Media sunt invocate situații de „închiriere vădit nelegală” a unor locuințe și chiar o posibilă „devalizare a […] © G4Media.ro.
Acum o oră
17:00
Armata israeliană a ucis şase persoane în Gaza în timp ce acordul de încetare a focului se clatină # G4Media
Atacurile israeliene au ucis cinci persoane în Gaza joi, au declarat oficiali din domeniul sănătăţii din enclava palestiniană, în timp ce armata israeliană a spus că a ucis un militant care reprezenta o ameninţare pentru forţele sale în sudul Fâşiei, informează Agerpres, Echipaje medicale au declarat că un atac aerian israelian asupra unui grup de […] © G4Media.ro.
16:50
Liderul autoproclamat „eco-populist” al Partidului Verde din Marea Britanie a ajuns în fruntea partidului său cu promisiunea de a-i înfrunta pe Keir Starmer și Nigel Farage — și de a câștiga, scrie Politico. În această dimineață, cel puțin într-un colț din nord-vestul Angliei, Zack Polanski și cea mai nouă deputată a sa, Hannah Spencer, au […] © G4Media.ro.
16:40
Inedit la Iași: Se adună din donații 214.000 de euro pentru realizarea unui studiu care să releve dacă este posibilă construcția unui monorail sau a altui sistem de transport public # G4Media
Contractul pentru realizarea primului studiu de impact al construirii unui nou sistem de transport propus pentru municipiul Iași a fost semnat cu firma Rossada Innovative Solutions, după ce Asociația „Hai Că Se Poate!” s-a angajt să adune din donații suma de 214.000 de euro. Studiul ar urma să se deruleze pe parcursul a 11 luni, […] © G4Media.ro.
Acum 2 ore
16:10
Piaţa auto din Rusia traversează cel mai slab început de an din ultimele două decenii / O agenție de consultanță a raportat o scădere de 28,7% în ritm anual a înmatriculărilor de autoturisme Lada în ianuarie # G4Media
Un director de la producătorul auto AvtoVAZ, proprietarul Lada, a declarat că piaţa auto din Rusia a înregistrat în 2026 cel mai slab început de an din ultimele două decenii, ceea ce scoate în evidenţă presiunea tot mai mare cauzată de diminuarea cererii consumatorilor, informează Interfax. Dmitri Kostromin, directorul de vânzări şi marketing de la […] © G4Media.ro.
16:00
Prețurile smartphone-urilor, în creștere din cauza crizei cipurilor de memorie: „Zilele smartphone-urilor ieftine au apus” # G4Media
Piața globală de smartphone-uri va scădea cu 12,9% în 2026 din cauza deficitului fără precedent de cipuri de memorie, marcând „o criză cum nu a mai existat”, potrivit firmei de cercetare IDC, transmite Bloomberg. Noua prognoză – o revizuire dramatică în scădere față de estimările anterioare, oferă cea mai recentă imagine a crizei continue a […] © G4Media.ro.
15:50
Prefecţii vor beneficia de maxim 18.000 de lei pentru cheltuielile privind cazarea şi deplasarea, conform unei hotărâri aprobate în şedinţa de vineri a Guvernului, transmite Agerpres. Plafonul maxim al cheltuielilor privind locuinţa de serviciu, cheltuielile de cazare şi deplasare a prefecţilor şi subprefecţilor sunt menţinute la nivelul celor din anul 2025, se precizează într-un comunicat […] © G4Media.ro.
15:50
Consens politic pentru interzicerea jocurilor de noroc în Iași, la îndemnul USR / ”De ani de zile susţinem că păcănelele nu trebuie să fie lângă şcoli, nu trebuie să fie la parterul blocurilor” # G4Media
Toate partidele reprezentate în Consiliul Local Iaşi şi-au exprimat, în şedinţa de vineri, susţinerea pentru interzicerea sălilor de jocuri de noroc în municipiu, ca urmare a unui proiect propus de liderul grupului consilierilor locali USR, Dragoş Popa. „Iniţiativa continuă un efort început la nivel naţional încă din 2021 de către preşedintele USR Municipiul Iaşi, deputatul […] © G4Media.ro.
15:40
Nicușor Dan, atac la AEP: Nu a înțeles nici în 2025 donațiile online, deși și în campaniile din 2016 și 2020 mi-a aplicat aceleași amenzi, anulate ulterior de instanță, și a făcut aceleași plângeri penale, cu care nu s-a întâmplat nimic. Dar nu a văzut nicio neregulă în finanțarea campaniei lui Călin Georgescu # G4Media
Președintele Nicușor Dan afirmă că Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) nu a înțeles nici în 2025 donațiile online, deși și în campaniile din 2016 și 2020 i-a aplicat aceleași amenzi, anulate ulterior de instanță, și a făcut aceleași plângeri penale, cu care nu s-a întâmplat nimic. „Dar nu a văzut nicio neregulă în finanțarea campaniei lui […] © G4Media.ro.
15:40
Bărbat din Dâmboviţa reţinut după ce a intrat în casă peste o femeie şi a ameninţat-o cu moartea ca să îi aprobe cererea de prietenie pe Facebook # G4Media
Un bărbat de 48 de ani a fost reţinut după ce a intrat noaptea în casa unei femei din comuna dâmboviţeană Nucet şi a ameninţat-o cu moartea ca să îi aprobe cererea de prietenie pe Facebook, a informat, vineri, Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Dâmboviţa, transmite Agerpres. „Cercetările au reliefat faptul că, bărbatul, la data […] © G4Media.ro.
15:40
China își îndeamnă cetățenii să părăsească Iranul „cât mai curând posibil”, invocând o „creștere semnificativă a riscurilor externe de securitate” # G4Media
China a cerut vineri cetățenilor săi să părăsească Iranul „cât mai curând posibil”, invocând o „creștere semnificativă a riscurilor externe de securitate”, în contextul în care țara se confruntă cu amenințări repetate de atacuri americane, transmite Le Figaro. „Cetățenilor chinezi care se află în prezent în Iran li se recomandă să-și întărească măsurile de securitate […] © G4Media.ro.
Acum 4 ore
15:30
Guvernul a redus impozitul pe clădiri, terenuri și mijloace de transport pentru persoanele cu dizabilități și imobilele vechi # G4Media
Guvernul României a aprobat vineri o ordonanță de urgență care reduce impozitul pe clădiri, terenuri și mijloace de transport pentru persoanele cu dizabilități și clădiri vechi, potrivit Mediafax. Conform actului normativ, persoanele cu handicap grav sau accentuat și reprezentanții lor legali beneficiază de reduceri semnificative la impozitul pe clădiri, terenuri și mijloace de transport: 1. […] © G4Media.ro.
15:30
Regatul Unit declanşează o anchetă ce privește eventuala utilizare a bazelor aeriene de către Epstein pentru trafic de tinere # G4Media
Secretarul britanic apărării John Healey a dispus o revizuire a dosarelor militare pentru descoperirea oricărei dovezi că Jeffrey Epstein a folosit baze ale Forţelor regale aeriene pentru a trafica fete în Regatul Unit, relatează vineri agenția de știri dpa, citată de Agerpres. John Healey a desemnat oficiali să cerceteze documente ale Ministerului Apărării (MoD) care […] © G4Media.ro.
15:20
Chişinăul propune crearea unui Fond de convergenţă pentru reintegrarea celor două maluri ale Nistrului # G4Media
Autorităţile de la Chişinău au informat administraţia de la Tiraspol despre intenţia de a crea un Fond de convergenţă menit să stimuleze reintegrarea celor două maluri ale Nistrului. Iniţiativa a fost lansată la întrevederea în format 1+1, care a avut loc joi, 26 februarie, la sediul Misiunii Organizaţiei pentru Securitate şi Cooperare în Europa (OSCE), […] © G4Media.ro.
15:10
Cancelarul german Friedrich Merz se va întâlni cu Trump în SUA şi îi va prezenta o poziţie comună a Uniunii Europene ce privește taxele vamale # G4Media
Cancelarul german Friedrich Merz se va întâlni marţi la Washington cu preşedintele american Donald Trump, căruia îi va prezenta o „poziţie europeană comună” privind taxele vamale şi tensiunile comerciale cu SUA, a declarat vineri un purtător de cuvânt al guvernului de la Berlin, citat de agenția de știri AFP, informație preluată de Agerpres. Friedrich Merz […] © G4Media.ro.
15:00
Licitația pentru Centura Metropolitană a Clujului se reia de la zero / Primarul Emil Boc: Suspiciunile de fraudă s-au adâncit, denunțăm unilateral contractul # G4Media
Primarul Clujului, Emil Boc, a anunțat, vineri, într-o conferință de presă, că municipalitatea va rezilia contractul (denunțare unilaterală) pentru Centura Metropolitană a Clujului, arătând că „legea ne oferă soluția europeană de a denunța unilateral un contract atunci când pe parcursul derulării lui există suspiciuni majore de fraudă”, transmite Actual de Cluj. „Orice om responsabil în […] © G4Media.ro.
14:40
Papa Leon al XIV-lea a lansat un avertisment cu privire la utilizarea inteligenței artificiale pentru a scrie predici, transmite publicația Irish Star. „A ține o predică adevărată înseamnă a împărtăși credința”, a spus Papa, adăugând că inteligența artificială „nu va putea niciodată să împărtășească credința”. El a cerut clerului să reziste „ispitei de a pregăti […] © G4Media.ro.
14:30
Tragerea la sorți pentru optimile Europa League a avut loc vineri, 27 februarie, la Nyon, Elveția, și singurul român rămas în competiție, Ionuț Radu, a dat peste un adversar dificil, francezii de la Lyon. Optimile de finală ne aduc dueluri tari în a doua competiție europeană între cluburi ca valoarea. Stuttgart o va întâlni pe […] © G4Media.ro.
14:20
Danemarca, prima ţară din UE care a eradicat transmiterea HIV şi a sifilisului de la mamă la copil # G4Media
Danemarca a devenit prima ţară din Uniunea Europeană care a eliminat transmiterea HIV şi a sifilisului de la mamă la copil, a anunţat vineri Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS), relatează agenția de știri AFP. „Eliminarea transmiterii semnifică testarea şi tratarea a cel puţin 95 de femei însărcinate din 100 şi menţinerea noilor infectări la nou-născuţi […] © G4Media.ro.
14:00
O româncă e acuzată în Italia că și-a înscenat un jaf / De fapt și-ar fi pierdut la ”păcănele” banii pe care voia să-i trimită în România # G4Media
Carabinieri din Frosinone, între Roma și Napoli, au denunțat o româncă de 46 de ani pentru simularea unei infracțiuni, anunță presa italiană. Ea a raportat un jaf violent, susținând că a fost lovită din spate și jefuită de bijuterii și bani, notează presa italiană. Dar acel atac nu a avut loc niciodată, susține autoritățile. Evenimentele […] © G4Media.ro.
14:00
Violenţa împotriva femeilor a devenit o „urgenţă globală”, atenţionează Înaltul Comisar al ONU pentru drepturile omului # G4Media
Violenţa împotriva femeilor a devenit o urgenţă globală, a avertizat vineri Înaltul Comisar al ONU pentru drepturile omului, Volker Turk, deplângând în special abuzurile dezvăluite în cazuri cum au fost cel al Giselei Pelicot în Franţa şi al infractorului sexual american Jeffrey Epstein, a consemnat agenția de știri AFP, citată de Agerpres. „Violenţa împotriva femeilor, […] © G4Media.ro.
13:50
Terapia durerii, o ramură a medicinei moderne, pusă în practică în Spitalul ”Sfântul Sava cel Sfințit” # G4Media
Terapia durerii este o ramură medicală multidisciplinară, preocupată de diagnosticarea și tratarea durerii cronice sau acute severe, cu scopul principal de a îmbunătăți calitatea vieții prin reducerea suferinței, atunci când medicația clasică nu mai este suficientă. Spitalul de Recuperare Medicală ”Sfântul sava cel Sfințit” este specializat în recuperare medicală intensivă cu internare, iar terapia durerii pune accent […] © G4Media.ro.
13:50
VIDEO | Victor Negrescu: Agricultura este infrastructură strategică. România este atractivă în plan extern, dar trebuie să treacă de la exportul de materie primă la plusvaloare. Nu putem rămâne doar furnizori de materie primă # G4Media
Agricultura nu este doar un sector economic, ci o componentă de securitate națională și un pilon al stabilității sociale, afirmă eurodeputatul Victor Negrescu, în cadrul unui summit dedicat agriculturii, scrie G4Food. El a subliniat că România are un rol major atât în bazinul Mării Negre, cât și în Uniunea Europeană, fiind lider la exportul de […] © G4Media.ro.
13:40
Americanii simpatizează mai mult cu palestinienii decât cu israelienii, potrivit unui sondaj Gallup # G4Media
Americanii simpatizează mai mult cu palestinienii decât cu israelienii în conflictul lor, potrivit unui sondaj Gallup publicat vineri, după războiul devastator din Fâşia Gaza, relatează agenția de știri AFP, citată de Agerpres. Potrivit acestei anchete sociologice, 41% dintre americanii declară astăzi că „simpatizează mai mult cu palestinienii” în conflictul din Orientul Mijlociu, în timp ce […] © G4Media.ro.
13:40
Aproape 85 de milioane de dolari, rămași după construirea „palatului lui Putin”, au fost transferați prezumtivei amante a lui Putin, Alina Kabaeva # G4Media
Fundația Anticorupție (ACF) a opozantului decedat Alexei Navalnîi a publicat o nouă anchetă care urmărește soarta fondurilor rămase după finalizarea „palatului lui Putin” în 2023. Potrivit autorilor, 6,5 miliarde de ruble (84,4 milioane de dolari) dintr-un cont aparținând companiei Investment Solutions au fost transferate către Alina Kabaeva, mama neoficială a doi dintre copiii neoficiali ai […] © G4Media.ro.
13:40
VIDEO | Expert în comunicare, despre interzicerea rețelelor sub vârsta de 16 ani în România: Până atunci îi ținem „așa într-un glob de sticlă”? / Îndemn la curățarea conținutului platformelor sociale # G4Media
Interzicerea accesului minorilor sub o anumită vârstă la rețelele de socializare este o măsură greu de aplicat și nu rezolvă problema calității conținutului de pe aceste platforme, a declarat Alina Bârgăoanu, profesor universitar și unul dintre cei mai importanți experți din România în comunicare și combaterea dezinformării, în cadrul podcastului Frontier Defense (Ep. 3), găzduit […] © G4Media.ro.
Acum 6 ore
13:20
GALERIE FOTO Zeci de morminte din perioada romană, bijuterii, monede și vase, descoperite în timpul lucrărilor de la Spitalul de Boli Infecțioase Constanța / Primarul Chițac acuză că lucrările sunt întârziate din cauza cercetărilor arheologice / Cum se apără Muzeul de Istorie # G4Media
34 de morminte din perioada romană au fost găsite de arheologii Muzeului de Istorie din Constanța, în urma lucrărilor de la Spitalul de Boli Infecțioase. „(…) unele dintre ele cu înhumări multiple, în catacombe. O mare parte dintre acestea conțineau piese de inventar funerar, precum obiecte de port, bijuterii, vase de sticlă, monede și o […] © G4Media.ro.
13:20
Friedrich Merz, presat să deschidă o anchetă ce privește posibilele legături germane cu infractorul sexual Jeffrey Epstein # G4Media
Partidul Verzilor din Germania exercită presiuni asupra executivului condus de cancelarul Friedrich Merz, cerând deschiderea unei anchete oficiale privind posibilele legături germane cu cazul Jeffrey Epstein, scrie Politico. Chiar dacă dezvăluirile recente nu au afectat în mod direct viața politică berlineză, liderii opoziției susțin că o anchetă transparentă este esențială pentru refacerea încrederii populației. Totodată […] © G4Media.ro.
13:20
S-a pavat prima turnantă către Budapesta. Cele mai tari dueluri din optimile de finală Champions League: Real Madrid – Manchester City, PSG – Chelsea # G4Media
Tragerea la sorți a optimilor Ligii Campionilor tocmai ce a avut loc la Nyon, Elveția, acolo unde s-a pavat prima turnantă spre finala de la Budapesta. Capul de afiș este clar și cumva în mod obișnuit, un clasic: Real Madrid vs. Manchester City. Nu este de omis nici duelul tare al campioanei mondiale Chelsea vs […] © G4Media.ro.
13:10
Preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anunţat vineri intrarea provizorie în vigoare a componentei comerciale a acordului de asociere dintre Uniunea Europeană (UE) şi Mercosur, informează agenţiile de presă internaţionale. „Am spus-o şi înainte, când suntem gata, suntem gata”, a afirmat şefa executivului european. „În ultimele săptămâni, am purtat discuţii aprofundate pe această […] © G4Media.ro.
13:10
Comisia Europeană deschide o investigație aprofundată în ceea ce privește planul de restructurare modificat al României pentru CE Oltenia # G4Media
Comisia Europeană a deschis o investigație aprofundată pentru a evalua dacă modificările propuse de România în ceea ce privește planul de restructurare a societății de energie electrică CE Oltenia sunt conforme cu normele UE privind ajutoarele de stat. În ianuarie 2022Comisia a aprobat condiționat ajutorul de restructurare în valoare de 2,66 miliarde EUR (13,15 miliarde […] © G4Media.ro.
12:50
Institutul Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor (INHGA) a actualizat avertizarea hidrologică emisă joi, Codul portocaliu de inundaţii fiind astfel în vigoare de vineri, ora 11:00, până sâmbătă, ora 12:00, pe râurile din bazinele hidrografice Neajlov şi Sabar, în judeţele Giurgiu, Argeş, Dâmboviţa, Ilfov şi Teleorman, transmite Agerpres. Hidrologii avertizează că sunt posibile inundaţii […] © G4Media.ro.
12:40
Fostul adjunct al spionajului din Republica Moldova, trimis în judecată de DIICOT pentru că ar fi divulgat informații secrete către KGB al Belarus, „în condiții de natură să pună în pericol securitatea națională a României” / Alexandru Bălan este arestat preventiv # G4Media
Alexandru Bălan, fost director adjunct al Serviciului de Informații și Securitate al Republicii Moldova, a fost trimis în judecată miercuri, 25 februarie, de DIICOT pentru tentativă la trădare prin transmitere de informații secrete de stat, în formă continuată și divulgarea secretului care periclitează securitatea națională. „Din probatoriul administrat a reieșit că, inculpatul, în perioada în […] © G4Media.ro.
12:40
Educația în „epoca de AUR”: lista tot mai scurtă a lui Ilie Bolojan pentru poziția de ministru al Educației, funcție pe care a aruncat-o în dizgrație # G4Media
Școala românească traversează una dintre cele mai negre perioade din ’89 încoace. Fără ministru de 2 luni și jumătate, cu nume tatonate de conducerea PNL de care umbra plagiatului sau mediocritatea stau prinse scai, cu un premier vizibil iritat de domeniu și care consideră că „noi”, societatea, avem nevoie de un ministru („în zilele următoare veți […] © G4Media.ro.
12:30
SUA autorizează plecarea din Israel a personalului neesenţial, invocând riscuri de siguranţă # G4Media
SUA vor permite personalului guvernamental neesenţial şi membrilor familiilor acestora să părăsească Israelul din cauza riscurilor de siguranţă, a anunţat vineri Ambasada SUA la Ierusalim, pe fondul îngrijorărilor în creştere cu privire la riscul unui conflict militar cu Iranul, informează agenția Reuters, citată de Agerpres. Ambasada nu a oferit detalii cu privire la riscurile de […] © G4Media.ro.
12:20
FOTO Statuia lui Churchill din Londra a fost vandalizată peste noapte / Persoane neidentificate au scris mesaje pro-palestiniene cu vopsea roșie și graffiti # G4Media
Statuia lui Churchill din Piața Parlamentului din Londra a fost vandalizată în noaptea de joi spre vineri. Statuia care se află acolo din 1973 a fost fotografiată acoperită cu vopsea roșie și graffiti în primele ore ale zilei de vineri, 27 februarie. Zona a fost acum împrejmuită, iar poliția stă de pază în apropiere. © G4Media.ro.
12:10
Guvernul pakistanez a declarat vineri „război deschis” autorităților talibane după o ofensivă afgană lansată cu o zi înainte la granița sa, care a determinat Islamabadul să bombardeze capitala Kabul ca represalii, după luni de deteriorare a relațiilor dintre cele două țări, transmite agenția AFP, citată de boursorama.com. Pakistan, putere nucleară, și Afganistan, care au fost […] © G4Media.ro.
12:00
Proiectul de ordonanță de urgență ce privește mai multe modificări în domeniul fiscal-bugetar, scos de pe agenda şedinţei de guvern de vineri # G4Media
Proiectul de ordonanţă de urgenţă privind modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul fiscal-bugetar, care prevede măsuri pentru reducerea riscului de neplată a accizelor şi TVA cu preponderenţă la produsele energetice, a fost scos de pe agenda şedinţei de guvern de vineri, potrivit unui anunţ al Executivului, transmite Agerpres. Pe de altă parte, pe […] © G4Media.ro.
11:40
Primarul New Yorkului s-a întâlnit cu Donald Trump pentru a-i cere să deblocheze 21 de miliarde de dolari în granturi federale pentru construirea de parcuri, şcoli, centre de sănătate și a 12.000 de locuinţe sociale # G4Media
Primarul democrat de stânga al New York-ului, Zohran Mamdani, s-a întâlnit joi cu preşedintele Donald Trump la Casa Albă pentru a asigura finanţare federală pentru un proiect de locuinţe sociale, a anunţat biroul primăriei, citat vineri de agenția de știri AFP. Întâlnirea, care nu a fost anunţată în prealabil, a fost a doua de la […] © G4Media.ro.
11:40
O bază de date care conţine informaţii medicale confidenţiale ale câtorva milioane de francezi a fost piratată # G4Media
O bază de date care conţine informaţii medicale aparţinând unui număr estimat între 11 şi 15 milioane de francezi, multe dintre ele confidenţiale, a devenit accesibilă publicului online după ce a fost spartă de hackeri, a dezvăluit postul de televiziune francez France 2, transmite vineri agenția de știri EFE, citată de Agerpres. În unele cazuri, […] © G4Media.ro.
Acum 8 ore
11:30
Marea minciună a Rusiei: „Protejarea” vorbitorilor de limbă rusă prin distrugerea ucrainenilor (Kyiv Post) # G4Media
Rusia încearcă să înșele lumea, acoperindu-și scopurile genocidare în Ucraina cu minciuni, astfel că adevărul trebuie scos la lumină și repetat până când vor dispărea şi ultimele iluzii. Când președintele rus, Vladimir Putin, a început invazia la scară largă în Ucraina, în februarie 2022, el a susținut că apără vorbitorii de limbă rusă de persecuții […] © G4Media.ro.
11:20
VIDEO INTERVIU Ana Maria Icătoiu, Organizația Femeilor Antreprenor: “Viitorul Fond european pentru competitivitate va avea peste 400 miliarde euro buget/ România nu este prezentă instituțional pe acest subiect în discuțiile la nivel european” # G4Media
În perioada actuală la nivel european sunt definite și dezbătute viitoarele oportunități de finanțare pentru România, inclusiv pentru mediul de afaceri. Ana Maria Icătoiu, expert în fonduri europene și reprezentant al mediului de afaceri a vorbit într-un interviu în cadrul proiectului Cohero4EU despre potențialul și provocările mediului de afaceri în acest context. Aceasta consideră că […] © G4Media.ro.
11:10
Max Verstappen admite că Red Bul mai are de lucru: „Dacă te uiți la performanță, cred că mai trebuie să facem un pas înainte pentru a lupta în frunte” # G4Media
Max Verstappen a arătat către domeniile în care vrea să vadă îmbunătățiri la Red Bull, indicând un element de „corelare” al unității de putere despre care consideră că echipa poate „face un pas înainte”, mărturisind totodată că nu se așteaptă la victorii în acest start de „era” în F1, potrivit informațiilor racingnews365. Echipa din Milton […] © G4Media.ro.
11:10
Vicepreşedintele companiei rusești Gazprom Neft, arestat pentru că a luat mită aproape 380.000 de dolari # G4Media
Autorităţile ruse l-au arestat vineri pe Anton Djaliabov, vicepreşedintele consiliului de administraţie al Gazprom Neft, suspectat că a primit mită în valoare de peste 29 de milioane de ruble, adică aproape 380.000 de dolari, informează agenția de știri EFE, citată de Agerpres. „Agenţi ai Ministerului de Interne din Rusia l-au arestat pe vicepreşedintele consiliului de […] © G4Media.ro.
11:10
Arhimandritul Metodie, starețul unei mănăstiri din Iași, condamnat definitiv / A fost prins beat la volan și a refuzat probele biologice / Instanța: „A sfidat autoritatea statului” # G4Media
Starețul mănăstirii Hlincea din Iași a fost condamnat definitiv pentru refuzul prelevării probelor biologice, anunță Ziarul de Iași. Starețul a fpcut apel la prima sentință, motivând că se află la prima abatere și că este o persoană „blândă”, cu spirit organizatoric. Dimpotrivă, au apreciat judecătorii, el a sfidat autoritatea statului și a refuzat să-și asume […] © G4Media.ro.
11:10
Pentru a intra în Muzeul Vestigiilor Războiului din orașul Ho Și Min, vizitatorul trebuie să treacă pe lângă un elicopter vechi al infanteriei americane. De fapt întreaga curte a instituției le e dedicată unor arme amenințătoare, dar în cele din urmă inutile, din arsenalul american de mijloc de secol 20. Mesajul implicit nu e deloc […] © G4Media.ro.
