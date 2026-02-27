Afacere românească într-o localitate minusculă din Spania. Cu ce preparate au dat lovitura doi români
Click.ro, 28 februarie 2026 01:00
În micul sat Tronchón, unde trăiesc doar 56 de oameni, liniștea a fost spartă din nou de râsetele a doi copii și de forfota din singurul bar al localității.
Alte ştiri de Click.ro
Acum 10 minute
01:10
Cândva un centru minier prosper, cu aproximativ 10.000 de locuitori și o economie în plină expansiune, Picher este astăzi considerat unul dintre cele mai contaminate locuri din lume.
01:10
Fostul mare fotbalist Adrian Mutu își încearcă norocul în televiziune și va apărea în curând în serialul „Las Fierbinți”. După ce a rămas fără echipă, Mutu face astfel primul pas în lumea actoriei, surprinzând fanii atât pe micile ecrane, cât și pe platforma de streaming VOYO.
Acum 30 minute
01:00
Afacere românească într-o localitate minusculă din Spania. Cu ce preparate au dat lovitura doi români # Click.ro
În micul sat Tronchón, unde trăiesc doar 56 de oameni, liniștea a fost spartă din nou de râsetele a doi copii și de forfota din singurul bar al localității.
Acum o oră
00:40
Un moment născut din durere a ridicat sala în picioare la Românii au talent: „Foarte emoționant” # Click.ro
Ediția din 27 februarie 2026 a adus pe scenă un moment care a îmbinat sensibilitatea teatrului cu forța dansului și a cinematografiei.
Acum 2 ore
00:10
Cea mai bună plantă pentru sănătatea rinichilor. Previne cancerul de sân, colon, uter și protejează inima # Click.ro
Rucola, cu frunzele ei verzi, ușor amărui, nu este doar un ingredient savuros pentru salate, ci și un aliat de nădejde pentru sănătatea organismului. Nutriționiștii și studiile recente evidențiază beneficiile sale multiple
Acum 4 ore
23:10
Sâmbătă, 28 februarie 2026, patru semne zodiacale primesc mesaje importante de la Univers, care îi vor ghida în această zi. În timpul Lunii în Leu, starea de spirit este bună, iar nervii rămân calmi.
22:40
Ce diferență de vârstă este între Gabi Tamaș și soția lui. Ioana îi este aproape de mai bine de 20 de ani # Click.ro
Gabriel Tamaș, unul dintre cei mai vizibili concurenți din echipa Faimoșilor la Survivor România 2026, este cunoscut publicului datorită carierei sale în fotbal. În plan personal, fostul internațional preferă discreția, alegând să își țină familia departe de lumina reflectoarelor.
22:10
„Este prințesa mea!” Fetița care n-a vrut să-i mai dea drumul lui Kate! Îmbrățișarea care a topit inimile în Țara Galilor # Click.ro
Un moment desprins parcă dintr-un basm modern a făcut înconjurul lumii! În timpul unei vizite oficiale în Țara Galilor, Kate Middleton a fost protagonista unei scene care a emoționat până la lacrimi fanii Casei Regale.
22:00
Sfaturile preotului Pimen, adresate credincioșilor care greșesc în Postul Paștelui: „Postul nu este despre perfecțiune, ci despre statornicie” # Click.ro
Părintele Pimen Vlad vine în atenția credincioșilor cu un mesaj privind Postul Paștelui. Preotul se adresează credincioșilor care au ales să postească, dar care fac mici greșeli și nu reușesc să respecte întocmai rânduielile bisericești din această perioadă.
21:50
Este cea mai bună băutură pentru sănătatea articulațiilor. Ceaiul recomandat de experți pentru a ține durerile sub control # Click.ro
Niciodată nu este prea devreme pentru a începe să ne gândim la sănătatea articulațiilor noastre.
21:20
Caz neobișnuit în Grecia! 150 de morți de Covid, exhumați după ce corpurile au rămas intacte # Click.ro
O situație fără precedent a determinat autoritățile locale din nordul Greciei să ia o decizie dificilă: aproximativ 150 de persoane decedate din cauza COVID-19 vor fi exhumate, după ce s-a constatat că trupurile nu s-au descompus nici la cinci ani de la înmormântare.
Acum 6 ore
20:40
Rețeta grecească de post care face furori. Cartofi și dovlecei mai gustoși ca orice friptură! # Click.ro
Am descoperit această rețetă într-una dintre cărțile de bucate cumpărate din Grecia și a fost dragoste la prima lectură. Preparatul poartă numele de „Briam me patates ke kolokithakia”.
20:10
Horoscop săptămâna 28 februarie - 6 martie. Cele 4 zodii care vor fi protejate de Dumnezeu până de Ziua Femeii # Click.ro
Horoscop săptămâna 28 februarie - 6 martie. Cele 4 zodii care vor fi protejate de Dumnezeu până de Ziua Femeii.
19:50
Cele 70 de ore decisive din istoria României. Momentul în care țara noastră putea fi invadată și dezmembrată de ruși, turci și austrieci # Click.ro
La 11 februarie 1866, Principatele Unite intrau într-una dintre cele mai periculoase crize din istoria lor modernă.
19:50
Suplimentele cu colagen au obținut mare popularitate în ultimii ani, fiind recunoscute pentru multiplele beneficii: întineresc pielea, sporesc elasticitatea și îi oferă hidratarea corespunzătoare. Cu toate acestea, conform unei noi analize științifice, nu opresc apariția ridurilor.
19:20
Mesaje de 1 Martie care topesc inimile! Cele mai frumoase urări de Mărțișor pe care să le trimiți celor dragi # Click.ro
1 Martie nu este doar prima zi din calendarul primăverii, ci și una dintre cele mai îndrăgite sărbători din România. Este momentul în care mărțișoarele, florile și zâmbetele se împletesc cu urările calde transmise celor dragi.
Acum 8 ore
19:00
Dragoș Dolănescu e psiholog în Costa Rica. Tatăl Ion Dolănescu nu l-a ajutat în studenție: „Căram saci de ciment, în America, pentru bani.” Cum arată spitalul unde tratează depresia? # Click.ro
Dragoș Dolănescu e psiholog în Costa Rica. Tatăl Ion Dolănescu nu l-a ajutat în studenție: „Căram saci de ciment, în America, pentru bani.” Cum arată spitalul unde tratează depresia
19:00
Jim Carrey, de nerecunoscut la 64 de ani! Cea mai recentă apariție a actorului american i-a surprins pe mulți: „Toți pun că e o clonă”. Foto # Click.ro
Jim Carrey, unul dintre cei mai mari și mai iubiți actori americani de comedie de la Hollywood, a atras atenția cu apariția sa surpriză pe covorul roșu, la cea de-a 51-a ediție a Premiilor César. Actorul a primit trofeul onorific al Academiei Franceze de Film, însă noul său look a fost în centrul at
18:40
Care este semnificația șnurului alb-roșu al Mărțișorului. Legenda Babei Dochia și a lânii # Click.ro
La început de martie, mărțișorul reapare în piețe, în școli și în birouri, aducând cu el un simbol vechi de secole.
18:00
Cum să faci corect un ou ochi fără ulei. Secretul Mihaelei Bilic: „Se numește prăjit, dar este de fapt mai mult făcut la aburi” # Click.ro
Cunoscută pentru sfaturile pe care le oferă ori de câte ori are ocazia, mai ales în mediul online, Mihaela Bilic revine în fața urmăritorilor cu un clip video în care arată cum poți face ouă ochiuri fără ulei. Secretul constă, spune Bilic, într-un capac folosit pentru a acoperi tigaia, fără a fi nev
17:40
A ieșit la pensie angajatul cu cea mai mare vechime de la Metrorex.. Câți ani a lucrat în subteran: „Din partea conducerii nu a primit nici măcar...” # Click.ro
După 46 de ani și 7 luni petrecuți în subteran, doamna Elena B., în vârstă de 66 de ani, a ieșit la pensie joi, încheind cea mai lungă carieră din cadrul Metrorex.
17:40
Horoscop sâmbătă, 28 februarie. Racii pleacă într-o călătorie, Balanțele au probleme în dragoste, iar Gemenii renasc în ultima zi a lunii # Click.ro
Horoscop sâmbătă, 28 februarie. Racii pleacă într-o călătorie, Balanțele nu au încredere în partener, iar Gemenii renasc în ultima zi a lunii.
Acum 12 ore
17:10
Un costum Viggo nu este o simplă piesă vestimentară, ci o formă de expresie asumată. În momentul probei, dialogul dintre consilier și client începe firesc cu întrebări despre stilul său de viață, despre contextul în care va fi purtat costumul și despre mesajul pe care dorește să îl transmită
17:10
Mike și Iulia Albu, marea împăcare a anului 2026? Imaginile care au uimit pe toată lumea. Foto # Click.ro
Una dintre despărțirile celebre ale anului 2025 a avut loc în cuplul format de Iulia Albu (45 de ani) și Mike (39 de ani), după o relație de aproximativ 9 ani. Recent, însă, cei doi au fost surprinși împreună în cadrul unui eveniment, iar imaginile postate de creatoarea de modă au ridicat numeroase
17:00
Bilete de avion la prețuri mici în martie 2026. Ce destinații din Europa sunt accesibile pentru toate buzunarele # Click.ro
Luna martie marchează începutul sezonului de city break-uri accesibile, când prețurile la zboruri rămân încă scăzute, iar marile orașe europene sunt mai puțin aglomerate.
16:50
Guvernul Bolojan a votat reducerea unor taxe și impozite. decizie Ce fac cei care le-au au plătit deja # Click.ro
Guvernul a adoptat în şedinţa de astăzi ordonanţa care prevede mai multe reduceri de impozite, deşi iniţial ea nu mai apărea pe ordinea de zi. Spre exemplu, clădirile mai vechi de 100 de ani vor plăti un impozit cu 25% mai mic decât până acum.
16:40
Răzvan Botezatu rupe tăcerea: „În timp ce eram în direct, îmi spuneau în cască: «Gay-ule, ce prost ești!»” # Click.ro
Răzvan Botezatu (35 de ani) face dezvăluiri șocante în podcastul „Super Oameni”, moderat de Alexandru Constantin. Pentru prima dată, fostul prezentator de la Antena Stars vorbește deschis despre umilințele trăite în perioada în care lucra la „Star Matinal”.
16:10
Un bărbat a pătruns noaptea în casa unei femei și a amenințat-o cu moartea pentru că nu îi acceptă cererea de prietenie pe Facebook # Click.ro
Un incident șocant tulburat liniștea comunei Nucet din Dâmbovița. Un bărbat a pătruns în locuința unei femei în toil nopții și a amenințat-o cu moartea pentru că nu îi acceptă cererea de prietenie pe Facebook.
16:00
Povestea lui Cristi, polițistul care a câștigat 10 milioane de euro la loto. Cum arată viața lui după visul devenit realitate # Click.ro
Viața lui Cristian Constantin s-a schimbat complet într-o zi de 2007, când a câștigat 10 milioane de euro la loto. De la polițist comunitar la milioner peste noapte, Cristi a trebuit să învețe să gestioneze nu doar banii, ci și emoțiile, presiunile și curiozitatea celor din jur. Cum arată viața lui
15:50
Cum se simte Adina Halas la scurt timp după intervenția de micșorare a sânilor: „Mă recuperez bine” # Click.ro
Adina Halas (46 de ani) se află zilele acestea în recuperare după ce a trecut printr-o intervenție estetică la nivelul sânilor.
15:50
9 plante perene pe care le plantezi o dată și nu mai ai grijă de ele. Sunt de-o frumusețe rară # Click.ro
O grădină are nevoie de destul de mult efort pentru a arăta cât mai bine, iar mulți proprietari nu au timpul necesar pentru a-și îngriji corect plantele.
15:10
Un sat superb din Spania a fost scos la vânzare cu o sumă incredibilă. Cu cât îl poți cumpăra # Click.ro
Cei interesați de oportunități imobiliare și care au un buget suficient de mare la dispoziție au parte de o ofertă de-a dreptul neașteptată în Spania.
15:00
Scandal uriaș provocat de un român în Marea Britanie. Vecinii lui sunt exasperați: „Ne-a distrus viețile” # Click.ro
Un român stabilit în Marea Britanie se află în centrul unui conflict dur cu vecinii săi, după ce și-a construit un mega-garaj fără autorizație. Structura metalică, de dimensiuni impresionante, a fost ridicată lângă locuința sa
14:30
Pasiunea mai puțin cunoscută a lui Dan Negru, dezvăluită la „The Floor”: „Este singurul produs care nu are termen de expirare” # Click.ro
Un nou sezon al emisiunii „The Floor” debutează sâmbătă, de la ora 21:00, la Kanal D, aducând în fața telespectatorilor o nouă serie de concurenți hotărâți să lupte pentru premiul cel mare, în valoare de 50.000 de lei.
14:30
Natalia Mateuț, adevărul despre relația cu tatăl ei. Ce se întâmpla duminica, la masa din familie: „Am avut și noi perioada de rebeliune” # Click.ro
Natalia Mateuț, fiica fostului mare fotbalist Dorin Mateuț, și-a construit propria carieră în jurnalism și televiziune, dar relația cu tatăl său a rămas mereu apropiată și sinceră. Într-un interviu recent, prezentatoarea TV a povestit cum s-au desfășurat duminicile în familie și cum a gestionat tată
14:20
Greșeala pe care milioane de oameni o fac fără să își dea seama. Un farmacist spune că poate compromite eficacitatea medicamentelor # Click.ro
Atunci când ne-au fost prescrise medicamente, este foarte important să nu facem această greșeală care le poate reduce eficacitatea. Din păcate, mulți oameni fac acest lucru fără să își dea seama, iar tratamentele lor nu mai sunt atât de eficiente.
14:10
O asistentă de 23 de ani a murit în clinica unde lucra, în Constanța. A intrat în tură și i s-a făcut rău # Click.ro
O asistentă medicală în vârstă de 23 de ani a murit vineri dimineață, după ce i s-a făcut rău în timpul programului de lucru, într-o clinică privată din Constanța. Tânăra intrase în tură la primele ore ale zilei,
14:00
De ce e interzis la nunți în Postul Paștelui? Teologul Silviu Biriș: „Postul este despre disciplină.” Când se dă liber la petreceri, în 2026? # Click.ro
De ce e interzis la nunți în Postul Paștelui? Teologul Silviu Biriș: „Postul este despre disciplină.” Când se dă liber la petreceri, în 2026?
13:50
Fructele sănătoase pline de proteine care nu trebuie să lipsească din dietă. Susțin creșterea masei musculare # Click.ro
Orele petrecute în sala de sport trebuie suplimentate întotdeauna de o dietă sănătoasă, echilibrată și concepută să susțină țintele pe care le avem. De exemplu, cei care își doresc să își crească masa musculară pot apela la aceste fructe pline de proteine.
13:50
Cea mai tare competiție intercluburi de fotbal a ajuns în optimi.
13:40
Argentinianul a căzut pe teren, la finele unui amical.
13:30
Cabană ridicată ilegal într-o unitate militară și scoasă la închiriere online. Radu Miruță: „A umplut internetul cu anunțuri” # Click.ro
O unitate militară din Oradea a permis ridicarea ilegală a unei vile pe teritoriul său, iar cabana respectivă a fost ulterior scoasă la închiriere pe site-uri de turism, a declarat ministrul Apărării Naționale, Radu Miruță.
13:30
Putin, criticat din propria familie. Fina lui îi transmite un mesaj dur: „Ruşii mor, ucrainenii mor” # Click.ro
Ksenia Sobchak, fina lui Vladimir Putin și fiica fostului primar al Sankt Petersburg, Anatoly Sobchak, a cerut public încetarea războiului din Ucraina. Ea critică direct conflictul inițiat de liderul de la Kremlin și atrage atenția asupra efectelor devastatoare
13:20
Gruparea de lângă Capitală trece prin mari emoții.
13:20
Dorian Popa, prima reacție după condamnarea cu suspendare: „Pedeapsa mea vine de la Dumnezeu” # Click.ro
La aproape doi ani și jumătate după ce a fost prins conducând sub influența substanțelor psihoactive, Dorian Popa a primit sentința definitivă în dosarul său.
13:10
Testul de inteligență dificil care trebuie rezolvat în doar 9 secunde. Puțini oameni pot găsi zebra ascunsă în imagine # Click.ro
La prima vedere, acest test de inteligență poate părea banal de simplu. La urma urmei, tot ce ni se cere să facem este să găsim zebra ascunsă printre vacile din imaginea de mai jos.
13:10
Statul român intervine în ultimul moment pentru a salva Trenul Călugăreni, cel mai vechi tren din țară, și vagoanele regale, abandonate de ani de zile în depouri neîngrijite. Autoritățile vor să le restaureze și să le readucă în circuitul turistic, pentru a păstra vie istoria feroviară a României.
13:10
Filmul spectaculos care face senzație pe Netflix. A ajuns în topul preferințelor în doar câteva zile # Click.ro
Este un film care s-a lansat recent, cu numai câteva zile în urmă, dar care a reușit, într-un timp foarte scurt, să se transforme într-una dintre cele mai populare producții de pe Netflix. Acum, acest film a ajuns deja în topul preferințelor atât din România, cât și din alte patru țări.
13:10
Secretul căsniciei lui Wilmark. Cum se înțelege cu soția lui, Ioana, și ce trucuri de frumusețe are aceasta, după ce a născut 2 copii # Click.ro
După 17 ani de căsătorie cu frumoasa lui soție, Ioana, celebrul coregraf Wilmark (48 de ani) pare să fie și mai îndrăgostit de partenera sa de viață.
13:00
Senatul a adoptat legea care îți permite să păstrezi numele după divorț fără acordul fostului partener # Click.ro
Un proiect de lege care modifică prevederile din Codul Civil referitoare la numele purtat după desfacerea căsătoriei le oferă persoanelor divorțate posibilitatea de a păstra numele dobândit în timpul mariajului fără a mai avea nevoie de acordul fostului soț sau al fostei soții.
