Progres major în negocierile SUA–Iran: Teheranul renunță la stocarea uraniului îmbogățit
StirileProtv.ro, 28 februarie 2026 07:20
Iranul a acceptat să nu mai stocheze uraniu îmbogăţit, anunţă ministrul de Externe al Omanului, Badr Albusaidi, salutând un progres major în cadrul unor negocieri cu Statele Unite, relatează AFP.
