Citatul săptămânii: „Evitarea taxelor este singurul efort intelectual care mai are recompensă” – John Maynard Keynes
Financial Intelligence, 28 februarie 2026 07:20
Citatul săptămânii: „Evitarea taxelor este singurul efort intelectual care mai are recompensă" – John Maynard Keynes
• • •
Alte ştiri de Financial Intelligence
Acum 10 minute
07:40
Preşedintele american Donald Trump a anunţat vineri că are în vedere o "preluare paşnică a controlului" Cubei, fără […]
Acum 30 minute
07:20
Iranul acceptă, în negocierile cu SUA, să nu stocheze uraniu îmbogăţit, anunţă ministrul de Externe al Omanului. El estimează că toate problemele referitoare la un acord pot fi soluţionate ”amiabil şi în mod exhaustiv” în termen de trei luni # Financial Intelligence
Iranul a acceptat să nu mai stocheze uraniu îmbogăţit, anunţă ministrul de Externe al Omanului, Badr Albusaidi, salutând […]
07:20
Citatul săptămânii: „Evitarea taxelor este singurul efort intelectual care mai are recompensă” – John Maynard Keynes # Financial Intelligence
Citatul săptămânii: „Evitarea taxelor este singurul efort intelectual care mai are recompensă" – John Maynard Keynes
Acum 12 ore
19:30
Regatul Unit îşi retrage tot personalul din Iran şi închide ambasada de la Teheran # Financial Intelligence
Regatul Unit a anunţat vineri că îşi închide ambasada din Iran şi îşi retrage tot personalul de acolo, […]
19:30
Directorul executiv al OpenAI, Sam Altman, a dezvăluit că firma sa negociază un acord cu Departamentul de Război […]
19:00
Patria Bank a încheiat anul 2025 cu un profit net de 50,2 milioane lei, în creștere cu 53% # Financial Intelligence
Patria Bank (BVB: PBK) a încheiat anul 2025 cu un profit net de 50,2 milioane lei, în creștere […]
Acum 24 ore
18:30
TTS: 2025 – punctul de normalizare a pieței după compresia post-supraciclu ucrainean; venituri preliminare consolidate la nivel de grup de 651,3 milioane lei # Financial Intelligence
Transport Trade Services (TTS) anunta venituri preliminare consolidate la nivel de grup de 651,3 mil. lei (-11,2% Δ 2025 […]
18:30
Grupul IMPACT încheie anul 2025 cu un profit net de 82,5 milioane de lei, în creștere cu 34% comparativ cu anul 2024 # Financial Intelligence
IMPACT Developer & Contractor (BVB:IMP), primul dezvoltator imobiliar listat la Bursa de Valori București, raportează o creștere cu […]
18:20
Star Invest în 2025: venituri de 16,7 milioane lei și repoziționare strategică a portofoliului # Financial Intelligence
Star Invest ( simbol BVB: REIT), prima platformă investițională listată la Bursa de Valori București dedicată sectorului imobiliar, […]
18:20
EVERGENT Investments raportează un rezultat net de 387,39 milioane lei în 2025 în creștere cu 43,5% față de 2024 și un randament total al acțiunii EVER de 103%, aproape dublu față de BET-TR # Financial Intelligence
EVERGENT Investments, companie de investiții listată sub simbolul EVER, raportează un rezultat net de 378,39 milioane lei aferent […]
18:20
ALRO a înregistrat o cifra de afaceri consolidată de 3,9 miliarde lei în 2025, din care 82% la export # Financial Intelligence
Grupul ALRO a înregistrat o creștere a vânzărilor și a volumelor de producție, încheind anul 2025 cu o […]
18:20
Bittnet Grup raportează venituri de 394 milioane lei și pierdere netă de 5,2 milioane lei în 2025 # Financial Intelligence
Bittnet Group a încheiat anul 2025 cu venituri consolidate de 394 milioane lei, în scădere cu 2% față […]
17:30
Ministerul Energiei: Declanşarea investigaţiei aprofundate de către CE, etapă procedurală normală în evaluarea planului de restructurare modificat al CE Oltenia # Financial Intelligence
Declanşarea unei investigaţii aprofundate de către Comisia Europeană reprezintă o etapă procedurală normală în procesul de evaluare a […]
17:30
Nr. 130 / 20.02.2026 Consiliul de Administratie al societatii ALCOM SA, societate pe acțiuni administrată în sistem unitar […]
17:00
Polonia: Parlamentul a aprobat participarea la programul UE de împrumuturi pentru înarmare SAFE, dar preşedintele Nawrocki ar putea să îl respingă # Financial Intelligence
Parlamentul polonez a aprobat vineri un vast program de cheltuieli militare de aproape 44 de miliarde de euro […]
16:10
Guvernul a aprobat, vineri, o ordonanţă de urgenţă care instituie cadrul legislativ pentru dezvoltarea sectorului biometanului şi integrarea […]
16:10
Cancelarul german Merz se va întâlni cu Trump în SUA și îi va prezenta o poziție comună a UE privind taxele vamale # Financial Intelligence
Cancelarul german Friedrich Merz se va întâlni marți la Washington cu președintele american Donald Trump, căruia îi va […]
16:10
Donald Trump rămâne deschis dialogului cu liderul nord-coreean “fără nicio condiţie prealabilă” (Casa Albă) # Financial Intelligence
Preşedintele american, Donald Trump, rămâne deschis dialogului cu Coreea de Nord "fără nicio condiţie prealabilă", a comunicat joi […]
16:00
Macron critică o “maniera urâtă” a Comisiei Europene, care a decis aplicarea provizorie a acordului UE-Mercosur # Financial Intelligence
Preşedintele francez Emmanuel Macron a declarat vineri că decizia Comisiei Europene de a impune aplicarea provizorie a acordului […]
14:20
Oil Terminal a înregistrat, în 2025, un profit net de 24,64 milioane lei, în creştere cu 28,3% faţă […]
14:00
De ce Dubla Utilizare devine desuetă? De la Dual-Use la Omni-Use … fără limitare în dinamica civil-militar # Financial Intelligence
Autor: Dragoș Preda, Vp BD EU – ActiveWatch Security/MinSs Telco 2020-21/CEO RADIOCOM 2021-22 Digitalizarea și securitatea cibernetică au […]
13:30
Comisia Europeană anunţă intrarea în vigoare provizorie a acordului UE-Mercosur # Financial Intelligence
Preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anunţat vineri intrarea provizorie în vigoare a acordului de asociere […]
13:30
Vlad Soare, ONJN: Suspiciuni de prejudicii de zeci de milioane de lei în industria jocurilor de noroc și posibile manipulări ale bazei de taxare # Financial Intelligence
Vlad Soare: ONJN trebuie reconfigurată Președintele ONJN, Vlad-Cristian Soare, anunță că o investigație demarată în urmă cu o […]
13:20
Comisia deschide o investigație aprofundată în materie de ajutoare de stat în ceea ce privește planul de restructurare modificat al României pentru CE Oltenia # Financial Intelligence
Comisia Europeană a deschis o investigație aprofundată pentru a evalua dacă modificările propuse de România în ceea ce […]
12:50
Un an de la intrarea în vigoare a Regulamentului DORA: Cost suplimentar sau investiție strategică pentru bănci și entități financiare ne-bancare? # Financial Intelligence
De Cristiana Deca, expert cybersecurity, CEO&cofondator Decalex Digital Cum și-a recalibrat Europa reziliența digitală financiară și cum stă […]
12:10
Istoria nespusă a luptei pentru acțiunile celor 5 milioane de români/ Reflecții asupra integrității pieței de capital și a fragilității dreptului de proprietate în România anului 2026 # Financial Intelligence
Autor: Gabriel Grădinescu, fost vicepreședinte ASF pentru piața de capial Un amendament la Legea Emitenților, votat în decembrie […]
12:00
tbi bank deschide un nou capitol, odată cu finalizarea achiziției de către Advent # Financial Intelligence
tbi bank a fost achiziționată oficial de Advent International. Unul dintre cei mai mari și experimentați investitori globali […]
12:00
Economia României– decalaj nesustenabil între dimensiunile financiară și reală (Andrei Rădulescu) # Financial Intelligence
Autor: Andrei Rădulescu Decalajul dintre dimensiunile financiară și reală din economia României s-a intensificat în ultimul trimestru al […]
11:20
Și în acest weekend, Rompetrol oferă o reducere de 15 bani pe litru la carburanți # Financial Intelligence
Și în acest weekend, Rompetrol oferă o reducere de 15 bani pe litru la carburanți, continuând astfel promoția pentru […]
11:00
SOCAR reduce prețurile carburanților în rețeaua sa din România în perioada 28 februarie – 1 martie, oferind 10 […]
10:50
MApN a emis alertă RO‑Alert în nordul județului Tulcea după ce Federația Rusă a lansat noi atacuri aeriene asupra porturilor ucrainene de la Dunăre # Financial Intelligence
Federația Rusă a lansat noi atacuri aeriene în cursul dimineții de 27 februarie asupra porturilor ucrainene de la […]
10:50
Rezultate 2025 – Chimcomplex trece prin cel mai dificil an din existența sa, dar rezistă presiunilor din piață; Vuza: Din planul de relansare al Guvernului lipsesc măsuri directe pentru reducerea prețurilor la energie electrică și gaze, precum și scheme de susținere a sectorului energo-intensiv # Financial Intelligence
Chimcomplex (CRC), principalul producător și furnizor de substanțe chimice vitale din regiune, anunță rezultatele financiare preliminare (neauditate) la […]
10:40
România înregistrează cea mai ridicată inflație din UE în ianuarie 2026, 8,5 % anual, mult peste media comunitară # Financial Intelligence
România înregistrează cea mai ridicată inflație din UE în ianuarie 2026, 8,5 % anual, mult peste media comunitară, […]
10:30
Execuția bugetară a lunii ianuarie 2026: Prima lună cu excedent bugetar din 2019 şi o creştere de 17,9% a veniturilor totale (Ministerul Finanțelor) # Financial Intelligence
Execuția bugetului general consolidat pe luna ianuarie 2026 s-a încheiat cu un excedent de 0,85 miliarde lei, respectiv […]
10:20
Leonardo Badea, Prim-viceguvernator BNR: Perspective macroeconomice și geo-strategice cu privire la recalibrarea modelului de creștere economică a României în contextul noii normalități # Financial Intelligence
Autor: Leonardo Badea, Prim-viceguvernator BNR 2026 este pentru țara noastră o etapă importantă a parcursului curent de tranziție […]
10:10
ANUNŢ privind lansarea Ofertei Publice de Cumpărare a acțiunilor emise de LONGSHIELD INVESTMENT GROUP S.A. la prețul de 2,20 lei/acțiune, aprobată prin Decizia ASF nr. 216/25.02.2026 # Financial Intelligence
APROBAREA DOCUMENTULUI DE OFERTA PUBLICA NU ARE VALOARE DE GARANTIE SI NICI NU REPREZINTA O ALTA FORMA […]
09:20
Sphera Franchise Group încheie 2025 cu vânzări de 1,57 miliarde lei, pe fondul stabilizării din semestrul al doilea, iar T4 devine cel mai bun trimestru al anului la nivel de vânzări # Financial Intelligence
Sphera Franchise Group (simbol bursier SFG), cel mai mare grup din industria de food service din România, încheie […]
09:20
Nicuşor Dan: Am promulgat în această dimineaţă legea privind pensiile magistraţilor # Financial Intelligence
Preşedintele Nicuşor Dan a anunţat, vineri, că a promulgat legea privind pensiile magistraţilor, în urma publicării în Monitorul […]
09:10
MedLife atinge 630 milioane euro cifră de afaceri pro-forma în 2025; Pierdere netă de 3,9 milioane de lei # Financial Intelligence
Cifra de afaceri consolidată pro-forma a MedLife a atins peste 3,17 miliarde de Lei (aproximativ 630 milioane EUR), […]
09:10
Romgaz a înregistrat un profit net consolidat de 3,34 miliarde lei, în 2025, în creștere cu 4,39% # Financial Intelligence
Romgaz a înregistrat un profit net consolidat în sumă de 3.346,61 milioane lei, în 2025, cu 4,39% mai […]
09:00
Purcari încheie 2025 cu venituri în creștere cu 14,3% și o marja EBITDA de 26% # Financial Intelligence
Veniturile Grupului Purcari Wineries PCL au crescut cu 14,3% în 2025 față de anul precedent, până la 437,2 […]
09:00
Alexandru Stânean, Teraplast: Vom continua să ne extindem prin achiziții, dar am devenit mai atenți la modul în care filtrăm oportunitățile; Cred că avem șanse bune să materializăm un deal în următoarea perioadă # Financial Intelligence
Grupul Teraplast va continua strategia de a se extinde prin achiziții, o tranzacție fiind posibili chiar în acest […]
08:50
Nuclearelectrica a raportat un profit net de 2.39 miliarde lei, în 2025, în creștere cu 40,4% # Financial Intelligence
Nuclearelectrica (SNN) a raportat un profit net de 2.39 miliarde lei, în 2025, în creștere cu 40,4%, potrivit […]
08:40
Transgaz a raportat un profit net consolidat de 899,2 milioane lei, în 2025, de 2,2 ori mai mare față de 2024 # Financial Intelligence
Transgaz (TGN) a raportat un profit net consolidat de 899,2 milioane lei, în 2025, de 2,2 ori mai […]
08:30
AROBS raportează 448 milioane lei cifră de afaceri în 2025 și o creștere de 50% a profitului net, la 32 de milioane de lei # Financial Intelligence
AROBS Transilvania Software (BVB: AROBS), cea mai mare companie antreprenorială de tehnologie listată la Bursa de Valori București, […]
08:30
Transelectrica a raportat un profit net de 328 milioane de lei, în 2025, în scădere cu 44% # Financial Intelligence
Transelectrica (TEL) a raportat un profit net de 328 milioane de lei, în 2025, în scădere cu 44%, […]
08:30
Venituri în creștere cu 18% pentru AQUILA în 2025, într-un an marcat de presiuni fiscale și costuri în creștere # Financial Intelligence
AQUILA (simbol bursier AQ), lider în servicii integrate de distribuție și logistică pentru piața bunurilor de larg consum […]
08:20
One United Properties înregistrează în 2025 o cifră de afaceri consolidată de 1,4 miliarde de lei și un profit brut de 509,3 milioane de lei # Financial Intelligence
One United Properties (BVB: ONE) a înregistrat o cifră de afaceri consolidată preliminară de 1,4 miliarde de lei […]
08:20
Profitul net consolidat pentru 2025, la nivelul Grupului Banca Transilvania, a fost de 4,66 miliarde lei # Financial Intelligence
Profitul net consolidat pentru întreg anul 2025, la nivelul Grupului Banca Transilvania, a fost de 4,66 miliarde lei […]
08:10
ANUNȚ privind Oferta Publică de Cumpărare a acțiunilor emise de LION CAPITAL S.A. # Financial Intelligence
la prețul de 4,50 RON/acțiune aprobată prin Decizia Autorității de Supraveghere Financiară („ASF") nr. 215 din 25.02.2026 Emitent: […]
