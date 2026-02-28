Iranul lansează rachete către Israel: armata israeliană; Aeroportul Ben Gurion din apropierea Tel Avivului va rămâne închis timp de 48 de ore
Financial Intelligence, 28 februarie 2026 10:20
Armata israeliană afirmă că rachetele lansate din Iran au fost identificate îndreptându-se către Israel, declanșând sirene în mai […]
• • •
Acum 15 minute
10:40
Benjamin Netanyahu a confirmat că Israelul și SUA au desfășurat o operațiune „pentru a elimina amenințarea existențială reprezentată […]
Acum o oră
10:20
Israelul a anunțat că noua sa operațiune împotriva Iranului se va numi „R[cnetul leului", potrivit Biroului Primului Ministru. […]
10:20
Iranul lansează rachete către Israel: armata israeliană; Aeroportul Ben Gurion din apropierea Tel Avivului va rămâne închis timp de 48 de ore # Financial Intelligence
Armata israeliană afirmă că rachetele lansate din Iran au fost identificate îndreptându-se către Israel, declanșând sirene în mai […]
10:10
Atacuri SUA în Iran – „V-am avertizat”, spune șeful comisiei de securitate națională a Iranului; “Acum ați pornit pe un drum al cărui final nu mai este sub controlul vostru” # Financial Intelligence
„V-am avertizat!", a scris pe rețelele de socializare Ebrahim Azizi, șeful comisiei de securitate națională a parlamentului iranian. „Acum […]
10:00
Președintele SUA Donald Trump a confirmat într-un videoclip postat pe rețelele de socializare că Statele Unite au început […]
10:00
Ce zone au fost ținta atacurilor israeliene în Teheran? Agențiile de știri iraniene, inclusiv IRNA, se confruntă cu atacuri cibernetice; Surse sugerează că SUA intenționează să „decapiteze” guvernul iranian # Financial Intelligence
* Președintele Pezeshkian este teafăr: mass-media de stat Agenția de știri iraniană IRNA, citând o sursă din biroul […]
Acum 2 ore
09:50
Iranul a închis spaţiul aerian; Ayatollahul Khamenei a fost dus la un loc sigur # Financial Intelligence
Iranul a anunţat sâmbătă închiderea spaţiului său aerian până la noi ordine, după ce în capitala Teheran s-au […]
09:40
Bento raportează venituri din exploatare de 56,3 milioane de lei în 2025 și un profit net de 6,4 milioane de lei # Financial Intelligence
2B Intelligent Soft S.A. (Bento, BVB: BENTO), companie antreprenorială românească, specializată în dezvoltarea și implementarea de soluții software […]
09:40
Cristina Prună, USR: Am depus un nou proiect de lege care își propune să încurajeze valorificarea superioară a gazului natural, de care dispune România, în industrie # Financial Intelligence
Deputata USR Cristina Prună a anunțat, recent, că a depus un nou proiect de lege care își propune […]
09:30
ROCA Industry anunță o cifră de afaceri la nivel consolidat de 629,6 mil. RON în 2025, iar pentru 2026 își planifică o creștere de 19% # Financial Intelligence
ROCA Industry, primul holding industrial din România specializat în materiale de construcții, a raportat o cifră de afaceri […]
09:30
Un oficial american confirmă că forțele americane au atacat Iranul; anterior, Israelul a lansat atacuri asupra Teheranului # Financial Intelligence
Un oficial american a confirmat că forțele americane au atacat Iranul, a relatat sâmbătă agenția de știri Reuters, […]
09:20
Israelul a anunţat sâmbătă că a lansat un "atac preventiv" asupra Iranului, împingând Orientul Mijlociu într-o nouă confruntare […]
Acum 4 ore
08:20
Croația respinge cererea Ungariei de a accepta tranzitul petrolului rusesc prin conducta Adria # Financial Intelligence
Compania croată Janaf, care operează conducta petrolieră Adria, a respins vineri cererea companiei petroliere ungare MOL de a […]
08:10
Băncile de pe Wall Street – afectate de falimentul unui creditor ipotecar britanic, ceea ce stârnește temeri privind apariția altor „gândaci” ai creditelor (Reuters) # Financial Intelligence
Barclays, Santander și Jefferies se confruntă cu pierderi potențiale din cauza falimentului MFS Creditorii MFS invocă gestionarea defectuoasă […]
08:10
MAE anunţă repatrierea voluntară a personalului neesenţial şi a membrilor de familie din cadrul Ambasadei României la Tel Aviv, Consulatului General al României la Haifa, respectiv Oficiului de Reprezentare al României la Ramallah # Financial Intelligence
Reprezentanţii Ministerului Afacerilor Externe (MAE) au transmis, vineri, că ministrul Afacerilor Externe a aprobat repatrierea voluntară a personalului […]
08:00
Președintele SUA, Donald Trump, și-a exprimat vineri dezamăgirea față de negocierile SUA cu Iranul privind programul nuclear al […]
07:40
Preşedintele american Donald Trump a anunţat vineri că are în vedere o "preluare paşnică a controlului" Cubei, fără […]
07:20
Iranul acceptă, în negocierile cu SUA, să nu stocheze uraniu îmbogăţit, anunţă ministrul de Externe al Omanului. El estimează că toate problemele referitoare la un acord pot fi soluţionate ”amiabil şi în mod exhaustiv” în termen de trei luni # Financial Intelligence
Iranul a acceptat să nu mai stocheze uraniu îmbogăţit, anunţă ministrul de Externe al Omanului, Badr Albusaidi, salutând […]
07:20
Citatul săptămânii: „Evitarea taxelor este singurul efort intelectual care mai are recompensă” – John Maynard Keynes # Financial Intelligence
Citatul săptămânii: „Evitarea taxelor este singurul efort intelectual care mai are recompensă" – John Maynard Keynes
Acum 24 ore
19:30
Regatul Unit îşi retrage tot personalul din Iran şi închide ambasada de la Teheran # Financial Intelligence
Regatul Unit a anunţat vineri că îşi închide ambasada din Iran şi îşi retrage tot personalul de acolo, […]
19:30
Directorul executiv al OpenAI, Sam Altman, a dezvăluit că firma sa negociază un acord cu Departamentul de Război […]
19:00
Patria Bank a încheiat anul 2025 cu un profit net de 50,2 milioane lei, în creștere cu 53% # Financial Intelligence
Patria Bank (BVB: PBK) a încheiat anul 2025 cu un profit net de 50,2 milioane lei, în creștere […]
18:30
TTS: 2025 – punctul de normalizare a pieței după compresia post-supraciclu ucrainean; venituri preliminare consolidate la nivel de grup de 651,3 milioane lei # Financial Intelligence
Transport Trade Services (TTS) anunta venituri preliminare consolidate la nivel de grup de 651,3 mil. lei (-11,2% Δ 2025 […]
18:30
Grupul IMPACT încheie anul 2025 cu un profit net de 82,5 milioane de lei, în creștere cu 34% comparativ cu anul 2024 # Financial Intelligence
IMPACT Developer & Contractor (BVB:IMP), primul dezvoltator imobiliar listat la Bursa de Valori București, raportează o creștere cu […]
18:20
Star Invest în 2025: venituri de 16,7 milioane lei și repoziționare strategică a portofoliului # Financial Intelligence
Star Invest ( simbol BVB: REIT), prima platformă investițională listată la Bursa de Valori București dedicată sectorului imobiliar, […]
18:20
EVERGENT Investments raportează un rezultat net de 387,39 milioane lei în 2025 în creștere cu 43,5% față de 2024 și un randament total al acțiunii EVER de 103%, aproape dublu față de BET-TR # Financial Intelligence
EVERGENT Investments, companie de investiții listată sub simbolul EVER, raportează un rezultat net de 378,39 milioane lei aferent […]
18:20
ALRO a înregistrat o cifra de afaceri consolidată de 3,9 miliarde lei în 2025, din care 82% la export # Financial Intelligence
Grupul ALRO a înregistrat o creștere a vânzărilor și a volumelor de producție, încheind anul 2025 cu o […]
18:20
Bittnet Grup raportează venituri de 394 milioane lei și pierdere netă de 5,2 milioane lei în 2025 # Financial Intelligence
Bittnet Group a încheiat anul 2025 cu venituri consolidate de 394 milioane lei, în scădere cu 2% față […]
17:30
Ministerul Energiei: Declanşarea investigaţiei aprofundate de către CE, etapă procedurală normală în evaluarea planului de restructurare modificat al CE Oltenia # Financial Intelligence
Declanşarea unei investigaţii aprofundate de către Comisia Europeană reprezintă o etapă procedurală normală în procesul de evaluare a […]
17:30
Nr. 130 / 20.02.2026 Consiliul de Administratie al societatii ALCOM SA, societate pe acțiuni administrată în sistem unitar […]
17:00
Polonia: Parlamentul a aprobat participarea la programul UE de împrumuturi pentru înarmare SAFE, dar preşedintele Nawrocki ar putea să îl respingă # Financial Intelligence
Parlamentul polonez a aprobat vineri un vast program de cheltuieli militare de aproape 44 de miliarde de euro […]
16:10
Guvernul a aprobat, vineri, o ordonanţă de urgenţă care instituie cadrul legislativ pentru dezvoltarea sectorului biometanului şi integrarea […]
16:10
Cancelarul german Merz se va întâlni cu Trump în SUA și îi va prezenta o poziție comună a UE privind taxele vamale # Financial Intelligence
Cancelarul german Friedrich Merz se va întâlni marți la Washington cu președintele american Donald Trump, căruia îi va […]
16:10
Donald Trump rămâne deschis dialogului cu liderul nord-coreean “fără nicio condiţie prealabilă” (Casa Albă) # Financial Intelligence
Preşedintele american, Donald Trump, rămâne deschis dialogului cu Coreea de Nord "fără nicio condiţie prealabilă", a comunicat joi […]
16:00
Macron critică o “maniera urâtă” a Comisiei Europene, care a decis aplicarea provizorie a acordului UE-Mercosur # Financial Intelligence
Preşedintele francez Emmanuel Macron a declarat vineri că decizia Comisiei Europene de a impune aplicarea provizorie a acordului […]
14:20
Oil Terminal a înregistrat, în 2025, un profit net de 24,64 milioane lei, în creştere cu 28,3% faţă […]
14:00
De ce Dubla Utilizare devine desuetă? De la Dual-Use la Omni-Use … fără limitare în dinamica civil-militar # Financial Intelligence
Autor: Dragoș Preda, Vp BD EU – ActiveWatch Security/MinSs Telco 2020-21/CEO RADIOCOM 2021-22 Digitalizarea și securitatea cibernetică au […]
13:30
Comisia Europeană anunţă intrarea în vigoare provizorie a acordului UE-Mercosur # Financial Intelligence
Preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anunţat vineri intrarea provizorie în vigoare a acordului de asociere […]
13:30
Vlad Soare, ONJN: Suspiciuni de prejudicii de zeci de milioane de lei în industria jocurilor de noroc și posibile manipulări ale bazei de taxare # Financial Intelligence
Vlad Soare: ONJN trebuie reconfigurată Președintele ONJN, Vlad-Cristian Soare, anunță că o investigație demarată în urmă cu o […]
13:20
Comisia deschide o investigație aprofundată în materie de ajutoare de stat în ceea ce privește planul de restructurare modificat al României pentru CE Oltenia # Financial Intelligence
Comisia Europeană a deschis o investigație aprofundată pentru a evalua dacă modificările propuse de România în ceea ce […]
12:50
Un an de la intrarea în vigoare a Regulamentului DORA: Cost suplimentar sau investiție strategică pentru bănci și entități financiare ne-bancare? # Financial Intelligence
De Cristiana Deca, expert cybersecurity, CEO&cofondator Decalex Digital Cum și-a recalibrat Europa reziliența digitală financiară și cum stă […]
12:10
Istoria nespusă a luptei pentru acțiunile celor 5 milioane de români/ Reflecții asupra integrității pieței de capital și a fragilității dreptului de proprietate în România anului 2026 # Financial Intelligence
Autor: Gabriel Grădinescu, fost vicepreședinte ASF pentru piața de capial Un amendament la Legea Emitenților, votat în decembrie […]
12:00
tbi bank deschide un nou capitol, odată cu finalizarea achiziției de către Advent # Financial Intelligence
tbi bank a fost achiziționată oficial de Advent International. Unul dintre cei mai mari și experimentați investitori globali […]
12:00
Economia României– decalaj nesustenabil între dimensiunile financiară și reală (Andrei Rădulescu) # Financial Intelligence
Autor: Andrei Rădulescu Decalajul dintre dimensiunile financiară și reală din economia României s-a intensificat în ultimul trimestru al […]
11:20
Și în acest weekend, Rompetrol oferă o reducere de 15 bani pe litru la carburanți # Financial Intelligence
Și în acest weekend, Rompetrol oferă o reducere de 15 bani pe litru la carburanți, continuând astfel promoția pentru […]
11:00
SOCAR reduce prețurile carburanților în rețeaua sa din România în perioada 28 februarie – 1 martie, oferind 10 […]
Ieri
10:50
MApN a emis alertă RO‑Alert în nordul județului Tulcea după ce Federația Rusă a lansat noi atacuri aeriene asupra porturilor ucrainene de la Dunăre # Financial Intelligence
Federația Rusă a lansat noi atacuri aeriene în cursul dimineții de 27 februarie asupra porturilor ucrainene de la […]
10:50
Rezultate 2025 – Chimcomplex trece prin cel mai dificil an din existența sa, dar rezistă presiunilor din piață; Vuza: Din planul de relansare al Guvernului lipsesc măsuri directe pentru reducerea prețurilor la energie electrică și gaze, precum și scheme de susținere a sectorului energo-intensiv # Financial Intelligence
Chimcomplex (CRC), principalul producător și furnizor de substanțe chimice vitale din regiune, anunță rezultatele financiare preliminare (neauditate) la […]
10:40
România înregistrează cea mai ridicată inflație din UE în ianuarie 2026, 8,5 % anual, mult peste media comunitară # Financial Intelligence
România înregistrează cea mai ridicată inflație din UE în ianuarie 2026, 8,5 % anual, mult peste media comunitară, […]
10:30
Execuția bugetară a lunii ianuarie 2026: Prima lună cu excedent bugetar din 2019 şi o creştere de 17,9% a veniturilor totale (Ministerul Finanțelor) # Financial Intelligence
Execuția bugetului general consolidat pe luna ianuarie 2026 s-a încheiat cu un excedent de 0,85 miliarde lei, respectiv […]
