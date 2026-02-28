Atacurile asupra Iranului vizează obiective militare, a afirmat un oficial american

10:10

Persoanele aflate în județul Tulcea de la zona de graniță cu Ucraina au primit în urmă cu 10 minute un al doilea mesaj RO-ALERT din această dimineață, după cel de la 7:15. În mesaj tulcenii sunt informați că există posibilitatea căderii unor obiecte din spațiul aerian, iar autoritățile le recomandă să își păstreze calmul și […]