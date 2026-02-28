Intervenţie telefonică a ministrului de externe, Oana Ţoiu
Rador, 28 februarie 2026 11:20
Realizator: În legătură telefonică directă, doamnelor și domnilor, ministrul de externe Oana Ţoiu. Bună dimineața! Mulțumesc tare mult pentru prezența dumneavoastră în această ediție specială. Ați ridicat, doamnă ministru, nivelul de alertă pentru cetățenii români de acolo. Din informațiile pe care le aveți în acest moment, câți români sunt acolo în Iran și dacă s-au […]
Acum 30 minute
11:40
Emiratele Arabe Unite au anunțat că își închid spațiul aerian, a relatat agenția de presă de stat WAM. Explozii au fost auzite în capitala Abu Dhabi, iar din oraș a fost văzut ridicându-se fum./aionita/asalar (www.cnn.com – 28 februarie)
11:40
SUA și Israel au desfășurat luni de „planificare strânsă și comună” înaintea atacului asupra Iranului, susţine armata israeliană # Rador
Luni de „planificare strânsă și comună” au avut loc între Statele Unite și Israel înaintea unei campanii comune de atacuri împotriva Iranului, potrivit Forțelor de Apărare ale Israelului (IDF). Coordonarea a permis celor două armate să desfășoare o „lovitură amplă în deplină sincronizare și coordonare”. Campania este concepută pentru a „degrada în mod temeinic” regimul […]
Acum o oră
11:30
Iranul a lansat atacuri cu rachete asupra unei baze americane din Bahrain, a relatat agenția semi-oficială iraniană Fars. Bahrain este un aliat-cheie al Statelor Unite în Golful Persic și găzduiește permanent cartierul general al Flotei a Cincea a Marinei americane la Manama./aionita/ilapadat (www.cnn.com – 28 februarie)
11:30
Toate zborurile Bucureşti-Tel Aviv ar putea fi afectate în urma evenimentelor din Orientul Mijlociu # Rador
Toate zborurile Bucureşti-Tel Aviv ar putea fi afectate în urma evenimentelor din Orientul Mijlociu, însă deocamdată nu se înregistrează anulări pe această destinaţie – anunţă Compania Naţională Aeroporturi Bucureşti. În cursul zilei, pe Aeroportul „Henri Coandă” sunt programate mai multe curse spre şi dinspre Tel Aviv. De asemenea, o cursă Bucureşti-Abu Dhabi care decolase în […]
11:20
11:20
Lufthansa a suspendat zborurile către și dinspre Tel Aviv, Beirut și Oman RADOR RADIO ROMÂNIA (28 februarie) – Compania aeriană germană Lufthansa suspendă zborurile către și dinspre Tel Aviv, în Israel, Beirut, în Liban, și Oman până la 7 martie, după ce Israelul și Statele Unite au lansat lovituri asupra Iranului, a declarat sâmbătă un […]
Acum 2 ore
11:00
Netanyahu a cerut schimbarea regimului în prima declarație despre loviturile SUA-Israel asupra Iranului # Rador
Prim-ministrul Israelului, Benjamin Netanyahu, a cerut sâmbătă dimineață schimbarea regimului de la Teheran, în prima sa declarație video despre atacurile lansate de Statele Unite și Israel asupra Iranului. Netanyahu a făcut apel la „toate segmentele poporului iranian” să „lepede jugul tiraniei și să aducă un Iran liber și pașnic”. El a afirmat: „Acțiunea noastră comună […]
11:00
Realizator: Alina Bordeiașu – Statele Unite și Israelul au atacat în această dimineață Iranul. Israelul și-a asumat primul responsabilitatea pentru ceea ce a numit un atac preventiv, coordonat cu Statele Unite. Ulterior, președintele american, Donald Trump, a anunțat debutul unei operațiuni militare majore, al cărei obiectiv este eliminarea unor amenințări iminente din partea regimului iranian. […]
11:00
Premierul interimar al Bulgariei, Andrei Ghiurov, a convocat şedinţa Consiliului pentru Securitate, sâmbătă, de la ora 13:00, informează Serviciul de presă al cabinetului de la Sofia. În cadrul şedinţei va fi discutată situaţia din Orientul Mijlociu. Motivul convocării şedinţei îl reprezintă atacurile asupra Iranului lansate de SUA şi Israel. Încă de vineri seară, Ministerul Afacerilor […]
11:00
Iranul se confruntă cu o pană aproape totală de internet, potrivit organizației de monitorizare a libertății online Netblocks. „Confirmat: datele de rețea arată că #Iran se află acum în mijlocul unei pene aproape totale de internet, conectivitatea națională fiind la 4% din nivelurile obișnuite”, a transmis Netblocks într-o postare pe canalul său de Telegram. „Incidentul […]
10:50
Primul avertisment privind rachete care se apropie de Israel a fost emis sâmbătă dimineață, la aproximativ două ore după ce Statele Unite și Israelul au început să lanseze atacuri împotriva Iranului. Notificarea transmisă de Comandamentul Frontului Intern al Israelului direct pe telefoanele mobile a avertizat că alertele sunt așteptate în zonă „în câteva minute” și […]
10:50
Președintele Iranului, Masoud Pezeshkian, este în viață, a anunțat agenția de presă de stat iraniană IRNA, citând o sursă apropiată președinției. Pezeshkian „este în stare bună de sănătate”, a transmis IRNA într-o scurtă postare pe Telegram./aionita/ilapadat (www.cnn.com – 28 februarie)
10:20
Președintele Donald Trump a declarat în mesajul său video că vieți americane ar putea fi pierdute ca urmare a operațiunii militare desfășurate de Statele Unite în Iran. „Regimul iranian caută să ucidă. Viețile unor eroi americani curajoși ar putea fi pierdute și am putea avea victime – acest lucru se întâmplă adesea în război – […]
10:20
Israelul a anunțat că noua sa operațiune împotriva Iranului va purta numele „Roaring Lion”, potrivit Biroului prim-ministrului. Denumirea urmează operațiunii din războiul de 12 zile din iunie, pe care Israelul a numit-o „Rising Lion”./aionita/asalar (www.cnn.com – 28 februarie)
10:10
Realizator: Cătălin Gomboș – Congresul USR continuă sâmbătă la Sibiu. Delegații dezbat propunerile de modificare a statutului partidului, printre care și limitarea mandatelor aleșilor locali, ale parlamentarilor și eurodeputaților USR la cel mult două. Se va discuta, de asemenea, despre penalizarea celor care absentează nemotivat de la ședințele formațiunii și promovarea unui sistem de vot […]
Acum 4 ore
10:00
Spitalele israeliene se mută în subteran după ce Ministerul Sănătății a ordonat cel mai ridicat nivel de alertă # Rador
Mai multe dintre cele mai mari spitale din Israel au anunțat că își mută activitatea în spații subterane, după ce Ministerul Sănătății a dispus cel mai ridicat nivel de pregătire pentru unitățile medicale. „Ministerul Sănătății a instruit spitalele să externeze pacienții care nu necesită spitalizare”, a transmis ministerul într-un comunicat, ordonând totodată mutarea activităților în […]
09:50
Un oficial american a declarat că atacurile efectuate de SUA vizează în prezent obiective militare, dar a refuzat să ofere detalii suplimentare, invocând faptul că operațiunea este în desfășurare. Un alt oficial american a declarat că scopul atacurilor este contracararea amenințării militare iraniene și protejarea forțelor americane. Statele Unite au instituit măsuri pentru protejarea personalului […]
09:50
Președintele Donald Trump a confirmat, într-un videoclip publicat pe rețelele sociale, că Statele Unite au început o campanie militară în Iran. „Obiectivul nostru este să apărăm poporul american prin eliminarea amenințărilor iminente venite din partea regimului iranian, un grup periculos de oameni foarte duri și groaznici”, a declarat președintele în videoclip. „Activitățile sale amenințătoare pun […]
09:40
Atacul lansat de Israel împotriva Iranului sâmbătă dimineață a fost coordonat cu Statele Unite, a declarat pentru CNN o sursă israeliană. În acest stadiu incipient nu este clar dacă a fost o operațiune unilaterală a Israelului sau dacă Statele Unite au participat direct la atac. Lovitura israeliană a vizat rachete balistice și lansatoare de rachete, […]
09:40
Israelul și-a închis spațiul aerian sâmbătă dimineață, a anunțat Ministerul Transporturilor, după ce țara a efectuat lovituri asupra Iranului./aionita/ilapadat (www.cnn.com – 28 februarie)
09:40
Ambasadorul SUA în Israel i-a îndemnat pe cetățenii americani să ia „măsuri imediate” la auzul sirenelor # Rador
Ambasadorul Statelor Unite în Israel, Mike Huckabee, i-a încurajat pe cetățenii americani aflați în Israel să fie pregătiți să ia „măsuri imediate” în cazul în care vor suna alerte sau sirene în țară. „Îi încurajăm pe toți membrii ambasadei și familiile acestora, precum și pe cetățenii americani din Israel, să fie pregătiți pentru alertele și […]
09:30
Realizator: Cătălin Gomboș – Circulația rutieră este oprită la această oră pe banda de urgență și pe prima bandă a autostrăzii A1 Sibiu-Deva, pe sensul de mers Sibiu, în apropierea localității Săliște din județul Sibiu, în urma unui incendiu care a izbucnit la un autoturism; nu sunt persoane rănite. În mai multe județe este semnalată […]
09:30
Liderul Suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei, nu se află la Teheran și a fost transferat într-un loc sigur, a declarat sâmbătă un oficial pentru Reuters. Israelul a anunțat că a lansat sâmbătă un atac preventiv împotriva Iranului, fiind raportate mai multe explozii la Teheran./cstoica/ilapadat (REUTERS – 28 februarie)
09:20
Israelul a lansat sâmbătă dimineaţă ceea ce a numit un atac preventiv asupra Iranului, pe fondul incertitudinilor legate de un posibil război între Iran şi Statele Unite. Presa internaţională anunţă că la Teheran s-au auzit mai multe explozii puternice. Iranul ameninţase că, dacă va fi atacat de americani, răspunsul său îi va viza nu doar […]
Acum 6 ore
07:10
Ambasada Franței în România reafirmă angajamentul ferm și durabil al Franței față de securitatea României și a Alianței Nord-Atlantice # Rador
Cu ocazia marcării a patru ani de la activarea pentru prima dată a Forței de Reacție a NATO în scop de descurajare și apărare pe Flancul estic, Ambasada Franței în România reafirmă angajamentul ferm și durabil al Franței față de securitatea României și a Alianței Nord-Atlantice. În contextul actual de securitate, Franța rămâne un aliat […]
Acum 12 ore
00:30
Preşedintele american se declară nemulţumit de negocierile cu Iranul şi cere ca acesta să renunte la îmbogăţirea uraniului # Rador
Președintele SUA, Donald Trump, a declarat vineri că este „nemulțumit” de direcţia negocierilor administrației sale cu Iranul, avertizând din nou că nu va accepta niciun acord care să permită îmbogățirea nucleară. „Ar trebui să încheie un acord, dar nu vor să meargă suficient de departe”, a spus Trump. „Nu vor să rostească cuvintele-cheie: «Nu vom […]
00:10
Guvernul a aprobat reducerea cu 25% a impozitului pentru clădirile mai vechi de 100 de ani și cu 15% pentru cele construite în urmă cu peste 50 de ani. Sunt introduse și diminuări de impozit pentru persoanele cu dizabilități, după eliminarea la începutul anului a scutirilor totale de care beneficiau. Măsurile vin după discuțiile purtate […]
27 februarie 2026
23:50
Două persoane și-au pierdut viața și 40 au fost rănite în această seară în centrul orașului italian Milano, după ce un tramvai a deraiat. Un pieton în vârstă de 60 de ani a fost practic strivit de vehicul, iar o altă persoană a decedat în urma rănilor. Șase oameni sunt în stare stabilă, internați în […]
23:40
Directorul OpenAI susţine compania Anthropic în disputa cu Departamentul american al Apărării # Rador
Directorul executiv al OpenAI, Sam Altman, a declarat că susţine compania rivală, Anthropic, în disputa cu Departamentul Apărării, care a cerut utilizarea nerestricţionată a tehnologiei de inteligenţă artificială a acesteia. Lui Sam Altman i s-au alăturat sute de angajaţi din sectorul tehnologic, care au semnat o scrisoare deschisă prin care cer liderilor din acest domeniu […]
23:20
Secretarul general al ONU face apel la încetarea ostilităţilor dintre Pakistan şi Afganistan # Rador
Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a declarat că Pakistanul şi Afganistanul trebuie să înceteze imediat ostilităţile şi să îşi soluţioneze divergenţele prin diplomaţie. El s-a declarat profund îngrijorat în legătură cu impactul luptelor asupra civililor. Cele două părţi susţin că au ucis zeci de militari de fiecare parte. Pakistanul a adus în discuţie ideea […]
23:10
Parlamentul Republicii Moldova a adoptat o declarație de susținere a Ucrainiei. Cu ocazia împlinirii a patru ani de la declanșarea războiului de agresiune al Federației Ruse, legislativul de la Chișinău a condamnat ferm acțiunile Federației Ruse care, ignorând principiile dreptului internațional, continuă să comită în Ucraina ceea ce s-au numit crime de război. Cu detalii, […]
Acum 24 ore
22:10
Radio România lansează duminică, în 1 martie, colecția „Ora Veselă”, care va putea fi ascultată gratuit pe platforma eteatru.ro. Colecția reunește scheciuri, scenete și momente de umor din arhiva Radioului public, interpretate de mari voci ale scenei românești în cadrul emisiunii „Ora Veselă”, un reper al divertismentului românesc./csimion/cpodea RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI – 27 februarie
22:00
MAE aprobă retragerea voluntară a personalului neesențial de la ambasada din Tel Aviv şi consulatul din Haifa # Rador
În contextul tensiunilor din Orientul Mijlociu, Ministerul Afacerilor Externe de la București a aprobat repatrierea voluntară a personalului neesențial și a membrilor de familie din cadrul Ambasadei României la Tel Aviv, Consulatului General de la Haifa și Oficiului de reprezentare al țării noastre la Ramallah, în Cisiordania. Potrivit redactorului RRA Oana Bâlă, MAE va continua […]
22:00
Agenția Internațională pentru Energie Atomică (AIEA) a anunțat vineri că a negociat un armistițiu local temporar între Ucraina și Rusia, permițând restabilirea unei surse de alimentare de rezervă cu energie pentru centrala nucleară de la Zaporojie (ZNPP). „Al cincilea armistițiu local negociat de AIEA între Ucraina și Federația Rusă a început astăzi”, a declarat Rafael […]
20:40
Ministerul de Externe al Italiei a lansat vineri un îndemn către cetățenii italieni să părăsească Iranul și a recomandat prudență extremă în întregul Orient Mijlociu, invocând condiții de securitate persistent instabile. „Italienii aflați (în Iran) în scop turistic sau a căror prezență nu este strict necesară sunt îndemnați să plece”, a transmis ministerul într-un comunicat, […]
20:40
Preşedintele american, Donald Trump, a declarat că nu este „mulţumit de Iran”, după convorbirile recente de la Geneva, pe marginea programului nuclear al Teheranului. El a subliniat că nu vrea să recurgă la forţă militară împotriva Teheranului, însă a adăugat că „uneori, este necesar”. Mai multe state au emis avertismente către cetăţenii lor din Iran […]
20:40
Realizator: Petruţa Dinu – Senatorii dezbat și votează săptămâna viitoare o nouă moțiune simplă a opoziției, de această dată împotriva ministrului Culturii, Andras Demeter, iar deputații o așteaptă pe Diana Buzoianu, ministrul Mediului, invitată de PSD la dezbaterea „Ora Guvernului”. Parlamentarii au de asemenea importante proiecte pe agendă, despre care ne oferă detalii Alina Stănuţă. […]
20:30
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a evocat vineri posibilitatea unei „preluări amiabile” a Cubei, afirmând în faţa reporterilor, la Casa Albă, că secretarul de stat Marco Rubio gestionează problema la un „nivel foarte înalt”. „Guvernul cubanez discută cu noi și se află într-o mare dificultate”, a declarat Trump în timp ce părăsea Casa Albă pentru […]
20:20
Non, des lots de vaccin totalement différents ne peuvent pas être distribués à la population, et encore moins des lots placebo de vaccin contre la COVID-19 # Rador
Bien que «l’âge d’or» des théories du complot générées par la pandémie de coronavirus soit passé, de telles théories continuent d’apparaître de temps à autre dans l’espace public en Roumanie, même si, entre-temps, elles ont été démenties soit par la réalité — qui, au cours de toutes ces années, n’a pas produit les catastrophes annoncées […]
20:00
Nu, nu pot fi distribuite populației loturi de vaccin total diferite între ele și cu atât mai puțin loturi placebo de vaccin împotriva COVID-19 # Rador
Deși ”epoca de glorie” a conspirațiilor generate de pandemia de coronavirus a trecut, în spațiul public din România tot mai apare câte o teorie, chiar dacă între timp a fost dezmințită fie de realitatea care în toți acești ani nu a produs nenorocirile preconizate, fie de numeroase investigații jurnalistice, inclusiv de verificare a datelor și […]
18:10
Introducere Pe 23 februarie 1981, Spania a fost martoră la una dintre cele mai dramatice momente ale tranziției sale către democrație: o tentativă de lovitură de stat organizată de elemente militare nostalgice după regimul franquist, care a pus în pericol consolidarea guvernului democratic și a Constituției adoptate în 1978. Această tentativă, cunoscută în istoriografie drept […]
18:10
Laureatul Premiului Marin Constantin, ediția 2026, este actorul Victor Rebengiuc. Distincția, oferită anual de Corul Madrigal, a fost acordată în cadrul Galei Madrigal 63, eveniment ce a avut loc joi, 26 februarie 2026, la Senatul României. Premiul Marin Constantin a fost decernat de către maestrul Ion Marin, Directorul de onoare al Corului Madrigal și Președinte […]
18:10
Legea care modifică vârsta de ieşire din profesie şi cuantumul pensiilor magistraţilor a fost promulgată de preşedinte # Rador
Legea care modifică vârsta de ieşire din profesie şi cuantumul pensiilor magistraţilor a fost promulgată de preşedintele României, după ce a fost publicată în Monitorul Oficial decizia Curţii Constituţionale privind validarea reformei contestate, iniţial, de Instanţa Supremă. „Este un gest de echitate aşteptat de societate„, a scris Nicuşor Dan pe Facebook. Pe de altă parte, […]
18:10
Secretarul american de stat, Marco Rubio, va călători în Israel săptămâna viitoare, unde va discuta despre Iran, a anunțat Departamentul de Stat într-un comunicat de vineri, în contextul în care SUA a adunat o forță militară importantă în regiune pe fondul intensificării tensiunilor cu administraţia de la Teheran. Departamentul de Stat a precizat că dl […]
18:00
Concert-lectură performativă cu ocazia aniversării a 270 de ani de la nașterea lui W.A. Mozart # Rador
Cei doi celebri Wolfgang, în dialog. Romanul „Suferințele tânărului Werther” al lui Johann Wolfgang von Goethe și concertele pentru flaut în Re major și Sol major ale lui Wolfgang Amadeus Mozart se întâlnesc într-un concert-lectură surprinzător, „Goethe meets Mozart”, care pune într-o perspectivă cu totul nouă bine-cunoscutele creații ale celor două genii din Austria și […]
18:00
Începând cu 1 martie, eteatru.ro aduce o veste care sună… a râs molipsitor: lansăm colecția Ora Veselă, un spațiu dedicat divertismentului care a făcut istorie la Radio România. Primăvara începe cu zâmbete. Cu replici savuroase. Cu personaje care spun adevăruri serioase în cele mai amuzante moduri cu putință. Ora Veselă este una dintre cele mai […]
17:50
Turneu extraordinar în Franța al scriitoarei Ana Blandiana – la Lyon, Marsilia, Aix-en-Provence, Strasbourg și Paris – cu sprijinul ICR # Rador
În perioada 1-14 martie 2026, scriitoarea Ana Blandiana se va afla în Franța pentru un turneu amplu, cu ocazia apariției, în condiții grafice deosebite, a trilogiei bilingve compuse din volumele Poèmes résistants, Poèmes amoureux și Poèmes méditatifs (Jacques André Éditeur, 2024-2026). Un itinerar intens în cinci orașe din Franța, de la Lyon la Paris, prin […]
17:50
Hipermarketuri, mall-uri, librării, muzee, sedii de firme: sunt spațiile neconvenționale unde marea muzică a tuturor timpurilor se va auzi în fiecare zi a lunii martie, în cadrul proiectului Ascultă 5 minute de muzică clasică, inițiat de Radio România Muzical și desfășurat fără întrerupere începând cu anul 2010. Celebre lucrări muzicale devin parte a ambientului sonor […]
16:40
Inflația din Germania a scăzut neașteptat în luna februarie, ajungând la 2,0%, au arătat vineri datele preliminare ale biroului federal de statistică. Analiștii chestionați de Reuters prognozaseră că inflația, armonizată la nivelul UE, va rămâne neschimbată față de procentul de 2,1% raportat pentru luna ianuarie./opopescu/dsirbu REUTERS – 27 februarie
16:40
Ungaria este pentru intrarea Serbiei în UE și împotriva primirii Ucrainei în organizație, afirmă ministrul de externe Péter Szijjártó # Rador
Budapesta a încheiat un acord cu Belgradul privind susținerea aderării Serbiei la Uniunea Europeană, a comunicat ministrul de externe și al comerțului din Ungaria, Péter Szijjártó, la o conferință de presă ținută în comun, la Belgrad, cu ministrul sârb al industriei miniere și energiei, Dubravka Đedović Handanović. Potrivit TASS, cei doi au luat parte la […]
