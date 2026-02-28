Universitatea Craiova - Metaloglobus, duel între echipele despărțite de 45 de puncte. Se pune doar problema scorului?

10:50

Gigi Becali, patronul FCSB, a avut un derapaj într-o discuție despre stadionul pe care echipa lui va juca, dacă va intra în play-off.Din 1 mai și până pe 13 iulie nu se va mai juca niciun meci pe cel mai mare stadion al țării. Asta după ce, pe 13 mai, pe Arena Națională va concerta Metallica, pe 23 mai va urca pe scenă Max Korzh, iar pe 28 mai Iron Maiden va susține un show de zile mari. ...