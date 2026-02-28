Universitatea Craiova - Metaloglobus, duel între echipele despărțite de 45 de puncte. Se pune doar problema scorului?
Gazeta Sporturilor, 28 februarie 2026 10:20
Universitatea Craiova - Metaloglobus este un meci între liderul și „lanterna” clasamentului, după-amiază, de la ora 15:00, pe stadionul „Ion Oblemenco”. Cele două formații sunt despărțite de 45 de puncte înaintea startului penultimei etape a sezonului regulat. Duelul va fi livetext pe GSP.ro și în direct la TV pe Primasport 1 și Digisport 1. ...
• • •
Acum 5 minute
10:50
„Nu va uita” » Emil Boc, prima reacție după ce U Cluj i-a anulat lui Gigi Becali locul de play-off # Gazeta Sporturilor
Emil Boc, primarul Clujului și cunoscut suporter al „șepcilor roșii”, a reacționat după ce U Cluj și-a asigurat prezența în play-off, în urma victoriei de pe teren propriu cu Oțelul Galați, scor 4-0.Edilul consideră că este în mare parte meritul lui Cristiano Bergodi, tehnicianul adus să-l înlocuiască pe Ioan Ovidiu Sabău după începutul slab de sezon. De asemenea, Emil Boc a mărturisit că și-o dorește în play-off și pe rivala CFR Cluj. ...
10:50
Inter - Genoa, asalt către titlu în Serie A » Cristi Chivu are prima șansă împotriva echipei lui Dan Șucu. Echipele probabile # Gazeta Sporturilor
După eliminarea din Liga Campionilor, Interul lui Cristi Chivu are un duel la îndemână cu Genoa în Serie A, de la ora 21:45, pe stadionul „Giuseppe Meazza”. Partida va fi în format liveTEXT pe GSP.ro și la TV pe Prima Sport 2 și Digi Sport 2.Inter ocupă primul loc în clasament cu 64 de puncte. „Nerazzurrii” au un golaveraj impresionant, cu 62 de goluri marcate și doar 21 primite, ceea ce demonstrează atât forța lor ofensivă, cât și soliditatea defensivei. ...
10:50
Derapaje și jigniri » Pe cine dă vina Gigi Becali pentru noua problemă de la FCSB # Gazeta Sporturilor
Gigi Becali, patronul FCSB, a avut un derapaj într-o discuție despre stadionul pe care echipa lui va juca, dacă va intra în play-off.Din 1 mai și până pe 13 iulie nu se va mai juca niciun meci pe cel mai mare stadion al țării. Asta după ce, pe 13 mai, pe Arena Națională va concerta Metallica, pe 23 mai va urca pe scenă Max Korzh, iar pe 28 mai Iron Maiden va susține un show de zile mari. ...
Acum 15 minute
10:40
Sydney Sweeney, apariție incendiară la meciul din Europa! » Vedeta de la Hollywood a coborât pe gazon, a bătut un penalty și a celebrat ca Bruno Fernandes # Gazeta Sporturilor
Actrița americană Sydney Sweeney, în vârstă de 28 de ani, a fost o prezență surprinzătoare într-una dintre lojele Stadionului Alvalade, vineri seară, la meciul Sporting - Estoril, scor 3-0, în cadrul etapei a 24-a din prima ligă portugheză.Actrița a fost însoțită de Leo Woodall și Matthew Goode, de asemenea actori.GALERIE FOTO. ...
Acum o oră
10:20
10:10
Fostul campion mondial n-are dubii: „Cristi Chivu m-a uimit. Este la înălțime, dar deja a scris istorie la Inter!” # Gazeta Sporturilor
Alessandro Altobelli (70 de ani), câștigător al titlului cu naționala Italiei la CM 1982, e impresionat de ceea ce a reușit Cristi Chivu la Inter. „Se dovedește a fi un antrenor de top. Știe să facă echipa să joac, le oferă tuturor șanse. În primul său an la un club atât de mare, a reușit să se ridice la înălțimea provocării”, spune legendarul atacant al nerazzurrilor.Eliminată deja din Champions League, după 2-5 cu Bodo/Glimt în play-off. ...
10:00
Le-au declarat război la intrarea în play-off » Gladiatorii „îmblânzesc” lei, vulturi și câini! # Gazeta Sporturilor
A patra echipă confirmată în play-off-ul acestui sezon, U Cluj, a marcat această realizare cu un clip special. Jucătorii lui Cristiano Bergodi, înfățișați drept gladiatori, pășesc pe o arenă în care trofeul Superligii este păzit de vulturi, lei și câini, reprezentând singurele celelalte adversare cunoscute în acest moment.Pentru a nu tremura privind calificarea în play-off, U Cluj avea nevoie să nu facă un pas greșit contra Oțelului.Nici vorbă de așa ceva. ...
Acum 2 ore
09:50
Golul sezonului în Serie A » Execuție superbă la primele minute bifate în acest an # Gazeta Sporturilor
Parma și Cagliari au remizat în deschiderea etapei 27 din Serie A, scor 1-1, însă prima reușită din meci, semnată de Michael Folorunsho pentru oaspeți, a fost de-a dreptul spectaculoasă.Mijlocașul italian în vârstă de 32 de ani, aflat la prima apariție în acest an calendaristic, a primit o pasă în flancul drept în minutul 63 al partidei, iar când toată lumea aștepta o centrare din partea acestuia, Folorunsho a trimis un șut imparabil de la peste 30 de metri, la care ...
09:40
Mircea Lucescu pregătește o convocare-„BOMBĂ” la națională: are doar 6 meciuri la seniori! # Gazeta Sporturilor
Mircea Lucescu, 80 de ani, ia în calcul să apeleze la o convocare-surpriză pentru barajul de peste o lună, Turcia - România. E vorba despre un fotbalist care abia a început să joace la seniori.România va evolua cu Turcia în semifinala barajului contând pentru calificarea la Campionatul Mondial 2026. Dacă va trece de turci, naționala condusă de Lucescu va înfrunta câștigătoarea meciului Slovacia - Kosovo, în finala barajului. ...
09:40
Farul - CFR Cluj, ultima sută de metri către play-off » Echipele probabile + cele mai tari cote # Gazeta Sporturilor
Farul - CFR Cluj, duel cu implicații majore pentru play-off din runda #29, se va dispută astăzi, de la ora 20:00. Partida de la malul Mării Negre va fi transmisă în format liveTEXT, cu cele mai relevante informații de la fața locului de la reporterii Gazetei Sporturilor, și televizat de PrimaSport 1 & DigiSport 1.Cu o victorie la Ovidiu, CFR Cluj ar fi calificată matematic în play-off. ...
09:30
„Michael Jackson și Elvis mă vrăjeau” » Gigi Becali dezvăluie cum se distra în anii ’90: „Să vă spun ce făceam când îmi dădeau marijuana și pastile” # Gazeta Sporturilor
Gigi Becali, patronul FCSB, a făcut o serie de dezvăluiri despre cum se distrau el și prietenii lui după Revoluție.Omul de afaceri a povestit că cei din jurul său obișnuiau să consume, ocazional, droguri, dar că el nu a încercat niciodată. Mai mult, a susținut că le-a distrus de fiecare dată când a avut ocazia. Și a dezvăluit că Michael Jackson și Elvis Presley erau printre artiștii lui preferați. ...
09:30
Lionel Messi, mărturisire deschisă despre un mare eșec personal: „Mă gândeam ce needucat și idiot sunt” # Gazeta Sporturilor
Rezervat de fel atunci când vine vorba despre a face dezvăluiri intime, Lionel Messi (38 de ani) a divulgat de curând un eșec personal care îl urmărește și astăzi.„Regret multe lucruri,” a afirmat legendarul fotbalist argentinian în podcastul mexican Miro de Atras. Spre exemplu, faptul că nu a studiat vreo limbă străină în copilărie: „Am avut suficient timp să învăț măcar engleza, dar nu am făcut-o”. ...
09:20
A răspuns la telefon! Fotbalistul care a ucis speranțele lui FCSB: pe placul lui Gigi Becali, nu și al lui MM Stoica # Gazeta Sporturilor
Issouf Macalou, 27 de ani, a deschis scorul în U Cluj - Oțelul (4-0) și calea spre play-off pentru ardeleni. # Are 4 goluri marcate în 2026, reușite importante, plus alte 3 assist-uri. # În august 2025, a fost aproape să părăsească echipa, la începutul lunii februarie intrase pe „radarul” lui Gigi Becali.U Cluj și-a asigurat, oficial, biletul pentru play-off, după ce a călcat în picioare aseară pe cei de la Oțelul Galați, scor 4-0. ...
Acum 12 ore
23:50
CS Păulești, primul meci oficial după scandalul pariurilor sportive » Fostul jucător din Liga 1 a fost integralist # Gazeta Sporturilor
După ce Poliția Română a efectuat 34 de percheziții domiciliare într-un dosar privind suspiciuni de trucare de meciuri în Liga 3, iar printre numele apărute în anchetă se numără Claudiu Blaga și Alexandru Cristescu, identificați drept finanțatori ai clubului CS Păulești, care au ajuns în instanță, vineri, 27 februarie, clubul a disputat primul meci oficial. ...
23:50
Manchester United nu a stat la discuții! » Ce decizie a luat Barcelona pentru transferul lui Marcus Rashford # Gazeta Sporturilor
Barcelona a sperat degeaba că va obține o reducere a sumei pe care să i-o plătească lui Manchester United pentru a-l cumpăra pe Marcus Rashford. Clubul englez nu a acceptat negocieri pe seama prețului de transfer, astfel încât campioana Spaniei a transmis că va achita clauza de achiziționare definitivă, de 30 de milioane de euro.Nu a dat niciun rezultat strategia încercată de Barcelona pentru a primi un discount la prețul lui Marcus Rashford. ...
23:50
Florin Prunea a avut un remarcat după U Cluj - Oțelul 4-0: „Ăsta mic de la meci la meci crește. Foarte bun” # Gazeta Sporturilor
Florin Prunea, fostul internațional român, a avut un remarcat după ce U Cluj s-a distrat pe teren propriu cu Oțelul Galați, scor 4-0. Este vorba despre Andrei Coubiș, stoperul „șepcilor roșii”.Andrei Coubiș a sosit în această iarnă la U Cluj, dar are deja 6 meciuri, două goluri și o pasă decisivă din postura de apărător central. Ultimul l-a marcat chiar împotriva celor de la Oțelul în minutul 70 din pasa lui Cristea. ...
23:30
Golgheterul campionatului dă startul distracției: „Patru goluri ne ajung azi. Eu voi fi «căpitanul» la distracție” # Gazeta Sporturilor
Jovo Lukic (27 de ani), atacantul celor de la U Cluj, a devenit golgheterul campionatului, după ce a marcat în victoria echipei sale din meciul cu Oțelul, scor 4-0. După ce a marcat pe Oțelul, Jovo Lukic a ajuns al 14 goluri în actualul sezon din Superliga și este în acest moment golgheterul campionatului. L-a devansat pe Alexandru Dobre, care are 13 reușite. ...
23:30
Ce nu s-a văzut la TV » Ce au făcut jucătorii lui U Cluj după victoria la scor cu Oțelul Galați # Gazeta Sporturilor
Universitatea Cluj și-a adjudecat locul în play-off-ul Superligii după victoria categorică cu Oțelul Galați, scor 4-0. Issouf Macalou, Jovo Lukic, Andrei Coubiș și Mouhamadou Drammeh au marcat pentru „șepcile roșii”, care termină în primele șase formații ale ligii, cu o etapă rămasă din sezonul regulat. ...
23:20
Alexandru Chipciu a făcut show la interviu: „Sunt și singur, că a plecat nevasta, mă bucur mai mult acasă” + L-a luat gura pe dinainte: „Succes mâine!” # Gazeta Sporturilor
Universitatea Cluj a învins-o pe Oțelul Galați cu 4-0 și și-a asigurat locul în play-off-ul Superligii. După partidă, Alexandru Chipciu, unul dintre veteranii „studenților”, a vorbit despre descătușarea trăită la final, presiunea acumulată în ultimele etape și obiectivele echipei pentru finalul sezonului. ...
23:20
Conducerea de la U Cluj a anunțat obiectivul în play-off: „Asta ne dorim” » Radu Constantea, despre declarațiile lui Gino Iorgulescu: „Neinspirate” # Gazeta Sporturilor
Radu Constantea, președintele celor de la U Cluj, a intrat în direct la TV după ce echipa sa și-a asigurat calificarea matematică în play-off, în urma victoriei cu 4-0 în fața celor de la Oțelul Galați, într-un meci din etapa #29 de Superliga. Oficialul celor de la U Cluj a abordat mai multe subiecte fierbinți: obiectivele celor de la U Cluj, lupta la play-off și declarația lui Gino Iorgulescu care a pus Superliga pe jar. ...
23:10
Mâine e derby românesc pe „Giuseppe Meazza”! » Dan Șucu va susține Genoa împotriva liderului din Serie A # Gazeta Sporturilor
Dan Șucu nu va lipsi din Milano nici la a doua vizită pe care Genoa o face în 2026. Echipa rossoblu, al cărui proprietar este, înfruntă sâmbătă, la ora 21:45, Interul lui Cristi Chivu, în cadrul etapei a 27-a. La ultima deplasare pe „Giuseppe Meazza”, Grifonul a ratat dramatic victoria cu Milan, Nicolae Stanciu executând peste poartă un penalty în prelungiri. ...
23:00
Președintele celor de la Oțelul Galați a reacționat după eșecul cu Universitatea Cluj: „Suntem echipa care jucăm pentru FCSB... O mizerie!” # Gazeta Sporturilor
Universitatea Cluj și-a adjudecat locul în play-off-ul Superligii după victoria la scor cu Oțelul Galați, 4-0. După meci, Cristi Munteanu, președintele formației din Galați, a vorbit despre eșec, despre acuzațiile apărute înaintea partidei și despre situația clubului.Universitatea Cluj și-a asigurat matematic prezența în play-off după succesul categoric în fața celor de la Oțelul Galați. ...
22:50
Înlocuitorul lui Bergodi, după calificarea în play-off: „Au scos aripile și au zburat” # Gazeta Sporturilor
În absența antrenorului Cristiano Bergodi, suspendat, secundul Eugeniu Cebotaru a oferit declarații la finalul victoriei celor de la U Cluj cu Oțelul, scor 4-0. La finalul partidei, Eugeniu Cebotaru și-a felicitat echipa pentru această victorie și a spus ce înseamnă pentru clujeni calificarea în play-off. Eugeniu Cebotaru, după U Cluj - Oțelul: „Mister Bergodi deja a transmis un mesaj”„A fost un meci superb, o seară de vis pentru toată familia U Cluj. ...
22:30
Dan Nistor, mijlocașul celor de la U Cluj, a oferit declarații la finalul victoriei echipei sale din meciul cu Oțelul, scor 4-0, în runda 29 din Superliga.Dan Nistor a dezvăluit că a avut probleme medicale în cantonamentul de iarnă, iar asta a făcut ca prestațiile sale să nu fie cele așteptate de suporteri. Este convins că ardelenii se vor bate de la egal la egal cu forțele din play-off. Dan Nistor: „Ne vom bate cu toată lumea în play-off” „Cred că meritam victoria. ...
22:30
Laszlo Balint a anunțat obiectivul Oțelului în play-out după umilința de la Cluj: „Vreau să prezint scuze suporterilor” # Gazeta Sporturilor
U Cluj - Oțelul Galați 4-0. Laszlo Balint, antrenorul oaspeților, a comentat eșecul drastic suferit de echipa sa pe terenul „șepcilor roșii”. Sigur de play-out, antrenorul dunărenilor a avut un discurs calm. Laszlo Balint a criticat jocul elevilor săi de pe Cluj Arena, iar apoi a vorbit despre ce urmează pentru Oțelul Galați. Dunărenii nu vor să aibă emoții legate de retrogradare, ba chiar mai mult Laszo Balint și-a propus să se bată pentru locurile 7-8. ...
22:20
Scandal de meciuri trucate și în Norvegia » Sunt șapte persoane arestate, inclusiv doi jucători din prima ligă! # Gazeta Sporturilor
Caracatița meciurilor aranjate pentru pariuri s-a extins până în nordul Europei. La 11 ani după ultimul scandal de acest gen, a izbucnit alt „focar” în Norvegia. Poliția a operat șapte arestări, între care doi fotbaliști din Eliteserien, de la KFUM Oslo, clasată pe locul 12-lea în campionatul trecut.Șapte persoane au fost arestate în Norvegia sub suspiciunea de trucare a meciurilor, inclusiv mai mulți fotbaliști care joacă în Eliteserien, prima ligă a țării. ...
22:20
Jucătorii Oțelului, dezamăgiți după înfrângerea la scor cu U Cluj: „Trebuie să ne trezim” # Gazeta Sporturilor
Universitatea Cluj s-a impus în duelul de pe „Cluj Arena” împotriva celor de la Oțelul Galați, scor 4-0, într-un meci dominat în întregime de „șepcile roșii”. După meci, Joao Lameira și Diogo Zivulic au vorbit despre prestația echipei și dificultățile din play-out.Pentru ardeleni au înscris Issouf Macalou, Jovo Lukic, Andrei Coubiș și Drammeh. ...
22:00
Universitatea Cluj s-a impus în duelul de pe „Cluj Arena” împotriva celor de la Oțelul Galați, scor 4-0, într-un duel dominat în întregime de „șepcile roșii”. Pentru ardeleni au înscris Issouf Macalou, jucător dorit de Gigi Becali la FCSB, însă refuzat de Mihai Stoica, Jovo Lukic, Andrei Coubiș și Drammeh.Datorită acestui succes, „U” Cluj și-a asigurat intrarea în play-off, complicând semnificativ situația campioanei României, FCSB. ...
22:00
4 echipe pentru două locuri » Cum arată lupta pentru play-off: tot mai complicat pentru FCSB # Gazeta Sporturilor
U Cluj a învins-o pe Oțelul, în runda a 29-a și și-a asigurat prezența, din punct de vedere matematic, în play-off. Lupta e acum tot mai strânsă, pentru două locuri, și se dă între CFR Cluj, FC Argeș, FCSB și UTA.Dacă CFR Cluj și FC Argeș sunt la mâna lor, pentru FCSB, situația din clasament se complică tot mai mult. Principalul scenariu pentru fosta campioană și cel în care roș-albaștrii își puneau cele mai mari șanse s-a destrămat azi. ...
Acum 24 ore
21:50
Sandra Izbașa, show total pe scena de la Sala Palatului cu Andreea Esca și Lidia Buble: „Campioana blondă” # Gazeta Sporturilor
Lidia Buble, artista pop din România, a susținut primul concert din carieră pe scena Sălii Palatului din București. Pe scenă, pentru a interpreta o melodie alături de cântăreață, și-a făcut apariția și Sandra Izbașa, fosta campioană olimpică a României la gimnastică. ...
21:50
Șeful Botoșaniului, prăbușit după ratarea play-off-ului: „E posibil să oprim finanțarea, să aducem alt antrenor” + Avertisment pentru un jucător: „Serie interminabilă de meciuri proaste” # Gazeta Sporturilor
Petru Parfenov, membru în Consiliul Director al clubului și co-acționar la compania ELSACO, principalul finanțator al Botoșaniului, a avut un discurs aspru după eșecul de la Sibiu, care-i scoate definitiv pe moldoveni din calculele pentru play-off. ...
21:30
Billie Jean King, reacție în polemica de la hochei: „Abilitatea de a fi lider și caracterul nu țin doar de ceea ce spui în public, ci și de felul în care te comporți când nimeni nu te vede” # Gazeta Sporturilor
Billie Jean King (82 de ani), fost lider mondial și câștigătoare a 12 trofee de Mare Șlem, a transmis un mesaj cu privire la cele întâmplate după victoria echipelor SUA la Jocurile Olimpice de la Milano-Cortina. ...
21:20
Alessandro Del Piero (51 de ani), fost jucător de legendă în fotbalul italian, s-a plâns de situația nefastă a echipelor italiene în cupele europene. Actualul sezon a fost un adevărat dezastru pentru echipele din Serie A în competițiile europene. Atalanta, numele cel mai surprinzător, a rămas singura reprezentantă a italienilor în fotbalul italian. ...
20:40
Simone Inzaghi, în mare pericol să fie dat afară! » „Jocul lui Al Hilal nu e nici spectaculos, nici productiv” # Gazeta Sporturilor
La nici nouă luni după numirea la Al Hilal, Simone Inzaghi riscă să-și piardă postul de antrenor în Arabia Saudită. Tehnicianul înlocuit de Cristi Chivu la Inter a pierdut poziția de lider al campionatului și a căzut pe locul al treilea, după ce a înregistrat cinci egaluri și două victorii în ultimele șapte etape. ...
20:40
Un alt stadion din România se modernizează! Anunțul oficial al primarului: „Schimbăm în continuare, în bine, fața sportului public” # Gazeta Sporturilor
Vești excelente pentru fotbalul din Alba. Stadionul „Victoria-Cetate” din Alba Iulia intră într-un amplu proces de modernizare, după ce primarul Gabriel Pleșa a anunțat semnarea contractului de finanțare pentru reabilitarea energetică a clădirilor administrative din complex.Arena pe care evoluează CSM Unirea Alba Iulia, liderul Seriei 7 din Liga 3, a fost inaugurată în 1982 și are o capacitate de 18.000 de locuri.FOTO. ...
20:20
Francesca Lollobrigida, precizări în urma scandalului iscat de apariția ei pe scena Sanremo: „Faptul că sunt numită mamă nu mă discreditează în niciun fel” # Gazeta Sporturilor
Francesca Lollobrigida (35 de ani), dubla campioană olimpică la Milano-Cortina, a vorbit despre apariția sa pe scena festivalului de muzică Sanremo. Directorul artistic, Carlo Conti, a numit-o „mama de aur”, iar o parte din jurnaliștii italieni au considerat asta o ofensă. Patinatoarea de viteză a ținut să lămurească lucrurile. ...
20:10
Luis Enrique, mesaj pentru rivale după tragerea la sorți din Champions League: „Toată lumea știe că putem câștiga!” # Gazeta Sporturilor
Antrenorul celor de la Paris Saint-Germain, Luis Enrique, a transmis un avertisment clar rivalelor din UEFA Champions League după stabilirea tabloului fazelor eliminatorii. PSG și-a adjudecat prima Ligă a Campionilor în palmares în sezonul trecut, după un 5-0 cu Inter.Tehnicianul spaniol susține că PSG nu mai este echipa subestimată de anul trecut și că parizienii sunt considerați acum favoriți reali la trofeu. ...
20:00
Jucătorii de la Botoșani se tem de ce e mai rău: „Clar îmi e frică de retrogradare. Te pune în priză cazul lui Sepsi de anul trecut” # Gazeta Sporturilor
Hermannstadt - FC Botoșani 3-1. Moldovenii au o serie de rezultate proaste în Superliga și au căzut în afara play-off-ului, după ce mult timp s-au luptat în zona de sus a clasamentului. Andrei Miron și Mihai Bordeianu, doi lideri din vestiarul lui Leo Grozavu, au luat cuvântul și au vorbit despre ce urmează pentru formația care va juca în play-out. Cei doi și-au găsit cu greu cuvintele și n-au putut puncta lucrurile care nu au mai mers după pauza de iarnă. ...
20:00
Caz unic la FCSB! Mihai Stoica: „I-am explicat, nu înțelege. Nu va mai juca nicio secundă la noi” # Gazeta Sporturilor
Mihai Stoica (60 de ani), președintele Consiliului Administrativ de la FCSB, a explicat care este situația lui Siyabonga Ngezana (28, fundaș central). Ngezana nu a mai jucat pentru FCSB în ultimele 6 partide, iar oficialul campioanei a explicat că stoperul are o problemă la menisc, care nu poate fi rezolvată decât printr-o intervenție chirurgicală. Doar că, fotbalistul refuză să se opereze, chiar dacă i s-a explicat că nu va mai fi folosit dacă nu o face. ...
19:50
Aurelian Chițu, după victoria cu Botoșani: „Nu suntem echipa care merită să retrogradeze” # Gazeta Sporturilor
Hermannstadt s-a impus categoric în primul meci al rundei a 28-a din Superligă, scor 3-1, contra celor de la FC Botoșani. La final, Aurelian Chițu, desemnat cel mai bun jucător de pe teren, a vorbit despre prestația echipei și despre lupta pentru evitarea retrogradării.Au marcat: Chorbadzhiyski (17), Neguț (32), Chițu (50), respectiv Bordeianu (59). ...
19:50
Igor Tudor s-a lămurit după un meci cu Radu Drăgușin! » Decizia pe care a luat-o noul manager al lui Tottenham # Gazeta Sporturilor
După patru jocuri consecutive ca titular, Radu Drăgușin este amenințat cu retrogradarea pe banca de rezerve a lui Tottenham. Igor Tudor l-ar prefera în locul stoperului român pe Kevin Danso, recuperat de pe urma unei accidentări, în derby-ul cu Fulham de duminică, pe „Craven Cottage”. ...
19:40
Ce l-a enervat pe Leo Grozavu la interviul după eșecul de la Sibiu: „Astea sunt întrebări de România” # Gazeta Sporturilor
Leo Grozavu, antrenorul celor de la FC Botoșani, a comentat înfrângerea echipei sale în fața celor de la Hermannstadt, scor 2-1, meci din etapa #29 din Superliga.Multi timp pe primul loc în clasament și aproape sigură de prezența în play-off, Botoșani, în urma unei crize de rezultate, s-a găsit matematic în play-out. Leo Grozavu a fost dezamăgit de prestația echipei sale din meciul de la Sibiu, dar este încrezător că echipa sa va avea rezultate bune. ...
19:40
Patronul echipei s-a dus peste jucători ca să mobilizeze echipa » Antrenorul nu a fost prezent: „Nu știu ce au discutat” # Gazeta Sporturilor
Dorinel Munteanu (57 de ani), antrenorul de la Hermannstadt, a tras concluziile, după ce echipa lui a învins-o pe FC Botoșani, scor 3-1, în runda 29 din Superliga.Hermannstadt a câștigat în Superliga, după o serie de 4 eșecuri la rând. Dorinel Munteanu a spus care a fost secretul din spatele acestui succes: faptul că patronul Claudiu Rotar a mers să discute cu jucătorii, fără prezența tehnicianului. ...
19:30
Eileen Gu, de pe pârtia de la Jocurile Olimpice direct la Săptămâna Modei de la Milano # Gazeta Sporturilor
Eileen Gu (22 de ani), triplă medaliată la Jocurile Olimpice recent încheiate, și-a prelungit șederea în Italia, schioarea de freestyle participând la Săptămâna Modei de la Milano.Eileen Gu a cucerit trei medalii la Jocurile Olimpice de la Milano-Cortina, obținând aurul la halfpipe și argintul la big air și slopestyle. ...
19:20
„Vă păstrați interesul dacă FCSB nu intră în play-off?” » Gigi Becali, replică fermă: „Echipa costă 200 de milioane” # Gazeta Sporturilor
Cu două etape rămase din sezonul regulat, FCSB riscă să rateze în premieră play-off-ul. Cu toate astea, Gigi Becali e categoric în privința viitorului clubului roș-albastru.Întrebat dacă își va pierde interesul pentru echipă dacă FCSB ratează play-off-ul, Gigi Becali a spus că nu va renunța la club și și-a făcut calculele financiare pentru viitorul sezon european, explicând de ce crede că echipa lui valorează 200 de milioane. ...
19:20
Gael Monfils contra Big 3: „Pentru mine numărul unu este Djokovic, nu l-am învins niciodată” # Gazeta Sporturilor
Francezul Gael Monfils (39 de ani, locul 170 ATP) este în sezonul de adio al carierei, una pe care o trece în revistă și prin lupa interacțiunilor pe care le-a avut de-a lungul anilor cu Novak Djokovic, Rafael Nadal și Roger Federer. Bilanțul lui contra lor este de 6 – 44. ...
18:50
„Omul blând” al lui Becali, trimis la meciul care o poate îngropa pe FCSB! Știm cine arbitrează Dinamo - FC Argeș # Gazeta Sporturilor
Marian Barbu este arbitrul care va conduce de la centru meciul Dinamo - FC Argeș, programat duminică, 1 martie, de la ora 18:00, în runda a 29-a din Superligă. Un „central” apreciat pentru prestațiile sale de finanțatorul FCSB, Gigi Becali.Finalul sezonului regulat este un adevărat thriller! Patru echipe se bat pentru a prinde ultimele trei locuri care duc în play-off.U Cluj, CFR Cluj, FC Argeș și FCSB se luptă pentru fiecare punct până în ultima clipă. ...
18:50
Lovitură pentru Real Madrid! Verdictul medicilor după accidentarea lui Raul Asencio # Gazeta Sporturilor
Probleme serioase pentru Real Madrid înaintea duelului din La Liga cu Getafe. Fundașul central Raul Asencio (23 de ani) a fost scos din calcule după o coliziune dură cu colegul său, Eduardo Camavinga (23 de ani), în meciul de UEFA Champions League contra portughezilor de la Benfica, scor 2-1 (3-1 la general). ...
18:40
Ana Bărbosu, nominalizată pentru titlul de „Gimnasta anului 2025” de către Federația Europeană # Gazeta Sporturilor
Ana Bărbosu (19 ani) le are drept contracandidate pe belgianca Nina Derwael (artistică), pe ucraineanca Taisiia Onofriichuk (ritmică), pe spaniola Melania Rodriguez (trampoline) și pe germanca Darja Varfolomeev (ritmică).Federația Europeană de Gimnastică a anunțat vineri nominalizările pentru cea de-a șasea ediție a premiilor pe care le acordă anual.Se vor acorda distincții la cinci categorii: feminin, masculin, echipă, antrenori și performanță extraordinară. ...
18:40
Concedierea lui Ruben Amorim la începutul anului scoate din conturile lui Manchester United o sumă consistentă. Proprietarul Jim Ratcliffe trebuie să achite 15,9 milioane de lire sterline (18,1 milioane de euro) managerului portughez, care mai avea contract până la sfârșitul sezonului următor.Angajat la 11 noiembrie 2024 în locul lui Erik ten Hag, Ruben Amorim a rezistat 14 luni, având un bilanț slab la Manchester United. ...
