Consilierul prezidențial Marius Lazurca: Ambasadoarez din Iran și personalul ambasadei sunt în siguranță

21:10

Compania aeriană Turkish Airlines şi două companii iraniene şi-au anulat vineri seara zborurile de la Istanbul către Teheran, într-un context de ameninţări americane cu lovituri asupra Iranului, conform site-ului internet al aeroportului din Istanbul, transmite AFP. Alte patru zboruri programate sâmbătă, dintre care două operate de Turkish Airlines, sunt de asemenea anulate, dar alte şase […] © G4Media.ro.