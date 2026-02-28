Sprijin neașteptat pentru Chivu: „Ar fi un tsunami să nu câștige campionatul!”
Fanatik, 28 februarie 2026 11:20
Fostul jucător al lui Inter și al naționalei Italiei a auzit că Simone Inzaghi are probleme în Arabia Saudită și a dat un verdict clar cu privire la o revenire a sa la gruparea nerazzurrilor.
Acum 15 minute
11:50
Incredibil! Oficialul lui FC Argeș a transmis „Hai, Dinamo” înaintea meciului direct de pe Arena Națională, iar apoi a șters dovada. Video # Fanatik
Moment de uluială la FC Argeș înaintea meciului crucial cu Dinamo! Mesajul transmis de oficialul clubului piteștean: Bogdan Andone și jucătorii săi au rămas fără cuvinte
Acum 30 minute
11:40
Laszlo Dioszegi, dezvăluiri de culise după coşmarul retrogradării lui Sepsi: „Am avut încredere în jucători şi am rămas dezamăgit când mi-au spus asta”. Exclusiv # Fanatik
Laszlo Dioszegi a povestit pentru FANATIK cum a trăit coşmarul retrogradării neaşteaptate a lui Sepsi. Patronul covăsnenilor e cu sufletul la gură în finalul sezonului de regulat din liga secundă, obiectivul fiind promovarea directă.
Acum o oră
11:20
Acum 2 ore
10:50
Hunedoara e în delir! Ce se va întâmpla cu Corvinul, imediat după promovarea în SuperLiga României # Fanatik
Corvinul a transmis un comunicat extrem de important pentru hunedoreni! Ce se va întâmpla cu echipa de fotbal după ce va obține promovarea în SuperLiga României
10:40
Dumitru Dragomir a făcut prăpăd în vestiarul unei echipe din SuperLiga: “Băi, nesimţiţilor, băi, needucaţilor! De aia aveţi trei puncte!” # Fanatik
Cum a făcut Dumitru Dragomir iureș în vestiarul echipei din SuperLiga! Dezvăluiri de senzație în direct, în premieră: legătura cu Daniel Pancu
10:10
Duel românesc în Serie A, între echipele lui Cristi Chivu și Dan Șucu! Ce decizie a luat omul de afaceri înainte de Inter - Genoa
10:10
Headhunter de România sau ce este recrutarea inversă. Oamenii care caută joburi pentru manageri # Fanatik
Tot mai mulți manageri români își angajează headhunteri pentru a-și regândi și controla cariera în era algoritmilor.
Acum 4 ore
09:50
Afacerile care l-au „curățat în mare parte” pe Cristi Borcea: ”Pachetul era în piață cam 100 de lei” # Fanatik
Care sunt businessurile ce l-au făcut să fie aproape de pragul falimentului pe Cristi Borcea. Fostul acționar de la Dinamo a spus adevărul abia acum.
09:40
Universitatea Craiova pregătește duelul cu Metaloglobus București din postura de lider, iar Alexandru Crețu a dezvăluit rolul decisiv al antrenorului Filipe Coelho în transformarea vestiarului.
09:20
Benfica, decizie radicală după scandalul de rasism de la meciul cu Real Madrid! „Clubul nu tolerează nicio formă de discriminare” # Fanatik
Benfica a anunțat prima sancțiune aplicată de club după scandalul de rasism de la meciul cu Real Madrid din play-off-ul UEFA Champions League. Ce măsuri a luat gruparea portugheză.
09:10
Pe patru roți pentru Știința! Imagini spectaculoase ale camionului decorat în „hainele alb-albastre“ ale Universității Craiova # Fanatik
Descoperă camionul impresionant decorat în „alb-albastru“, care va purta spiritul Universității Craiova pe drumurile României. Imaginile sunt spectaculoase.
08:50
„Nebunie!” Spaniolii au reacționat după ce Real Madrid a dezvăluit cât vor costa biletele pentru meciul de Champions League cu Manchester City # Fanatik
Real Madrid și Manchester City se vor întâlni din nou în UEFA Champions League, iar gruparea din capitala Spaniei a dezvăluit cât vor costa biletele pentru duelul din prima manșă.
08:40
Au sărit să îl bată pe arbitru fix sub ochii lui Florinel Coman! Imagini șocante de la ultimul meci al lui Al-Gharafa. Video # Fanatik
Scene reprobabile s-au petrecut în Al-Gharafa - Al-Rayyan. Colegii lui Florinel Coman au sărit la gâtul arbitrului. Pe FANATIK găsiți toate detaliile.
08:20
Cristi Chivu a aflat când se joacă marele derby pentru Scudetto! Inter Milano, program complicat # Fanatik
Inter a părăsit lamentabil Champions League și nu-i mai rămâne decât obiectivele interne. Pentru Cristi Chivu urmează o perioadă grea cu meciuri dificile în Serie A.
08:20
Pensia incredibilă pe care o încasează soția lui Dumitru Dragomir după 50 de ani în învățământ. Diferență uriașă de venit între ei # Fanatik
Dumitru Dragomir a dezvăluit, la FANATIK, pensia pe care o încasează soția sa după 50 de ani pe care i-a petrecut în învățământ. Suma este una incredibil de mică raportat la anii dedicați meseriei.
08:10
Barcelona a făcut pași importanți pentru a perfecta un prim transfer în vara acestui an. Care este singurul impediment care ar mai putea să blocheze mutarea.
Acum 6 ore
07:50
Scene incredibile în prima ligă din Turcia! Antrenorul a vrut să îl schimbe pe fostul coleg al lui Messi, dar acesta a refuzat să iasă de pe teren. Ce a urmat. Video # Fanatik
Un fost internațional argentinian, care evoluează momentan în Turcia, a refuzat să iasă de pe teren, deși antrenorul său pregătise o schimbare. Ce s-a întâmplat mai apoi.
07:40
Patronul celor de la FCSB, Gigi Becali, a fost ferm în ceea ce privește diferența dintre echipa sa și cei de la Dinamo, marea rivală din SuperLiga cu care se luptă de mulți ani.
07:20
Real Madrid, contre cu UEFA la cel mai înalt nivel după ce a căzut din nou cu Manchester City în Champions League: ”E curios”. Video # Fanatik
Real Madrid va întâlni Manchester City în optimile Champions League. Cum au comentat spaniolii faptul că vor juca din nou cu formația lui Pep Guardiola.
07:10
Cristi Chivu a făcut lista de cumpărături pentru șefii lui Inter Milano. Planuri mari pentru campania de transferuri din vară # Fanatik
Anunț uriaș pentru Cristi Chivu! Inter se pregătește de o campanie de transferuri spectaculoasă în vară: care sunt numele vehiculate în prezent în presa italiană
06:50
Infidelitatea Emmei Răducanu taxată dur: „Are o lipsă de loialitate aproape nesănătoasă! ” # Fanatik
Britanica cu tată român și mamă din China a fost criticată după ultima ei mutare, care i-a adus însă un câștig financiar important, de câteva milioane de dolari
Acum 8 ore
05:50
Ce rutină are Horia Tecău, la 5 ani de la retragerea din tenis. Obiceiul pe care-l păstrează încă din copilărie # Fanatik
Deprinderea pe care Horia Tecău o folosește după ce a ieșit din circuitul competițional. Fostul tenismen are un ritm lent, dar foarte bine pus la punct.
Acum 12 ore
00:40
Fanii lui Dinamo vor titlul şi Cupa României în acest sezon: “Dacă ajungem în cupele europene este bine să cădem de sus” # Fanatik
Dinamo e pe val în acest sezon, iar suporterii au foame mare de trofee. Președintele DDB a anunțat ce urmează în viitorul apropiat pentru echipa din „Ștefan cel Mare”.
00:20
Șeful lui U Cluj, planuri mari după 4-0 cu Oțelul. Vrea să se asigure că o scoate pe FCSB din play-off: „Să facem 54 de puncte” # Fanatik
U Cluj a făcut o demonstrație de forță cu Oțelul și și-a asigurat prezența în play-off. Ce obiectiv are trupa lui Cristiano Bergodi pentru finalul sezonului.
27 februarie 2026
23:50
Alex Chipciu a dat din casă după U Cluj – Oțelul 4-0 și calificarea în play-off: „Sunt singur, soția a plecat cu fetele!” # Fanatik
Alex Chipciu s-a arătat extrem de bucuros după meciul U Cluj - Oțelul 4-0. Veteranul ”șepcilor roșii” a avut o reacție spumoasă după calificarea în play-off.
23:40
Un celebru jucător care a evoluat pentru echipa Dinamo va urca pe scena festivalului Beach Please! S-a dat de gol într-o emisiune, unde a spus cu cine va performa.
23:20
Pontul zilei de sâmbătă, 28 februarie. Bet Builder de cotă 4.25 la Superbet pentru Farul Constanța – CFR Cluj # Fanatik
Cu pontul zilei de sâmbătă, 28 februarie, puteți da o adevărată lovitură la Superbet dacă mizați pe un Bet Builder de cotă 4.25 la meciul Farul Constanța - CFR Cluj
23:20
Milionarul care și-a deschis o cafenea în țara pe care românii o adoră. Ai șanse mari să te întâlnești cu el dacă ajungi aici # Fanatik
El este afaceristul care are o cafenea în destinația iubită de mulți români. E posibil să te servească chiar el dacă vizitezi această națiune cu atracții speciale.
23:10
Laszlo Balint a spus totul după U Cluj – Oțelul 4-0: „Am pierdut urât! Aș vrea să prezint scuze” # Fanatik
Speranțele de play-off ale Oțelulului au dispărut după ce gălățenii au fost surclasați de U Cluj, 4-0, în penultima etapă a sezonului regulat. Antrenorul Laszlo Balint a tras concluziile la finalul întâlnirii.
23:10
Președintele Oțelului face scandal după 0-4 cu U Cluj: „Suntem echipa lui FCSB? E o mizerie” # Fanatik
Cristian Munteanu, prima reacție după U Cluj – Oțelul Galați 4-0. Cum a comentat președintele gălățenilor informațiile potrivit cărora ar ajuta-o pe FCSB.
Acum 24 ore
22:40
Biletul zilei la pariuri de sâmbătă, 28 februarie 2026, poate aduce un câștig de 278 de lei cu ajutorul a două meciuri tari de fotbal din Premier League
22:40
Dezvăluiri explozive după arbitrajul la meciul care a ținut-o pe FCSB departe de play-off: “Gigi Becali pe Kovacs trebuie să fie supărat! Dacă faci scandal se compensează” # Fanatik
Arbitrajul de la meciul FC Argeș - Farul 1-0 continuă să nască discuții. Un analist de la FANATIK SUPERLIGA i-a dat un ”sfat” lui Gigi Becali: ”Pe Kovacs trebuie să fie supărat”.
22:20
Radu Drăgușin, în fața celei mai mari rușini din carieră! Igor Tudor a vorbit despre retrogradarea lui Tottenham din Premier League # Fanatik
Radu Drăgușin riscă să retrogradeze cu Tottenham din Premier League în acest sezon! Ce spune antrenorul Igor Tudor despre acest scenariu de coșmar
22:00
FCSB mai pierde o variantă pentru play-off după U Cluj – Oțelul 4-0. Cum mai poate campioana să le depășească pe CFR Cluj și FC Argeș # Fanatik
FCSB a pierdut încă o variantă de a ajunge în play-off după U Cluj - Oțelul 4-0. De ce rezultate are nevoie campioana României pentru a le depăși pe CFR Cluj și FC Argeș în clasament.
21:50
Simona Halep, din nou îndrăgostită? Mesajul cu subînțeles transmis de fosta jucătoare de tenis # Fanatik
Simona Halep și-a găsit sufletul pereche, după divorțul de Toni Iuruc? Ce postare a făcut fosta tenismenă, în vârstă de 35 de ani, legat de viața sentimentală.
21:40
Daniele De Rossi șochează înainte de Inter – Genoa: „Chivu pare un fraier”. Cum a comentat eliminarea românului din Champions League # Fanatik
Daniele De Rossi, antrenorul lui Genoa, echipă patronată de Dan Șucu, a comentat eliminarea lui Inter din Champions League înainte de meciul direct. Ce a spus italianul despre Cristi Chivu
21:20
Mihai Stoica, anunț dur despre unul dintre oamenii de bază de la FCSB: „Nu înțelege! Nu va mai juca nicio secundă la noi dacă nu se operează” # Fanatik
Mihai Stoica a oferit un anunț dur despre unul dintre cei mai importanți jucători de la FCSB. Situația prin care trece fotbalistul este unică la echipa campioană. Pe FANATIK găsiți toate detaliile.
21:10
Vedete internaționale de la Cerbul de Aur, filate brutal de Securitate. Cine este ”regele muzicii” vizitat noaptea la hotel de o jurnalistă româncă # Fanatik
Celebrul jurnalist Octavian Ursulescu a fost vizat de un raport al Securității comuniste pentru că era prea apropiat de invitații străini, juca poker și consuma alcool alături de aceștia, la Festivalul Cerbul de Aur
21:00
Kylian Mbappe, vedeta celor de la Real Madrid și a naționalei Franței, se află într-o situație neplăcută ce ar putea să ducă la absența sa de la Cupa Mondială.
20:30
Giovanni Becali sare în apărarea lui Gino Iorgulescu: “Echipele mai sărace pot scoate un ban în plus cu FCSB!” # Fanatik
Gino Iorgulescu a declanșat un scandal de proporții în SuperLiga, dar Giovanni Becali crede că președintele LPF nu a comis o greșeală. Care este explicația
20:20
Dorinel Munteanu, dezvăluiri despre discuția din vestiar înainte de Hermannstadt – FC Botoșani 3-1: „A fost un război” # Fanatik
Dorinel Munteanu s-a declarat mulțumit de victoria pe care echipa sa a obținut-o, 3-1, contra celor de la FC Botoșani, iar tehnicianul sibienilor recunoaște că a fost o discuție importantă purtată înainte de meci.
20:10
Studenții plătesc prețul austerității. Guvernul a înghețat fondul de burse pe anul 2026: „Este regretabil și condamnabil în același timp” # Fanatik
Studenții au, în continuare, de suferit în urma măsurilor de austeritate luate de Guvernul Bolojan. Executivul a anunțat că fondul de burse rămâne înghețat în acest an. Tinerii au reacționat
20:00
Ordonanța la fel de rea precum o criză economică! Mii de familii de români în șomaj, sărăcirea bugetului de stat cu 200 de milioane de euro și blocaj instituțional în orașele României # Fanatik
Ordonanța Guvernului Bolojan care produce haos în toate orașele țării, după ce a impus reguli fără să creeze mecanismul prin care acestea pot fi și aplicate.
20:00
Victoria cu Universitatea Craiova, cal troian pentru Grecia! Golul din minutul 90+14 îi poate costa scump pe eleni. Cum poate deveni AEK victima propriului succes # Fanatik
Golul din minutul 90+14 care a eliminat Universitatea Craiova din Conference League ar putea costa Grecia un loc direct în UEFA Champions League. Cum e posibil.
19:50
Leo Grozavu, întrebat în direct de demisie după Hermannstadt – FC Botoșani 3-1. Ce a răspuns antrenorul și avertismentul dat de jucători: „Ne temem de retrogradare!” # Fanatik
Leo Grozavu, răspuns frontal după ce a fost întrebat despre demisia de la FC Botoșani. Ce avertisment le-a oferit jucătorilor după înfrângerea cu Hermannstadt.
19:40
19:30
Șefii lui Inter s-au decis cu privire la viitorul lui Cristi Chivu după eliminarea rușinoasă din Champions League! Italienii au aflat tot: „Aceasta este intenția” # Fanatik
Conducerea lui Inter a luat decizia cu privire la viitorul lui Cristi Chivu după ce Inter a fost eliminată din UEFA Champions League. Care este planul „nerazzurrilor”.
19:10
Cât ar costa, de fapt, FCSB. Gigi Becali a făcut evaluarea în direct, iar suma este uriașă: „Atât vreau!” # Fanatik
Cât susține Gigi Becali că valorează FCSB în acest moment. Suma este una colosală pentru fotbalul românesc!
19:00
Nu se lasă după scandalul de la derby-ul cu Rapid! Dinamo, un nou clip cu păsări înainte de meciul cu FC Argeș. Video # Fanatik
Cei de la Dinamo au făcut o nouă postare pe rețelele sociale, în care s-au folosit de inteligența artificială, asta după ce înainte de meciul cu Rapid au fost discuții intense.
18:50
Emil Boc, convins că U Cluj rămâne peste FCSB și intră în play-off: ”Se încheie orice conspirație” # Fanatik
Recunoscut ca un fan al echipei U Cluj, primarul Emil Boc a vorbit despre meciul capital cu Oțelul. ”Șepcile roșii” au nevoie de o victorie pentru a-și asigura prezența în play-off.
