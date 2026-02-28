Primele efecte în România ale războiului dintre SUA/Israel și Iran: Zborurile anulate de pe Otopeni
Gândul, 28 februarie 2026 11:20
Încep să apară primele efecte în România ale războiului dintre SUA-Israel și Iran. Pe aeroportul internațional Henri Coandă, de la București, avem primele zboruri anulate. Reamintim că sâmbătă dimineață trupele israeliano-americane au bombardat puternic Iranul, cu lovituri masive în principal asupra capitalei Teheran. Anunțul CNAB: ce zboruri s-au anulat Israelul și Statele Unite au lansat […]
Consiliul Suprem de Securitate al Iranului, precizări de ultimă oră. „Națiunea înțeleaptă a Iranului a fost atacată în de regimul sălbatic american” # Gândul
Consiliul Suprem de Securitate al Iranului a făcut precizări de ultimă oră, spunând și că școlile și universitățile vor fi închise, instituțiile guvernamentale vor funcționa temporar la 50% din capacitate, iar băncile vor continua să lucreze, în contextul atacului american. Comunicatul numărul unu al Consiliului Suprem de Securitate al Iranului „Națiunea înțeleaptă a Iranului a […]
Celulă de criză la MAE. Oana Țoiu anunță câți români sunt în Iran. „Am retras personalul neesențial” # Gândul
Într-o primă luare de poziție după evenimentele din Orientul Mijlociu, Oana Țoiu a transmis că numărul românilor care solicită repatrierea din Israel este încă redus. Între timp, la Ministerul de Externe a fost convocată o celulă de criză, care va analiza situația apărută în această dimineață. Oana Țoiu a anunțat că, până în acest moment, […]
Iranul a atacat bazele americane din Qatar, Bahrain, Kuweit și Emiratele Arabe Unite. Țările din Golf închid spațiul aerian # Gândul
Există rapoarte privind mai multe explozii auzite în Abu Dhabi, Emiratele Arabe Unite, Manama, Bahrain, Kuweit și Qatar. Alarmele au sunat în Bahrain, sediul Flotei a V-a a Statelor Unite, după atacurile comune ale Statelor Unite și Israelului împotriva Iranului, relatează Associated Press. Autoritățile din Bahrain au activat sistemul de alertă și au îndemnat populația […]
Mesajul lui Reza Pahlavi, prințul moștenitor, pentru Donald Trump, după ce SUA au lansat „operațiuni de luptă majore” în Iran # Gândul
Care este mesajul lui Reza Pahlavi, prințul prințul moștenitor, pentru Donald Trump, după ce SUA au lansat „operațiuni de luptă majore” în Iran. Reza Pahlavi este fiul șahului iranian detronat în Revoluția Islamică din 1979, stabilit în SUA. El îi îndeamnă pe iranieni să-și revendice națiunea. Într-o declarație pe X, tradusă de Copilot din persană, […]
Motivul nebănuit pentru care pe Terra nu pot exista, niciodată, munți mai înalți de 10.000 m # Gândul
Puțini știu că pe planeta noastră nu pot exista munți mai înalți de 10 km. Chiar dacă pare surprinzător, motivul nu ține doar de tectonica plăcilor sau de eroziune, ci de limitele fizice ale rocilor și de gravitația Pământului. Pe măsură ce un munte crește, greutatea sa apasă tot mai mult asupra rocilor de la […]
Primele efecte în România ale războiului dintre SUA/Israel și Iran: Zborurile anulate de pe Otopeni # Gândul
O analiză inedită, realizată pe baza datelor de monitorizare a calității aerului și a sondajelor de percepție a cetătenilor din 2025 și începutul lui 2026 (surse precum Numbeo, Agentia Europeana de Mediu și Airly), a realizat un clasament cu cele mai murdare capitale la ora actuala. Igiena, salubritatea și poluarea sunt principale. Acest top al […]
Silviu Predoiu: „Ucraina nu a fost niciodată o prietenă a României. Chiar dacă sunt atacați, realitatea României nu se schimbă” # Gândul
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul, Silviu Predoiu, general român și fost ofițer SIE, a analizat impactul conflictului din Ucraina asupra României. Invitatul a vorbit despre efectele economice, sociale și psihologice generate de război. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Silviu: „Ucraina n-a fost niciodată o prietenă a României” Predoiu susține că […]
Meteorologii Accweather anunță noi ninsori în București. Pe ce dată vine primăvara, de fapt # Gândul
Pe ce dată vine primăvara în România, de fapt. Meteorologii Accuweather anunță noi episoade de ninsori în București, iar primăvara se lasă așteptată. Pe ce dată vine primăvara în România, de fapt Potrivit meteorologilor Accweather, luna martie va debuta cu temperaturi specifice perioadei și vom avea parte de soare. De atunci, temperaturile vor fi în […]
Mesajul Mossad pe contul de X: „Suntem alături de voi, împreună vom readuce Iranul la la zilele sale de aur. Aveți grijă de voi!” # Gândul
Într-un mesaj postat pe contul de X, Mossad transmite o îndemnare și o promisiune către poporul iranian, la scurt timp după începerea bombardamentelor israeliano-americane. „Suntem alături de voi”, susține serviciul de informații al Israelului, într-un mesaj adresa iranienilor. Mossadul promite „zile de aur” pentru Iran În timp ce Israelul lansează atacuri asupra Iranului, agenția de […]
Netanyahu: „A venit timpul ca toate părțile poporului iranian să scape de jugul tiraniei. Acest regim nu trebuie să fie înarmat cu arme nucleare” # Gândul
Premierul israelian, Benjamin Netanyahu, a confirmat că Israelul și Statele Unite au desfășurat o operațiune „pentru a elimina amenințarea existențială reprezentată de regimul terorist din Iran”, relatează Sky News. „Frații și surorile mele, cetățeni ai Israelului, cu puțin timp în urmă, Israelul și Statele Unite au demarat o operațiune pentru a elimina amenințarea existențială reprezentată […]
Salarii bricolaj 2026 | Cât câștigă angajații de la Dedeman, Leroy Merlin și Hornbach. Cine plătește mai bine? # Gândul
Pe piața de bricolaj din România competiția este extrem de dură. În consecință, lupta pentru a atrage personal calificat cu experiență este aprigă. Nu este vorba de simpli vânzători, ci despre experți în domeniul respectiv care știu ce și cui vând, care cunosc domeniul respectiv. Nu poți angajezi instalatori la raionul de gresie și faianță […]
Ion Cristoiu: „Sistemul, Nicușor Dan nu aveau habar despre poziția de sictir a americanilor” # Gândul
În emisiunea „Marius Tucă Show” din seara de 24 februarie 2026, Ion Cristoiu a disecat episodul diplomatic recent al lui Nicușor Dan cu oficialii americani. Urmărește aici, integral emisiunea Marius Tucă Show Ion Cristoiu a început cu o referință la jurnalul lui Carol al II-lea, din 29 august 1940, când regele chemase liderii politici înainte […]
Explozie de tensiuni în Orientul Mijlociu: Ali Khamenei, mutat într-o locație sigură, după ce casa i-ar fi fost bombardată # Gândul
Au avut loc explozii în apropierea biroului liderului iranian, ayatollahul Ali Khamenei nu se afla la Teheran. Surse israeliene precizează că atacul ar fi fost planificat de luni de zile în coordonare cu Washingtonul. Se pare că liderul în vârstă de 86 de ani a fost transferat într-o locație sigură și nedivulgată, ceea ce ridică […]
Iranul lansează rachete asupra Israelului. IDF: „Cetățenii să intre într-un spațiu protejat“ # Gândul
Forțele de Apărare Israeliene au declarat că au identificat rachete lansate din Iran către statul Israel, relatează Sky News. Associated Press raportează, de asemenea, că s-au auzit explozii în nordul Israelului. Forțele Aeriene Israeliene au declarat că acționează pentru a intercepta și a lovi amenințările acolo unde este necesar, pentru a elimina pericolul. „Cu puțin […]
In emisiunea Marius Tucă Show din 24 februarie 2026, analistul Dan Dungaciu discută perspectivele războiului din Ucraina, ofensiva rusă și rolul lui Trump în eventuale negocieri de pace. Urmărește aici, integral emisiunea Marius Tucă Show Analistul politic Dan Dungaciu a tras un semnal de alarmă în emisiunea Marius Tucă Show de marți seara, prezicând o […]
„Mindichgate”. Culisele arestării lui Herman Halușcenko, fost ministru al Energiei, figură-cheie în cel mai mare scandal de corupție din Ucraina, acuzat că câștigat 9 milioane dolari din schema „Energoatom” # Gândul
La mijlocul lunii februarie a acestui an, ofițerii Biroului Național Anticorupție (NABU) din Ucraina l-au reținut pe fostul ministru al Energiei, Herman Halușcenko, în timp ce încerca să treacă granița cu un tren spre Varșovia. Acum acuzat de spălare de bani și implicare într-o rețea criminală, Halushchenko este cel mai recent oficial de rang înalt […]
Trump confirmă atacurile SUA asupra Iranului. „De 47 de ani, regimul iranian strigă: Moarte Americii. Bombe vor cădea peste tot” # Gândul
Președintele american Donald Trump a confirmat că SUA au lansat „operațiuni militare majore” împotriva Iranului într-un videoclip de opt minute postat pe Truth Social. El a afirmat că „activitățile amenințătoare ale Teheranului pun în pericol direct Statele Unite, trupele noastre, bazele noastre din străinătate și aliații noștri din întreaga lume”. „De 47 de ani”, adaugă […]
Bărbat din Dâmbovița, reținut după ce a intrat peste o femeie și a amenințat-o cu moartea fiindcă nu i-a aprobat cererea de prietenie pe Facebook # Gândul
Un bărbat de 48 de ani a fost reținut după ce a intrat noaptea în casa unei femei din comuna dâmbovițeană Nucet și a amenințat-o cu moartea fiindcă nu îi aprobase cererea de prietenie pe Facebook. Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Dâmbovița, incidentul a avut loc miercuri. „Risc iminent” pentru viața femeii „Cercetările au […]
Valentin Stan: Nicușor Dan a avut cel mai prost discurs posibil. Nu a fost scris de un profesionist # Gândul
În emisiunea Marius Tucă Show din 23 februarie 2026, analistul Valentin Stan a criticat aspru discursul susținut de președintele României, Nicușor Dan, la o reuniune internațională de anvergură. Urmărește aici, integral emisiunea Marius Tuca Show Potrivit lui Stan, discursul a fost un eșec total, cel mai prost discurs în istoria unei reuniuni internaționale, lipsit de […]
Scene incredibile în Bolivia. După prăbușirea unui avion cu bani, localnicii s-au pus pe strâns bancnotele, printre cadavre și rămășițele aeronavei # Gândul
Scene absolut incredibile au avut loc în Bolivia după prăbușirea unui avion încărcat cu bani. Localnicii s-au înghesuit să strângă bancontele, printre cadavre și resturile aeronavei incendiate după contactul cu solul. În același timp, trupele militare ale țării încearcă să disperseze mulțimea folosind gaze lacrimogene. Cum s-a produs accidentul Cel puţin 15 persoane au decedat […]
Valentin Stan: Nicușor Dan stă pe cea mai proastă poziționată linie de reprezentare a Consiliului Păcii # Gândul
Profesorul universitar dr. Valentin Stan, invitat în emisiunea Marius Tucă Show din 23 februarie 2026, a analizat o fotografie de la prima reuniune a Consiliului pentru Pace, organizată recent la Washington de președintele SUA Donald Trump, pe tema situației din Gaza. Urmărește aici, integral emisiunea Marius Tucă Show. Valentin Stan a subliniat respectarea strictă a […]
Război în Orientul Mijlociu, ziua 875. Trump insistă că Iranul ar putea lovi SUA, serviciile secrete americane îl contrazic # Gândul
Declarația lui Donald Trump, potrivit căreia Iranul ar pregăti rachete capabile să ajungă „în curând” pe teritoriul SUA, nu este susținută de evaluările serviciilor de informații americane. Surse citate de CNN spun clar că „nu există informații care să indice că Iranul urmărește în acest moment un program de rachete balistice intercontinentale pentru a lovi […]
Israelul a lansat un atac asupra Iranului, explozii au fost auzite în Teheran. IDF a avertizat cetățenii să rămână în apropierea zonelor protejate # Gândul
Armata israeliană a lansat un atac surpriză asupra Iranului, sâmbătă dimineață, mass-media iraniană de stat raportând că s-au auzit explozii în Teheran, relatează The Jerusalem Post. În momentul atacului, armata israeliană a transmis un avertisment național tuturor cetățenilor să rămână în apropierea spațiilor protejate. „Aceasta este o alertă proactivă pentru a pregăti publicul pentru posibilitatea […]
Ion Cristoiu: „Ucraina este mult mai puțin independentă ca înainte. Acum este independentă de Rusia, dar total controlată de Bruxelles” # Gândul
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul, Ion Cristoiu, scriitor și publicist, a analizat situația Ucrainei în contextul războiului și al relației cu Occidentul. Invitatul a susținut că problema fundamentală nu este doar pierderea de teritorii, ci pierderea independenței reale. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Ion Cristoiu: „Ucraina este o țară învinsă” […]
Cântărețul și compozitorul american Neil Sedaka, autor al unor piese celebre precum „Breaking Up Is Hard to Do”, „Oh! Carol”, „Calendar Girl” și „Bad Blood”, a murit la vârsta de 86 de ani. Anunțul oficial a fost făcut chiar de familia artistului, sâmbătă dimineață, 28 februarie. Artistul a fost transportat de urgență la spital în […]
Silviu Predoiu: „Bolojan conduce prin ordonanțe și asumări. Dacă făcea asta Simion, turba toată lumea. Acum nu mai comentează nimeni” # Gândul
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul, Silviu Predoiu, general român și fost ofițer SIE, a comentat modul în care este exercitată puterea executivă și diferența de reacție publică față de liderii politici. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Silviu Predoiu: „De ce țipăm atât cu Simion?” Predoiu susține că premierul conduce prin […]
Orașul din România în care roboții fac ordine pe străzi. „Vă rugăm să păstraţi curăţenia! Colectați deșeurile selectiv!” # Gândul
La Târgu Mureș, tehnologia de ultimă generație a depășit stadiul testărilor de laborator și este implementată pe stradă. Un câine-robot care merge printre trecători și le vorbește despre colectarea selectivă nu mai ține de domeniul SF în acest oraș din România, scrie Mediafax. În zona centrală a orașului, roboți umanoizi și patrupezi patrulează și transmit […]
Ion Cristoiu: „Războiul a adus prima spargere a ordinii mondiale prin intervenția militară specială a Rusiei” # Gândul
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul, Ion Cristoiu, scriitor și publicist, a vorbit despre efectele geopolitice ale războiului din Ucraina. Invitatul susține că intervenția Rusiei a produs o ruptură majoră în arhitectura internațională stabilită după Al Doilea Război Mondial. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Ion Cristoiu: „S-a schimbat ordinea mondială prin […]
28 Februarie, calendarul zilei: Lucian Bute împlinește 46 de ani, Selly face 25. Membrii echipajului navetei spațiale Apollo 12 sosesc la București # Gândul
Gândul vă prezintă calendarul zilei de sâmbătă, 28 februarie. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată. Lucian Bute este unul dintre cei mai cunoscuți pugiliști români, remarcat pentru performanțele sale la nivel internațional. S-a născut pe 28 februarie 1980, în Pechea, județul Galați, și a început boxul de […]
Fată, băiat și ciucurei – tradiție și meșteșug. Cum alegi din miile de mărțișoare handmade, în centrul Bucureștiului, la Muzeul Național al Țăranului Român # Gândul
Muzeul Naţional al Țăranului Român spune povestea mărțișorului, de 25 de ani, în nenumărate feluri și câștigă astfel pariul cultural cu etnologii care anticipau la începutul secolului XX sfârșitul obiceiului. Târgul a creat de-a lungul timpului, pentru publicul bucureștean, o ofertă bogată prin unicitatea, inventivitatea și diversitatea mărțișoarelor: de la obiectul manufacturat și reciclat, care […]
Ion Cristoiu: „Pentru prima dată în istoria omenirii, manipularea a devenit armă de război” # Gândul
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul, Ion Cristoiu, scriitor și publicist, a analizat un fenomen pe care îl consideră definitoriu pentru ultimii ani: transformarea manipulării într-un instrument global, amplificat de tehnologie și rețelele digitale. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Ion Cristoiu: „Pentru prima dată, manipularea a devenit armă de război” Cristoiu […]
România se situează peste media Uniunii Europene atunci când vine vorba despre discriminarea resimțită în spațiile publice, potrivit celor mai recente date publicate de Eurostat, scrie Mediafax. Cifrele indică o diferență clară între persoanele născute în străinătate și cele născute în țară în privința experiențelor de discriminare. Ce spun străinii din România Concret, aproximativ 10,5% […]
„Alice” în Țara Adulților. Acuzată de mărturie falsă în fața FBI, controversata Nomma Zarubina recunoaște legătura cu FSB și își așteaptă sentința. „Ideea lor era să rămână în contact cu mine” # Gândul
Nomma Zarubina, în vârstă de 35 de ani, a fost arestată, în SUA, în luna noiembrie a anului 2024. A fost acuzată de mărturie falsă în fața FBI, în contextul unei audieri despre o întâlnire a sa cu agenți FSB – Serviciul Federal de Securitate al Rusiei, succesorul KGB. În aprilie 2025, procurorii americani au […]
Război în Ucraina, ziua 1465. Armistițiu pe linia frontului: de ce nu se mai trage în Zaporojie # Gândul
Războiul din Ucraina a intrat sâmbătă, 28 februarie 2026, în a 1.465-a zi, iar GÂNDUL vă prezintă principalele evenimente din țara vecină. Un armistițiu la nivel local a fost stabilit aproape de centrala nucleară din Zaporojie, pentru a permite reparațiile la liniile de curent, potrivit agențiilor ruse de știri care au citat declarațiile directorului corporației […]
Bolojan a trecut linia roșie, FMI pândește după colț. Ce efecte a avut intervenția temutului Fond în timpul recesiunii din epoca Boc – Băsescu # Gândul
Actuala criză politică se adâncește pe zi ce trece, pe fondul intrării României în recesiune, a inflației galopante și a depășirii pragului critic de 60% al datoriei publice. În ultima perioadă, demiterea premierului Bolojan a fost invocată public tot mai des. Într-un scenariu extrem, un risc major ar fi să intervină FMI. Cauza este pierderea […]
Adevărul despre POS-urile de la Mega Image care au camere video. Noile dispozitive de plată au apărut în mai multe magazine din București. Explicațiile oferite de retailer, în exclusivitate pentru Gândul # Gândul
În mai multe magazine Mega Image din București au apărut noi POS-uri, care au camere video. Mai mulți cititori ne-au trimis imagini cu noile terminale, iar unii dintre ei se întreabă de ce aceste dispozitive au capacitatea de a filma. Retailerul belgian a oferit toate explicațiile într-un răspuns în exclusivitate pentru Gândul. În câteva locații […]
Guvernarea prin scurtături. Cum transformă Ilie Bolojan urgența în regulă și ocolește circuitul constituțional al legiferării # Gândul
Ședința de Guvern de vineri a adus în prim-plan o altă manevră legislativă a premierului Ilie Bolojan. După ce a fost adeptul procedurii angajării răspunderii în Parlament, acum a găsit o nouă „schemă”. Includerea ordonanței de urgență privind reducerea taxelor pentru persoanele cu handicap “prin procedura de citire pe bandă” pe ordinea de zi a Executivului. […]
Miracolul din Chiajna. Povestea tânărului care a supraviețuit după ce a fost călcat de tren. „Era sfărâmat cu totul” # Gândul
La mai bine de o lună de la accidentul teribil din Chiajna, unde un autoturism a fost spulberat și târât 500 de metri de un tren, povestea supraviețuirii șoferului capătă accente dramatice. Singurul întreținător al unei familii cu doi copii luptă acum pentru o șansă la o viață normală, însă costurile unei proteze sunt uriașe. […]
Bill Clinton, audiat în cazul Epstein: ”N-am văzut şi n-am făcut nimic rău. Chiar şi privind în urmă n-am văzut nimic care să mă alerteze” # Gândul
Fostul preşedinte democrat american Bill Clinton a dat asigurări vineri că nu a ”avut nicio idee despre infracţiunile” penale sexuale comise de către fostul său prieten Jeffery Esptein, în faţa membrilor unei Comisii de anchetă parlamentară, care-l audiază cu privire la legăturilor pe care le-a avut în trecut cu finanţistul, relatează AFP. ”N-am văzut şi […]
Trump afirmă că nu a luat nici o decizie finală în privința Iranului. Dar glonțul e fost tras deja. Portavionul USS Gerald R. Ford este pe poziții # Gândul
Donald Trump a făcut din nou un anunț ambuguu vineri că ”nu este foarte mulţumit” de conţinutul negocierilor în curs cu Iranul, relatează AFP. În acest timp în Orientul Mijlociu este desfășurată o forță impresionantă aeriană și navală. Portavionul american USS Gerald R. Ford, cel mai mare din lume, este așteptat în Marea Arabiei după […]
Bill Clinton, audiat în cazul Epstein: ”N-am văzut şi n-am făcut nimic rău. Chiar şi privind în urmă n-am văut nimic care să mă alerteze””. # Gândul
Nu ai nevoie de ouă pentru a face o prăjitură delicioasă; iată cum poți face una fără ele. Nu mănânc prăjituri și nu am mai făcut-o de vreo 20 de ani, dar nimic nu-mi place mai mult decât să le coc. Procesul este o formă de terapie pentru mine, în care îmi pot concentra toată […]
Ionuț Moșteanu-Bioterra revine în prim-planul USR. Acesta a ținut o cuvântare la Congresul de la Sibiu # Gândul
Fostul ministru al Apărării, Ionuț Moșteanu, a reapărut în prima linie a partidului cu ocazia Congresului USR desfășurat astăzi, 27 februarie, la Sibiu. Acesta a urcat pe scenă și a rememorat începuturile formațiunii politice. În discursul său, Moșteanu a pus accent pe onestitatea membrilor USR și a cerut unitate în fața atacurilor venite din partea […]
Atacul SUA în Iran este iminent. Confirmarea, Marea Britanie își închide ambasada din Teheran # Gândul
Regatul Unit al Marii Britanii a anunțat vineri că închide ambasada din Iran și își retrage tot personalul de acolo, „în contextul situației de securitate” din regiune, probabilul atac american. Este un semnal clar că loviturile SUA sunt iminente. Dacă britanicii sunt în panică, prăpădul este simplu de intuit. Începutul conflictului major din regiunea fost […]
Un candidat la șefia FR de Handbal vine cu o propunere inedită! „Din respect pentru legende” # Gândul
Cristian Potoră, un profesor de sport din Cluj, intenționează să dea lovitura la alegerile pentru șefia FR de Handbal, programate pe 24 aprilie la București. La scrutin participă 6 candidați, președintele în exercițiu Constantin Din, alături de Alexandru Dedu, Virgil Ion Popovici, Cristian Potora, Bogdan Voina și Sorin Dinu. Un candidat la șefia FR de […]
Ultima victimă a epurării lui Xi Jinping. Demiterea comandantului armatei terestre Li Qiaoming slăbește puterea militară a Chinei # Gândul
Li Qiaoming, comandantul armatei chineze, este ultima victimă a epurării președintelui Chinei. Xi Jinping, în dorința lui de a-și consolida puterea, a subminat astfel capacitatea țării sale de a intra într-un eventual război împotriva Taiwanului, anunță The Telegraph. Comandantul forțelor terestre ale Chinei a fost demis de Xi Jinping în cadrul unei epurări militare despre […]
Dieta bazată pe consumul de plastic: tendința virală periculoasă din China ce implică mestecarea alimentelor învelite în folie și scuiparea lor # Gândul
Una dintre cele mai aiuritoare tendințe ale ultimelor zile este „dieta cu alimente din plastic”, care constă în mestecarea alimentelor învelite în folie alimentară și apoi scuiparea lor pentru a evita îngrășarea. Această practică poate provoca sufocare, iritații sau chiar obstrucție intestinală, potrivit Andreei Calderón, directoarea programului de masterat în Nutriție, Compoziție Corporală și Metabolism […]
Ministerul Afacerilor Externe retrage personalul neesențial din Israel. Familiile diplomaților români revin în țară # Gândul
Tensiunile militare din regiune au determinat autoritățile de la București să ia măsuri de siguranță pentru angajații misiunilor diplomatice. MAE a aprobat vineri repatrierea voluntară a personalului neesențial și a membrilor de familie din mai multe puncte cheie din Israel și teritoriile palestiniene, conform Reuters. Măsura vizează personalul care nu are sarcini critice, precum și […]
Jack Dorsey, cofondatorul fostului Twitter, concediază aproape jumătate din angajații companiei sale, Block, pe care îi va înlocui cu A.I. # Gândul
Jack Dorsey, cofondatorul Twitter și CEO al Block, a anunțat o reducere masivă a personalului companiei pe care o conduce acum prin eliminarea a peste 4.000 de locuri de muncă. Decizia lui Dorsey de reducere a personalului de la peste 10.000 de angajați la sub 6.000 de angajați vine pe fondul adoptării inteligenței artificiale la […]
