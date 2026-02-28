Război în Ucraina, ziua 1465. Armistițiu pe linia frontului: de ce nu se mai trage în Zaporojie
Gândul, 28 februarie 2026 06:40
Războiul din Ucraina a intrat sâmbătă, 28 februarie 2026, în a 1.465-a zi, iar GÂNDUL vă prezintă principalele evenimente din țara vecină. Un armistițiu la nivel local a fost stabilit aproape de centrala nucleară din Zaporojie, pentru a permite reparațiile la liniile de curent, potrivit agențiilor ruse de știri care au citat declarațiile directorului corporației […]
• • •
07:20
28 Februarie, calendarul zilei: Lucian Bute împlinește 46 de ani, Selly face 25. Membrii echipajului navetei spațiale Apollo 12 sosesc la București # Gândul
Gândul vă prezintă calendarul zilei de sâmbătă, 28 februarie. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată. Lucian Bute este unul dintre cei mai cunoscuți pugiliști români, remarcat pentru performanțele sale la nivel internațional. S-a născut pe 28 februarie 1980, în Pechea, județul Galați, și a început boxul de […]
07:10
Fată, băiat și ciucurei – tradiție și meșteșug. Cum alegi din miile de mărțișoare handmade, în centrul Bucureștiului, la Muzeul Național al Țăranului Român # Gândul
Muzeul Naţional al Țăranului Român spune povestea mărțișorului, de 25 de ani, în nenumărate feluri și câștigă astfel pariul cultural cu etnologii care anticipau la începutul secolului XX sfârșitul obiceiului. Târgul a creat de-a lungul timpului, pentru publicul bucureștean, o ofertă bogată prin unicitatea, inventivitatea și diversitatea mărțișoarelor: de la obiectul manufacturat și reciclat, care […]
07:10
Ion Cristoiu: „Pentru prima dată în istoria omenirii, manipularea a devenit armă de război” # Gândul
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul, Ion Cristoiu, scriitor și publicist, a analizat un fenomen pe care îl consideră definitoriu pentru ultimii ani: transformarea manipulării într-un instrument global, amplificat de tehnologie și rețelele digitale. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Ion Cristoiu: „Pentru prima dată, manipularea a devenit armă de război” Cristoiu […]
07:10
România se situează peste media Uniunii Europene atunci când vine vorba despre discriminarea resimțită în spațiile publice, potrivit celor mai recente date publicate de Eurostat, scrie Mediafax. Cifrele indică o diferență clară între persoanele născute în străinătate și cele născute în țară în privința experiențelor de discriminare. Ce spun străinii din România Concret, aproximativ 10,5% […]
06:40
„Alice” în Țara Adulților. Acuzată de mărturie falsă în fața FBI, controversata Nomma Zarubina recunoaște legătura cu FSB și își așteaptă sentința. „Ideea lor era să rămână în contact cu mine” # Gândul
Nomma Zarubina, în vârstă de 35 de ani, a fost arestată, în SUA, în luna noiembrie a anului 2024. A fost acuzată de mărturie falsă în fața FBI, în contextul unei audieri despre o întâlnire a sa cu agenți FSB – Serviciul Federal de Securitate al Rusiei, succesorul KGB. În aprilie 2025, procurorii americani au […]
06:40
Război în Ucraina, ziua 1465. Armistițiu pe linia frontului: de ce nu se mai trage în Zaporojie # Gândul
06:10
Bolojan a trecut linia roșie, FMI pândește după colț. Ce efecte a avut intervenția temutului Fond în timpul recesiunii din epoca Boc – Băsescu # Gândul
Actuala criză politică se adâncește pe zi ce trece, pe fondul intrării României în recesiune, a inflației galopante și a depășirii pragului critic de 60% al datoriei publice. În ultima perioadă, demiterea premierului Bolojan a fost invocată public tot mai des. Într-un scenariu extrem, un risc major ar fi să intervină FMI. Cauza este pierderea […]
06:10
Adevărul despre POS-urile de la Mega Image care au camere video. Noile dispozitive de plată au apărut în mai multe magazine din București. Explicațiile oferite de retailer, în exclusivitate pentru Gândul # Gândul
În mai multe magazine Mega Image din București au apărut noi POS-uri, care au camere video. Mai mulți cititori ne-au trimis imagini cu noile terminale, iar unii dintre ei se întreabă de ce aceste dispozitive au capacitatea de a filma. Retailerul belgian a oferit toate explicațiile într-un răspuns în exclusivitate pentru Gândul. În câteva locații […]
05:40
Guvernarea prin scurtături. Cum transformă Ilie Bolojan urgența în regulă și ocolește circuitul constituțional al legiferării # Gândul
Ședința de Guvern de vineri a adus în prim-plan o altă manevră legislativă a premierului Ilie Bolojan. După ce a fost adeptul procedurii angajării răspunderii în Parlament, acum a găsit o nouă „schemă”. Includerea ordonanței de urgență privind reducerea taxelor pentru persoanele cu handicap “prin procedura de citire pe bandă” pe ordinea de zi a Executivului. […]
05:10
Miracolul din Chiajna. Povestea tânărului care a supraviețuit după ce a fost călcat de tren. „Era sfărâmat cu totul” # Gândul
La mai bine de o lună de la accidentul teribil din Chiajna, unde un autoturism a fost spulberat și târât 500 de metri de un tren, povestea supraviețuirii șoferului capătă accente dramatice. Singurul întreținător al unei familii cu doi copii luptă acum pentru o șansă la o viață normală, însă costurile unei proteze sunt uriașe. […]
23:30
Bill Clinton, audiat în cazul Epstein: ”N-am văzut şi n-am făcut nimic rău. Chiar şi privind în urmă n-am văzut nimic care să mă alerteze” # Gândul
Fostul preşedinte democrat american Bill Clinton a dat asigurări vineri că nu a ”avut nicio idee despre infracţiunile” penale sexuale comise de către fostul său prieten Jeffery Esptein, în faţa membrilor unei Comisii de anchetă parlamentară, care-l audiază cu privire la legăturilor pe care le-a avut în trecut cu finanţistul, relatează AFP. ”N-am văzut şi […]
23:20
Trump afirmă că nu a luat nici o decizie finală în privința Iranului. Dar glonțul e fost tras deja. Portavionul USS Gerald R. Ford este pe poziții # Gândul
Donald Trump a făcut din nou un anunț ambuguu vineri că ”nu este foarte mulţumit” de conţinutul negocierilor în curs cu Iranul, relatează AFP. În acest timp în Orientul Mijlociu este desfășurată o forță impresionantă aeriană și navală. Portavionul american USS Gerald R. Ford, cel mai mare din lume, este așteptat în Marea Arabiei după […]
22:50
22:20
Nu ai nevoie de ouă pentru a face o prăjitură delicioasă; iată cum poți face una fără ele. Nu mănânc prăjituri și nu am mai făcut-o de vreo 20 de ani, dar nimic nu-mi place mai mult decât să le coc. Procesul este o formă de terapie pentru mine, în care îmi pot concentra toată […]
22:00
Ionuț Moșteanu-Bioterra revine în prim-planul USR. Acesta a ținut o cuvântare la Congresul de la Sibiu # Gândul
Fostul ministru al Apărării, Ionuț Moșteanu, a reapărut în prima linie a partidului cu ocazia Congresului USR desfășurat astăzi, 27 februarie, la Sibiu. Acesta a urcat pe scenă și a rememorat începuturile formațiunii politice. În discursul său, Moșteanu a pus accent pe onestitatea membrilor USR și a cerut unitate în fața atacurilor venite din partea […]
21:50
Atacul SUA în Iran este iminent. Confirmarea, Marea Britanie își închide ambasada din Teheran # Gândul
Regatul Unit al Marii Britanii a anunțat vineri că închide ambasada din Iran și își retrage tot personalul de acolo, „în contextul situației de securitate” din regiune, probabilul atac american. Este un semnal clar că loviturile SUA sunt iminente. Dacă britanicii sunt în panică, prăpădul este simplu de intuit. Începutul conflictului major din regiunea fost […]
21:50
Un candidat la șefia FR de Handbal vine cu o propunere inedită! „Din respect pentru legende” # Gândul
Cristian Potoră, un profesor de sport din Cluj, intenționează să dea lovitura la alegerile pentru șefia FR de Handbal, programate pe 24 aprilie la București. La scrutin participă 6 candidați, președintele în exercițiu Constantin Din, alături de Alexandru Dedu, Virgil Ion Popovici, Cristian Potora, Bogdan Voina și Sorin Dinu. Un candidat la șefia FR de […]
21:40
Ultima victimă a epurării lui Xi Jinping. Demiterea comandantului armatei terestre Li Qiaoming slăbește puterea militară a Chinei # Gândul
Li Qiaoming, comandantul armatei chineze, este ultima victimă a epurării președintelui Chinei. Xi Jinping, în dorința lui de a-și consolida puterea, a subminat astfel capacitatea țării sale de a intra într-un eventual război împotriva Taiwanului, anunță The Telegraph. Comandantul forțelor terestre ale Chinei a fost demis de Xi Jinping în cadrul unei epurări militare despre […]
21:20
Dieta bazată pe consumul de plastic: tendința virală periculoasă din China ce implică mestecarea alimentelor învelite în folie și scuiparea lor # Gândul
Una dintre cele mai aiuritoare tendințe ale ultimelor zile este „dieta cu alimente din plastic”, care constă în mestecarea alimentelor învelite în folie alimentară și apoi scuiparea lor pentru a evita îngrășarea. Această practică poate provoca sufocare, iritații sau chiar obstrucție intestinală, potrivit Andreei Calderón, directoarea programului de masterat în Nutriție, Compoziție Corporală și Metabolism […]
21:20
Ministerul Afacerilor Externe retrage personalul neesențial din Israel. Familiile diplomaților români revin în țară # Gândul
Tensiunile militare din regiune au determinat autoritățile de la București să ia măsuri de siguranță pentru angajații misiunilor diplomatice. MAE a aprobat vineri repatrierea voluntară a personalului neesențial și a membrilor de familie din mai multe puncte cheie din Israel și teritoriile palestiniene, conform Reuters. Măsura vizează personalul care nu are sarcini critice, precum și […]
21:10
Jack Dorsey, cofondatorul fostului Twitter, concediază aproape jumătate din angajații companiei sale, Block, pe care îi va înlocui cu A.I. # Gândul
Jack Dorsey, cofondatorul Twitter și CEO al Block, a anunțat o reducere masivă a personalului companiei pe care o conduce acum prin eliminarea a peste 4.000 de locuri de muncă. Decizia lui Dorsey de reducere a personalului de la peste 10.000 de angajați la sub 6.000 de angajați vine pe fondul adoptării inteligenței artificiale la […]
20:50
Proaspăt cetățean român, lui Dominic Fritz îi e dor de cuvântul „patriotism”: „L-am lăsat altora să-l abuzeze” # Gândul
Liderul USR, Dominic Fritz, a lansat vineri un atac dur la adresa partidului AUR , în cadrul Congresului USR de la Sibiu. Acesta a acuzat formațiunea că a confiscat conceptul de patriotism și l-a transformat într-un instrument de propagandă pe rețelele sociale. Din noua sa postură de cetățean român, Dominic Fritz a vorbit despre necesitatea […]
20:50
România, desemnată cea mai pitorească destinație de iarnă din lume. Unde se află cea mai prietenoasă pârtie de schi pentru pici # Gândul
Două orășele simpatice pun România pe harta internațională a destinațiilor de iarnă în 2026. Munțișorii Carpați au atras scoruri record pentru peisaje naturale, depășind destinații fabuloase ca Elveția, Italia, Franța sau Austria. De altfel, una dintre ele este considerată stațiunea cu cea mai prietenoasă pârtie de sch pentru copii. România a fost desemnată cea mai […]
20:40
20:20
Marco Rubio merge în Israel pe fondul tensiunilor SUA – Iran. Pe agenda discuțiilor se află programul nuclear iranian și planul de pace din Gaza # Gândul
Secretarul de Stat al SUA, Marco Rubio, va vizita Israelul pe 2 și 3 martie, într-un context de tensiuni extreme dintre Statele Unite și Iran pe fondul negocierilor privind limitarea programului nuclear al Teheranului. Negocierile de joia trecută de la Geneva s-au dovedit a fi zadarnice deoarece cererile Washingtonului sunt prea draconice pentru a fi […]
20:00
Ciucu ține cont de „impactul financiar” la buget, când vine vorba de interzicerea păcănelelor: „Să vedem și câți bani aduc” # Gândul
Primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, a vorbit joi, despre interzicerea jocurilor de noroc pe teritoriul Bucureștiului, după ce, marți, Guvernul a dat o ordonanță de urgență care vizează păcănelele. Edilul a precizat că este împotriva păcănelelor și a venit cu o propunere. Ciprian Ciucu a precizat că subiectul interzicerii păcănelelor în Capitală trebuie analizat din mai […]
19:40
La inițiativa consilierului ardelean Bashar Molhem, Emil Boc pune în dezbatere publică soarta păcănelelor la Cluj # Gândul
Emil Boc a declarat într-o conferință de presă că intenționează să supună Consiliului Local o propunere privind limitarea sau interzicerea jocurilor de noroc pe raza municipiului Cluj-Napoca. Acest lucru se poate întâmpla doar după organizarea unei consultări publice. Decizia vine pe fondul preocupărilor legate de influența nocivă a jocurilor de noroc asupra elevilor, adolescenților și […]
19:40
Fiul fostulului bancher ucrainean, care deținea și cetățenia română, reținut în Spania. A „participat” la moartea tatălui său? # Gândul
Fiul lui Aleksandr Adarici, un fost om de afaceri şi bancher ucrainean, care deţinea şi cetăţenia română și care a fost găsit mort pe data de 23 ianuarie după ce a căzut de la fereastra unei clădiri din Milano, a fost reţinut vineri în Spania, în baza unui mandat de arestare european, pentru răpire agravată […]
19:30
Moartea lui Jeffrey Epstein, postată cu 38 de minute înainte de anunțul oficial: FBI nu a găsit autorul # Gândul
Un utilizator anonim a anunțat moartea lui Jeffrey Epstein pe 4chan în 2019, cu 38 de minute înaintea ca presa să o facă. FBI a investigat ani de zile fără rezultat. Pe 10 august 2019, la ora 8:16 dimineața, un utilizator anonim a scris pe 4chan: „Epstein a murit acum o oră, spânzurat. Faceți o […]
19:20
Conform autorităţilor, alocaţiile pentru copii care sunt virate pe card ar urma să fie virate vineri, 6 martie 2026, sau cel târziu luni, 9 martie 2026. În schimb, alocaţiile care sunt virate prin mandat poştal ar urma să fie livrate în săptămâna 9-13 martie 2026, preia Observator. În 2026, potrivit reglementărilor în vigoare, alocațiile pentru […]
19:20
BNR avertizează că prețurile vor scădea mai greu decât se speră. Ce se întâmplă cu inflația și salariile în 2026 # Gândul
Banca Națională a României a publicat o analiză care arată că lupta cu scumpirile devine mai dificilă. Deși se aștepta ca prețurile să scadă mai rapid, noile date indică o „înrăutățire” a situației, ceea ce înseamnă că inflația va rămâne la un nivel ridicat pe o perioadă mai lungă de timp. Potrivit BNR, scăderea inflației […]
19:20
Nouă gafă a armatei SUA: Pentagonul doboară „accidental” o dronă guvernamentală. Spațiul aerian din El Paso, închis a doua oară în câteva săptămâni # Gândul
Pentru a doua oară în câteva săptămâni, spațiul aerian de deasupra orașului El Paso, Texas, a fost închis timp de câteva ore. La fel ca data trecută, cauza a fost o eroare comisă de agențiile guvernamentale. Potrivit New York Times și AP, armata americană a doborât accidental, cu ajutorul laserelor, o dronă utilizată de Departamentul […]
19:10
Concubina președintelui a vorbit la lansarea Registrului Neonatal. „România în lumină”, sloganul de campanie a lui Nicușor a fost reciclat în „program social” # Gândul
Mirabela Grădinaru, concubina președintelui Nicușor Dan, a participat vineri 27 februarie la evenimentul de lansare a Registrului Neonatal, organizat de Ministerul Sănătății și desfășurat la Palatul Cotroceni. Evenimentul face parte din proiectul „România în lumină”, promovat de Nicușor Dan ca fiind unul „social”. În mod surprinzător, sloganul „România în lumină” a fost folosit prima dată […]
19:10
Nicușor Dan a semnat decretul prin care l-a numit procuror pe „Eroul” Recorder, Laurențiu Beșu # Gândul
Președintele Nicușor Dan a semnat decretul prin care Ionel Laurențiu Beșu își schimbă oficial rolul în justiție: acesta pleacă de la Tribunalul București, unde a fost judecător, pentru a deveni procuror la Giurgiu. Decretul semnat vineri de președinte reprezintă ultimul pas legal pentru ca Beșu să poată profesa ca procuror. Această schimbare a fost pregătită […]
19:00
Un tramvai a deraiat în Milano și s-a izbit de o clădire. Autoritățile italiene anunță un mort și 39 de răniți # Gândul
Un tramvai din Milano a deraiat de pe șine și s-a izbit de o clădire. În urma impactului au fost rănite mai multe persoane, iar altele au fost prinse sub șine, scrie Il Messaggero. Accidentul a avut loc în jurul orei 16:00, ora locală, pe Viale Vittorio Veneto, în timp ce tramvaiul circula dinspre Piazza […]
18:50
Guvernul a aprobat, în şedinţa de vineri, o modificare la legea pensiilor magistraţilor, în ceea ce priveşte termenul de aplicare a sa, stabilit iniţial pentru 1 ianuarie 2026. Potrivit Executivului, pentru „corelarea termenelor” şi respectarea „principiului neretroactivităţii”, guvernanţii au stabilit că prevederile actului normativ se vor aplica de la data intrării sale în vigoare. Potrivit […]
18:30
Lovitură pentru imaginea Armatei. Doi militari din Bistrița au fost arestați după ce au fost prinși că vindeau droguri # Gândul
Doi soldați din Bistrița-Năsăud au ajuns în spatele gratiilor după ce s-a descoperit că, în loc să servească țara, se ocupau cu traficul de substanțe interzise. Alături de un al treilea complice, aceștia sunt acuzați că vindeau canabis și „cristale” (droguri de mare risc) încă din anul 2021, potrivit unui comunicat oficial transmis de IPJ […]
18:30
Bilete de tratament balnear pentru pensionari 2026: Peste 100.000 de locuri disponibile pentru seniori. Actele necesare și pașii de urmat # Gândul
Seniorii din România, dar și anumite categorii de salariați, vor beneficia și în 2026 de bilete pentru tratament balnear. Guvernul a aprobat actul normativ care reglementează acordarea acestor facilități prin intermediul caselor teritoriale de pensii. Programul rămâne unul dintre cele mai așteptate de pensionari, mai ales pentru cei care suferă de afecțiuni cronice și au […]
18:30
SUA și-a propus să aducă 4.500 de sud-africani albi pe lună ca refugiați. Limita inițială era de 7.500 refugiați pe an # Gândul
Potrivit unui document al Departamentului de Stat al SUA din data de 27 ianuarie și dezvăluit recent de Reuters, Statele Unite au un plan ambițios de a aduce până la 4.500 de sud-africani albi pe lună ca refugiați. Documentul consultat de Reuters menționează că incapacitatea de a procesa aproximativ 4.500 de solicitări de azil pe […]
18:10
18:00
Dominic Fritz îi răspunde lui Sorin Grindeanu: „Ar fi o iresponsabilitate din partea PSD să arunce în aer acest acord de coaliție” # Gândul
Președintele USR, Dominic Fritz, spune că ar fi iresponsabil ca PSD „să arunce în aer” coaliția de guvernare. Declarația vine după ce Sorin Grindeanu a spus, într-un interviu pentru G4Media, că va propune organizarea unui vot intern în PSD pentru a decide dacă partidul dorește să rămână în coaliție cu Ilie Bolojan în funcția de […]
18:00
Alertă în Orientul Mijlociu. China le-a cerut cetățenilor săi să părăsească Iranul „cât mai curând posibil”, pe fondul tensiunilor dintre SUA și Iran # Gândul
Ministerul Afacerilor Externe chinez a emis vineri o alertă de urgență prin care le cere cetățenilor săi aflați în Iran să părăsească țara „cât mai curând posibil”, scrie Reuters. Anunțul vine pe fondul tensiunilor crescânde dintre SUA și Iran și a riscului iminent de conflict militar în Orientul Mijlociu. Multe alte țări, printre care Serbia, […]
18:00
Unul dintre oameni susținuți de Dan Șucu la Rapid pleacă din Giulești! A ales un club din Franța: „Îi mulțumim pentru munca depusă” # Gândul
Rapid, echipa patronată de Dan Șucu, a anunțat, vineri, pe pagina oficială de Facebook, despărțirea de directorul de scouting Daniel Sandu, care până la sosirea lui Mauro Pederzoli a ocupat funcția de director sportiv. Acesta din urmă a fost contestat de suporteri pentru campania de achiziții și a părăsit de comun acord gruparea din Giulești. […]
18:00
Care sunt rezervele globale de uraniu, în funcție de țară. Cine deține peste 50% din totalul lor # Gândul
S-ar putea crede că zăcămintele de uraniu sunt rare, din cauza rolului critic pe care îl joacă în generarea energiei nucleare, împreună cu toate costurile și consecințele legate de acest zăcământ. Dar uraniul este, de fapt, destul de abundent: este mai abundent decât aurul și argintul, spre exemplu, și cam la fel de prezent ca […]
17:50
17:40
Dominic Fritz, despre numirea lui Viorel Caragea, la Uzina Sadu: „Poate există anumite interese să nu meargă mai departe această numire” # Gândul
Președintele USR, Dominic Fritz, a descris drept „suspectă” „agitația publică” stârnită în jurul deciziei colegului său de partid, ministrul Economiei, Irinel Dărău, de a-l numi pe Viorel Salvador Caragea, fost șef al IPJ Gorj, în funcția de administrator special al Uzinei Mecanice Sadu. Cine este Viorel Salvador Caragea Numirea lui Viorel Salvador Caragea a fost […]
17:40
Ciorba de perișoare de post se prepară ușor și este foarte sățiosă. Această rețetă este soluția de lux, nu de avarie, pentru prânzurile din perioada Postului Paștelui. Pentru această rețetă avem nevoie de morcovi, o rădăcină de pătrunjel și o felie de țelină. De asemenea, se mai folosesc ardei capia, ardei gras, dar și o […]
17:20
Moise Guran îi spune lui Nicușor Dan că greșește în războiul cu AEP. „Problema este exact statutul juridic al persoanei sale, care în aprilie 2025 nu avea imunitate” # Gândul
Jurnalistul Moise Guran reacționează în scandalul declanșat de anunțul AEP că a sesizat Parchetul cu privire la o serie de nereguli descoperite în campania electorală a lui Nicușor Dan. Moise Guran îi atrage președintelui ales că lunga sa explicație de astăzi nu se susține. Jurnalistul a remarcat și un dublu standard al autorităților în ceea […]
17:20
Luna martie vine cu două mari sărbători importante cu cruce roșie: Sfinții 40 de Mucenici din Sevastia și Buna Vestire. Care sunt zilele cu cruce roșie în martie Sfinții 40 de Mucenici din Sevastia se sărbătoresc pe 9 martie. În acea zi se face pomenirea mucenicilor care au pătimit în lacul Sevastiei, relatează romaniatv.net. De asemenea, pe 25 martie credincioșii sărbătoresc […]
17:20
Piața muncii din Germania rămâne în zona gri. Deși luna februarie aduce, de regulă, primele semne de relansare după iarnă, anul acesta schimbarea aproape că nu se vede. Numărul șomerilor a scăzut ușor față de ianuarie, dar rămâne peste pragul de trei milioane. Comparativ cu anul trecut, sunt chiar mai mulți oameni fără loc de […]
